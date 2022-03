Nuovi giochi Xbox Game Pass: a marzo arrivano i Guardiani della Galassia

Microsoft inaugura il nuovo mese di Xbox e PC Game Pass con una selezione numericamente contenuta, specialmente se rapportata ai fasti dei mesi passati, ma tutt'altro che sottotono. In queste prime due settimane di marzo, agli abbonati spettano ben due novità assolute, ossia Far Changing Tides e Young Souls, e un tripla A del calibro di Guardians of the Galaxy, che cerca il riscatto in Game Pass dopo un lancio al di sotto delle aspettative di Square Enix. A completare la prima ondata di marzo ci pensano due titoli ai quali è davvero difficile dire di no, Kentucky Route Zero e Lightning Returns: Final Fantasy XIII, e l'espansione su nuove piattaforme di giochi già in catalogo da un bel po' di tempo, ossia Microsoft Flight Simulator e Lawn Mowing Simulator. Andiamo alla scoperta di tutti i nuovi giochi di marzo per Xbox e PC Game Pass e facciamo il punto su tutte le novità legate al servizio.



1° marzo

Far: Changing Tides (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Microsoft Flight Simulator (Cloud)



3 marzo

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Xbox e PC)



10 marzo

Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Xbox e PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Xbox e PC)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Young Souls (Cloud, Xbox e PC) - Day One

1° marzo: dal mare al cielo

Il mese è iniziato alla grande con il debutto al day one di Far: Changing Tides (Cloud, Xbox e PC), che ha abbandonato le pianure polverose e riarse dal sole del suo predecessore per accompagnare tutti gli avventurieri in mare aperto.

Nei panni di Toe, appena risvegliatosi in totale solitudine in un mondo sommerso, dovrete navigare un mare in tempesta ed esplorare pericolosi abissi assicurandovi che ogni componente della nave funzioni alla perfezione. Far Changing Tides pizzica le medesime corde di Lone Sails, proponendo enigmi e sfide ambientali da superare con un approccio solitario e quasi meditativo, e una colonna sonora reattiva influenzata dal contesto e dalle azioni del protagonista. Ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione di Far Changing Tides.



Il primo marzo ha anche visto la rosa delle piattaforme di Microsoft Flight Simulator espandersi per abbracciare anche il cloud. Ciò significa che adesso tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono pilotare i propri aeroplani e ammirare la Terra dall'alto anche tramite i propri dispositivi mobili e, udite udite, su Xbox One!

Grazie alla versatilità del cloud, adesso il simulatore di Asobo Studio può essere giocato comodamente sul grande schermo anche dai possessori di Xbox One e Xbox One X, una console che normalmente non sarebbe in grado di farlo girare. La versione cloud di Microsoft Flight Simulator include tutti i World Update e viene eseguita sulle console di vecchia generazione alla risoluzione dinamica di 1080p con un framerate di 30fps, con un preset grafico equivalente a quello dell'edizione per Xbox Series X,

3 marzo: il ritorno di Lightning

Dopo sei mesi esatti dall'arrivo di Final Fantasy XIII e tre dall'aggiunta di Final Fantasy XIII-2, Xbox Game Pass si prepara ad accogliere anche il capitolo conclusivo della trilogia di Fabula Nova Crystallis, ossia Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Xbox e PC).

Tra i più discussi della saga, questo episodio vede Lightning - nuovamente nelle vesti di protagonista - risvegliarsi dopo centinaia di anni di sonno nel cristallo per salvare l'arcipelago di Nova Chrystalia, al quale restano appena tredici giorni prima che l'apocalisse lo inghiotta. Lightning Returns: Final Fantasy XIII mette in scena una corsa contro il tempo che si discosta con decisione dai capitoli immediatamente precedenti, offrendo un sistema di combattimento fortemente improntato all'azione e una libertà di personalizzazione che influenza le statistiche della protagonista.



L'edizione indirizzata agli abbonati su console è ovviamente quella per Xbox 360, fruibile anche su One e Series X|S grazie alla retrocompatibilità. Leggete la recensione di Lightning Returns: Final Fantasy XIII.

10 marzo: i Guardiani della Galassia guidano il giorno più ricco

La ricca giornata del 10 marzo è vivacizzata dallo strampalato quintetto di supereroi di Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Xbox e PC), uno dei più importanti blockbuster della passata stagione videoludica. Il gioco sviluppato da Eidos Montreal prende le distanze dalle pellicole del Marvel Cinematic Universe con Chris Pratt & co., ma riesce ad incarnare alla perfezione lo spirito del materiale di partenza risultando imprescindibile per tutti i fan dei supereroi.

Gioco action dalla preponderante componente narrativa, Marvel's Guardians of the Galaxy vi mette nei panni di Star-Lord e vi assegna il compito di scongiurare un collasso interplanetario in una storia completamente inedita, nella quale spettacolarità e umorismo vanno sempre a braccetto: un mix che ha convinto anche la platea dei Game Awards 2021, dove i Guardiani della Galassia hanno trionfato per la miglior narrativa.



Il supereroe protagonista combatte con pistole elementali, calci acrobatici e stivali-razzo, ed è in grado di impartire ordini ai propri compagni per imbastire potenti attacchi di gruppo. A fare da sfondo a questo viaggio intergalattico, nel quale avrete modo di approfondire la conoscenza di ogni membro dell'equipaggio e compiere delle scelte decisive, ci pensa una colonna sonora composta da successi degli anni '80. Leggete la recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Riflettori puntati anche su Young Souls (Cloud, Xbox e PC), un action game a base di dungeon che debutta in Game Pass immediatamente al day-one. Stando a quanto dichiarato dai membri del team di sviluppo 1P2P, il gioco punta ad offrire una combinazione tra i generi picchiaduro e RPG ambientata a cavallo di due mondi disegnati a mano: da un lato quello degli umani, terra natia dei fratelli protagonisti, Jenn e Tristan; dall'altro quello dei Goblin, dove i due sperano di trovare indizi sulla scomparsa del padre.

Da non sottovalutare Kentucky Route Zero (Cloud, Xbox e PC), una delle produzioni indipendenti più brillanti degli anni '10. Pervasa da un realismo magico, quest'avventura in cinque atti narra di un'autostrada segreta che attraversa le grotte sotterranee del Kentucky e delle misteriose figure che la percorrono. Tratteggiato con uno stile visivo che attinge da teatro, cinema e arte sperimentale, e accompagnato da una colonna sonora elettronica da brividi, Kentucky Route Zero è stato pubblicato in formato episodico nel corso di molti anni, dunque racchiude tematiche e suggestioni di un'intera decade. Scoprite perché si tratta di un pezzo inestimabile della storia del videogioco nella nostra recensione di Kentucky Route Zero. Chiude la giornata del 10 marzo Lawn Mowing Simulator (Xbox One), simulatore di tosaerba che approda finalmente su Xbox One dopo un posticipo che fortunatamente non si è rivelato troppo lungo. Già disponibile in Game Pass nelle versioni Xbox Series X|S, PC e Cloud, consente di manovrare un vasto assortimento di tagliaerba di produttori realmente esistenti e di avviare un'impresa di giardinaggio da portare al successo.

L'App Xbox si aggiorna su PC

Dopo anni di richieste e mesi di testing, l'applicazione Xbox per PC Windows si è finalmente aggiornata per offrire maggior libertà ai videogiocatori. Adesso è possibile scegliere la cartella nella quale installare i giochi, accedere ai file dei titoli installati (per ripararli o spostarli) e applicare delle mod. Per accedere al nuovo sistema di gestione dei dati non serve re-installare i prodotti già scaricati, è sufficiente cliccare con il tasto destro sulla cover, scegliere la voce "Gestisci" e infine selezionare "Abilita". Assicuratevi che l'app Xbox sia aggiornata all'ultima versione disponibile prima di provare la nuova funzione.

I giochi in uscita dal catalogo

Anche questo dovrete prepararvi a salutare dei giochi, qualcuno anche piuttosto illustre. Il 15 marzo lasceranno il catalogo di Xbox e PC Game Pass Nier: Automata (Cloud, Console e PC), Phogs! (Cloud, Console e PC), Torchlight III (Cloud, Console e PC) e The Surge 2 (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta.