Giochi Xbox Game Pass febbraio: c'è anche Final Fantasy 12 The Zodiac Age

È passato più di un anno e mezzo da quando Microsoft ci ha promesso l'arrivo in Xbox Game Pass di tutti gli episodi single player di Final Fantasy pubblicati dal 1997 in poi. La casa di Redmond ci sta mettendo più tempo del previsto per mantenere fede alla parola data, ma questo mese verrà compiuto un altro importante passo in avanti con l'aggiunta di Final Fantasy XII: The Zodiac Age. La dodicesima fantasia finale, ovviamente, non arriverà da sola, e nella prima metà di febbraio sarà affiancata da giochi come Jurassic World Evolution, The Falconeer e Wolfestein: Youngblood.



Prima di andare alla scoperta di tutti i nuovi giochi per Xbox Game Pass, ci teniamo tuttavia ad avvertirvi che tra pochi giorni alcuni titoli lasceranno il catalogo: il 15 febbraio verranno rimossi De Blob (Console), Ninja Gaiden II (Console) e World of Horror (PC), mentre il giorno dopo toccherà a Shadow of the Damned (EA Play/Console).

Ghost of a Tale (PC) - 4 febbraio

Ghost of a Tale è un gioco d'avventura con elementi stealth che segue le gesta di Tilo, un coraggioso topo menestrello impegnato in una pericolosa missione. La sua storia, epica e profonda al tempo stesso, è ambientata in un mondo medievale in cui i Ratti dominano tutte le altre creature.

Tilo è un topino ricco di risorse: oltre ad essere un abile menestrello, ha talento per la furtività, l'agilità e il travestimento, doti indispensabili per poter fuggire dalle segrete di Forte Derovin, dove troverà ad attenderlo nemici mortali grandi il doppio di lui, e per scoprire il destino dell'amore della sua vita, Marna. La fortezza è estremamente estesa e ricca di segreti, ed offre ambientazioni che spaziano da vasti boschi alle rive dei laghi, fino ad arrivare a catacombe infestate da ragni. Leggete la nostra recensione di Ghost of a Tale.

Project Winter (Android, Console and PC) - 4 febbraio

Project Winter è un gioco multiplayer per 8 partecipanti incentrato sull'inganno sociale e sulla sopravvivenza, nel quale la comunicazione e il lavoro di squadra risultano essenziali per l'obiettivo finale dei superstiti: fuggire.

Collaborando con gli altri giocatori, siete chiamati ad affrontare le terre selvagge raccogliendo risorse, riparando strutture e portando a termine una serie di missioni per poter chiamare un veicolo di soccorso. Fate attenzione, però! All'interno del gruppo ci sono dei traditori, la cui tenacia aumenta con l'avanzare della partita. Il loro unico scopo è quello di fermare i sopravvissuti impiegando qualsiasi mezzo a propria disposizione.

The Falconeer (Android, Console & PC) - 4 febbraio

The Falconeer è un gioco di combattimento open-world caratterizzato da duelli aerei frenetici e brutali combattuti da possenti uccelli da guerra. L'azione di gioco si svolge nel Grande Ursee, un continente antico pieno di splendidi luoghi da scoprire ed esplorare, al di sopra delle nuvole e sotto le onde degli oceani, dove sprazzi di civiltà lasciano il posto a terre selvagge ricche di segreti e pericoli.

In The Falconeer potete scegliere da che parte stare tra le fazioni e i clan sparsi per il Grande Ursee, e approfittare di diverse classi ognuna con le sue statistiche, armi e uccelli da guerra che possono essere potenziati vincendo battaglie, completando missioni, scoprendo segreti, e applicando mutageni o canti. Questi si rivelano essenziali per sconfiggere nemici pericolosi come falchi da guerra, draghi tessitori, mante e coleotteri affilati come rasoi. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di The Falconeer.

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console & PC) - 11 febbraio

Nonostante le proporzioni colossali dell'offerta contenutistica e una trama pregna di segreti e colpi di scena, Final Fantasy XII non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei fan, finendo spesso relegato lontano dalle posizioni più alte delle classifiche di gradimento della community. Questa riedizione, lanciata nel 2017, ha permesso al JRPG di presentarsi ad una nuova generazione di giocatori nel migliore dei modi, con alcuni accorgimenti al gameplay e una svecchiata al comparto tecnico.

Tra pochi giorni tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su console e PC potranno provare combat system che per primo si svincolò dal sistema dei turni, e il nuovo Zodiac Job System, con delle meccaniche di battaglia migliorate e una maggior differenziazione delle classi rispetto all'originale. Presenti anche degli accorgimenti al funzionamento degli Esper e dell'Apoteosi, oltre a ben due modalità di New Game Plus e la possibilità di scelta tra le musiche di sottofondo del gioco originale e la loro versione riarrangiata. Maggiori dettagli li trovate nella nostra recensione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Jurassic World Evolution (Android & Console) - 11 febbraio

Jurassic World Evolution vi mette alla guida di ben cinque parchi a tema dislocati su altrettante isole, fornendovi il pieno controllo della loro amministrazione. Potete costruire edifici e le strutture essenziali come il centro Expedition, modificare l'ambiente piantando alberi o posizionando nuove fonti d'acqua, oppure investire nella ricerca per creare nuove specie di dinosauri o potenziare quelli esistenti mediante il sequenziamento del DNA.

I dinosauri, i veri protagonisti della produzione, sono disponibili in oltre 40 varietà, ognuna caratterizzata da bisogni e comportamenti distintivi. Jurassic World Evolution è basato sugli episodi cinematografici più recenti, e include le voci di celebrità come di Jeff Goldblum e Bryce Dallas Howard, che riprendono i loro rispettivi ruoli. Se avete visto i film, sapete inoltre che i problemi sono dietro l'angolo: prima o poi sarete anche chiamati a dover gestire varie situazioni di emergenza, come l'interruzione della corrente elettrica, il maltempo o la fuga di dinosauri. Leggete la nostra recensione di Jurassic World Evolution.

Stealth Inc 2 A Game of Clones (Android & Console) - 11 febbraio

Stealth Inc. 2: A Game of Clones è un puzzle/platform con elementi stealth che vi cala nei panni di clone in fuga da un laboratorio sinistro e altamente tecnologico, mettendo alla prova la vostra astuzia e i vostri riflessi in più di 60 differenti livelli.

Utilizzare dei cloni ha un indubbio vantaggio: sono sostituibili! La morte è sempre dietro l'angolo, eppure rappresenta un indispensabile strumento di conoscenza grazie al quale è possibile apprendere il miglior modo per sfuggire ai laser, ai robot omicidi e ai boss terrificanti nell'ambiente di lavoro più ostile mai visto. Non c'è nessuna vita di cui preoccuparsi, e neppure delle schermate di caricamento, totalmente assenti.

Wolfenstein Youngblood (Android) - 11 febbraio

Ad un anno esatto di distanza dal debutto nei cataloghi di Xbox Game Pass per PC e console, Wolfenstein Youngblood arriva anche sugli schermi più piccoli dei dispositivi android grazie a xCloud, incluso nel tier Ultimate. Si tratta di uno spin-off della serie curata dai ragazzi di MachineGames, che si differenzia dagli altri capitoli proponendo un'avventura di stampo cooperativo affrontabile da due giocatori in contemporanea.

La storia, ambientata 19 anni dopo Wolfenstein II: The New Colossus, segue le vicissitudini di Jess e Soph, le figlie gemelle di Blazkowicz, impegnate a soccorrere il padre disperso a Parigi durante una missione contro i Nazisti, che negli anni '80 ancora dominano l'Europa. Collaborando con un amico (o giocando da soli) potete esplorare, salire di livello e completare le missioni per sbloccare nuove abilità, armi, gadget e oggetti cosmetici con cui modificare lo stile di gioco e personalizzare l'aspetto delle due eroine. Per maggiori dettagli potete leggere la nostra recensione di Wolfenstein Youngblood.