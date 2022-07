Gioco del mese giugno 2022: migliori giochi e vincitore assoluto

Il mese di giugno non ha ospitato poi molti titoli ma in compenso quelli che sono usciti nelle scorse settimane si sono rivelati di assoluto spessore. Parliamo ad esempio del The Quarry di Supermassive Games, che ci ha regalato una nuova esperienza orrorifica di stampo cinematografico, ma anche del divertente Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge di DotEmu o degli spettacolari scontri calcistici offerti da Mario Strikers: Battle League Football. Di conseguenza, non perdiamoci in chiacchiere e diamo subito inizio alla consueta scalata verso il gioco del mese.

The Quarry

L'ultima fatica di Supermassive Games, proprio come dicevamo nella recensione di The Quarry, è una sorta di erede spirituale del mai dimenticato Until Dawn, uscito in esclusiva PS4 nel 2015. Il team infatti ha ripreso svariati temi dall'avventura con Rami Malek, tra cui l'ingenuità del mondo adolescenziale, che ha sfruttato come punto di partenza per raccontare un orrore viscerale, sepolto sotto una mitologia antica e tutta da scoprire.

Gli spunti della scrittura e le scelte registiche non si sono rivelati sempre a fuoco, questo dobbiamo segnalarlo, e l'impressionante cornice grafica non ha fatto che evidenziare alcune imperfezioni ma in ogni caso - anche grazie alle sue molteplici diramazioni narrative, alla personalizzazione dei QTE e di vari momenti interattivi - The Quarry è una delle migliori avventure grafiche degli ultimi anni. Insomma gli appassionati del genere non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'occasione di provare questo viaggio dell'incubo, reso ancor più particolare dalla sua cornice fieramente vintage.

Silt

Silt è un'avventura 2D ispirata a due gemme del passato. Dal puzzle-platform Limbo infatti riprende la struttura dell'esperienza ludica, mentre all'Abzu di Matt Nava guarda per l'ambientazione sottomarina. Nel recuperare l'assenza di interfacce tipica della perla di Playdead, si assicura di calare il giocatore nei suoi oscuri abissi, in un viaggio caratterizzato da un costante aumento di sfida che chiama a esplorare scenari variegati e a fare la conoscenza di creature di differenti dimensioni e natura.

Il monocromatismo perenne ci accoglie scuotendoci con ansia e suscitandoci dubbi esistenziali, mentre ammiriamo il surrealismo nato dalle mani di Tom Mead e accompagnato dagli angoscianti suoni di Nick Dymond. L'opera prima di Spiral Circus Games non dura tanto ma riesce nell'intento di offrire un viaggio avvolgente, che non dovreste perdervi, come abbiamo esposto nella nostra recensione di Silt.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Come scrivevamo nella nostra recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak, quello confezionato da Capcom è un ottimo DLC, un'ambiziosa espansione che arricchisce non poco l'esperienza di base. Il prodotto migliora e amplia in maniera significativa il sistema di combattimento, quello di movimento e introduce una nuova modalità offline basata sull'utilizzo di "seguaci" controllati dall'IA, così da impreziosire ulteriormente l'esperienza ludica.

Sul fronte del bestiario, le new entry di Sunbreak sono di numero inferiore rispetto a quelle di Iceborne e concentrate nella fase conclusiva della campagna principale. Il già annunciato supporto post-lancio, che a quanto pare si protrarrà fino al 2023 inoltrato, andrà ad ampliare ulteriormente l'offerta di questo nuovo viaggio nel mondo di Rise, così da renderlo ancor più mastodontico di quanto non sia oggi.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge

Nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge lo abbiamo scritto nero su bianco: il titolo di Tribute Games e DotEmu ha i suoi momenti di grande spolvero e possiede un paio di idee di game design a dir poco indovinate. Peccato che gli sviluppatori si siano dovuti contenere in quanto a sperimentazioni, proprio per l'esigenza di dover proporre il prodotto a un ampio target.

Anche a causa della ripetitività degli stage e della loro lunghezza complessiva, la modalità single player di Shredder's Revenge si è rivelata meno avvincente di quanto speravamo, per un titolo che strizza sì l'occhio alle vecchie iterazioni arcade delle Turtles e risulta indubbiamente piacevole da affrontare, ma che nel suo tentativo di accontentare tutti finisce per banalizzare un po' il suo schema di controlli. Detto questo, crediamo che gli appassionati delle Tartarughe viste nella serie animata farebbero bene a dargli una possibilità, vista anche la presenza del gioco su Xbox Game Pass.

Neon White

Neon White è un gioco imperdibile, capace come pochi di amalgamare un gameplay frenetico ma fieramente skill based a un comparto narrativo che abbraccia gli stereotipi per usarli come grimaldello per far breccia nelle menti dei giocatori. Tra un rocket jump, un doppio salto e un dialogo sopra le righe, vi ritroverete calati in un'esperienza di cui non sapevate di aver bisogno, complici le ispirazioni estetiche che spaziano dalla vaporwave alle visual novel classiche a firma Suda 51 e con una decisa spolverata di anime degli anni '90.



Ben Esposito e Neon Matrix insomma hanno compiuto una vera e propria impresa nel realizzare il gioco, come da noi esposto nella recensione di Neon White, e siamo ben felici del fatto che abbiano avuto il coraggio di gettarsi in una sfida di questo tipo.

Gioco del mese - Mario Strikers Battle League Football

Mario Strikers: Battle League Football è l'ennesimo sensazionale goal a opera di Next Level Games ed è per questo motivo che il titolo di gioco del mese di giugno 2022 gli spetta di diritto. Dalle barriere elettrificate che impediscono le rimesse laterali, fino all'assenza di un arbitraggio preposto a punire i contrasti fallosi, quella di Strikers è una rappresentazione per niente fedele allo sport di riferimento, ma è proprio questa sua totale eccessività a rappresentarne l'indubbio punto di forza.

Sostenuto da una cornice grafica colorata e convincente, che ancora una volta conferma il talento del team di sviluppo, il particolare "calcistico" vanta un'ossatura ludica dalla profondità inaspettata, tra Iper Tiri spettacolari, la presenza di vestiario capace di modificare le statistiche dei giocatori e l'abbandono della distinzione di ruolo tra capitano e compagni di squadra. A chiudere il pacchetto ci pensa una componente multigiocatore indubbiamente riuscita, a partire dalla modalità Club Striker, che - unitamente al supporto continuo che vedrà l'approdo di nuovi personaggi e contenuti nel corso del tempo - dovrebbe riuscire a tenere incollati gli appassionati allo schermo di Nintendo Switch per decine di ore. Se volete approfondire, qui c'è la recensione di Mario Strikers: Battle League Football.