Gioco del Mese: migliori giochi di dicembre 2017 per PC, PS4, Switch e Xbox One

A dicembre il mercato entra in un torpore a lungo atteso dai videogiocatori. Dopo l'abbuffata autunnale (che in questo 2017 ha fatto seguito all'abbuffata estiva, a sua volta preceduta dall'abbuffata primaverile) è tempo di rilassarsi un po', recuperare i titoli lasciati indietro e tentare di affrontare quella bestia nera che risponde al nome di Backlog. Anche se il numero delle uscite si è drasticamente ridotto, in ogni caso, neppure nell'ultimo mese dell'anno sono mancati titoli di grande rilievo, a partire da quello smisurato capolavoro che si è aggiudicato con estrema facilità il titolo di Game of The Month.

È arrivata anche una pioggia di DLC (da Resident Evil 7 a FFXV, passando per Destiny 2, Zelda, Wolfenstein 2), probabilmente nel tentativo di riacchiappare l'attenzione del pubblico: assieme ad una riedizione particolarmente interessante, abbiamo citato i migliori in questo consueto articolo riassuntivo.

Life is Strange: Before The Storm

Si chiude prima della fine dell'anno il prequel a episodi di Life is Strange, con un capitolo meno riuscito rispetto ai precedenti, ma comunque efficace.

La scrittura che si mantiene su livelli sempre molto elevati, e che solo di rado inciampa in qualche approssimazione di troppo. Se Il Mondo Nuovo resta, a nostro avviso, il capitolo più riuscito, in virtù di un racconto che si focalizza interamente sull'affetto che unisce Chloe e Rachel, L'Inferno è vuoto si conferma pur sempre un ottimo "commiato": i ragazzi Deck Nine si rivolgono all'opera originale con indubbia reverenza e rispetto, tali da permettere a questo prequel di arricchire considerevolmente il tasso di empatia del primo Life is Strange, senza mai tradirne la poetica. L'ultimo tassello della trilogia dà insomma il meglio di sé nelle scene più intime ed oniriche, mentre arranca, di contro, in quelle in cui prevale l'ansia e la tensione.

Finding Paradise

Dopo aver amato To The Moon fino alle lacrime, non potevamo che salutare il nuovo progetto di Kan Gao con grande entusiasmo. Il gioco si distingue come uno dei migliori del mese, ma vi avvertiamo fin dall'inizio: per apprezzare interamente Finding Paradise occorre liberare la mente dalla traccia del precedente capolavoro, dalle emozioni e dalle aspettative che aveva generato.

Quello di Finding Paradise è un racconto diverso, meno sentimentale, ma pur sempre cerebrale ed accorato. Un esempio di scrittura sopraffina, malinconica e divertente, che dondola avanti ed indietro tra il riso e il pianto come fa con le memorie. Kan Gao è riuscito a scavare così a fondo nel nostro inconscio da commuoverci di nuovo. Nella nostra vita di videogiocatori, infatti, Finding Paradise si è impresso come un ricordo che non potrà mai essere cancellato.

Divinità Canine, Espansioni e DLC

Contenuti aggiunti e riedizioni restano, ormai lo saprete, fuori concorso. E tuttavia vale la pena segnalare non solo la rimasterizzazione di Okami, che riporta sulle console dell'attuale generazione un grande capolavoro dell'epoca PS2, ma anche i DLC di Breath of The Wild e Final Fantasy XV. Il primo, nonostante gli manchi il guizzo del capolavoro che invece animava il gioco principale, resta un contenuto di ottima fattura, capace di riportaci nelle terre di Hyrule per oltre una decina di ore.

Episode Ignis, invece, rappresenta il contenuto aggiuntivo più maturo e interessante del supporto post lancio della quindicesima fantasia finale. A dicembre sono arrivate anche le due espansioni dei Card Game più giocati sul mercato: da una parte Coboldi e Catacombe per Hearthstone, e dall'altra l'ottima Ritorno a Clockwork City di The Elder Scrolls Legends.

Game of the Month: Xenoblade Chronicles 2

Non poteva che essere lui, il nostro gioco del mese: Xenoblade Chronicles 2. Un titolo mastodontico come pochi, ricco di meccaniche e segreti.

Il prodotto si è rivelato appagante sotto ogni aspetto; oltretutto, grazie alle molteplici novità implementate sul lato gameplay, siamo certi che riuscirà a conquistare anche i detrattori di alcune scelte di design dei vecchi capitoli, così da permettergli di apprezzare un combat system profondo e ricco di sfaccettature. La mole di contenuti secondari e la vastità delle macro-aree esplorabili, riusciranno a tenere i giocatori incollati alla console per oltre cento ore, risvegliando una curiosità selvaggia ed insaziabile.