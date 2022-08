Nuovi giochi Xbox Game Pass: agosto è il mese di Two Point Campus

Game Pass ha inaugurato il mese di agosto con quella che ormai è diventata una piacevole consuetudine, ossia con la graditissima aggiunta di un nuovo gioco di Ubisoft, in questo caso Ghost Recon Wildlands. Nei prossimi giorni è invece attesa una line-up poliedrica composta da titoli di catalogo e due novità assolute, il gestionale universitario Two Point Campus e una sorta di Rocket League con aspirazioni golfistiche, ossia Turbo Golf Racing. Prima di andare alla scoperta di tutte le novità di agosto per Xbox e PC Game Pass, ci teniamo tuttavia ad avvisarvi che a ferragosto verranno rimossi cinque giochi dal catalogo, ossia Boyfriend Dungeon, Curse of the Dead Gods, Library of Ruina, Starmancer (Game Preview) e Train Sim World 2. Portateli a termine prima che sia troppo tardi, oppure sfruttare lo sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati per comprarli in via definitiva.



Già disponibile

Ghost Recon Wildlands (Cloud, console e PC)



Disponibili dal 4 agosto

Shenzhen I/O (PC)

Turbo Golf Racing (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - Day one



Disponibile dal 9 agosto

Two Point Campus (Cloud, Console e PC) - Day one



Disponibili dall'11 agosto

Cooking Simulator (Cloud, Console e PC)

Expeditions: Rome (PC)

Offworld Trading Company (PC)

Golf e università: le novità al day-one

In questa prima metà del mese sono ben due i giochi destinati ad unirsi al catalogo di Xbox Game Pass immediatamente al day-one. Il primo arriva domani 4 agosto: si tratta di Turbo Golf Racing (Cloud, PC e Xbox Series X|S), un frenetico arcade sportivo che reinterpreta la formula di Rocket League declinandola in chiave golfistica. In questo gioco sviluppato da Hugecalf Studios, che per i primi tempi verrà proposto in versione Game Preview, siete chiamati a guidare automobili e contemporaneamente giocare a golf, percorrendo a tutta velocità un intricato percorso fatto di saliscendi, rampe e scorciatoie per mandare in buca una palla gigante prima che lo facciano gli altri 7 avversari.

A vivacizzare ulteriormente le già adrenaliniche corse ci pensano una serie di power-up. come postazioni turbo, missili da scagliare contro gli altri concorrenti e potenziamenti per spingere la palla ancor più lontano. Come ogni titolo di questo genere, anche Turbo Golf Racing punta ad offrire un ampio spettro di opzioni di personalizzazione e un supporto post-lancio duraturo, mediante il quale verranno aggiunti periodicamente nuovi contenuti sotto forma di arene, nuclei potenzianti e oggetti estetici.



Il 9 agosto tocca invece a Two Point Campus (Cloud, Console e PC), erede di Two Point Hospital che sposta il focus dal sistema sanitario al mondo accademico. Il nuovo gestionale di Two Point Studios intende offrirvi tutti gli strumenti per dare forma al college dei vostri sogni, plasmare l'intero sistema educativo e riempire gli spazi aperti con strutture per l'apprendimento, flora rigogliosa, campi da tennis e molto altro. L'unico limite sarà rappresentato dalla vostra immaginazione... e dal budget!

Naturalmente, anche Two Point Campus è pervaso dalla stramba genialità del team di sviluppo di sviluppo britannico. Al posto della classica offerta didattica, gli studenti della Contea di Two Point possono usufruire di una serie di corsi incredibili come la Scuola di Cavalleria, dove si impara a duellare, e la Gastronomia, che insegna a preparare piatti succulenti, pizze giganti e crostate enormi. Per fortuna, l'anno accademico inizia con la pausa estiva, dunque avrete tutto il tempo per prepararvi all'arrivo degli studenti costruendo tutto il necessario e assumendo il personale più qualificato. Dopodiché, quando il college diventerà operativo, dovrete tenere sempre sott'occhio la felicità dei ragazzi e soddisfare ogni loro bisogno: solo così potranno prendere forma le menti dalle quali dipenderà il futuro della società! Leggete la nostra anteprima di Two Point Campus.

Dalla Bolivia all'Antica Roma: tutti gli altri giochi

Questo mese Ubisoft ha contribuito alla causa di Xbox Game Pass con Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console e PC), penultimo episodio della serie che ha visto la luce nel 2017. Non è il più recente Breakpoint, ma Wildlands è ugualmente in grado intrattenere per decine e decine di ore tutti i gli amanti delle esperienze militari cooperative calate in un contesto open world.

L'azione si svolge nella variopinta Bolivia, finita sotto il controllo del Santa Blanca, uno spietato cartello della droga ingiusto e violento che intende creare il più grande narco-stato della storia. Impersonando un Ghost, liberamente personalizzabile nelle armi e nelle attrezzature, siete chiamati a fare squadra con altri tre compagni (reali o governati dall'IA) e, missione dopo missione, scardinare dalle fondamenta l'associazione criminale. L'open world è estremamente vasto e caratterizzato da numerosi biomi, per fortuna può essere percorso a bordo di oltre 60 differenti veicoli, anche aerei. Completa il quadro una modalità PvP 4v4 tattica basata sulle classi, chiamata Ghost War. Altri dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Ghost Recon Wildlands.



Domani 4 agosto, lo stesso giorno di Turbo Golf Racing, arriva esclusivamente nel catalogo di PC Game Pass Shenzen I/O, un puzzle game open-ended che vi sfiderà a creare dei circuiti elettronici con l'ausilio di un'ampia varietà di componenti. Si tratta di un titolo sicuramente non adatto a tutti i palati, ma su Steam ha già raccolto tanti consensi, inoltre può fare la felicità di tutti gli aspiranti ingegneri elettronici, essendo ispirato alle reali tecnologie che ogni giorno vengono sfornate a Shenzen, la capitale mondiale della produzione elettronica.

La ricca giornata dell'11 agosto verrà aperta da Cooking Simulator (Cloud, Console e PC), che offre esattamente ciò che promette nel titolo: una simulazione culinaria! Per diventare degli chef di alto livello, dovrete prendere il controllo di una cucina realistica e ben attrezzata per cucinare oltre 60 ricette con più di 120 ingredienti. A mettervi i bastoni tra le ruote ci penserà una fisica realistica, che non perdonerà nessun errore in fase di cottura e preparazione.



Il resto della selezione dell'11 agosto farà invece la felicità degli abbonati a PC Game Pass, dal momento che è indirizzata esclusivamente a loro. Offworld Trading Company è uno strategico in tempo reale sviluppato da uno che se ne intende - il Lead Designer di Civilization IV - in cui l'obiettivo è quello di colonizzare il pianeta Marte, divenuto un terreno fertile per le mega-corporazioni terrestri.

Expeditions: Rome, invece, è un gioco di ruolo a turni dai forti connotati strategici che vi metterà nei panni di un giovane Legato (Legatus, che nell'epoca repubblicana rappresentava il comandante in seconda dopo il Console). Fuggito da Roma dopo l'assassinio del padre, è costretto ad unirsi ad una campagna per sedare una rivolta greca: da quel momento in poi, dovrete accrescere la sua abilità militare e trasformarlo in un Legato rispettato dai soldati e temuto dai nemici.



Il sistema di combattimento è turni è basato su una vasta serie di abilità, in cui ogni arma può cambiare le prestazioni in battaglia. Al comando del vostro Legato ci sono cinque personaggi con storie e personalità uniche, che possono salire di livello e utilizzare abilità sia attive che passive. Il mondo di gioco può essere plasmato dalle scelte e comprende la Grecia, la Gallia e il Nordafrica, in cui si svolgono tre distinte campagne militari.