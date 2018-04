Gioco del Mese: migliori giochi di marzo 2018 per PC, PS4, Switch e Xbox One

Assieme alla primavera, marzo ha portato con se un numero quasi soverchiante di produzioni interessanti. Forse è mancato il grande capolavoro in grado di catalizzare l'attenzione di ogni videogiocatore, ma la varietà dell'offerta ludica degli ultimi trenta giorni è stata invidiabile. Tra scorribande piratesche e sette millenariste negli stati rurali dell'America, a guadagnarsi il titolo di gioco del mese è stata però una produzione un po' meno in vista, che ha saputo sorprenderci per il suo coraggio e per la sua originalità.

MLB The Show 18

La nostra lista dei runner up comincia con uno sportivo. Non uno di quei nomi che si sentono ogni anno nel periodo autunnale, ma un titolo d'eccezione. MLB The Show 18 è, gameplay alla mano, la migliore simulazione di baseball mai creata.

Fisica della palla pressoché perfetta, gestione certosina di tutte le fasi di gioco, atmosfere della MLB ricreate con un amore per i dettagli quasi commovente. Insomma, tutti gli elementi che hanno reso grande il marchio, evoluti a un grado di maturità invidiabile, sono lì a testimoniare il solito egregio lavoro dei ragazzi di San Diego Studios. Il problema, semmai, è un certo immobilismo sui contenuti. Da sempre legati alla filosofia dei piccoli passi, gli sviluppatori californiani dovrebbero cominciare a preoccuparsi di un'obsolescenza dell'offerta sempre più evidente.

Attack on Titan 2

Passando ad un genere completamente diverso, arriviamo ad Attack on Titan 2, un titolo che si è dimostrato pienamente all'altezza delle nostre aspettative, migliorando alcuni degli elementi meno riusciti del primo episodio e inserendo una serie di meccaniche davvero appetibili.

L'introduzione della "vita quotidiana" ci ha infatti permesso di scoprire nuovi dettagli sui vari attori del cast, inclusi quelli che nel cruento fumetto originale non hanno trovato abbastanza spazio. Al netto delle trascurabili imperfezioni che ancora affliggono il comparto tecnico, Attack on Titan 2 è senz'ombra di dubbio il titolo che i fan della serie meritavano, nonché un potente magnete che siamo certi saprà attirare a sé anche gli appassionati di action game.

Ni No Kuni 2

Restando in tema di produzioni nipponiche, uno dei protagonisti del mese appena trascorso è stato Ni No Kuni 2: Reventant Kingdom. Pur rivoluzionando in modo quasi radicale la struttura del titolo d'esordio, Il Destino di un Regno è un sequel che cerca di riprodurne integralmente la magia visiva e sonora. Cambia invece le dinamiche di gameplay, imbastisce un combat system più vicino allo stile di un action e non rinuncia all'aggiunta di semplici componenti tattico-gestionali.

Ciononostante, a fronte di una progressione coesa e longeva, Ni No Kuni 2 non riesce ad essere pienamente rimarchevole in ogni suo aspetto. Se dal punto di vista grafico è un piccolo miracolo artistico, da quello narrativo tesse una trama elementare, sfilacciata ed infantile, che solo sul finale, quando ormai è troppo tardi, genera qualche sussulto d'emozione. E mentre il nuovo sistema di lotta convince ed esalta, la gestione del reame di Eostaria e le Battaglie Campali avrebbero potuto essere, di contro, un po' più profonde e rifinite. L'ultima opera di Level-5 resta comunque un solidissimo esponente degli action-rpg.



Kirby Star Allies

Kirby Star Allies segna l'esordio dell'eroe rosa su Switch, e si guadagna un posto fra i nostri runner-up. In questa nuova avventura di Kirby, HAL Laboratory ha voluto puntare sul multiplayer locale, elaborando un sistema in grado di esprimersi al meglio se affrontato in compagnia. Grazie al nuovo potere del protagonista, i giocatori potranno creare una squadra di quattro elementi e affrontare gli stage facendo affidamento sul supporto dei propri compagni.

Tali alleati possono essere gestiti da altrettanti partecipanti, condividendo uno dei joycon attaccati alla console, fino ad un massimo di quattro utenti seduti sullo stesso divano. Con i suoi livelli variegati, colorati e mai realmente ostili, Star Allies è un'esperienza pensata principalmente per un pubblico molto giovane e magari non ancora avvezzo alla bellezza dei platform in due dimensioni. Se siete alla ricerca di un titolo rilassante e divertente con cui intervallare giochi più impegnativi, Star Allies potrebbe essere una scelta azzeccata.

Warhammer Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2 è il miglioramento, sotto qualsiasi punto di vista, del già valido predecessore: il titolo valorizza i punti di forza del capostipite, mettendo in mostra una dimensione estetica curata e fedele alla licenza. Il titolo di Fatshark è magnetico la prima volta, ma poi sfiorisce, a causa di un livello di ripetitività che si gonfia rapidamente insieme alle ore di gioco.

Nonostante tutto, la carrellata di nuovi contenuti prova almeno a migliorare la situazione. Giocato con un party di amici, Vermintide 2 è insomma un'esperienza che vale la pena provare. Le ore passate a spappolare crani di uomini ratto o ad organizzare improvvisate difese contro le soverchianti maree di nemici riusciranno ad essere a loro modo memorabili.

Chuchel

Nell'elenco dei runner up trova posto anche una piccola perla dello sviluppo indipendente, ultima fatica di Amanita Design. Si chiama Chuchel: e rappresenta il compimento di un processo artistico iniziato quindici anni fa, e maturato del tutto con questa straordinaria esperienza visiva e interattiva. Mantenendo il gusto artistico e ludico che li ha fatti emergere dalle masse informi del panorama indie, gli autori hanno perfezionato ed evoluto la loro capacità di raccontare col mezzo interattivo. Il titolo è una collezione di enigmi, scene, situazioni stravaganti e originali.

La dimensione più cinematografica del racconto e dei ritmi ha permesso ad Amanita Design di creare dei livelli diversissimi tra loro e sempre stimolanti per il giocatore, grazie a una direzione artistica semplicemente fuori scala e a un sonoro puntuale e gustoso. Enigmi ambientali, sessioni platform 2D, evoluzioni citazionistiche e parodistiche di Tetris, Angry Bird, Pac-Man, Flappy Bird e Super Mario, tutte integrate alla perfezione in un fluire di assurdi eventi che non ci sembreranno mai fuori luogo.

Brass Tactics

Apriamo adesso una piccola parentesi dedicata alla VR, che questo mese ha saputo stuzzicarci con due produzioni decisamente intriganti. Il primo è Brass Tactics, titolo che dimostra che pure anche gli strategici in tempo reale possono trarre beneficio dalla Realtà Virtuale, rinnovando un genere a suo modo molto classico.

Non si tratta chiaramente di una rivoluzione, ma grazie al senso di presenza e ai controller di movimento, Brass Tactics riesce a calare il giocatore sul campo di battaglia in una maniera nuova e coinvolgente. Il sistema di locomotion, l'intuitività delle interazioni e un multiplayer fortemente immersivo fanno di Brass Tactics un'esperienza di ottimo livello, chiaramente più adatta ai fan dei titoli di strategia ma in grado di attrarre anche i neofiti.

Sprint Vector

Il secondo titolo VR che ci ha colpito è Sprint Vector, difficile da catalogare in un genere specifico, in quanto rappresenta un'amalgama molto peculiare tra un action ed un racing game.

Il gioco permette infatti di partecipare ad alcune gare ad ostacoli intergalattiche, nelle quali varie razze aliene, che abitano l'universo conosciuto, competono per la gloria. Il maggior pregio di Sprint Vector consiste nell'aver proposto un sistema di locomotion particolare ma riuscito, che limita moltissimo l'eventuale insorgere di effetti di motion sickness. Un prodotto davvero innovativo, che sfrutta la VR in maniera intelligente, massimizzando coinvolgimento e divertimento.

Sea of Thieves

Inserire o no Sea of Thieves nell'elenco dei nostri runner-up? Una domanda spinosa, come spinosa è stata l'analisi della produzione Rare. Un titolo sicuramente carente dal punto di vista dei contenuti, ma a suo modo magnetico e prezioso. E allora sì, eccolo qui, anche solo per il fatto che Sea of Thieves è un gioco che non si dimentica. Meraviglioso da vedere, strepitoso da ascoltare, unico in gruppo e decisamente particolare da soli, l'avventura piratesca di Rare è un fragoroso esperimento costruito unendo tutti i difetti tipici del genere per trasformarli in un'unica straordinaria virtù.

Non è gioco per tutti, sicuramente non per chi vuole sentirsi invincibile e unico vanitoso protagonista, ma è un'opera che ha tutte le carte in regola per divenire qualcosa di unico. I dubbi però permangono: Rare non è una saetta, non c'è traccia, attualmente di una lista di elementi che verranno aggiunti nel breve e nel lungo periodo. Nonostante questo, Sea of Thieves è un gioco sviluppato con estrema lucidità e con grande intelligenza, una produzione che riesce a trasformarsi in una grande fucina di storie, che speriamo venga supportata a dovere e si trasformi nel grande capolavoro che promette di poter diventare.

Far Cry 5

Ed ecco nell'elenco dei nostri Runner-Up uno dei grandi di questo mese: Far Cry 5. Il gioco rappresenta ritorno di un grande brand che è stato capace di dettare un nuovo metro di paragone per tutti gli FPS con struttura open world e dinamiche free roaming. Eppure, nonostante la qualità innegabile, si tratta di un prodotto che purtroppo non riesce ad eccellere sotto nessun fronte. Personaggi ben scritti e interessanti, un'ambientazione eccezionale e dinamiche di gameplay oramai ben rodate non bastano per elevare il titolo Ubisoft al di sopra delle aspettative.

Se da un lato l'impegno sul fronte narrativo aumenta, la ripetitività congenita del genere sembra non esser stata affatto debellata, e l'IA poco curata e il corredo di bug di certo non aiutano. Insomma, forse si poteva davvero osare di più, insistere maggiormente sui punti forti di una produzione che in nessun modo delude, ma nemmeno stupisce. Del resto va detto che la formula funziona ancora, e benché tutto sembri rimasto immutato dai tempi del Kyrat, la rivisitata componente multiplayer potrebbe, a conti fatti, fornire una nuova prospettiva di lettura la titolo Ubisoft.

Gioco del Mese: A Way Out

Vince il titolo di Game of The Month una produzione che potremmo quasi considerare una Sleeper Hit. A Way Out è una delle esperienze più innovative e sorprendenti che abbiamo avuto il piacere di giocare negli ultimi anni. L'opera di Hazelight è un concentrato di coraggio e creatività senza vincoli, una sorta di specchio poligonale del suo ideatore.

Tutto, dalla regia alla giocabilità, contribuisce a creare un flusso ludico ritmicamente perfetto, che continua a sorprendere gli utenti per tutta la durata dell'avventura. Il gioco di Josef Fares ha la meravigliosa capacità di rinnovarsi a ogni svolta, in un contesto narrativo che ricalca le medesime, stupefacenti, caratteristiche del gameplay. Sei ore che scorrono in un batter d'occhio, regalando agli utenti una quantità incredibile di memorie condivise. In un periodo nel quale risulta sempre più difficile afferrare il concetto di pura innovazione in ambito videoludico, A Way Out riesce a farci tornare ai tempi in cui tutto era novità, tutto era fresco e inedito, ed è un regalo a dir poco prezioso.