Giochi in uscita su PC gennaio 2021: arrivano The Medium e Hitman 3

Dopo un dicembre 2020 decisamente intenso, anche su PC rallentano i ritmi di pubblicazione, con un gennaio meno denso di nuove produzioni, ma comunque in grado di proporre interessanti contenuti. Accogliendo parte delle uscite di gennaio per Xbox One e Series X|S, l'ecosistema PC si prepara all'esordio di The Medium e The Yakuza Remastered Collection, entrambi in arrivo al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass. Ritorna inoltre il sicario di IO Interactive, per un'ultima epopea nei panni dell'Agente 47 in Hitman III. Tra JRPG, picchiaduro e intriganti Indie, la scelta è decisamente ampia e variegata. Di seguito, vi proponiamo dunque la nostra rassegna dei giochi in arrivo su PC a gennaio 2021: con quali titoli inaugurerete il nuovo anno?



Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues

Sviluppatore: Flux

Publisher: Gamemill Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 5 Gennaio

Piattaforme: Steam



A ben 34 anni di distanza dagli eventi che hanno caratterizzato l'All Valley Karate Tournament, la rivalità tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence non è ancora sopita. Una nuova storia è pronta a riprendere le fila della serie originale, assegnando ai giocatori il controllo di 8 personaggi in un picchiaduro ambientato nell'universo di Cobra Kai. Ad attendere gli appassionati vi è una formula narrativa duplice, in cui sarà possibile impersonare Daniel e i suoi allievi al Miyaji-Do Karate oppure Johnny Lawrence e i suoi adepti del Cobra Kai. Per sbloccare il vero finale, sarà necessario completare entrambe le campagne incluse in The Karate Kid Saga Continues.

Già disponibile su console, il picchiaduro si presenta come una produzione in perfetta continuità con la serie di Cobra Kai, al punto da includere nel doppiaggio le voci di William Zabka, Ralph Macchio e altri membri del cast originale. In aggiunta, ritornano per l'occasione anche i creatori della colonna sonora.



In attesa di poter testare la produzione anche su PC, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale dedicato ai videogiochi a tema Karate Kid, a cura del nostro Alessandro Bruni.



Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita: 14 Gennaio

Piattaforme: Epic Games Store



Anche su PC ritorna il picchiaduro 2D dedicato al fumetto Scott Pilgrim vs The World. L'avventura compie un nuovo debutto sul mercato videoludico, sul quale approda in versione definitiva, comprensiva del gioco originale e dei DLC e pacchetti aggiuntivi Knives Chau e Wallace. Nei panni di Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau e Stephen Stills, gli appassionati potranno cimentarsi in un percorso lungo il quale sbloccare nuovi alleati, oggetti inediti e modalità di gioco segrete.

Completa l'offerta proposta da Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition anche un comparto multiplayer. In modalità cooperativa, sino a 4 giocatori potranno affrontare il titolo fianco a fianco. Specularmente, la modalità competitiva offrirà invece alcuni mini giochi coi quali sfidarsi, Dodgeball incluso.



Hitman 3

Sviluppatore: IO Interactive A/S

Publisher: IO Interactive A/S

Genere: Azione

Data di uscita: 20 Gennaio

Piattaforme: Epic Games Store



L'ultimo capitolo della trilogia dedicata all'Agente 47 si prepara a concludere l'epopea dell'ormai iconico sicario videoludico. Per l'occasione, l'assassino dovrà portare a termine gli incarichi più importanti della sua intera carriera, per un'avventura in cui l'errore non è un'opzione contemplata. In bilico tra speranza e cupa oscurità, Hitman III cala per un'ultima volta gli appassionati nei panni dell'Agente 47. Grazie alla tecnologia Glacier, il nuovo capitolo della saga si presenta come ancora più immersivo, con un mondo virtuale ricco di dettagli e in grado di offrire grande libertà di approccio.

Segnaliamo inoltre che i possessori di Hitman e Hitman II potranno trasferire gratuitamente le location dei due titoli in Hitman III, con il terzo capitolo che provvederà automaticamente ad importare i salvataggi della precedente avventura dell'assassino.



In attesa di poter tornare a vestire i panni dell'elegante protagonista, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Hitman III firmata da Gabriele Carollo.



Redout: Space Assault

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: 34BigThings

Genere: Shooter arcade

Data di uscita: 22 Gennaio

Piattaforme: Steam



Produzione nostrana, Redout: Space Assault ha preso forma tra gli studi torinesi del team italiano di 34BigThings. Lo shooter arcade accompagna i giocatori nel 2395, in un'epoca in cui il pianeta Terra è ormai torrido e la Luna - colonizzata dagli esseri umani - è preda del sovraffollamento. Nuova destinazione dell'espansione spaziale è dunque Marte, in un'operazione guidata dalla multinazionale Poseidon Corporation. Dipendente di quest'ultima è il nostro protagonista, Leon Barrett, parte delle forze di difesa.

Equipaggiato di un caccia ricognitore super orbitale personalizzabile, il giocatore dovrà affrontare scontri spaziali contro pirati interstellari e colossali fregate nemiche. Attraverso 43 missioni, Leon Barrett apprenderà progressivamente la scomoda verità che si cela dietro la guerra alla quale sta prendendo parte, in un conflitto interplanetario dove non tutto è bianco o nero.



Stronghold: Warlords

Sviluppatore: Firefly Studios

Publisher: Firefly Studios

Genere: Strategico

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: Steam



Gli appassionati del genere strategico possono guardare con interesse all'esordio del nuovo capitolo della serie di Firefly Studios, che si colloca tra le lande dell'Estremo Oriente. Dalla Cina del III secolo all'avvento dello Shogunato in Giappone, sino all'espansione dell'Impero Mongolo, Stronghold: Warriors arriva sul mercato con una formula ludica rinnovata. Per la prima volta, i giocatori potranno infatti reclutare, potenziare e comandare in battaglia un'IA attiva in-game nel ruolo di "Signori della Guerra", ognuno dei quali dotato di abilità distintive.

Orde mongole, samurai e soldati imperiali attendono gli ordini dei giocatori, pronti a cimentarsi nell'assedio a roccaforti cinesi e a castelli fortificati del Sol Levante. Tra unità da combattimento tradizionali e avvento della polvere da sparo, Stronghold: Warriors propone sia una campagna principale sia scontri e battaglie multigiocatore.



Cyber Shadow

Sviluppatore: Aarne "MekaSkull" Hunziker

Publisher: Yatch Club Games

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: Steam / GOG



Forme di vita sintetiche hanno assunto il controllo del mondo e l'umanità è ormai in preda ad un inarrestabile declino. Da queste basi prende il via il viaggio di Shadow, ninja solitario raggiunto all'improvviso da una disperata richiesta di aiuto. Per rispondere all'appello, il protagonista si ritroverà ad esplorare le rovine di quella che un tempo era la metropoli di Mekacity, in una missione che lo condurrà a scoprire oscuri misteri e le ragioni del collasso della civiltà umana, il tutto mentre cerca di salvare la donna che ama.

L'action platform proposto da Yatch Club Games si dipana tra cutscene animate ed estetica 8-bit, in un'avventura che livello dopo livello condurrà il nostro ninja a utilizzare tecniche sempre più potenti per fronteggiare impegnative boss fight, tra ninja sintetici e macchine da guerra.



Encodya

Sviluppatore: Chaosmonger Studio

Publisher: Assemble Entertainment

Genere: Avventura punta&clicca

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: Steam / GOG



Intrigante connubio che punta a fondere dolcezza e fantasia dello Studio Ghibli, atmosfere à la Blade Runner e dinamiche di gameplay in pieno stile Monkey Island, Encodya è un'avventura punta&clicca ambientata in un futuro distopico. La produzione indipendente conduce i giocatori tra i grattacieli di Neo Berlino, oscura megalopoli del 2062 dominata dalle corporazioni. Sul tetto di uno dei palazzi di questa giungla urbana risiedono Tina, un'orfana cresciuta sola tra le difficoltà, e SAM-53, il suo fedele robot protettore. La scoperta del passato del padre della giovane condurrà il bizzarro duo a vivere un'avventura indimenticabile alla scoperta del significato dell'esistenza.

Encodya propone due personaggi giocabili e oltre 30 NPC, per un titolo plasmato con un'estetica 2.5D. Numerosi enigmi popolano il centinaio di ambientazioni del punta&clicca, che punta a coinvolgere il pubblico con stile, narrazione e colonna sonora avvolgenti.



Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 26 Gennaio

Piattaforme: Steam



Ritorna la celebre serie JRPG di Koei Tecmo, con un'avventura che si va a collocare a tre anni di distanza dall'ultimo capitolo, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Per l'occasione, ritroviamo la protagonista ancora residente su Kurken Island, ma destinata a intraprendere ben presto una nuova avventura. A sancire l'avvio di una inedita epopea è la ricezione da parte di Ryza di una lettera indirazzatele da un'amica. Nella missiva, le vengono richieste informazioni su di alcune arti alchemiche e su di una misteriosa pietra lucente. Desiderosa di scoprire cosa si celi dietro questo enigma, la ragazza si dirige verso la capitale Ashra-am Baird. Tra antiche rovine e una creatura leggendaria destinata a segnare il destino di Ryza, la saga Koei Tecmo è pronta a tornare in scena.

Accanto a una trama completamente inedita, Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy propone anche alcune novità di gameplay, tra cui la possibilità di avventurarsi sott'acqua, arrampicarsi su muri e rami e sfruttare magiche funi per spostarsi. Completano il quadro un sistema di combattimento più dinamico e un sistema di sintesi di oggetti ancora più ramificato.



Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Ryte: The Eye of Atlantis

Sviluppatore: Orichalcum Pictures; VR-Connection; Digiteyes; Ebim Studio

Publisher: Orichalcum Pictures

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Gennaio

Piattaforme: Steam

Realtà Virtuale: Valve Index / HTC Vive / Oculus Rift



Originariamente attesa su PC nel dicembre 2020, l'avventura atlantidea di Ryte: The Eye of Atlantis è stata purtroppo oggetto di posticipo. I giocatori interessati a vestire i panni di un cittadino di Atlantide ingiustamente imprigionato potranno dunque indossare il proprio visore VR a gennaio 2021. Protagonista di un tentativo riuscito di evasione, l'individuo si metterà rapidamente in cerca dell'oracolo, con l'obiettivo di prevenire un'immensa catastrofe. Titolo da vivere esclusivamente tramite Realtà Virtuale, Ryte:The Eye of Atlantis propone una commistione tra storia e leggenda, con l'intenzione di dipingere il continente di Atlantide così come immaginato ai tempi di Platone ed Erodoto.

Ispirandosi alla struttura ludica di Myst, il team di sviluppo ha introdotto nel titolo momenti di esplorazione, puzzle, enigmi e fasi di combattimento in cui padroneggiare poteri sovrannaturali. I possibili finali che attendono i giocatori sono quattro, per un'avventura in cui scelte morali e azioni in-game contribuiranno a definire il destino del protagonista.



Sword of the Necromancer

Sviluppatore: Grimorio of Games

Publisher: JanduSoft S.L

Genere: Dungeon crawler

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Steam / GOG



Tama è sempre stata una ladra, almeno sino al momento in cui la sacerdotessa Koko non l'ha convinta ad accompagnarla nel suo pellegrinaggio attraverso il continente, con il ruolo di sua protettrice. Purtroppo, la missione della giovane è fallita, e la religiosa ha perso la vita nel corso del viaggio. Afflitta dai sensi di colpa e dalla tristezza, Tama è dunque ora determinata a raggiungere le profondità della Cripta del Negromante, dove si dice si nasconda un potere in grado di resuscitare i defunti. Prende così forma un dungeon crawler dalle dinamiche interessanti.

Sfruttando la Spada del Negromante, la protagonista può infatti donare nuova vita ai nemici sconfitti, che una volta ridestatisi combatteranno al suo fianco. Il piccolo esercito di creature verrà meno ad ogni morte, così come le armi generate in maniera procedurale, mentre Tama potrà conservare parte dell'esperienza necessaria a potenziarsi. Shadow of the Necromancer può inoltre essere affrontato in modalità cooperativa: sfruttando i poteri dell'Ampolla dell'Homunculus apparirà infatti una replica di Tama, che potrà essere comandata da un secondo giocatore.



The Medium

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Bloober Team

Genere: Horror

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / Windows Store



Atteso horror psicologico, The Medium vede i giocatori muoversi a cavallo tra due mondi: la realtà materiale e il piano spirituale. Il dualismo avrà implicazioni a livello di trama e al contempo si tradurrà anche in peculiari meccaniche di gameplay, con la protagonista plasmata da Bloober Team in grado di spostarsi tra i due piani dell'esistenza.

Marianne è infatti una medium dotata di potenti poteri psichici, che le consentono di vedere ciò che si cela dietro il sipario della realtà. Tra inquietudine e mistero, i giocatori dovranno fronteggiare la Fauce, malvagia entità nata dalla tragedia e impersonata da nientemeno che Troy Baker (interprete di Joel in The Last of Us e di Higgs in Death Stranding).



Per offrire al titolo la giusta atmosfera, gli autori di Bloober Team hanno coinvolto nel progetto Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski. I due compositori hanno collaborato, rispettivamente, alla colonna sonora di Silent Hill e di Blair Witch. Nel ricordare che l'horror entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One, sia su console sia su PC, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una nuova anteprima di The Medium.

The Yakuza Remastered Collection

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 28 Gennaio

Piattaforme: Steam / Windows Store



Prosegue il percorso di diffusione della serie di Yakuza, con SEGA che progressivamente sta rendendo disponibile la totalità dei suoi capitoli anche al di fuori dell'ecosistema Sony. Con The Yakuza Remastered Collection, l'utenza PC può mettere le mani sugli episodi centrali della saga dedicata all'universo della criminalità organizzata giapponese. La raccolta include infatti al suo interno Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered. Per l'occasione, i giocatori potranno vestire i panni di Kazuma Kiryu con versioni dei titoli che includono contenuti ripristinati e un nuovo adattamento in lingua inglese.

Gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass per PC potranno immergersi gratuitamente in The Yakuza Remastered Collection sin dal Day One, per (ri)vivere l'epopea del Drago di Dojima.



Gods Will Fall

Sviluppatore: Clever Beans

Publisher: Deep Silver

Genere: Action

Data di uscita: 29 Gennaio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Un action dalle atmosfere dark fantasy conduce i giocatori in un mondo controllato da un pantheon di divinità crudeli e spietate. L'intera umanità è sottomessa al loro volere, in una condizione che esclude il libero arbitrio e rasenta la schiavitù. Disobbedire al volere degli dèi implica infatti un'inappellabile condanna a morte. Esasperati da tale condizione, uomini, donne e giovani imbracciano le armi: un gruppo di otto Celti partirà dunque alla volta dei Confini dell'Esistenza per abbattere le potenti entità.

Nell'interpretare uno degli umani ribelli, il giocatore dovrà affrontare scontri impegnativi e farsi carico del destino dell'intero gruppo di coraggiosi combattenti.