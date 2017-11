Gioco del Mese: migliori giochi di ottobre 2017 per PC, PS4, Switch e Xbox One

Arrivati alla fine di un ottobre letteralmente straripante, è arrivato il momento di tirare le somme. A dirla tutta, eleggere il nostro Gioco del Mese non è neppure un compito troppo difficile, viste le proporzioni dell'ultima, inesauribile avventura di Super Mario. Lo diciamo apertamente, che Odyssey è il Game of The Month, perché sarebbe sciocco nascondere l'evidenza: le altre alternative, finite orgogliosamente tra i Runner-Up, non possono confrontarsi con l'esplosione di vibrante genialità che ha investito non solo il settore dei platform, ma tutto il mondo dei videogiochi.



Vediamo in ogni caso il lungo elenco dei migliori titoli usciti negli ultimi trenta giorni.

Wolfenstein II: The New Colossus

Si parte con quello che è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori FPS degli ultimi anni. Wolfenstein II è un concentrato di trovate brillanti, innestate sulla struttura di un gameplay monumentale ed appagante. Su queste solide, solidissime basi poggia un costrutto narrativo meravigliosamente costruito, che si muove tra le righe di una sceneggiatura eccellente, in grado di evocare un'ampia gamma di emozioni nel cuore dei giocatori. Wolfestein 2 è una corsa folle e meravigliosa che si chiude in un finale tarantiniano da manuale, che segue uno scontro durissimo e memorabile. Per quanto ci riguarda, The New Colossus è il nuovo punto di riferimento per il genere.

South Park: Scontri Di-Retti

Oltre ad Assassin's Creed: Origins, Ubisoft ci propone uno degli RPG più irriverenti e fuori di testa di sempre. South Park: Scontri Di-Retti è il seguito de Il Bastone della Verità: ne reinterpreta egregiamente la formula del primo capitolo, aggiungendo al paiolo creativo un sistema di combattimento sorprendentemente profondo, basato su meccaniche di progressione interessanti. Per il resto, la varietà delle situazioni proposte dal titolo, sostenuta da una scrittura di gran qualità e da una mole clamorosa di citazioni e autocitazioni, traccia i contorni di un'esperienza memorabile, divertentissima, che riconferma le dissacranti qualità della serie di Ubisoft, ora composta da due dei migliori tie-in della storia dei videogiochi. Se le continue sfide di Trey Parker e Matt Stone allo strapotere morale del "politicamente corretto" sono il vostro pane quotidiano, allora avete trovato il vostro gioco.

The Evil Within 2

Incredibile la continuità di Bethesda, che oltre all'avventura di Blazko ci propone, questo mese, The Evil Within 2, al contempo punto d'approdo e nuovo inizio per la serie. Il racconto riesce a chiudere in maniera più convincente ed esplicita le (dis)avventure di Sebastian Castellanos, costruendo sulle fondamenta narrative gettate dal primo capitolo. Stavolta, però, il titolo ribadisce di poter camminare sulle proprie gambe, senza il bisogno di reggersi su un evidente citazionismo.

The Evil Within 2 guarda anche ad esponenti più moderni della categoria, allarga i confini dei livelli di gioco (senza mai cedere alle lusinghe dell'open world), tratteggia un bel sistema di progressione. Più "Survival" del suo predecessore, ma comunque ansiogeno e angoscioso, stimolante e impegnativo, The Evil Within 2 si lascia giocare con piacere dall'inizio alla fine. Non cerca l'originalità a tutti i costi, e non vuole inventare niente dal punto di vista delle meccaniche, ma si presenta come un prodotto solido e coinvolgente, con qualche guizzo inaspettato e un finale intenso. Più che un incubo ad occhi aperti, è un thriller molto calcolato: un'avventura nervosa, violenta ed esplicita quanto deve, scandita da un'ottima alternanza di situazioni.

Assassin's Creed: Origins

Se la cava benone anche il nuovo Assassin's Creed. Origins, del resto, è un capitolo intelligente, capace di rinverdire lo spirito della saga quanto basta per non stravolgerlo del tutto. Il cammino di vendetta di Bayek è costellato da una progressione con semplici ma efficaci elementi ruolistici, da un'art design appariscente e da un combat system ancora un po' grezzo, eppure sufficientemente solido da intrattenerci sino alla fine dell'avventura. E sebbene la struttura da GDR spinga a volte verso il farming eccessivo ed il bilanciamento non appaia sempre equilibrato come dovrebbe, Origins riporta finalmente a nuova luce, sia ludica che narrativa.

Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 resta uno dei migliori racing game sulla piazza. Turn 10 è riuscita, in questi ultimi anni, a perfezionare tutti gli aspetti del suo franchise, che trova nel bilanciamento del sistema di guida la sua eccellenza. Di tutti i "simcade" disponibili al momento, Forza Motorsport 7 è quello più dinamico e malleabile, capace di valorizzare sia il realismo delle sensazioni di guida che l'accessibilità. Se Forza Motorsport 7 ha un difetto, è proprio la sua tendenza ad adagiarsi sulle conquiste del suo predecessore, mantenendone quasi inalterata l'offerta, aggiungendo il meteo dinamico e solo un circuito inedito. Non è un problema troppo doloroso, reso decisamente sopportabile anche dallo smisurato parco auto che il team di sviluppo propone, ma insomma non dovete aspettarvi lo stesso salto qualitativo e quantitativo che c'è stato al passaggio dal quinto al sesto capitolo.

Questo non vi fermerà se siete fan della saga o se solo recentemente avete scoperto le meraviglie del racing di Dan Greenawalt: in questo caso, con Forza Motorsport 7 andate sul sicuro.

L'Ombra della Guerra

L'Ombra della Guerra recupera le ottime intuizioni del primo capitolo e le colloca in una struttura molto più interessante e stratificata. Il sistema di sviluppo di Talion e le meccaniche degli assedi riescono a sublimare le ottime doti del gameplay e del Nemesis System: da una parte spronando il giocatore ad esplorare, sperimentare diversi approcci e dedicarsi alle attività secondarie; dall'altra costruendo una bella progressione, fatta di assalti mirati, sabotaggi, cacce all'orco. Il numero di situazioni che il Nemesis riesce a generare, sempre imprevedibili, fa in modo che ogni assedio e ogni battaglia siano diversi, e disinnesca quindi la potenziale monotonia. Si poteva fare qualcosa in più per quel che riguarda la caratterizzazione delle varie regioni ma grazie ad una campagna decisamente longeva e ad un endgame molto interessante, Shadow of War resta una grande avventura per tutti gli amanti del genere, e non solo. Un titolo con forti elementi di originalità, un colpo d'occhio sontuoso ed un combat system piacevole e dinamico, da annoverare tra i grandi di questo denso autunno videoludico.

Gran Turismo Sport

Guadagna un posto fra i Runner Up anche Gran Turismo Sport: un gioco che svolta bruscamente verso una direzione completamente diversa da quella verso cui la serie ha sempre puntato. La filosofia alla base di quello che possiamo considerare quasi uno spin-off è lucida, consapevole, interessante. Ed è proprio questo cambio di direzione, questa volontà di avvicinarsi alla struttura del giocatissimo iRacing, a rappresentare un grosso valore aggiunto per la produzione.

Se siete appassionati di guida Gran Turismo Sport è un gioco che merita tutta la vostra attenzione: anche solo per le sue straordinarie gare online, in assoluto le più interessanti che ci sia capitato di affrontare negli ultimi anni su console, e senza per questo risultare mai troppo elitarie. Gran Turismo Sport è, insomma, un capitolo di rottura: un episodio che si distanzia dalla tradizione della saga e anche da quella dei racing game su console. Proprio per questo è un prodotto interessante, a patto che si chiuda un occhio su quello che non c'è.

AER

Arriviamo al mondo dello sviluppo indipendente, con AER, un titolo che ammalia grazie alla sua armoniosa bellezza. Memories of Old rappresenta, in un momento storico in cui lo sviluppo videoludico tende ad aggiungere elementi alle formule già collaudate, l'esaltazione del design sottrattivo: non si fa scrupoli a limare, modificare ed eliminare, anche rischiando di divenire una creatura esile ed evanescente. E nonostante la favola raccontata dai ragazzi di Forgotten Key sia ormai stata riproposta in ogni possibile salsa, il modo di raccontarla e l'atmosfera che gli è stata cucita intorno la rendono ugualmente interessante ed emozionante. Per questo vale la pena di provare AER: per la soavità della sua protagonista, per il fascino di un mondo che vive a metà tra un triste presente ed un doloroso passato, per la meraviglia, visiva e sonora, di incredibili panorami.

Stranezze

Cogliamo come sempre l'occasione per segnalare, anche se non sono ufficialmente in gara, riedizioni, DLC e uscite episodiche meritevoli di attenzioni. Questo mese ci soffermiamo sul secondo episodio di Life is Stange: Before the Storm. Quest'ultimo è un episodio onirico, delicato e triste, eppure al contempo pieno di speranza: un piccolo prodigio di scrittura, un perfetto prologo all'ultimo, e potenzialmente formidabile, atto della trilogia.

Super Mario Odyssey

Ed eccoci arrivati, quindi, al nostro vincitore. Legittimo erede di Super Mario 64, Odyssey ne recupera il canone, la struttura e i ritmi, e li esalta grazie ad una brillante operazione di ammodernamento. Il risultato è un gioco enciclopedico, monumentale, che include i frammenti bidimensionali di Super Mario Bros, i cambi di prospettiva di Galaxy, la sguazzante allegria di Sunshine e i livelli "meccanici" di 3D World. Dentro Odyssey, insomma, c'è tutta la storia di Super Mario, e anche di più.

Super Mario Odyssey è una sorpresa continua, dall'inizio alla fine e poi ben oltre i titoli di coda. È un platform in qualche maniera "modulare", che alterna l'esplorazione libera a diaboliche prove di abilità, riuscendo nella clamorosa impresa di accontentare tutti i palati. Traboccante di segreti, di costumi da collezionare e monete speciali, di livelli estrosi e nemici da cap-turare, è probabilmente il platform più denso ed eclettico di sempre. Vibrante, fresco, originale, e apparentemente inestinguibile. Il suo viaggio rimarrà nella storia.