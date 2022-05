Giochi in uscita su PC a maggio, c'è anche Trek to Yomi

Anche su PC è tempo di passare in rassegna le nuove produzioni in arrivo nel corso delle prossime quattro settimane. Esattamente come su console, la piattaforma sperimenta un generale rallentamento dei ritmi di pubblicazione, che offre l'occasione per volgere lo sguardo a titoli nascosti e intriganti. Da Citizen Sleeper a Dolmen, il mondo Indie affronta la primavera con interessanti suggestioni. Non mancano però nemmeno grandi nomi, con una nuova avventura della serie Warhammer 40.000 o il ritorno del World of Darkness con Vampire the Masquerade: Swansong. Gli amanti degli shooter troveranno ad attenderli Sniper Elite 5, mentre Trek to Yomi è pronto a portare un nuovo titolo Devolver Digital sul mercato videoludico. Di seguito, trovate la nostra rassegna di nuovi giochi PC in arrivo a maggio 2022: a cosa giocherete?



Citizen Sleeper

Sviluppatore: Jump Over the Age

Publisher: Fellow Traveller

Genere: GDR

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Coscienza umana intrappolata in un corpo artificiale di proprietà di un'avida multinazionale futuristica, il protagonista di Citizen Sleeper si ritrova costretto a darsi alla fuga per poter esercitare il suo diritto all'esistenza. Per rifugiarsi da una distopia intergalattica, il giocatore si ritroverà così a chiamare casa la decadente stazione spaziale di Erlin's Eye. Fondata da idealisti ribelli determinati a sfuggire ad un opprimente ordine capitalista interplanetario, questo porto franco è divenuto progressivamente un luogo destinato ad accogliere fuggiaschi ed emarginati.

Strutturato in un GDR ispirato ai giochi di ruolo cartacei, Citizen Sleeper mette in scena una quotidianità surreale, a cavallo tra sci-fi e immaginario cyberpunk, in cui ogni azione può mutare l'evolversi della vicenda. I giocatori abbonati a Xbox Game Pass, potranno trovare il titolo nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters

Sviluppatore: Complex Games

Publisher: Frontier Foundry

Genere: Strategico / GDR

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



La serie di Warhammer 40.000 propone agli appassionati un nuovo GDR di stampo strategico, caratterizzato da un sistema di combattimento a turni. Con Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters, i giocatori assumono il controllo dei letali Grey Knights, con il compito di arginare la diffusione di un pericoloso morbo, noto come Bloom. In grado di trascinare nel caos interi pianeti, quest'ultimo sembra inarrestabile, ma tramite indagini accurate sarà possibile ricostruire il folle complotto che ha portato alla sua genesi.

A firmare la sceneggiatura di Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters è Aaron Dembski-Bowden, che ambienta l'avventura strategica nel bel mezzo del 41° millennio.



Trek to Yomi

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: Steam / GOG



Hiroki ha promesso al suo maestro morente che avrebbe protetto la popolazione ad ogni costo. E questo è esattamente ciò che il giovane Samurai ha intenzione di fare. Gli sviluppatori di Flying Wild Hog dipingono una nuova rappresentazione del sempre affascinante Giappone Feudale, questa volta tratteggiato esclusivamente con l'uso di bianco e nero. Ispirandosi alla tradizione cinematografica nipponica, Trek to Yomi punta ad offrire un racconto intenso e un combat system basato sull'uso della katana.

Ottime notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno trovare Trek to Yomi nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Eiyuden Chronicle: Rising

Sviluppatore: Natsume Atari

Publisher: 505 Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



In attesa di Eiyuden Chronicle: Hundred Eroes, il periodo antecedente alla grande guerra si racconta in un prequel ricco di contenuti. Con Eiyuden Chronicle: Rising, il team di Natsume Atari introduce nuovi personaggi e ripropone ai fan della serie diversi volti familiari. Con un sistema di combattimento frenetico e scenari variopinti, l'avventura in 2.5D è pronta ad esordire anche su PC.

Segnaliamo inoltre agli utenti abbonati a Xbox Game Pass che Eiyuden Chronicle: Rising sarà incluso all'interno del catalogo del servizio sin dal giorno del lancio.



Salt and Sacrifice

Sviluppatore: Ska Studios

Publisher: Ska Studios

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo aver regalato al pubblico l'apprezzato Salt and Sanctuary, gli autori di Ska Studios tornano in scena per proporre il nuovo Salt and Sacrifice. Souls-like dall'animo in 2D, l'Action RPG pone i giocatori nei panni di un Inquisitore Marchiato, la cui missione è quella di preservare il suo impero dalla minaccia rappresentata dalla magia. Un orda di stregoni sta infatti varcando i confini occidentali del regno, seminando il caos.

Dietro la natura del potere dei maghi, tuttavia, sembra celarsi un mistero, che i giocatori di Salt and Sacrifice potranno scoprire in solitaria o in compagnia. Il titolo supporta infatti una modalità co-op per due persone, oltre a una serie di contenuti PvP.



The Centennial Case: A Shijima Story

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 12 Maggio

Piattaforme: Steam



Square Enix firma un'avventura narrativa realizzata integralmente in live-action. Con attori giapponesi, The Centennial Case: A Shijima Story accompagna i giocatori alla scoperta di una storia famigliare che si dipana lungo un intero secolo. La famiglia Shijima, infatti, è stata ripetutamente colpita da morti misteriose, verificatesi nel 1922, nel 1972 e ancora nel 2022. In concomitanza con l'ultimo caso, la scrittrice di gialli Haruka Kagami decide di presentarsi al clan, per compiere indagini private su quella che è ormai considerata una sorta di maledizione.

Tra un sequenza narrativa e l'altra, il pubblico sarà chiamato a prendere decisioni determinanti per l'evoluzione della storia. Non mancano poi sezioni investigative nel corso delle quali raccogliere indizi e formulare ipotesi in una sorta di palazzo mentale.



Evil Dead: The Game

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 13 Maggio

Piattaforme: Epic Games Store



La saga cinematografica di Evil Dead trova nuova vita in un multiplayer asimmetrico dalla struttura 4v1. All'interno di Evil Dead: The Game, i giocatori potranno infatti scegliere se fare parte di una squadra di quattro sopravvissuti oppure se impersonare il temibile Demone Khandariano, determinato ad abbattere ogni essere umano presente sul suo cammino.

Mentre cercano di richiudere la porta che collega i due mondi, i giocatori di Evil Dead: The Game potranno dunque sperimentare dinamiche di stampo sia cooperativo sia competitivo.



Deadcraft

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games

Genere: Action / Survival

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Steam



In una insolita reinterpretazione dell'immaginario zombie, Deadcraft dipinge un'apocalisse non-morta al cui centro della scena si erge il personaggio di Reid. Metà zombie e metà essere umano, quest'ultimo odia entrambe le specie in egual modo. Una circostanza che gli consente di sterminare orde di non-morti, mentre al contempo muove i propri passi contro l'ultima roccaforte della civiltà umana.

Per conquistare il controllo della città, tuttavia, Reid avrà bisogno di alleati. E per fabbricarli ha trovato un'ottima soluzione: piantare i corpi degli zombie sconfitti. Da questi ultimi - pare - si generano infatti non-morti perfettamente fedeli al loro creatore.



Vampire: The Masquerade - Swansong

Sviluppatore: Big Dab Wolf

Publisher: Nacon

Genere: RPG

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Epic Games Store



La Camarilla di Boston è al centro di una complessa rete di intrighi, misteri e tradimenti. Fulcro di questo intreccio, è il suo nuovo Principe: Hazel Iversen, detto il Cigno. A breve distanza dal debutto di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, il World of Darkness prende forma anche in un RPG dal forte impianto narrativo, all'interno del quale i giocatori saranno chiamati a vestire i panni di tre vampiri statunitensi.

Utilizzando seduzione, persuasione e arti furtive, i protagonisti di Vampire the Masquerade: Swansong dovranno venire a capo dei segreti che contraddistinguono questo thriller vampiresco. Con l'obiettivo di preservare la Masquerade, ogni decisione avrà un impatto significativo sull'evolversi della trama.



Dolmen

Sviluppatore: Massive Work Studios

Publisher: Prime Matter

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 Maggio

Piattaforme: Steam



L'oscuro pianeta di Revion Prime cela sulla sua superficie un materiale dal valore potenzialmente incalcolabile. I cristalli Dolmen, che abbondano sul corpo celeste, potrebbero infatti consentire agli esseri umani di edificare un sistema di portali dimensionali. Una rivoluzione che potrebbe trasformare completamente la percezione dell'Universo e inaugurare una nuova era di sviluppo ed esplorazione spaziale.

Per cercare di verificare tali possibilità, un ricercatore ha scelto di avventurarsi nelle profondità di Revion Prime. Qui, tuttavia, creature ostili si celano ad ogni angolo, determinate a mettere a dura prova le capacità di sopravvivenza del giocatore. Tra orrori alieni e scontri impegnativi, l'Action RPG di Prime Matter si presenta come un Souls-like dall'ambientazione sci-fi.



Sniper Elite 5

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Shooter

Data di uscita: 26 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Il cecchino di Rebellion torna in azione, questa volta per una missione nella Francia del 1944. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, il tiratore scelto Karl Fairburne è entrato in contatto con la Resistenza d'Oltralpe, grazie alla quale ha ricevuto importanti informazioni sui progetti di Hitler. Determinato a sventare l'Operazione Kraken avviata dai Tedeschi, il protagonista di Sniper Elite 5 impugnerà un'ampia selezione di armi da tiro.

Ritorna la formula tradizionale della serie shooter, arricchita da un comparto cooperativo rivisitato. In Sniper Elite 5, i giocatori amanti della compagnia potranno dunque vivere l'intero titolo affiancati da un amico.



Kao the Kangaroo

Sviluppatore: Tale Multimedia

Publisher: Tale Multimedia

Genere: Platform

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: Steam



Il padre di Kao il Canguro è misteriosamente scomparso, ma anziché farsi prendere dallo sconforto, il coraggioso marsupiale ha deciso di dedicarsi alla sua ricerca. Impugnati i guantoni d'ordinanza, il simpatico personaggio festeggia il suo 21° anniversario con un coloratissimo ritorno in scena.

Platform in 3D ispirato a classici anni Novanta del calibro di Spyro e Crash Bandicoot, Kao the Kangaroo riserva un occhio di riguardo ai videogiocatori in erba, qualificandosi come un'esperienza a base di salti, enigmi e scontri adatta anche ai più piccoli.



