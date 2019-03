Halo Combat Evolved: la nascita di Master Chief, My Generation Episodio 4

Quando l'umanità rischia la propria esistenza in una guerra contro una feroce alleanza aliena, la salvezza è rappresentata dal soldato più potente che si sia mai visto: Master Chief. Quest'oggi parliamo di Halo, e benvenuti in My Generation, la rubrica in cui in ricordare i grandi videogiochi che hanno fatto la storia. Combat Evolved è considerato ancora oggi la prima vera killer application per Xbox, la nuova console lanciata da Microsoft alle porte nel 2001. L'IP creata da Bungie segnò un enorme evoluzione nel proprio genere, con una serie di feature che fissarono standard inediti nel panorama videoludico. Un vero e proprio spartiacque dello shooter moderno su console. Da quel titolo nacque un franchise immortale fatto di libri, lungometraggi e tornei di e-sport, che resero Master Chief il volto di Microsoft nel gaming mondiale. E pensare che, inizialmente, Halo venne progettato per Macintosh. Per recuperare le precedenti puntate cliccate su My Generation e... buon viaggio!

Le origini del mito

Per comprendere le circostanze dietro il complicato sviluppo di Halo dobbiamo tornare al 1997, periodo in cui lo studio Bungie stava crescendo all'interno dell'industria, e si apprestava al salto di qualità. Dopo il successo di Marathon su Mac, venne aperto un secondo studio in California per lavorare sulla nuova IP Oni, mentre la sede centrale di Chicago sviluppava lo strategico Myth: The Fallen Lords. In quel periodo, Halo era sotto la cura di un minuscolo team capitanato dal co-fondatore di Bungie, Jason Jones. Il nome in codice del progetto era Blam, ed inizialmente fu pensato come un banco di prova per un nuovo RTS sulla falsariga di Myth. Dovettero passare due anni per alzare i ritmi lavorativi, e verso la metà del ‘99 Bungie era pronta a mostrare Blam, cosa che successe in alcuni incontri a porte chiuse con la stampa specializzata. Nonostante la segretezza, fuoriuscirono alcuni leak sulla nuova produzione, ed attraverso un sito dedicato a Myth II venne reso noto il nome ufficiale del gioco: Halo.



La presentazione vera e propria arrivò il 21 luglio al MacWorld di New York, dove un attento Steve Jobs chiamò sul palco Jason Jones per mostrare Halo al mondo. La stampa specializzata rimase elettrizzata dal gioco, accompagnato dalle note del tema musicale che sarebbe presto entrato nel cuore dei fan, ma è doveroso fare alcune precisazioni: nella demo mostrata era possibile vedere personaggi, mezzi umani e alieni, e ambientazioni tecnicamente impressionanti per il periodo.

Tuttavia, il filmato era da intendersi più come una cinematica, e gli stessi giornalisti americani, non potendone saggiare il gameplay, definirono Halo come un action adventure in terza persona. In poche parole, eravamo ancora lontani dall'esclusiva Microsoft che oggi tutti conosciamo, senza dimenticare che in quel periodo era ancora un titolo che avrebbe visto la luce su computer Apple.

Il sodalizio con Microsoft

Alle porte del nuovo millennio Bungie aveva in lavorazione Oni e Halo, e mentre il primo era in uno stato avanzato dei lavori, stampa e fan chiedevano solo informazioni sul titolo mostrato al MacWorld. Il gioco però era ancora in una fase embrionale, e la demo mostrata sul palco con Steve Jobs l'anno prima era tutto ciò che Jones avesse in mano. Nel frattempo, alla GDC di marzo Microsoft annunciò ufficialmente Xbox, e Bungie era interessata enormemente alla nuova piattaforma.



Si scoprì infatti che c'erano stati alcuni contatti verso gennaio, ed una testata tedesca riportò l'indiscrezione che vedeva Halo approdare sulla console della casa di Redmond. In attesa di capire se i rumor fossero veritieri, arrivarono degli aggiornamenti nel mese di maggio, durante l'E3 del 2000.

Con un trailer di nove minuti, il dettaglio tecnico visto al MacWorld venne addirittura superato e, per la prima volta, il mondo vide il personaggio passato alla storia col nome di Master Chief. Anche in questo caso, però, il filmato non mostrava nessun tipo di gameplay. Jones e soci non avevano formalmente deciso che tipo di telecamera utilizzare, e solo in seguito avrebbero virato su una visuale in prima persona.



Il 19 giugno le voci di corridoio trovarono conferma: Microsoft acquisiva Bungie per 30 milioni di dollari, e Halo diventava di fatto l'esclusiva di punta della futura Xbox. I possessori del Mac protestarono parecchio, ma le lamentele maggiori arrivarono da Steve Jobs in persona, che riuscì comunque a strappare un accordo per portare Halo ed altri titoli sulla sua piattaforma. Bungie dal canto suo aveva bisogno di stabilità economica, dato che Myth II non aveva portato gli introiti sperati. I problemi per Jones e soci non erano finiti: Halo Combat Evolved non era ancora un titolo completo, ed il passaggio su Xbox allungò pericolosamente i tempi di sviluppo.

Per alleggerire la tensione, venne creata una pubblicità ad hoc con toni scanzonati, che riprendeva uno spot della birra Budweiser molto celebre in quel periodo. I protagonisti in questo caso erano dei marines creati col motore di gioco, doppiati con la telefonata già sentita nel commercial della bevanda. Smorzare i toni fu una strategia di Bungie per dissipare le voci che volevano lo sviluppo alla deriva, tra il cambio di piattaforma e la burocrazia dietro l'acquisizione.



I mesi passarono ed arrivò il Gamestock 2001, Halo non si mostrava dall'E3 dell'anno precedente, ed aveva saltato altri appuntamenti legati a Microsoft. All'evento, finalmente, fu mostrato del vero gameplay, ed il focus incentrato sulla telecamera in prima persona per le sessioni di shooting, con un cambio di prospettiva durante le fasi a bordo dei veicoli. Il pubblico reagì bene, così anche anche all'E3 successivo, in cui vennero mostrate altre sessioni di gameplay, in contemporanea con l'annuncio del prezzo dell'Xbox. I mesi successivi furono il cosiddetto periodo di "crunch", in cui Bungie dovette stringere i denti per portare a termine lo sviluppo di Halo: tra problemi di ottimizzazione, bilanciamento delle armi e comparto multiplayer, che fino all'ultimo rischiò di non essere inserito. Alla fine, il 24 ottobre del 2001, il gioco fu completato ed andò in produzione.

L'esordio

Quando arrivò, Halo: Combat Evolved venne accolto con grandi elogi di stampa specializzata e pubblico, si registrarono numerosi perfect score, ed Xbox si presentò nel mercato con una killer application forte e carismatica.

Bungie era riuscita a raccogliere il testimone di Goldeneye e Perfect Dark, portando il genere FPS su console ad un nuovo livello. Le innovazioni portate dall'avventura di Master Chief erano innumerevoli: in primis la cura riposta nelle armi, che presentavano un bilanciamento inedito per l'epoca.

Nella tradizione del genere il senso di progressione passava anche dall'inventario, con gli strumenti più deboli posizionati all'inizio della campagna, per poi, progressivamente, aumentare in numero e danno inferto lungo l'avventura. In Halo era l'esatto opposto: ogni arma aveva un ruolo specifico, ed era adatta a certi tipi di nemici. Ad esempio, il primo fucile in dotazione si dimostrava un ottimo compagno anche nelle fasi avanzate. Inoltre, l'inventario limitato a sole due armi portava a scelte strategiche e rapide sul campo.



Altro elemento innovativo fu l'intelligenza artificiale, i soldati alleati avevano comportamenti logici e disciplinati: ad esempio supportavano il protagonista, prendevano posizione in battaglia per avere una linea di tiro pulita e montavano su un mezzo di locomozione se il giocatore si lanciava alla guida. Il fiore all'occhiello però era rappresentato dai nemici, dotati di ruotine diversificate a seconda della tipologia.

Ne sono il perfetto emblema i minuti Grunt, che fuggivano in preda al panico se privati dei compagni più potenti. A questa cura del dettaglio si deve aggiungere un design ispirato ed innovativo, figlio delle precedenti idee avute da Bungie durante lo sviluppo. Ecco quindi un alternarsi di aree più aperte, ad altre più ristrette, in cui massacrare ondate di alieni con tutti i mezzi possibili. Ma Halo fu un faro per il mondo del videogioco, con tutta una serie di piccole accortezze che vennero ereditate dal gaming moderno: dal numero dei proiettili nel caricatore mostrati direttamente sull'arma, a tasti dedicati per attacco melee e granate. Infine, lo scudo autorigenerante dello Spartan, diede l'input per la ricarica automatica dell'energia vitale, che avrebbe caratterizzato i futuri FPS.



Inoltre, come il suo predecessore Perfect Dark, Halo permetteva di poter giocare la campagna in co-op con un amico umano. Non stupisce quindi che Combat Evolved venne accolto con una serie molto vasta di elogi, ed una mole di vendite che diede il via all'era di Microsoft nel mondo del gaming. Senza dimenticare che la figura del Master Chief fu ampliata, grazie ad un romanzo prequel delle vicende del gioco. Il senso di immersione era enfatizzato da precise scelte di design: ad esempio il volto dell'eroe protagonista non fu mai mostrato, in modo da far sentire il giocatore il vero eroe, chiamato a salvare l'umanità dalla minaccia dei Covenant.

In seguito, Il titolo di Bungie divenne uno dei brand più preziosi di Microsoft, e tutt'oggi è ancora amato dai fan. Ma citando i nostri colleghi del periodo, Halo non è stato solo uno dei migliori giochi al lancio di Xbox, ma uno dei più grandi shooter mai fatti, capaci di trascendere il proprio genere. La leggenda di Master Chief era ufficialmente iniziata.