Tutti i nuovi giochi Xbox Series X/S in uscita a giugno 2022

Anche in casa Microsoft, è tempo di dare il benvenuto all'estate. Con l'avvio della stagione calda, i giocatori attivi sulle console verdecrociate troveranno ad attenderli una variegata selezione di produzioni. Gli amanti delle sfide potranno finalmente mettere mano all'attesissimo DLC di Cuphead: The Delicous Last Course, mentre dal mondo indipendente arrivano anche i promettenti Silt e l'italianissimo Redout 2. Gli amanti delle avventure a tinte cupe possono invece attendere MADiSON e The Quarry. Di seguito, ecco i nuovi giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S a giugno 2022!

Silt

Sviluppatore: Spiral Circuit

Publisher: Sold Out

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 1 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



All'interno di Silt, i giocatori possono vestire i panni di un coraggioso sommozzatore, ma non solo. Assumendo il controllo di una vasta rassegna di creature abissali, saremo infatti chiamati a superare ostacoli, puzzle e pericoli, con l'obiettivo di scoprire cosa si annida nelle profondità degli oceani.

Completamente in bianco e nero, Silt è sviluppato da Spiral Circuit, software house indipendente con sede in Gran Bretagna. Il primo reveal della produzione risale all'E3 2021, dove si era rivelato essere uno degli Indie più intrigante dello show losangelino.

SpellForce 3 Reforced

Sviluppatore: Grimlore Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Strategico / RPG

Data di uscita: 7 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



A distanza di diversi anni dal lancio del titolo su PC, Spellforce 3 Reforce raggiunge anche l'ecosistema Xbox. Il titolo porta i giocatori alla scoperta degli eventi che hanno preceduto Spellforce: The Order of Dawn, nel pieno di un conflitto che vede i maghi nuovamente perseguitati.

Dopo il tragico conflitto noto come le Guerre dei Maghi, nel regno della Corona si raggiunge l'anno 518. Lungi dall'aver portato stabilità nel reame, gli scontri hanno invece seminato il caos e posto le basi per una condizione di profonda anarchia. In questo già difficile contesto, prende a diffondersi il morbo degli "Ardisangue" Gli stregoni sono ancora una volta accusati dai fanatici della Purezza della Luce, determinati a distruggere la magia.

Tour de France 2022

Sviluppatore: Cyanide

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Per tutti i giocatori che ambiscono ad inseguire il sogno di conquista della maglia gialla, anche quest'anno arriva Tour de de France 2022, sportivo interamente dedicato alla competizione su due ruote francese. Pedalando attraverso le 92 tappe ufficiali della competizione disponibili nel gioco, gli appassionati possono prepararsi ad una sfida all'ultima pedalata.

All'interno della modalità in solitaria, Tour de France 2022 consente di regolare diverse opzioni, tra cui la resa e l'impatto degli infortuni. Il titolo propone però anche un'opzione di fruizione online, con sfide e classifiche settimanali.

The Quarry

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: 2K

Genere: Horror

Data di uscita: 10 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Scende la notte sui programmi festaioli di un gruppo di nove amici. Dopo aver lavorato come tutor presso un centro estivo, i ragazzi sono determinati a trascorrere un po' di tempo insieme, senza adulti o bambini nelle vicinanze. I sogni di storie d'amore e divertimento all'ombra del falò sono però infranti dall'improvvisa comparsa di un gruppo di giovani insanguinati e di una creatura oscura. Da questo momento, l'unico imperativo sarà sopravvivere, anche a costo di decisioni difficili.

The Quarry propone un'esperienza single player o da vivere in compagnia, grazie ad una modalità cooperativa in locale. Entro l'8 luglio 2022, Supermassive aggiungerà inoltre anche un comparto multigiocatore online.



Per non farvi trovare impreparati all'orrore, potete addestrare la vostra mente nel provato di The Quarry firmato dal nostro Giuseppe Arace.

Redout 2

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: Saber Interactive

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Preparatevi a salire a bordo di veicoli futuristici completamente personalizzabili, tra propulsori, stabilizzatori, timoni, alettoni, magneti, deflettori e motori a razzo. Dopo il primo capitolo, il team italiano di 34BigThings porta in Redout 2 l'eredità di saghe storiche quali F-Zero o Wipeout. Con ben 36 circuiti completamente reversibili e una ricca campagna single-player, gli amanti dei racing game arcade avranno di che divertirsi.

Presente all'appello anche una modalità multiplayer online pensata per sfide a 12 giocatori. Con un ricco programma di supporto post lancio, gli autori promettono stagioni ricche di ricompense estetiche esclusive.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sviluppatore: MediaTonic

Publisher: Devolver Digital

Genere: Battle Royale / Party Game

Data di uscita: 21 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Le folli gare di Fall Guys Ultimate Knockout tornano in scena su di un più ampio numero di piattaforme. Dopo l'esordio su ecosistema Sony e PC, il battle royale ispirato alle sfide di Takeshi's Castle è pronto per un nuovo e coloratissimo debutto.

In concomitanza con l'approdo di Fall Guys: Ultimate Knockout su console Xbox, il titolo di Mediatonic cambia modello di distribuzione. A partire dal 21 giugno 2022, dunque, il party game sarà completamente gratuito.



Potete scoprire ogni dettaglio sul chiassoso titolo nella nostra recensione di Fall Guys:Ultimate Knockout, a cura di Giovanni Panzano.

Sonic Origins

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 23 giugno

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



I classici Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD tornano in scena in una versione completamente rimasterizzata, che punta a far conoscere il passato del porcospino blu anche ai giocatori più giovani.

Con la raccolta di Sonic Origins, SEGA offre un ricco pacchetto di avventura platform da vivere a tutta velocità.

Madison

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 giugno

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



Qualcosa di orrendo è accaduto al povero Luca, risvegliatosi con le mani insanguinate e nessun ricordo all'interno di una stanza buia. Vittima delle attenzioni di un potente demone, il protagonista di Madison dovrà cercare di fare luce sugli orribili atti che è stato costretto a commettere per anni.

Avventura survival horror in prima persona, Madison offre come unico strumento una fotocamera istantanea. Utilizzando gli scatti generati da quest'ultima, Luca dovrà cercare di creare un ponte tra l'aldilà e il mondo terreno, per sfuggire all'orrendo incubo nel quale è intrappolato.

Cuphead The Delicious Last Course - DLC

Sviluppatore: MDHR Studio

Publisher: MDHR

Genere: Azione

Data di uscita: 30 giugno

Piattaforme: Xbox One



Dopo una lunghissima attesa, è finalmente tempo per i giocatori di fare ritorno all'interno dello spietato reame di Cuphead. Il successo Indie di MDHR Studio è infatti pronto ad accogliere il suo ambizioso DLC, Cuphead The Delicious Last Course.

Con l'espansione dei confini dell'ambientazione, Cuphead accoglie un nuovo personaggio giocabile. Accanto ai già noti - e amati - Cuphead e Mugman, trova infatti spazio Ms Chalice, pronta ad abbattere una ricca selezione di boss inediti. Potenziamenti e strumenti aggiuntivi attendono nel DLC, per un'impegnativa avventura all'insegna dello stile di animazione degli anni Trenta del Novecento.



In attesa del debutto del DLC, vi invitiamo a scoprire l'incredibile storia di questo Indie acclamato, in un ricco speciale dedicato a Cuphead, Tunic e Narita Boy.