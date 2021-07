Giochi Xbox Series X: da Flight Simulator a The Ascent, le novità di luglio

L'estate esplode anche nell'universo Microsoft, con gli hardware verdecrociati che condividono con Sony molte delle nuove uscite PS4 e PS5 di luglio 2021. Il catalogo proposto dalle prossime settimane vanta però anche delle interessantissime produzioni esclusive, tra le quali spicca il debutto su console di Microsoft Flight Simulator, ma non solo. Anche sul fronte Indie, Xbox mette in campo titoli decisamente intriganti, tra il Death's Door di Devolver Digital e il promettente The Ascent. Tra i circuiti di F1 2021 e le cupe atmosfere della riedizione di A Plague Tale: Innocence, ecco i nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo a luglio 2021: buona lettura!



A Plague Tale Innocence

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 6 Luglio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Nel corso della conferenza E3 2021 di Xbox, Asobo Studio ha presentato ufficialmente una versione migliorata di A Plague Tale: Innocence. Identica alla precedente sul fronte contenutistico, la produzione proporrà diverse migliorie tecniche, tra cui una risoluzione in 4K e un frame rate ancorato ai 60 fps. L'upgrade alla versione next-gen di A Plague Tale: Innocence sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su Xbox One. Per gli abbonati a Xbox Game Pass, segnaliamo inoltre che il gioco è ancora parte del catalogo del servizio, che dal 6 luglio si aggiornerà per offrire direttamente la riedizione del titolo.

In attesa della pubblicazione del sequel A Plague Tale: Requiem, il pubblico avrà così una ulteriore opportunità per (ri)vivere l'epopea di Amicia e del fratellino Hugo.



In attesa di poter testare la versione next-gen del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di A Plague Tale: Innocence firmata nel 2019 dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



F1 2021

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Sulla griglia di partenza di F1 2021, gli appassionati della serie di Codemasters troveranno alcune interessanti novità. Tra queste ultime spicca in particolare la possibilità di cimentarsi in una modalità Carriera pensata per due giocatori, ma non solo. Con la modalità Mia Scuderia, gli amanti della Formula 1 possono decidere di correre come undicesima scuderia in gara, creando un proprio pilota, scegliendo uno sponsor e un fornitore di motori.

Grande varietà poi per quanto riguarda il comparto multigiocatore del titolo, che offre la possibilità di sfidarsi in locale in split-screen o online nelle gare Social e Classificate, nel nuovo formato Partecipazione Rapida o ancora nelle Leghe o negli speciali Eventi Settimanali.



Prima di scendere in pista, trovate tutti i dettagli sulla produzione Codemasters nel ricco provato di F1 2021, a firma di Matteo Mangoni.



Observer: System Redux

Sviluppatore: Bloober Team; Anshar Studios

Publisher:Bloober Team

Genere: Horror / Avventura

Data di uscita: 16 Luglio

Piattaforme: Xbox One



Già disponibile su PC, la riedizione di Observer raggiunge ora anche i lidi della console Microsoft in versione rivista e ampliata. Vestendo i panni di Daniel Lazarski, detective neurale della polizia interpretato da nientemeno che l'attore Rutger Hauer, i giocatori dovranno affrontare un distopico 2048. Tra guerre e piaghe, la società umana del futuro ha raggiunto un impensabile livello di evoluzione tecnologica, che consente ora agli Osservatori di svolgere le proprie indagini direttamente tra le menti dei sospetti criminali e dei defunti. Esplorandone le memorie e i sentimenti, sarà possibile scoprire informazioni inedite, al rischio però di smarrire la propria coscienza.

Sul fronte dei contenuti, ricordiamo che la riedizione di Observer include i casi aggiuntivi "Errant Signal", "Her Fearful Symmetry" e "It Runs in the Family". Presenti poi all'appello anche meccaniche di gameplay e segreti inediti, che andranno ad arricchire ulteriormente la cupa avventura degli autori di The Medium.



Aspettando la versione console della produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PC di Observer: System Redux, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Death's Door

Sviluppatore: Acid Nerve

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nonostante le apparenze, la vita di un Corvo è tutt'altro che semplice. Tra le responsabilità della figura vi è infatti quella di mietere le anime, per poi accompagnare i defunti alla loro destinazione finale. Una routine peculiare, che viene tuttavia interrotta da un evento imprevisto. Una delle anime viene infatti sottratta al protagonista di Death's Door e il Corvo, messosi sulle tracce del ladro, finirà per ritrovarsi in un mondo in cui la morte, semplicemente, non esiste! Come uscire da tale situazione?

Interessante Action RPG edito da Devolver Digital, la produzione indipendente cala i giocatori in un universo pericoloso, nel quale affrontare Boss Fight sempre più impegnative. Tra uno scontro e l'altro e una sana dose di black humor, il protagonista potrà fare luce su alcuni oscuri misteri, apprendendo la verità che si cela dietro il flusso delle anime e la funzione dei Corvi.



In attesa di vestire i panni di Corvo, vi segnaliamo che abbiamo incluso l'Action RPG nel nostro speciale INDIEspensabili E3 2021 Edition, rassegna dedicata alle migliori produzioni indipendenti presentate nel core della fiera di giugno.



Cris Tales

Sviluppatore: Dreams Uncorporated; SYCK

Publisher: Modus Games

Genere: JRPG

Data di uscita: 20 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



In un panorama Indie sempre più ricco di intriganti proposte, si appresta a debuttare anche Cris Tales. Frutto dello sforzo creativo di un team colombiano, l'avventura di Crisbell rappresenta una lettera d'amore ai grandi classici JRPG del passato, dai primi Final Fantasy alla saga di Chrono Trigger. A caratterizzare il gameplay e l'estetica del titolo è la possibilità di influenzare lo scorrere e l'evolversi del tempo, con passato, presente e futuro che si mostrano contemporaneamente a schermo grazie ad una visuale tripartita in continuo mutamento.

Con una direzione artistica di grande impatto, Cris Tales vede la protagonista cercare di comprendere la natura dei suoi poteri in un epico viaggio volto a salvare il suo mondo. Ad affiancarla in questa impresa, molteplici alleati, tra maghi, combattenti e un adorabile rospo parlante. A sfruttare la dinamica del controllo del tempo, lo ricordiamo, è inoltre anche il combat system, con la possibilità di potenziare i propri attacchi o indebolire i nemici spostando questi ultimi tra passato e futuro.



Per ingannare l'attesa che ci separa dal debutto dell'intrigante produzione colombiana, vi invitiamo alla lettura dell'anteprima di Cris Tales redatta da Cristina Bona.



Last Stop

Sviluppatore: Variable State

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 22 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Altro grande appuntamento con l'estate Indie è offerto dall'ormai celebre publisher Annapurna Interactive, che a luglio propone al pubblico le insolite atmosfere di Last Stop. Il titolo mette in scena una peculiare reinterpretazione della Londra contemporanea, improvvisamente colpita da manifestazioni sovrannaturali. Al centro di questa crisi, troviamo le vite di tre protagonisti, le cui insolite vicissitudini sono destinate a intrecciarsi in un percorso di misteri e sentimenti.

In Last Stop, i giocatori seguono le vicende di Donna, John e Meena, rispettivamente un'adolescente in fuga da una famiglia soffocante, un padre single di mezza età oberato di lavoro, e una donna in carriera in competizione per migliorare la propria posizione professionale. A turbare l'equilibrio delle loro esistenze, saranno invece tanto casi di rapimento, quanto antichi manufatti, senza dimenticare arcane e oscure maledizioni.



Orcs Must Die! 3

Sviluppatore: Robot Entertainment

Publisher: Robot Entertainment

Genere: Azione / Strategia

Data di uscita: 23 Luglio

Piattaforme: Xbox One



Dopo l'esordio in esclusiva sulla piattaforma streaming, Orcs Must Die!3 supera i confini del catalogo Google Stadia e raggiunge anche il mondo console. Rispetto alla formula collaudata dai primi due capitoli della serie, questo terzo episodio mira ad ampliare l'esperienza di gioco a firma Robot Entertainment. Tra le novità proposte dal team di sviluppo spicca ad esempio l'introduzione di più orchi, un maggior numero di trappole e una più ampia rassegna di armi e potenziamenti. Gli inediti Teatri di Guerra offrono inoltre agli scontri su larga scala della saga un rinnovato livello di profondità.

Sul fronte narrativo, Orcs Must Die!3 muove i propri passi a circa vent'anni di distanza dal precedente Orcs Must Die!2, con il mago-guerriero e la Strega ora alleati con l'obiettivo di ricostituire l'Ordine e trovare nuovi apprendisti.



Samurai Warriors 5

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione / Musou

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Xbox One



Dopo sette anni di assenza dal mercato videoludico, la saga di Samurai Warriors torna in azione con una produzione inedita. Per l'occasione, Samurai Warriors 5 propone un'avventura ambientata nel Giappone del periodo degli Stati Belligeranti. Tra le vicissitudini di Nobunaga Oda e quelle di Mitsuhide Adechi, l'Action di Koei Tecmo ripropone in versione ampliata e migliorata le vicende del primo Samurai Warriors, in una commistione tra azione e strategia.

Con volti nuovi e altri familiari, il titolo include un roster composto da ben 27 Samurai Warriors. Tra i combattenti pronti a farsi strada per la prima volta nella serie, possiamo citare gli ufficiali Toshimitsu Saito, servitore di Mitsuhide Akechi, e Koga ninja Mitsuki.



Per tutti i dettagli sul titolo, vi rimandiamo al provato di Samurai Warriors 5, redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Microsoft Flight Simulator

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Simulazione

Data di uscita: 27 Luglio

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Dopo aver conquistato all'unanimità critica videoludica e utenza PC, i cieli di Microsoft Flight Simulator sono pronti a mostrarsi in tutto il loro splendore anche su Xbox Series X|S. Le console Microsoft di nuova generazione sono infatti pronte a veder decollare l'enorme arsenale di velivoli che compongono l'hangar dell'esclusiva verdecrociata firmata da Asobo Studio. in virtù delle differenti caratteristiche hardware, Xbox Series X proporrà il gioco con una risoluzione 4K, mentre Xbox Series S opterà per i 1080p. In entrambi i casi, il framerate sarà pari a 30fps su TV standard, con le Smart TV che supportano la funzione che potranno però sfruttare il Variable Refresh Rate.

L'ambizioso simulatore di volo, lo ricordiamo, è stato creato in seguito ad un notevole sforzo tecnologico compiuto dai suoi autori. Microsoft Flight Simulator propone infatti una realistica riproduzione dell'intera superficie terrestre, con i giocatori che possono sorvolare in totale libertà ogni tipo di scenario urbano e naturale.



In attesa dell'edizione console, trovate la recensione della versione PC di Microsoft Flight Simulator redatta dal nostro Alessio Ferraiuolo.



The Forgotten City

Sviluppatore: Modern Storyteller

Publisher: Dear Villagers

Genere: Action RPG

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nata come ambiziosa Mod di The Elder Scrolls V: Skyrim, The Forgotten City si è nel tempo trasformata in una produzione videoludica indipendente, pronta ora a esordire sul mercato come titolo stand-alone. Open-world ambientato nell'Antica Roma, l'Action RPG propone ai giocatori un'articolata struttura narrativa, in grado di condurre ad una molteplicità di finali differenti. Prima dell'epilogo, sarà però necessario superare un'ampia rassegna di pericoli, misteri e complessi dilemmi morali.

Rispetto ai contenuti proposti dalla Mod originaria, The Forgotten City porta ora con sé un'ambientazione e una sceneggiatura completamente inedite. Una nuova colonna sonora, un'operazione di reinterpretazione dei personaggi e l'aggiunta di ulteriori enigmi e meccaniche completano il quadro del lavoro svolto da Modern Storyteller per questo ulteriore debutto.



Per scoprire la peculiare storia che si cela dietro questa produzione, vi segnaliamo la presenza sulle pagine di Everyeye di una ricca anteprima di The Forgotten City, firmata dal nostro Daniele D'Orefice.



The Ascent

Sviluppatore: Neon Giant

Publisher: Curve Digital

Genere: Sparatutto / GDR

Data di uscita: 29 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Il mondo cyberpunk di Veles attende gli appassionati di Action RPG e sparatutto. Con una formula di gioco che mira a ibridare i due generi, The Ascent cala i giocatori tra le strade di una metropoli popolata da creature provenienti da ogni angolo dell'universo e controllata dallo strapotere di ambiziose multinazionali. E proprio ad una di queste compagnie appartiene il protagonista, vero e proprio bene di proprietà del colosso industriale, che ha nel tempo acquisito il controllo dell'intero distretto. A mettere in discussione l'influenza delle corporazioni è ora un gruppo di rivoltosi: potranno davvero cambiare qualcosa?

Ai ribelli pronti a calarsi in questo esplosivo immaginario cyberpunk, ricordiamo che The Ascent può essere giocato sia in solitaria sia in compagnia. Il titolo supporto infatti una modalità cooperativa, concepita per un massimo di 4 giocatori, in locale e online. Sin dal Day One, il titolo sarà parte del catalogo Xbox Game Pass.



Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di The Ascent firmato dal nostro Francesco Fossetti.



Eldest Souls

Sviluppatore: Fallen Flag Studio

Publisher: United Label; CI Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 29 Luglio

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Action RPG dallo stile di gioco frenetico e "brutalmente avvincente", Eldest Souls è una nuova produzione indipendente pronta a seguire le orme tracciate dagli sviluppatori di FromSoftware. Adottando una struttura di tipo Souls-Like, la piccola software house di Fallen Flag Studio propone ai giocatori in cerca di un elevato livello di sfida una vera e propria Boss Rush, con colossali avversari pronti a sfidare le abilità e i riflessi del protagonista.

Sul fronte estetico, l'Action RPG sceglie di abbracciare uno stile in pixel art, mentre per quanto riguarda l'ambientazione, i giocatori si ritroveranno a calcare il suolo di un regno distrutto e orami dimenticato. Tra le sue rovine, sarà possibile riportare alla luce il mistero che si cela dietro gli Antichi Dei, mentre carismatici NPC promettono di arricchire la narrazione.