Gioco del mese: migliori giochi e vincitore di gennaio 2022

Dopo aver eletto le migliori produzioni del 2021 nel mese di dicembre, siamo pronti a tornare sui lidi del Gioco del Mese con un gennaio dimostratosi più generoso del solito in materia di uscite. Ha infatti ospitato il debutto di titoli come Rainbow Six Extraction, Leggende Pokémon: Arceus - che ha avviato una vera e propria rivoluzione della serie targata Game Freak - Windjammers 2 e alcune riedizioni di esperienze d'eccezione, si pensi ad esempio ad Uncharted L'Eredità dei Ladri. Senza indugiare oltre, vediamo quale gioco è riuscito ad accaparrarsi il nostro premio, che nei prossimi mesi di questo 2022 ricco di uscite si farà sempre più difficile da assegnare.

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction è uno sparatutto co-op intenso e avvincente, perché offre un'esperienza più votata alla strategia rispetto ad altri esponenti del genere che invece favoriscono l'azione frenetica. Parliamo insomma di un prodotto pensato per far sentire a casa gli appassionati di Siege e Outbreak, anche al netto di un design dei nemici rivedibile o di un bilanciamento delle armi non perfetto.

Vivere Extraction in compagnia di amici è quasi imperativo se si vuole tenere a distanza l'ombra della ripetitività, che in ogni caso comincia a emergere dopo alcune ore di gioco, ed è proprio per questo che la presenza nel pacchetto di un Buddy Pass si è rivelata assolutamente indovinata. Non possiamo inoltre ignorare la presenza del titolo Ubisoft nel catalogo di Game Pass (PC, console e cloud), che peraltro - grazie al cross play - consente di riunirsi agli operatori in possesso di altre piattaforme. Per approfondire, qui la recensione di Rainbow Six Extraction.

Circuit Superstars

A riprova di quanto sia tornato in auge il sottogenere dei corsistici arcade poco convenzionali, pensiamo ai recenti Hotwheels Unleashed e al particolarissimo Art of Rally, Circuit Superstars ha fatto il suo debutto a gennaio ed è riuscito a offrire un'esperienza di guida sorprendentemente impegnativa e competizioni entusiasmanti. Anche il parco auto, che ricalca in maniera piuttosto evidente vetture realmente esistenti e legate a specifiche competizioni, si è rivelato abbastanza generoso, a vantaggio di una componente multiplayer che ci ha senza dubbio regalato qualche ora di divertimento.



Il vero problema del gioco - come scrivevamo nella recensione di Circuit Superstars - è da ricercarsi nella mancanza di varietà, che si sarebbe potuta risolvere con qualche altra modalità di gioco e un'IA capace di vivacizzare le gare in single player. Ciò detto, visto anche il prezzo budget a cui viene proposto, gli appassionati di gare dallo stile cartoonesco dovrebbero tenerlo d'occhio.

Di cacciatori di mostri e tesori perduti

Il mese di gennaio ha visto l'arrivo di due riedizioni dedicate a serie di assoluto spessore, incentrate tra l'altro sulle avventure di due tipi di cacciatori: quello di mostri e quello di tesori. Dopo aver debuttato su Nintendo Switch durante la primavera del 2021, ottenendo gli elogi di stampa e utenza, Monster Hunter Rise è arrivato su PC da poche settimane e ha reso onore al buon nome della Gilda dei Cacciatori.



Insomma, stiamo parlando di un porting di valore, capace di esaltare i pregi della versione originale con una buona raccolta di migliorie tecniche legate al comparto texture e ai metodi di filtraggio e antialiasing. La resa del fogliamo e l'illuminazione purtroppo non hanno ricevuto ritocchi davvero consistenti ma in generale il gioco si è dimostrato ancor più bello di come ce lo ricordavamo, come abbiamo esposto nella recensione di Monster Hunter Rise per PC.



Uncharted 4 e L'Eredità Perduta, che sono rispettivamente un capolavoro assoluto e un esponente di spicco dell'action adventure, sono tornati in una raccolta per PS5 completa di migliorie grafiche e prestazionali. Dall'implementazione dell'Audio 3D ai caricamenti fulminei dell'SSD, calarsi nelle ambientazioni esplorate da Nate e Chloe è diventato ancor più immediato e avvolgente, complice il buon supporto alle feature di DualSense.

La fluidità dell'azione a 60 e a 120 fps è probabilmente l'aspetto più esaltante di questa collezione rimasterizzata, perché massimizza sensibilmente la spettacolarità delle due opere. Sul fronte visivo, gli interventi degli sviluppatori ci sono sembrati percepibili ma non costituiscono il fronte più brillante del pacchetto. La recensione di Uncharted: L'Eredità dei Ladri è a portata di click.

Leggende Pokémon: Arceus

Dopo ventisei anni dall'uscita di Pokémon Rosso e Verde, Game Freak ci ha regalato Leggende Pokémon Arceus, il primo gioco che si discosta dalla storica formula che ha permesso alle avventure a base di mostri tascabili di diventare... leggende. Come tutte le produzioni sperimentali, il gioco presenta margini di miglioramento evidenti, soprattutto sul fronte tecnico, eppure ha permesso alla serie di uscire dalla propria comfort zone, esaudendo uno dei più grandi desideri di milioni di appassionati.

Da luoghi antichi raggiungibili a piacimento, fino a un mondo in 3D privo delle vecchie costrizioni - che peraltro ospita scontri che si verificano senza soluzione di continuità - l'operato degli sviluppatori lascia ben sperare circa il futuro di Pokémon, ed è anche per questo che abbiamo deciso di promuovere quella che è una vera e propria "rivoluzione", come scrivevamo nella lunga recensione di Leggende Pokémon: Arceus.

Gioco del Mese: Windjammers 2

Dopo averci regalato la riproposizione del capitolo originale, DotEmu ci ha proposto - a quasi tre decadi di distanza - un Windjammers 2 completamente inedito, un classico istantaneo che ha raccolto la prestigiosa eredità di un predecessore iconico. Le inedite possibilità ludiche del sequel però l'hanno reso un titolo più complesso, che pur rimanendo genuinamente arcade ha dovuto rinunciare a parte dell'immediatezza che ha fatto dell'originale un Pong all'ennesima potenza.

Detto questo, al netto di un tutorial assolutamente inadeguato, il dinamismo esasperato e la genuina spettacolarità ludica e audiovisiva della produzione ci hanno stregato ed è per questo che abbiamo deciso di assegnare all'opera di DotEmu il titolo di Gioco del Mese di gennaio 2022. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Windjammers 2.