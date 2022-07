Giochi in uscita su PC a luglio: da As Dusk Falls a Stray

È un mese particolarmente ricco su PC, con la piattaforma che accoglie congiuntamente le principali esclusive console di Sony e Xbox. Da Stray a Immortality, passando per As Dusk Falls, non mancano affatto produzioni promettenti. Alla rassegna si uniscono poi molteplici multipiattaforma, dai circuiti di F1 22 al coloratissimo Klonoa Phantasy Reverie Series. Dal mondo mobile, arrivano gli apprezzati Monument Valley e Monument Valley II, per settimane alquanto interessanti. Ecco dunque i nuovi giochi PC in arrivo a luglio 2022, buona lettura!

F1 22

Sviluppatore: Codemasters

Publisher:Genere: Racing Game

Data di uscita: 1 luglio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store

Piattaforme VR: Valve Index / Oculus Quest 2 / Oculus Rift S, / HTC Vive / HTC Vive Cosmos



Con il Mondiale di Formula 1 in pieno svolgimento, arriva sul mercato F1 22, il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship. L'esperienza si aggiorna con i nuovi design delle monoposto e con le regole della competizione 2022. Con 20 piloti e 10 team ufficiali tra cui scegliere, i giocatori potranno calcare anche il circuito di Miami International. Dalla modalità Carriera, che consente di creare la propria scuderia, al comparto multiplayer in locale e online, l'offerta di F1 22 è particolarmente ampia. Con il titolo debutta inoltre l'inedità modalità Pirelli Hot Laps, che porta in pista le potenti supercar delle più note case costruttrici.

Su PC, l'offerta di EA Sports si fa ancora più ricca, con il debutto di F1 22 VR, esperienza consacrata esclusivamente alla Realtà Virtuale. Con un livello di immersività senza precedenti per la serie di Codemasters, è tempo di calarsi in prima persona nell'abitacolo della propria monoposto preferita.



In attesa di scendere in pista, sulle nostre pagine trovate la recensione di F1 22, a cura di Raffaello Rusconi. Il nostro Alessandro Petruio ha invece firmato la recensione di F1 22 VR.



Matchpoint - Tennis Championships

Sviluppatore: Torus Games

Publisher: Kalypso Media

Genere: Sportivo

Data di uscita: 7 luglio

Piattaforme: Steam



Topspin, colpi piatti, pallonetti e colpi di taglio sono pronti a prendere vita in Matchpoint: Tennis Championship. Per l'occasione, Torus Games promette di portare in campo una fisica della palla molto realistica, con regole fedeli alle competizioni di alto livello e un'IA agguerrita. Da Nick Kyrgios a Kei Nishikori e Amanda Anisimova, il roster del titolo include 16 professionisti della racchetta, ai quali si aggiunge la possibilità di dar vita ad uno sportivo inedito e completamente personalizzato.

Oltre ad una ricca modalità Carriera, Matchpoint: Tennis Championship include un versatile comparto multiplayer, per match in locale e online, con tanto di supporto al cross-play.



Per un ripasso in vista del prossimo match, potete consultare il provato di Matchpoint: Tennis Championship, redatto dal nostro Francesco Santin.



MADiSON

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Steam / GOG



In MADiSON, i giocatori troveranno ad attenderli gli echi di molteplici classici del genere horror psicologico. Utilizzando una macchina fotografica istantanea, sarà infatti possibile interagire con l'aldilà, in maniera simile a quanto proposto nella serie di Fatal Frame. Ambientazioni e suggestioni paiono invece usciti direttamente dal corridoio di P.T., teaser giocabile dello sfortunato Silent Hills.

Nel titolo, i giocatori vestono i panni di Luca, un giovane costretto da un demone a compiere atti orribili. Risvegliatosi in una stanza buia ricoperto di sangue, il ragazzo dovrà cercare di non impazzire e di sfuggire al giogo della crudele creatura.



Klonoa Phantasy Reverie Series

Sviluppatore: MonkeyCraft

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: Steam



Con Klonoa Phantasy Reverie Series, i giocatori PC possono compiere un viaggio nella nostalgia con le versioni rimasterizzate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil. Raccolti in un'unica produzione, i due titoli sono stati scelti da Bandai Namco per festeggiare il XXV anniversario dell'IP, approdata ufficialmente sul mercato nel lontano 1997.

Le variopinte avventure di Klonoa tornano così in azione con un comparto grafico rinnovato, mentre nessuna variazione ha coinvolto le fondamenta del gameplay. Grazie alla possibilità di personalizzare il livello di difficoltà, la produzione rende però la serie più accessibile.



Per tutti i dettagli, potete fare affidamento sul provato di Klonoa Phantasy Reverie Series, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Monument Valley: Panoramic Edition

Sviluppatore: ustwo games

Publisher: ustwo games

Genere: Puzzle game

Data di uscita: 12 luglio

Piattaforme: Steam



Dopo il primo debutto in esclusiva su dispositivi mobile, l'apprezzato puzzle game di ustwo games arriva su PC in versione Panoramic Edition. In questa nuova edizione, il titolo include tutti i contenuti parte del supporto post lancio di Monument Valley, tra cui anche i DLC. Spazio inoltre ad una completa revisione grafica, che rende il gioco perfettamente fruibile anche in in Full HD, su TV o su display ultrawide 21:9.

Ida, la principessa silenziosa, torna dunque in azione, all'interno di un mondo astratto e surreale, costellato di enigmi e rompicapi.



Per maggiori dettagli, potete recuperare la recensione di Monument Valley, a cura del nostro Davide Leoni.



Monument Valley 2: Panoramic Edition

Sviluppatore: ustwo games

Publisher: ustwo games

Genere: Puzzle game

Data di uscita: 12 luglio

Piattaforme: Steam



Con un comparto grafico e un sistema di controllo completamente riprogettati per essere fruiti su monitor Full HD e ultrawide, Monument Valley II varca i confini del mondo mobile e debutta su PC. Nella versione Panoramic Edition, esattamente come il suo predecessore, il titolo include tutti i contenuti parte del supporto post lancio, tra DLC e ulteriori aggiunte.

In Monument Valley II, i giocatori guidano Ro e sua figlia alla scoperta di un mondo magico, costellato di architetture surreali e personaggi peculiari. Anche in questo sequel, enigmi e puzzle terranno impegnate le menti del pubblico.



Potete scoprire ogni caratteristica del titolo nella ricca recensione di Monument Valley II, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Endling - Extinction Is Forever

Sviluppatore: Herobeat Studios

Publisher: HandyGames

Genere: Survival / Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Survival a sfondo ambientalista, Endling: Extinction Is Forever ci racconta la storia di una famiglia di volpi che cerca di sopravvivere in un mondo inospitale. In un lontano futuro, il genere umano ha portato all'estinzione moltissimi animali e corrotto irrimediabilmente l'ambiente naturale. In questo contesto, l'ultima volpe sulla Terra riesce a dare alla luce dei cuccioli. Quando gli uomini gliene sottraggono uno, ha però inizio un viaggio commovente per riunire la famiglia.

Cacciando e insegnando ai cuccioli a sopravvivere, la madre farà crescere i piccoli, che impareranno man mano nuove abilità uniche. Una vicenda toccante, raccontata in un mondo variopinto e in 2.5D.



Prima di adottare questa famiglia di volpi virtuali, potete consultare il provato di Endling: Extinction is Forever, realizzato da Cristina Bona.



As Dusk Falls

Sviluppatore: NIGHT/INTERIOR

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: Steam



Avventura interattiva sulla scia delle opere di David Cage (Heavy Rain; Detroid: Become Human), As Dusk Falls ripercorre una vicenda che si sviluppa lungo 30 anni. Tutto ha inizio nel 1998, quando una rapina finita male porta all'intrecciarsi delle strade di Vince, padre di famiglia, e Jay, figlio più giovane di una famiglia complicata. Tra Quick Time Event e bivi narrativi, il titolo propone un'ampia serie di possibili epiloghi, da vivere in solitaria o in compagnia. Il gioco include infatti un comparto multiplayer per un massimo di 8 giocatori (online, in locale e in forma ibrida).

Anche su PC, As Dusk Falls sarà accessibile sin dal Day One ai giocatori abbonati a Xbox Game Pass, senza alcun costo aggiuntivo.



Potete scoprire le nostre impressioni preliminari sull'avventura di INTERIOR/NIGHT nel nostro provato di As Dusk Falls, a firma di Cristina Bona.



Stray

Sviluppatore: Blue Twelve Studios

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: Steam



Anche su PC, il gatto randagio protagonista di Stray è pronto a dedicarsi alla ricerca della via di casa. Smarrito in un mondo misterioso dai connotati cyberpunk, il felino dovrà cercare di venire a capo di un antico mistero, mentre percorre a quattro zampe vicoli e strade illuminati da luci al neon. Ad accompagnarlo nel suo viaggio, troviamo B-12, un piccolo ma determinato droide volante.

A proporre al pubblico l'avventura cyber-felina del team francese, è Annapurna Interactive, tra i principali publisher del mondo dello sviluppo indipendente.



Potete prepararvi a vestire i panni del felino grazie all'intervista al team di Stray, condotta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Capcom Arcade 2nd Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 22 luglio

Piattaforme: Steam



Torna in scena la raccolta di Capcom dedicata al passato videoludico, con un prodotto interamente dedicato all'immaginario del mondo arcade. In Capcom Arcade 2nd Stadium, è tempo di riscoprire il tempo dei cabinati variopinti tipici degli anni Ottanta. Tutti i giochi proposti da Capcom in questa cornice conteranno su di un sistema di salvataggio e sulla possibilità di riavvolgere l'azione.

Incluso gratuitamente con la raccolta, troviamo Son Son, sparatutto in prima persona del passato, giocabile in single player e in multiplayer, in una modalità cooperativa pensata per due giocatori.



Immortality

Sviluppatore: Half Mermaid

Publisher: Half Mermaid

Genere: Investigativo

Data di uscita: 26 luglio

Piattaforme: Steam



Parte della selezione 2022 del Tribeca Games Festival, Immortality è la nuova creazione di Sam Barlow e del suo team Half Mermaid. Dopo aver destabilizzato le certezze del pubblico con Telling Lies ed Her Story, l'autore torna in scena con un ulteriore thriller investigativo.

I giocatori saranno chiamati a fare luce sulla misteriosa vita di Marissa Marcel, talentuosa attrice scomparsa nel nulla insieme ai suoi film. Nel periodo compreso tra 1968 e 1999, l'attrice ha rivestito il ruolo di protagonista in tre pellicole: Ambrosio, Minsky e Two of Everything. Nessuno dei tre film è però mai arrivato ad essere proiettato nelle sale cinematografiche. Ora, di Marissa Marcel non è rimasta nessuna traccia, e l'attrice potrebbe persino non essere mai esistita.



Potete prepararvi alle indagini con il nostro provato di Immortality, a cura di Cristina Bona.



Bear and Breakfast

Sviluppatore: Gummy Cat

Publisher: Armor Games Studios

Genere: Gesstionale

Data di uscita:28 luglio

Piattaforme: Steam / GOG



Siete stufi della vita di città? Allora è tempo di vestire i panni di un orso e creare un rinomato B&B nel bel mezzo della foresta. Questa è infatti la sfida proposta da Bear and Breakfast, un singolare gestionale che sfida il vostro lato plantigrado a plasmare la struttura turistica più folle che riusciate a immaginare. Attirate turisti da ogni parte del mondo e, mentre la vostra impresa prospera, cercate di fare luce sui misteri che aleggiano nel profondo del bosco.

In questo originale Indie, i giocatori potranno scoprire i segreti di una strana e misteriosa foresta. Il tutto mentre personalizzano ogni dettaglio delle stanza del proprio B&B e arricchiscono la struttura alberghiera con le trovate più bizzarre.



Digimon Survive

Sviluppatore: Team HYDE

Publisher: Bandai Namco

Genere: GDR

Data di uscita: 29 luglio

Piattaforme: Steam



Con un character design firmato da Uichi Ukumo e una colonna sonora a cura di Tomoki Miyoshi, Digimon Survive si appresta

a festeggiare il XX anniversario della serie anime dedicata ai Digimon. La nuova produzione Bandai Namco porterà gli appassionati a varcare ancora una volta le porte del Digiworld, in compagnia di un gruppo di adolescenti capitanati da Takuma Momozuka.

Dopo essersi smarriti nel corso di una gita scolastica, i giovani dovranno muoversi in un mondo a loro sconosciuto, nel tentativo di fare ritorno a casa. Ogni scelta porterà la trama ad evolversi in modo differente, in un GDR che alterna estetica in stile anime a scontri in 2D.