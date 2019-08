I nuovi giochi in uscita su PC a settembre 2019

Settembre, in quanto ad uscite, è uno dei mesi più ricchi dell'anno. Il PC non fa certo eccezione: nel giro di poche settimane verranno pubblicati un numero incredibile di titoli, sia multipiattaforma che non, appartenenti ai generi più disparati, che renderanno la vita molto difficile ai giocatori più indecisi. Gli amanti dei platform potranno finalmente svolazzare con il draghetto viola in Spyro Reignited Trilogy, mentre i più nostalgici potranno rivivere l'avventura di Squall in Final Fantasy 8 Remastered . Chi invece adora crivellare di proiettili i nemici digitali, potranno scegliere tra Gears 5 e Borderlands 3. Gli appassionati di sport avranno a disposizione i due titoli calcistici per eccellenza, FIFA 20 e PES 2020, oltre che NBA 2K20. E non è affatto finita qui...



Prima di andare alla scoperta dei principali giochi in arrivo su PC a settembre, vi comunichiamo che il giorno 3 debutterà ufficialmente il servizio Uplay+ che, sulla falsariga di Origin Access e Xbox Game Pass, offrirà l'accesso a centinaia di titoli del catalogo Ubisoft - compresi i nuovi arrivi - a 14,99 euro al mese.



Final Fantasy 8 Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Gioco di ruolo

Data di uscita: 3 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Final Fantasy 8 si appresta a tornare anche su PC con una versione remastered caratterizzata da un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione. Le novità, tuttavia, non terminano qui: questa nuova versione di uno dei capitoli più amati della saga di Square Enix offrirà anche la possibilità di disabilitare gli scontri casuali, velocizzare l'azione fino ad una massimo di 3x (ad esclusione delle cutscene) e attivare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione dei giocatori meno smaliziati.

Se anche voi non avete ancora perdonato a Square Enix l'inclusione delle tracce musicali in formato MIDI nella prima edizione per PC, non temete: è stato confermato che Final Fantasy 8 Remastered presenterà la colonna sonora originale di Nobue Uematsu utilizzata per il gioco originale per PlayStation del 1998! Purtroppo, al momento non è prevista un'edizione in formato fisico.



Spyro Reignited Trilogy

Sviluppatore: Toys for Bob

Publisher: Activision

Genere: Platform 3D

Data di uscita: 3 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Dopo aver scaldato il cuore dei più nostalgici e incantato una nuova generazione di videogiocatori su console, il simpatico draghetto viola è ormai pronto per planare, saltellare e sputare fuoco anche su PC. Spyro Regnited Trilogy offrirà in un unico pacchetto i tre capitoli originali sviluppati da Insomniac Games - Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage e Spyro: Year of the Dragon - riadattati e tirati a lucido per poter brillare anche nel panorama videoludico moderno.

I ragazzi di Toys for Bob si sono rivelati abili nel preservare l'anima dei tre classici e al tempo dare una svecchiata al comparto artistico e al gameplay senza temere di distaccarsi, in più di un'occasione, dalla visione originale. In attesa dell'uscita, vi consigliamo di leggere la recensione di Spyro Reignited Trilogy. basata sulla versione PlayStation 4.



Fantasy General 2: Invasion

Sviluppatore: Owned by Gravity

Publisher: Slitherine Ltd.

Genere: Strategico a turni

Data di uscita: 5 settembre

Piattaforma: Steam, GOG

Prezzo consigliato: ND



Fantasy General 2: Invasion è uno strategico fortemente ispirato ai classici che hanno fatto la storia del genere negli anni '90. Fedele alla tradizione della serie, proporrà delle battaglie a turni e consentirà ai giocatori di scegliere tra oltre 75 differenti unità uniche, tra le quali sono compresi dei potenti eroi. Durante gli scontri sarà indispensabile tenere in debita considerazione numerosi parametri come, il terreno, armi, armature, effetti magici, morale delle truppe e altro ancora.

La campagna, dal canto suo, sarà composta da 33 differenti scenari e chiamerà i giocatori a prendere delle importanti decisioni durante il suo svolgimento. I giovani membri del clan andranno addestrati, e anche la recluta più debole potrà diventare un grande eroe. Le singole unità saranno in possesso di abilità, armi ed equipaggiamenti specifici, e potranno essere potenziate utilizzando l'oro e le risorse, ed equipaggiati con artefatti magici trovati durante le battaglie.



NBA 2K20

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Sportivo

Data di uscita: 6 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



La saga di Visual Concepts s'appresta a tornare con tutte le rose e i giocatori aggiornati all'ultima stagione e tante novità di gameplay che faranno la felicità dei giocatori di lunga data: sistema di movimenti, finte e palleggi migliorato, collisioni più realistiche e difese più responsive. Per la prima volta in assoluto, inoltre, sarà possibile giocare con le 12 squadre e le oltre 140 giocatrici della WNBA (Women's National Basketball Association).

Tra le nuove squadre leggendarie figureranno i Portland Trail Blazers 2009-10, i Cleveland Cavaliers 2015-16, i San Antonio Spurs 2013-14 e i Phoenix Suns 2002-03, oltre alle migliori squadre All-Decade di ogni era della storia dell'NBA. L'esperienza cinematica de La Mia Carriera vanterà inoltre un cast stellare, con celebrità del calibro di Idris Elba (Avengers: Infinity War, Hobbs & Shaw) e Rosario Dawson (Daredevil - La Serie, Rent).



Gears 5

Sviluppatore: The Coalition

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Sparatutto in terza persona

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforma: Microsoft Store, Steam

Prezzo consigliato: 69,99 euro



Le vicende di Gears 5 sono ambientate dopo gli avvenimenti narrati nel quarto capitolo della serie. Il mondo è nuovamente sull'orlo della distruzione: lo Sciame è riuscito a corrompere l'esercito robot della Coalizione e sta per abbattersi sulle città umane. Nel frattempo, Kait si separa dai suoi compagni per svelare il mistero del suo legame con il nemico.

La campagna di Gears 5, giocabile da un massimo di tre giocatori in contemporanea, non sarà ovviamente l'unico contenuto proposto da Gears 5. Le immancabili modalità Multigiocatore e Orda torneranno in tutto il loro splendore con un bel carico di novità, assieme alla nuova modalità Fuga, nella quale tre giocatori dovranno collaborare per scappare dai nemici ed evitare le numerose trappole disseminate per le mappe.



Su PC, Gears 5 verrà lanciato in contemporanea sia su Microsoft Store, sia su Steam: su quest'ultima sarà necessario accedere con un account Xbox Live, requisito indispensabile per poter consentire il cross-play tra le due piattaforme. Come ogni esclusiva di casa Microsoft, inoltre, anche Gears 5 verrà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Gli acquirenti della Ultimate Edition e gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate - in promozione a 2€ per i primi 2 mesi - potranno iniziare a giocare con ben 4 giorni di anticipo.



Greedfall

Sviluppatore: Spiders

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action GDR

Data di uscita: 10 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Sviluppato dagli stessi autori di Bound by Flame, Mars: War Logs e The Technomancer, Greedfall è un action GDR ambientato su un'isola sperduta ricca di magia, segreti e creature fantastiche. Il titolo di Spiders fornirà ai giocatori ampia libertà di scelta nel portare a termine le missioni in un mondo in continuo mutamento.

Le missioni e gli obiettivi potranno essere portati a termine in molti modi differenti, utilizzando espedienti come la forza, la diplomazia, l'inganno o la discrezione. Come in ogni action GDR che si rispetti, il personaggio sarà liberamente personalizzabile, sia nell'aspetto, sia nelle abilità, le magie e i talenti. Potete trovare maggiori informazioni nell'anteprima di Greedfall curata da Daniele D'Orefice, che ha avuto modo di provarlo alla recente Gamescom.



eFootball PES 2020

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Sportivo

Data di uscita : 10 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Mentre prosegue nella ricerca del realismo più puro, con PES 2020 Konami ci è andata giù pesante anche sul fronte delle licenze. Il titolo, infatti, offrirà in esclusiva sia la competizione UEFA EURO 2020, sia la Juventus, oltre ad includere la licenza della nostra Serie A. Tra le principali novità figurano anche una versione "rimasterizzata" della Master League, una nuova modalità chiamata Matchday e una veste grafica aggiornata per tutti i menu all'interno del gioco.

Oltre all'edizione Standard, verrà lanciata solamente in formato digitale anche la Legend Edition, che includerà un giocatore PES Legend, una versione speciale di Ronaldinho del 2019 in prestito per 10 partite realizzata con una scansione 3D, Lionel Messi in prestito per 10 partite, Andrés Iniesta in prestito per 10 partite, 1.000 monete MyClub, un agente premium per 3 giocatori (30 settimane) e 3 rinnovi contratto giocatore (30 settimane).



In attesa della pubblicazione, potete provare la demo gratuita di PES 2020 con 13 squadre oppure leggere l'anteprima di PES 2020 curata dal nostro Giuseppe Arace.



Blasphemous

Sviluppatore: The Game Kitchen

Publisher: Team 17

Genere: Azione 2D

Data di uscita prevista: 10 settembre

Piattaforma: Steam, GOG

Prezzo consigliato: ND



Blasphemous è un gioco d'azione 2D molto punitivo, che unisce i combattimenti frenetici di un hack 'n' slash con una narrazione profonda ed evocativa. Nei panni del Penitente, intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita, i giocatori dovranno esplorare un mondo fatto di religioni contorte e pregno di segreti.

L'equipaggiamento del protagonista potrà essere personalizzato con numerosi oggetti disseminati nei livelli, mentre le abilità e i potenziamenti sbloccabili durante la progressione si riveleranno fondamentali per abbattere i giganteschi boss, caratterizzati da pattern d'attacco e tratti distintivi unici. In attesa del lancio, è possibile provare la demo a tempo di Blasphemous, che consente di giocare le prime fasi dell'avventura e combattere contro uno dei boss.



Borderlands 3

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K Games

Genere: GDR/Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 13 settembre

Piattaforma: Epic Games Store (esclusiva per 6 mesi)

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Il padre di tutti i looter shooter sta per tornare con un capitolo che si preannuncia più vario, più vasto e più esplosivo che mai. Non solo su Pandora, in Borderlands 3 i Cacciatori della Cripta semineranno distruzione e collezioneranno "fantastilioni" di armi in tanti nuovi pianeti.

Una setta di folli conosciuti come i Figli della Cripta ha cominciato a diffondere il proprio credo nelle terre ai confini estremi della galassia. Nei panni di quattro nuovi Cacciatori della Cripta - Amara (la Sirena), Moze (l'Artigliera); Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore) - i giocatori dovranno salvare l'universo dal loro fanatismo e, nel frattempo, collezionare una quantità imbarazzante di bottino, sia in solitaria che in cooperativa.



Grazie alla generazione procedurale, marchio di fabbrica della serie, Borderlands 3 offrirà oltre un miliardo di differenti armi, appartenenti a 9 differenti produttori. Accanto a quelli già noti, in questo terzo capitolo debuttarà il marchio COV, che produce fucili con caricatori infiniti e la tendenza a surriscaldarsi. Borderlands 3 verrà lanciato il 13 settembre solamente su Epic Games Store, dove rimarrà un'esclusiva fino al mese di aprile 2020. Dopodiché, approderà anche su Steam, dove sono già disponibili tutti gli altri capitoli della serie.



Devil's Hunt

Sviluppatore: Layopi Games

Publisher: 1C Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita: 17 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: ND



Basato sul romanzo di Pawel Franik intitolato "Equilibrium", Devil's Hunt è un gioco d'azione in terza persona che narra dell'eterna lotta tra bene e male. Il protagonista è Desmond, il figlio viziato di un imprenditore che, dopo aver ottenuto degli immensi poteri, fatica a trovare il suo posto nella guerra che sta per scatenarsi.

Desmond si batte a suon di pugni e fendenti facendo affidamento sui poteri derivanti sia dal lato umano, sia da quello demoniaco. Se questo titolo fortemente ispirato a Devil May Cry vi ha incuriosito, vi suggeriamo di leggere l'anteprima di Devil's Hunt del nostro Gabriele Laurino, che ha avuto modo di provarlo durante la Gamescom 2019.



Daymare: 1988

Sviluppatore: Invader Studios

Publisher: Destructive Creations, All In! Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 17 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: ND



Daymare: 1998 è un survival horror in terza persona con meccaniche hardcore, che richiede un approccio strategico sia nei combattimenti, sia durante la risoluzione dei puzzle. Un vero e proprio omaggio al genere divenuto celebre negli anni '90.

La storia viene narrata da tre punti di vista differenti - un soldato di élite, un pilota di elicotteri e un forest ranger. Tutto comincia in un centro di ricerca segreto, dove un team di agenti speciali inviato ad investigare su un incidente che potrebbe essere stato scatenato da un'arma letale. Le meccaniche di gioco sono quelle classiche, e prevedono munizioni e punti di salvataggio limitati, backtracking, collezionabili da scovare e tanti nemici coriacei da sconfiggere



The Sojurn

Sviluppatore: Shifting Tides

Publisher: Iceberg Interactive

Genere: Avventura/Rompicapo

Data di uscita: 20 settembre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 21,99 euro



The Sojourn è un'avventura rompicapo in prima persona ambientata in una terra apparentemente bellissima e immacolata. L'oscurità, tuttavia, filtra attraverso ogni fessura dell'esistenza, costringendo il protagonista, alla ricerca della verità nascosta, a viaggiare tra i mondi paralleli di luce e oscurità.

Lungo i quattro capitoli che compongono il gioco sono disseminati decine e decine di rompicapo, che metteranno a dura prova la percezione della realtà da parte dei giocatori. The Sojurn verrà lanciato in esclusiva temporale su Epic Games Store: la pubblicazione su Steam è prevista nel 2020.



The Surge 2

Sviluppatore: Deck13

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action GDR

Data di uscita: 24 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Dopo un primo capitolo interessante ma imperfetto, Deck13 ci riprova con The Surge 2. Questo nuovo soulsike dalle tinte sci-fi si apre con uno schianto: una misteriosa tempesta colpisce l'aereo del protagonista, che precipita in un centro di detenzione abbandonato di Jericho City, dove i soldati applicano la Legge Marziale, i robot sono ingestibili e uno sciame di nanorobot minaccia di attaccare la città.

Oltre ai necessari affinamenti al gameplay e alla riprogettazione dell'albero delle abilità, The Surge 2 presenterà anche una novità assoluta per la serie, ovvero la possibilità di smembrare gli arti meccanici degli avversari. Ogni nemico avrà dei punti deboli da attaccare e tagliare (i boss saranno più coriacei), un meccanismo che consentirà ai giocatori di disattivare alcune delle loro funzionalità e razziare preziose componenti. Ne ha discusso in maniera approfondita il nostro Alessandro Bruni nell'anteprima di The Surge 2.



Cat Quest 2

Sviluppatore: The Gentlebros

Publisher: PQube Limited

Genere: GDR

Data di uscita: 24 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: ND



Dopo il successo di Cat Quest, i ragazzi di The Gentlebros sono tornati per dare un seguito al racconto originale. Cat Quest 2 è un gioco di ruolo d'azione 2D ambientato in un mondo fantasy nel quale incombe una guerra tra i gatti di Felingard e i cani dell'Impero di Lupus.

I giocatori potranno impersonare un gatto o un cane mentre esploreranno in solitaria oppure in compagnia di un amico un mondo pieno di mostri bizzarri. Rispetto al predecessore, Cat Quest 2 introduce tanti nuovi tipi di armi, tra cui spade e bastoni, e tanti tipi di incantesimi e talenti passivi inediti, da utilizzare mentre affronteranno la storia principale, le missioni secondarie e i dungeon irti di pericoli.



Contra: Rogue Corps

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Run and gun

Data di uscita: 24 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Ambientato dopo i fatti narrati in Contra 3: The Alien Wars (lanciato su SNES ben 27 anni fa) Contra: Rogue Corps è a tutti gli effetti un nuovo capitolo canonico della storica serie. Lì dove si tenne la battaglia finale è sorta la Città Dannata, adesso popolata da vere e proprie canaglie.

Contra Rogue Corps è un twin stick shooter che permetterà agli utenti di giocare in cooperativa (online o locale) scegliendo tra quattro stravaganti personaggi, che si distinguono per stile, sistema di progressione e opzioni di personalizzazione. Durante le missioni, infatti, sarà possibile ottenere delle parti del corpo bioniche che potranno essere utilizzate per potenziarli. L'arsenale sarà composto da oltre 100 armi, e non mancheranno all'appello neppure dei giganteschi boss e una modalità multigiocatore competitiva senza esclusione di colpi. Trovate maggiori informazioni nell'anteprima di Contra: Rogue Corps del nostro Giuseppe Arace, che lo ha testato alla Gamescom 2019.



FIFA 20

Sviluppatore: EA Sports

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita : 27 settembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 59,99 euro



FIFA 20 torna in campo, mosso ancora una volta dal Frostbite Engine, con tantissime novità di gameplay, nuove Mosse Abilità, calci piazzati, movimenti con la palla e senza migliorati, affinamenti alla fisica e all'intelligenza artificiale.

Con il Viaggio di Alex Hunter giunto al termine lo scorso anno, EA Sports ha ben pensato di rimpolpare l'offerta ludica inserendo una nuova modalità chiamata Volta, un vero e proprio omaggio allo storico e mai dimenticato FIFA Street. Presenti anche quest'anno le licenze ufficiali di Champions League, Europa League e Women's International Cup, alle quali va ad unirsi quella per la Bundesliga. Persi, invece, i diritti di sfruttamento della Juventus, che per i prossimi tre anni saranno appannaggio di Konami e PES. In FIFA 20, la compagine bianconera si chiamerà Piemonte Calcio.



Il titolo calcistico verrà lanciato nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate. In attesa della recensione, vi consigliamo di leggere cosa ne pensa il nostro Giuseppe Arace nella sua anteprima di FIFA 20.



Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered

Sviluppatore: Bandai Namco Entertainment

Publisher: Level-5

Genere: GDR

Data di uscita: 20 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: ND



Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea, arrivato per la prima volta in Europa in versione PlayStation 3 nel 2013, si appresta ad debuttare anche su PC in versione Remastered. Il JRPG, sviluppato da Level-5 con la collaborazione di Studio Ghibli (sceneggiatura e disegni delle scene animate) e Joe Hisaishi (colonna sonora), narra di Oliver, un ragazzo che intraprende uno viaggio in un altro mondo per cercare di riportare in vita la madre tragicamente scomparsa.

Facendo affidamento sul prezioso Abbecedabra e con l'aiuto del fedele Lucciconio, dovrà attraversare terre fantastiche e meravigliose, imparare a domare i famigli e affrontare nemici insidiosi. L'edizione per PC vanta numerose migliorie grafiche apportate da QLOC, che renderanno il gioco ancora più bello. Com'è lecito attendersi, sarà incluso il supporto alla risoluzione 4K e ai 60fps.



Code Vein

Sviluppatore: Bandai Namco Entertainment

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Action GDR

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Code Vein è un action RPG in terza persona fortemente ispirato alla saga Dark Souls. Si distingue da quest'ultimo per un character design più vicino all'immaginario anime e per una serie di meccaniche differenti. Il titolo di Bandai Namco abbraccia inoltre la tematica del vampirismo, in un modo decisamente moderno e al passo dei tempi.

I vampiri di Code Vein hanno accettato la sete di sangue e vanno in giro con una maschera che li rifornisce continuamente. Il combat system si basa proprio sul sangue, che nel gioco sostituisce la barra vitale. Usando i "Doni" conferiti dal sangue dei nemici, i giocatori potranno incrementare la forza del loro personaggio, indebolire nemici, e utilizzare nuove abilità delle armi e potentissimi attacchi.



Il protagonista, inoltre, sarà accompagnato lungo tutta l'avventura da un compagno, che combatterà al suo fianco e potrà persino riportarlo in vita una volta in caso di sconfitta. Il nostro Daniele D'Orefice ha avuto modo di testare il gioco alla recente Gamescom, scoprite cosa ne pensa nell'anteprima di Code Vein.



WRC 8

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Gioco di guida

Data di uscita: settembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: ND



La serie rallystica con la licenza ufficiale del World Rally Championship torna con un ottavo capitolo sviluppato ancora una volta dallo studio francese Kylotonn. Fiore all'occhiello della produzione è il nuovo sistema dinamico di gestione del meteo, grazie al quale pioggia, neve e tempeste avranno un impatto maggiore. In WRC 8 l'aderenza cambierà nel corso delle gare, pertanto le auto dovranno essere messe a punto in maniera specifica per ogni tappa speciale.

50 squadre, 14 rally e più di 100 tappe speciali della stagione 2019: sono i numeri di WRC 8. L'offerta ludica includerà una Modalità Carriera rinnovata e più realistica, realizzata in collaborazione con i piloti WRC. In Multigiocatore, invece, torneranno eSports WRC e sfide settimanali. Il gioco è atteso a settembre, ma il giorno esatto non è ancora stato rivelato.