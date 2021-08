Gioco del mese: migliori videogiochi e il vincitore di luglio 2021

Dopo uno scoppiettante mese di giugno, che ha visto l'ottimo Ratchet & Clank: Rift Apart di Insomniac trionfare su altri titoli di spessore - si pensi a Guilty Gear Strive o a Scarlet Nexus - siamo pronti a eleggere il miglior gioco di un luglio rivelatosi denso di uscite interessanti. Da F1 2021 di Codemasters, al Chernobylite di The Farm 51, le ultime settimane hanno ospitato il debutto di produzioni molto differenti tra loro ma anche di riedizioni di titoli blasonati, uno su tutti l'indimenticabile The Legend of Zelda: Skyward Sword. Insomma, bando alle ciance e partiamo subito con la nostra lista.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Muovendosi nel solco tracciato dal predecessore, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è di certo un JRPG solido e divertente, che mostra il dovuto rispetto alla serie di successo da cui è tratto. Sia in termini di mostri che di equipaggiamento ottenibile, parliamo di un prodotto che fa della varietà un indiscutibile punto di forza ma che ha saputo sorprenderci anche sul fronte narrativo e grafico, complice una presentazione visiva accattivante ma meno infantile rispetto a quella dell'originale.

Sebbene sia impossibile non riconoscere le limature apportate al combat system, si pensi all'arrivo del compagno extra e dei nuovi strumenti di morte, la decisione di lasciare libertà d'azione ai Monstie non ci è piaciuta affatto, perché sono mossi da un'IA tutt'altro che avanzata. Wings of Ruin avrebbe potuto sfruttare ancor di più il potenziale del filone Stories ma ha dimostrato di poter coinvolgere gli appassionati con le sue tinte indovinate e un'offerta ludica capace di intrattenere per più di 50 ore. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Stories 2.

Where The Heart Leads

Ricordo, libero arbitrio e conseguenze delle proprie azioni sono i punti focali di Where the Heart Leads, il titolo di Armature Studio nato sotto l'ala protettrice di PlayStation Indies. Lo studio a cui dobbiamo Recore si è cimentato per la prima volta nella creazione di un'avventura grafica che si è dimostrata carica di atmosfera e introspezione. Nel suo intenso viaggio tra ricordi e suggestioni, Whit Anderson ci ha accompagnato alla scoperta della cittadina di Carthage e di personaggi in grado di rendere il suo cammino ancor più memorabile.

Non parliamo di un titolo adatto a tutti (come sottolineato nella recensione di Where The Heart Leads), questo sia ben chiaro, ma se cercate un'avventura grafica articolata e capace di mettere il giocatore dinanzi a scelte significative e talvolta dolorose, la produzione Armature Studios è assolutamente consigliata.

F1 2021

F1 2021 è una solida e corposa iterazione della serie (leggete la nostra recensione di F1 2021 per saperne di più) e costituisce una delle migliori ibridazioni tra simulazione e accessibilità dell'intero mondo dei coristici. Codemasters ha ulteriormente rifinito le già ottime basi di partenza dell'anno scorso, soprattutto in pista, ma sul fronte tecnico non tutto è andato per il verso giusto (pensiamo al fastidioso tearing o al ray tracing appena abbozzato).

Al netto di questi nei tecnici, gli appassionati di Formula 1 di certo apprezzeranno l'incredibile modello di guida, la struttura delle modalità principali e perfino la qualità delle scene post-gara. Se a ciò aggiungiamo l'introduzione del nuovo modello di danni - che acuisce il realismo dell'esperienza in pista - e la possibilità di utilizzare o sfidare sul circuito le vecchie glorie della Formula 1 (a patto di possedere l'edizione Deluxe), diventa difficile non spingervi ad acquistarlo.

NEO The World Ends with You

Sin dal suo annuncio, NEO The World Ends with You (avete letto la nostra recensione di NEO The Worlds Ends with You?) ha generato in noi non poche perplessità - e su più fronti - ma dopo aver preso parte al Gioco dei Demoni per intere settimane ci siamo dovuti ricredere. L'action RPG di stampo nipponico ha saputo coinvolgerci con le sue vicende a dir poco intriganti e un combat system fondato su personalizzazione e tempismo.

A causa dell'uscita su Nintendo Switch, i ragazzi di Square Enix sono dovuti scendere a compromessi sul fronte grafico, a discapito della resa visiva sulle altre piattaforme. Eppure, complice la pregevole direzione artistica, gli estimatori del cel shading sapranno perdonare il non troppo elaborato look di Shibuya. Che abbiate completato oppure no l'avventura di Neku, avvicinatevi senza esitare a questo sequel scoppiettante e lasciatevi catturare dal Gioco dei Demoni.

Chernobylite

Sviluppato dal collettivo noto come The Farm 51, a cui dobbiamo il viaggio a tinte fosche che è Get Even, Chernobylite mescola diversi generi videoludici, ed è per questo che riesce a offrire un'avventura spesso stimolante. La trama horror/sci-fi accompagna alla perfezione le fasi action tipiche di uno sparatutto in prima persona, a cui dobbiamo aggiungere elementi ruolistici, meccaniche survival e un sistema di crafting profondo e stratificato.

L'eclettica mescolanza di meccaniche non si è rivelata perfettamente bilanciata, una considerazione questa che dobbiamo estendere al ritmo dell'esperienza, eppure Chernobylite resta un piccolo gioiello, che chiama i giocatori a esplorare i luoghi più (tristemente) iconici del disastro di Chernobyl con la consapevolezza di dover sopravvivere agli abomini che li abitano. Maggiori informazioni nella recensione di Chernobylite.

The Ascent

Ambizioso e bello da vedere, The Ascent affascina con atmosfere incredibili e scenari capaci di mozzare il fiato. Il suo incredibile e minuzioso diorama cyberpunk, che rappresenta indubbiamente il principale punto di forza della produzione, si contrappone ad alcune problematiche legate al bilanciamento del gameplay e alla qualità della sceneggiatura, che non rende pienamente giustizia a quella che è di certo una lore ricca e stratificata.

È un mondo vivo e denso quello di The Ascent, che chiama il giocatore a prendere parte - anche in compagnia - a scontri a fuoco ragionati e divertenti, merito di un arsenale ben assortito e dell'ottima effettistica. Un peccato quindi che non tutte le opportunità ruolistiche esercitino un reale impatto sull'esperienza, che in ogni caso resta degna di un piccolo grande kolossal dell'offerta di Microsoft.

Di eroi leggendari e legal comedy

Il mese di luglio ci ha regalato un paio di riedizioni di spicco, a cui era doveroso dare spazio in questa rubrica. Partiamo con The Legend of Zelda Skyward Sword HD, che permette di vivere sotto una nuova luce un'avventura che al tempo del debutto originale non ha saputo dare il meglio di sé, a causa di alcune scelte di design piuttosto discutibili. Grazie alla natura ibrida di Switch, i giocatori possono decidere in autonomia se utilizzare i sensori di movimento o se optare per un sistema di controllo più classico, dove al secondo analogico sono demandate le funzioni del motion control. Questo tipo di accorgimento si è rivelato cruciale per vivere al meglio il viaggio di Link, che in ogni caso avrebbe meritato un restauro grafico un po' più marcato.

Passiamo quindi a The Great Ace Attorney Chronicles, una doppietta di grandi spin-off di quella che resta una serie amatissima. Tra intrighi, omicidi e interrogatori accesissimi, il titolo di Capcom e Shu Takumi vanta un pool di personaggi straordinari, ottimamente caratterizzati e dalle personalità sfaccettate. Riuscire a volgere a proprio favore processi che partono in salita, all'insegna di menzogne da smontare e giurie da conquistare, risulta incredibilmente appagante, merito anche dei siparietti teatrali al fianco di Ryunosuke e Herlock. Insomma, questa collection è viva testimonianza del grande talento di Takumi, che si conferma ancora una volta uno degli scrittori più brillanti della scena videoludica. Se volete vivere delle legal comedy di livello - peraltro ambientate nel periodo Meiji/Vittoriano - il gioco non vi deluderà come vi abbiamo confermato anche nella recensione di The Great Ace Attorney Chronicles.

Vesper

La durata ridotta di Vesper è uno dei pregi più lampanti di un'avventura pensata per essere vissuta ancora e ancora. Le numerose aggiunte presenti nella seconda partita e le consapevolezze guadagnate nel corso del viaggio su Aryish potrebbero spingervi a cambiare approccio e a vivere l'opera prima di Cordens Interactive con rinnovato entusiasmo. Lo studio italiano inoltre ha confezionato un comparto narrativo capace di soddisfare gli appassionati della fantascienza di Asimov, con delle indovinate suggestioni di carattere religioso.

Gli abitanti di questo pianeta - e ci riferiamo pure ai robot - si sarebbero potuti caratterizzare con maggior attenzione ma Vesper è riuscito ugualmente a incantarci, sia per l'incredibile direzione artistica, che per un finale di grande profondità concettuale. La scena dello sviluppo di videogiochi in Italia sta imboccando strade sempre più interessanti e Vesper ne è la prova. Volete saperne di più? Recuperate la nostra recensione di Vesper.

Game of the Month - Death's Door

Acid Nerve ci aveva già dimostrato il suo valore con il gagliardo Titan Souls ma col nuovo Death's Door ci ha letteralmente stregato. Pensare che una cerchia così ristretta di persone sia riuscita a realizzare un'avventura tanto memorabile è viva testimonianza della bravura del team britannico e chiaramente dell'ormai leggendaria capacità di "talent scouting" di Devolver Digital. La sensazionale direzione artistica e l'impostazione isometrica danno alla grafica 3D un'enfasi particolare, mentre la colonna sonora - limitata a pochi ed enfatici strumenti - accompagna l'azione con eleganza e delicatezza.

Nelle circa undici ore che servono per portare a termine Death's Door, avrete a che fare con puzzle zeldiani e prenderete parte a innumerevoli combattimenti a base di concatenazioni di colpi pesanti e leggeri. Non manca il sistema di sviluppo del personaggio, che permette di investire le anime raccolte dal protagonista in quattro differenti parametri da potenziare. Se siete alla ricerca di un action-RPG evocativo e appassionante, semplice eppure al tempo stesso non banale, Acid Nerve ha il gioco per voi, se volete saperne di più ecco la recensione di Death's Door.