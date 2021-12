Gioco del mese: migliori giochi e il vincitore di novembre 2021

Mentre ci avviciniamo sempre di più alla fatidica data dei Game Awards, è giunto il momento di incoronare - come da tradizione - il Gioco del mese che si è appena concluso. Novembre ha ospitato l'uscita di sparatutto molto attesi, da Call of Duty: Vanguard a Battlefield 2042, e al contempo di produzioni legate ai generi più disparati. Football Manager 2022, Shin Megami Tensei V e Sherlock Holmes: Chapter One, sono solo alcuni esempi di una lista per tutti i gusti, che peraltro include anche l'incredibile Forza Horizon 5 di Playground Games. Di conseguenza bando alle ciance e cominciamo subito la consueta scalata verso il gioco del mese di novembre.

Sherlock Holmes Chapter One

Mantenendo il suo approccio intimista e introspettivo nei riguardi del personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle, Frogwares è riuscita a imbastire un gradevole racconto di origini e investigazione in Sherlock Holmes: Chapter One. Detto questo, purtroppo il comparto narrativo vive di alti e bassi e non approfondisce a sufficienza alcuni aspetti cruciali dell'epilogo del racconto ma in compenso la gestione meticolosa degli indizi, delle deduzioni e dell'esplorazione, riesce sicuramente ad accontentare i fan del celebre investigatore inglese.



Sebbene sia il migliore mai visto in un gioco a marchio Frogwares, il comparto grafico - tra un'illuminazione globale non perfetta e i volti inespressivi dei protagonisti - non si è rivelato pienamente soddisfacente, come abbiamo esposto nella recensione di Sherlock Holmes: Chapter One.

Football Manager 2022

Se a un primo sguardo potrebbe sembrare un semplice aggiornamento del predecessore, Football Manager 2022 porta con sé un pool di novità grandi e piccole. Il titolo di Sports Interactive, l'ennesimo di una serie che ha fatto la storia della simulazione manageriale calcistica, ha fatto dei passi avanti concreti, a partire dalla presenza del nuovo Animation Engine che muove i 22 calciatori in campo.

Più in generale, il team britannico ha ulteriormente limato quegli aspetti della ricetta che già funzionavano e al contempo ha tentato di far fronte ad alcune problematiche già note, si pensi alla contestatissima VAR, che è stata velocizzata e resa un po' più imprevedibile rispetto alla versione 2021. In attesa di giocare a un'iterazione "rivoluzionata" del brand, ci sentiamo di consigliare il gioco di Sports Interactive a tutti gli appassionati del genere. Per saperne di più, ecco la recensione di Football Manager 2022.

Battlefield 2042

Tra innovazioni promettenti e modalità di spessore, Battlefield 2042 mostra sin da subito un grande potenziale ma al contempo è anche uno dei capitoli più disorganici della serie. L'opera di DICE è giunta nelle case dei giocatori con un numero importante di disequilibri e leggerezze, che purtroppo hanno influito sulla resa corale di un'offerta ludica che ancora non è riuscita a dare il meglio di sé.

Complice il contributo di quella straordinaria fucina creativa che è Battlefield Portal, il titolo resta in grado di offrire momenti d'incontestabile intensità guerresca e di calare i giocatori in campi di battaglia affollati e pronti a essere rasi al suolo. Come ci auguravamo nella recensione di Battlefield 2042, speriamo che DICE riesca a consolidare le fondamenta della produzione, così da permetterle di esprimere il suo pieno potenziale.

Shin Megami Tensei V

Come scrivevamo nella recensione di Shin Megami Tensei V, il titolo di Atlus ha aggiornato e al contempo stravolto la formula che ha reso la sua saga famosa in tutto il mondo, a cominciare dal sistema di combattimento. In tal senso sono state introdotte meccaniche inedite come le Abilità Magatushi e le Essenze, che completano un mosaico armonioso e regalano alcune boss fight a dir poco memorabili.

Sul fronte dell'esplorazione invece abbiamo ritrovato i classici dungenon claustrofobici - ma in forma limitata - perché sono stati affiancati da una struttura open map all'insegna di illusioni ottiche e architettoniche. Chiude il cerchio un comparto narrativo fondato sullo school drama nipponico e in minor parte sugli scenari onirici, che purtroppo non è riuscito ad approfondire a dovere le interessanti tematiche affrontate all'interno del racconto.

Exo One

Exo One è un videogioco diverso da qualunque altro. Venuta alla luce dopo cinque lunghi anni di gestazione, portata a termine grazie alla passione sconfinata dello sviluppatore indipendente Jay Weston, quest'avventura anomala mescola un'ottima gestione della fisica e un sistema di movimento genuinamente soddisfacente e lo fa con rara intensità.

Exo One è un trip acido nel gelido vuoto siderale, un'esplorazione dell'universo che spinge a guardarsi dentro e a confrontarsi con l'immensità del cosmo, mentre si scivola sulla superficie di strani e lontani pianeti alieni. Insomma, parliamo di un'esperienza potente ed evocativa, che al netto della sua durata contenuta riesce a stamparsi a fuoco nella mente. Per approfondire, ecco la recensione di Exo One.

Call of Duty Vanguard

Call of Duty Vanguard è un collage di esperienze che non presentano la medesima ispirazione e qualità. La campagna è insipida, complici un racconto farraginoso e un mission design confuso, e non è riuscita a raggiungere le vette qualitative di Cold War o del sempreverde Modern Warfare. Per quanto concerne la modalità Zombie, parliamo quasi di un proemio, di un parco giochi che in futuro potrebbe divertire e tanto ma che al momento offre ben poche attrazioni. Passiamo infine alla punta di diamante della produzione, che di certo è costituita da una modalità multiplayer che prende a piene mani dai cardini ludici del capitolo del 2019.

Il Time To Kill, i ritmi e la mobilità, sono vicinissimi a quelli di Modern Warfare e le mappe, rivelatesi di pregevole fattura, contribuiscono a massimizzare il fattore divertimento. Insomma, se siete interessati a quest'ultima componente dell'esperienza e amanti della Seconda Guerra Mondiale, Vanguard è un acquisto da prendere in seria considerazione. Per saperne di più, la recensione di Call of Duty Vanguard è a un click di distanza.

Ruined King A League of Legends Story

Grazie anche al fondamentale apporto artistico di Joe Madureira, Ruined King ha dimostrato di poter catturare sia l'attenzione dei fan che vivono stabilmente a Runeterra, sia quella di chi non ha mai sentito parlare di League of Legends. Pur rimanendo conservativo sotto il profilo narrativo e per quanto concerne le meccaniche ludiche di base, il titolo vanta un combat system particolare, fresco e ben studiato, fondato sul concetto delle Corsie.

Forse si sarebbe potuta calcare meno la mano sul grinding, data anche l'esiguità delle location da visitare, ma ad ogni modo la formula ludica ha saputo convincerci e divertirci. Anche per questo motivo, non vediamo l'ora di scoprire come andrà a evolversi questo franchise antologico. Nel frattempo, qui la recensione di Ruined King: A League of Legends Story.

Gioco del Mese: Forza Horizon 5

Spodestare un predecessore blasonato non è mai una cosa da poco ma nel caso di Forza Horizon 5 il team di Leamington, è proprio il caso di dirlo, si è superato. Molto banalmente, l'ultimo capitolo della serie è il nuovo re dei corsistici a mondo aperto, grazie a una ricetta ludica più ricca e a un'Avventura Horizon più solida e "palpabile". Oltre alle splendide Spedizioni in giro per il Messico, l'editor a 360 gradi chiamato Event Lab permette alla community di creare meraviglie e di fatto amplia un'offerta ludica di base già importante, peraltro destinata a crescere a dismisura nei prossimi mesi.

Le hypercar di tutti i marchi sono ancora più piacevoli da guidare, merito di un modello di guida a metà tra quello di Forza Horizon 4 e la controparte di Forza Motorsport 7, e la presentazione audiovisiva fa di tutto per tendere alla piena next-gen. In altre parole, l'ultima fatica di quel che è un team fiore all'occhiello della famiglia Xbox non la consigliamo solo agli appassionati dell'Automotive ma a tutti i possessori di un punto d'accesso al mondo Microsoft, come abbiamo esposto nella recensione di Forza Horizon 5.