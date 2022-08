Nuovi giochi Xbox Series X: ad agosto escono Saints Row e Two Point Campus

È tempo di estate anche sugli hardware verdecrociati, con le console Microsoft pronte a rallegrare le prossime settimane con una frizzante ondata di nuove produzioni. Gli amanti di Two Point Hospital potranno dilettarsi con il ritorno in scena del team, questa volta impegnato con i campus universitari di Two Point Campus. Caos e avventura attendono invece in Saints Row e Soul Hackers 2, mentre Immortality, nuovo thriller di Sam Barlow, esordisce in esclusiva su Xbox. Spazio infine alla creatività Indie, da Cult of the Lamb a Cursed to Golf. Afferrate dunque il pad e fateci sapere quali titoli proverete nei prossimi giorni: ecco tutti i nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo ad agosto 2022!

Two Point Campus

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nonostante sia periodo di vacanze, non è mai troppo presto per programmare il nuovo anno scolastico! Dopo Two Point Hospital è tempo di abbandonare gli ospedali in favore dei campus universitari. Nei panni di folli rettori, i giocatori di Two Point Campus dovranno gestire corsi di stregoneria e giostra cavalleresca, ma anche edificare dormitori e assumere personale, il tutto condito con il tradizionale umorismo di Two Point Studios.

Ottime notizie per gli aspiranti docenti abbonati a Xbox Game Pass: Two Point Campus sarà infatti incluso nel catalogo del servizio Microsoft sin dal Day One.



Potete prepararvi a divenire presidi di una scuola folle con la nostra prova di Two Point Campus, a firma di Cristina Bona.

Cult of the Lamb

Sviluppatore: Massive Monster

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action

Data di uscita: 11 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Un agnello posseduto è scampato alla morte grazie all'intervento di un misterioso sconosciuto. Ora, per rendere omaggio ad una nuova vita, ha deciso di creare un culto religioso volto a celebrare se stesso. Ma ogni religione ha bisogno di adepti, e il nostro ambizioso agnellino non potrà fare altro che cercarli tra boschi oscuri e strane grotte, il tutto mentre combatte orde di nemici, edifica le fondamenta del suo nuovo culto e si scontra con gli eretici.

Come avrete intuito dalle bizzarre premesse, Cult of the Lamb arriverà sul mercato grazie ad una nuova folle scommessa di Devolver Digital. Pronti a percorrere il sentiero per diventare un agnello divino?



In attesa di improvvisarvi messia, sulle nostre pagine trovate la prova di Cult of the Lamb a firma di Giulia Martino.

Cursed to Golf

Sviluppatore: Chuhai Labs

Publisher: Thunderful Publishing

Genere: Avventura / Sportivo

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Sul punto di vincere un'importante competizione internazionale, un talentuoso golfista si ritrova all'improvviso vittima di una strana maledizione. Dal green, è improvvisamente catapultato nel peculiare Purgatorio del Golf, una dimensione sovrannaturale popolata da strani spiriti, ovviamente esperti di golf.

Mentre le strane entità cercano di trasmettere i loro insegnamenti ad ogni visitatore di questo insolito luogo, il protagonista di Cursed to Golf non vorrebbe fare altro che tornare alla sua vita. Una missione non così semplice: per riuscirci, sarà necessario superare intricati livelli, ovviamente a colpi di mazza da golf.

Thymesia

Sviluppatore: OverBorder Studio

Publisher: Team17

Genere: Action RPG

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



I poteri alchemici hanno dapprima trasformato il Regno di Hermes in un prospero reame, solo per poi condannarlo ad un declino terrificante. Scoperte troppo tardi, le implicazioni legate all'uso massiccio dell'Alchimia hanno infatti tramutato il luogo in un cimitero a cielo aperto. I sopravvissuti si sono tramutati in orride e feroci bestie, assettate del sangue di quelli che un tempo erano i loro simili.

L'unica speranza per un ritorno alla normalità sembra essere affidata a Corvus, nientemeno che l'alter-ego del giocatore. In Thymesia, dovremo farci largo tra inquietanti avversari e oscuri segreti, personalizzando il nostro stile di combattimento e facendo ricorso a misteriosi poteri corvini. Presenti all'appello anche le letali armi pestilenziali, che dovremo padroneggiare per l'intero Action RPG.



Prima di scagliare piume affilate per bloccare i colpi dei nemici, potete dedicarvi alla nostra prova di Thymesia, a firma di Giovanni Panzano.

Madden NFL 23

Sviluppatore: Tiburon

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 19 agosto

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



In Madden NFL 23, i giocatori vestono i panni di un nuovo arrivato in squadra. Per quanto talentuoso, l'atleta dovrà dimostrare quanto vale direttamente sul campo, come rookie di una delle 32 franchigie ufficiali della National Football League. Lo sport statunitense torna in azione su console, con una intensa modalità Carriera.

Grazie alla modalità Franchise, è inoltre possibile allontanarsi momentaneamente dal campo di gioco, per vestire i panni di allenatori NFL. Spazio infine a Madden Ultimate Team, declinazione in chiave football americano del FUT della serie FIFA.

Saints Row

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita: 23 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



La serie di casa Volition conclude l'ultimo periodo di assenza dal mercato videoludico e torna in scena in forma smagliante, con un atteso reboot di Saints Row. Questa volta, gli sviluppatori conducono il pubblico alla scoperta di Santo Ileso, metropoli di fantasia collocata nel sud-ovest degli Stati Uniti d'America. Qui, la criminalità prospera senza controllo, in un open world che rappresenta l'ambientazione più ampia mai realizzata per la serie Volition.

Ancora una volta alla guida dei Saints, i giocatori potranno contare sul supporto dei compagni Neenah, Kevin ed Eli. A fianco di questi ultimi, è tempo di edificare un impero criminale e di sbaragliare ogni clan rivale.



Prima di conquistare Santo Ileso, sulle pagine di Everyeye trovate una prova di Saints Row, a firma del nostro Gabriele Laurino.

F1 Manager 2022

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Gli appassionati di Formula 1 possono finalmente mettere alla prova le proprie intuizioni ingegneristiche e strategiche, grazie a F1 Manager 2022. Il gestionale di Frontier Developments schiera sulla griglia di partenza la licenza ufficiale della competizione automobilistica mondiale, per plasmare l'esperienza definitiva legata all'ottimizzazione delle monoposto.

Dalla strategia di gara all'organizzazione del proprio quartier generale, passando per la scelta delle gomme e moltissimi altri dettagli, F1 Manager 2022 è pronto a far rombare i motori.

SD Gundam Battle Alliance

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'universo G è pronto a sconvolgere le certezze degli appassionati della celebre serie di Gundam. Qui, infatti, gli eventi non sembrano essersi dispiegati come previsto, con la dimensione che si è tramutata in un insolito crocevia di personaggi, mecha e ambientazioni tratti dall'intera storia del franchise.

Per correggere paradossi e incongruenze, piloti di robottoni di ogni epoca storica scendono in campo in SD Gundam Battle Alliance. Squadre di tre personaggi potranno rivivere alcune scene iconiche, il tutto arricchito da opzioni di personalizzazione e da una modalità cooperativa per tre giocatori.

Soul Hackers 2

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 26 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nell'ombra, lo sviluppo tecnologico della civiltà umana ha portato alla nascita di un'Intelligenza Artificiale incredibilmente avanzata. Quest'ultima, tuttavia, vive nascosta, con l'unico obiettivo di proteggere la nostra specie della distruzione. Quanto l'IA viene folgorata dalla predizione di una violenta apocalisse, è tempo di agire: dopo aver creato Figue e Ringo, due agenti virtuali, affida dunque loro l'incarico di evitare il disastro. Nel JRPG i giocatori vestiranno dunque proprio i panni della seconda.

Da queste premesse, prende il via Soul Hackers 2, nuovo spin-off della serie di Shin Megami Tensei e promettente JRPG firmato dai talentuosi sviluppatori di casa Atlus.



In vista del Day One, potete riscoprire tutti gli spin-off di Shin Megami Tensei sulle pagine di Everyeye.

PAC-MAN WORLD Re-PAC

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione / Platform

Data di uscita: 26 agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



I malvagi fantasmi hanno rapito la famiglia e gli amici di Pac-Man. Rientrata da lavoro, la sfera gialla scopre la devastante notizia, che la colpisce peraltro proprio nel giorno del suo compleanno. Determinato a festeggiare la ricorrenza, Pac-Man si avventura in una bizzarra missione di recupero, tra boss fight e sezioni platform.

La storica avventura 3D di Pac-Man ritorna in azione con PAC-MAN World: Re-Pac, ad anni di distanza dal debutto originale, sfoggiando una interfaccia utente migliorata, meccaniche perfezionate e grafica aggiornata.

Destroy All Humans! 2 Reprobed

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Il black humor di Black Forest Games torna a stuzzicare il pubblico in Destroy All Humans! 2 - Reprobed, riproposizione del secondo capitolo della saga. Questa volta, il crudele Crypto si trova ad agire nel periodo degli anni Sessanta, in piena Guerra Fredda. Furente con il KGB - responsabile dei aver distrutto la sua astronave madre, l'extraterrestre è disposto persino a scendere a patti con degli esseri umani.

Tra una missione e l'altra e l'assimilazione di DNA umano al fine di potenziarsi, il personaggio potrà sfruttare anche un sistema di cooperazione. Tramite la modalità multiplayer di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, è infatti impossibile vivere l'intera campagna principale in due giocatori, con schermo in split-screen.



La prova di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, a cura di Francesco Santin, è pronta a raccontarvi ogni dettagli sul ritorno del titolo.

Immortality

Sviluppatore: Sam Barlow

Publisher: Half Mermaid

Genere: Thriller

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo un rinvio dell'ultimo minuto, la nuova opera di Sam Barlow (Her Story; Telling Lies) è finalmente pronta al debutto. Questa volta, l'autore videoludico ci porta sui set cinematografici, per scoprire la storia che si cela dietro l'enigmatica Marissa Marcel. Attrice incredibilmente nota, quest'ultima ha recitato come protagonista in diverse pellicole: Ambrosio, nel 1968, Minsky, nel 1970, e Two of Everything, nel 1999. Nessuna di queste, tuttavia, è mai arrivata in sala. Ora, Marissa è scomparsa e i suoi film potrebbero persino non essere mai esistiti.

Ottime notizie per gli abbonati Xbox Game Pass, che potranno indagare sulla scomparsa di Marissa Marcel sin dal lancio di Immortality.



Parte della selezione del Tribeca Game Festival 2022, il nuovo titolo di Sam Barlow è stato raccontato sulle nostre pagine in una prova di Immortality, a firma di Cristina Bona.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: Xbox One



Arricchiti della possibilità di salvare i progressi della partita e, in alcuni casi, da un nuovo comparto multigiocatore, tredici titoli dedicati alle Tartarughe Ninja tornano in azione in una ricca raccolta edita da Konami.

Nel pacchetto, troviamo inclusi: Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade); Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade); Teenage Mutant Ninja Turtles (N); Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (N); Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (N); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (N); Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SN); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SN); Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SG); Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SG); Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GB); Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GB); Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GB).