Gioco del Mese: migliori giochi di novembre 2017 per PC, PS4, Switch e Xbox One

È stato un mese molto particolare, il novembre appena trascorso. Dopo l'abbuffata di ottobre il mercato non si è certo fermato, ma forse è mancata una grande produzione in grado di catalizzare in maniera uniforme le attenzioni del pubblico.

Quello che solitamente viene definito come "il mese degli sparatutto" è stato in effetti monopolizzato dai due grandi shooter di Activision ed Electronic Arts, a cui ha fatto seguito un numero impressionante di riedizioni. Come saprete se ci seguite regolarmente, i giochi già usciti sul mercato e ripubblicati su nuove piattaforme (oppure tirati a lucido dal punto di vista tecnico) non possono ambire al titolo di Gioco del Mese. DOOM, Skyrim (tornato sia su Switch che in versione VR), LA Noire, Rocket League e persino i due "nuovi" capitoli di Pokémon hanno movimentato il mercato, ma per eleggere un vincitore dobbiamo pescare dagli inediti. Vediamo quindi chi l'ha spuntata.

Star Wars Battlefront 2

Letteralmente massacrato dalle polemiche sulle microtransazioni, il nuovo sparatutto di DICE può essere considerato la vittima sacrificale di un malcontento che il pubblico sembrava covare da tempo. Nonostante le goffe reazioni del publisher, Star Wars: Battlefront 2 resta un titolo i cui pregi superano abbondantemente i difetti. Il gioco riesce non solo a riprendere da dove il suo predecessore aveva lasciato, ma fa di più, migliorandosi sotto tutti gli aspetti e regalandoci una campagna che, seppur non rivoluzionaria, resta di indubbia qualità. Il multiplayer, invece, tralasciando forse una modalità arcade co-op davvero poco incisiva, resta comunque una portata principale del menu di DICE: il PvP funziona bene, è più completo, più meritocratico nelle meccaniche e persino più ispirato nel level design.

Tutte le modifiche apportate dal team, che sono poi quelle suggerite dal pubblico, risultano bene implementate, e riescono quindi a migliorare la formula garantendogli a nostro avviso anche una longevità migliore e sicuramente più sostenibile.

Football Manager 2018

Anche Football Manager 18 finisce nei nostri Runner Up: non rivoluziona nulla, ma del resto non ce ne sarebbe stato bisogno. I ragazzi di Sports Interactive, nel corso dell'ultimo lustro, hanno reso il gioco eccezionalmente completo. L'aggiunta del Data Analyst e delle riunioni tattiche prima dei match, così come le modalità alternative messe su per farsi due risate fra amici, vanno tuttavia a scontrarsi con alcuni dei difetti ormai ancestrali della serie, come l'incidenza degli infortuni ad inizio campionato e il mercato delle giovani promesse completamente sballato. Ciò detto, è impossibile non consigliare Football Manager a qualsiasi appassionato del gioco più bello al mondo: vi farà arrabbiare, vi farà sudare freddo, vi farà imprecare ed esultare, catturandovi con il suo solito, inoppugnabile magnetismo.

Riedizioni e DLC

Come dicevamo in apertura, buona parte dei prodotti arrivati sul mercato questo mese sono in verità riedizioni di titoli già conosciuti dal grande pubblico. Ad aver beneficiato in maniera più evidente di questa ondata di rimasterizzazioni e adattamenti è stata la neonata console Nintendo: su Switch è arrivato Skyrim (portandosi dietro, purtroppo, qualche problema tecnico), LA Noire (ottimo l'adattamento dei controlli), ma anche l'assuefacente Rocket League e DOOM (con un framerate dimezzato, ma con lo stesso spirito di sempre).

I giocatori PC, invece, hanno finalmente potuto mettere le mani su Nioh e Injustice 2.

Su 3DS sono arrivati Pokémon Ultrasole e Ultraluna, versioni "alternative" dei titoli usciti un anno fa, rivisitate soprattutto per quel che riguarda l'endgame, e quindi difficili da considerare due prodotti completamente autonomi.

Infine, citiamo anche l'espansione di Horizon: Frozen Wilds, impressionante dal punto di vista scenico, degna estensione di uno dei giochi più apprezzati del 2017.

Game of the Month: COD WW2

Erano anni che un Call of Duty non vinceva il titolo di Gioco del Mese, e addirittura negli ultimi tempi lo sparatutto di Activision non si era guadagnato neppure una menzione fra i runner-up. C'è da dire che questa volta il numero di contendenti non era troppo alto, ma bisogna anche ammettere che World War II è un prodotto finalmente tenace, interessante, efficace.

Il capitolo sviluppato da Sledgehammer è esattamente ciò di cui la saga aveva bisogno: la riappropriazione di un setting storico saturo di suggestioni ha permesso alla serie di ritornare alla purezza ludica e narrativa di un tempo. Potente sul versante visivo e rigoroso su quello strettamente ludico, Call of Duty WWII è anche un episodio che decide di far "ripartire" il brand a piccoli passi, senza strafare. Segue quindi dei binari prestabiliti e prevedibili, imbastisce una sceneggiatura molto elementare e gioca la sua mano migliore nella spettacolarizzazione a briglie sciolte. Lo snellimento delle meccaniche del multiplayer, sempre fruibile con assoluta immediatezza, si affianca però all'introduzione della modalità War, vero fiore all'occhiello della produzione, in cui tatticismo e cooperativa si muovono in simbiosi.