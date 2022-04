INDIEspensabili: da Stray Gods a Monaco 2, migliori giochi indie in uscita

Distopie che fondono Guerra Fredda e orrore cosmico, sfavillanti musical videoludici e ladri degni di Ocean's Eleven...bentornati ad INDIEspensabili! Sulle pagine di Everyeye è tempo di immergersi nuovamente a capofitto nello sfaccettato e sfrigolante universo dello sviluppo indipendente, per salpare alla ricerca di produzioni originali e promettenti.



Qualche tempo fa avevamo avuto il piacere di accompagnarvi alla scoperta di alcuni intriganti Indie pubblicati da Handy Games e anche questa volta ci prepariamo a snocciolare le informazioni apprese nel corso di un evento organizzato da un singolo publisher, Humble Games. All'interno di una gradita vetrina primaverile, i gestori di Humble Store hanno infatti alzato il sipario su diversi titoli che hanno attirato la nostra curiosità. Come da tradizione di INDIEspensabili, tenete dunque pronta la vostra Wishlist di Steam e non dimenticate di prendere nota dei giochi che scatenano la vostra curiosità: buona lettura!

Signalis

Sviluppatore: rose-engine

Publisher: Humble Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: Autunno 2022

Piattaforme: PC / Xbox One (e Xbox Series X|S in retrocompatibilità) / Xbox Game Pass

Pagina Steam: Signalis



Avevamo già avuto modo di segnalarlo tra i giochi Indie più interessanti dell'E3 2021, ma torniamo volentieri a parlarvi di Signalis, produzione che ad ogni sua apparizione appare sempre più intrigante. Da una forte passione per capisaldi del genere quali Resident Evil e Silent Hill, il piccolo team di rose-engine plasma un survival horror che fonde orrore lovecraftiano, retro-futurismo ancorato ai decenni della Guerra Fredda e malinconico mistero.

Nei panni di Elster, un'entità umanoide identificata come una "replica", i giocatori si ritroveranno sulla superficie di un pianeta ricoperto di nevi e ghiacci, ma nelle cui profondità sembrano celarsi inquietanti segreti. Smarriti i compagni di viaggio, la protagonista varca i confini di una struttura sotterranea abbandonata, che ricorda in maniera preoccupante un campo di prigionia. Come se ciò non bastasse, Elster inizia ad essere colpita da flashback di un passato che non le appartiene, mentre i suoi sogni sembrano scivolare sempre più lontano, persi nel buio Nelle profondità del candido pianeta che fa da sfondo a Signalis, si nascondono creature degne della penna di H.P. Lovecraft, mentre un'altra "replica" si dimostra pervasa da una malvagità oscura. Segnali radio criptati da un misterioso codice complicano ulteriormente la situazione.



Survival horror dalle atmosfere malinconiche, Signalis non promuove un gameplay adrenalinico: lo scontro diretto sarà infatti l'ultima risorsa di Elster, alle prese con realtà troppo spaventose per poterle arrestare con dei semplici proiettili. Tra la risoluzione di un enigma e un messaggio da decifrare, i giocatori troveranno ad attenderli atmosfere opprimenti e una storia ricca di sfumature e livelli interpretativi. Sul fronte estetico, Signalis prende vita grazie ad un'efficace fusione tra pixel art, estetica low poly e cut-scene in stile anime.

Con l'ultima presentazione da parte di Humble Games, il team di rose-engine ha ribadito che Signalis esordirà in esclusiva su ecosistema Microsoft, con debutto su PC, Xbox One e - al Day One - catalogo Xbox Game Pass. Manca una data di lancio definitiva, ma l'esordio del survival horror tedesco avverrà nel corso dell'autunno di quest'anno.



Stray Gods: The Roleplaying Musical

Sviluppatore: Summerfall Studios

Publisher: Humble Games

Genere: RPG / Musicale

Data di uscita: TBA

Piattaforme: PC

Pagina Steam: TBA



Cambiamo radicalmente registro, passando ad una produzione degna di una Broadway videoludica, per un titolo che desidera dare vita ad un mix tra gioco di ruolo e...musical! All'intrigante premessa si accompagna un canovaccio narrativo peculiare, firmato da nientemeno che da David Gaider, ex Lead Writer presso BioWare e tra i creatori dell'immaginario di Dragon Age.

Le vicende di Stray Gods: The Roleplaying Musical si sviluppano in una metropoli contemporanea, nella quale le divinità dell'antica Grecia si nascondono tra gli esseri umani. In questa sorta di American Gods, Grace è una Musa che ha ricevuto in dono la capacità di coinvolgere con la sua voce altre persone in numeri musicali. Potere sicuramente originale, quest'ultimo sembra essere essenziale per poter svelare il mistero che circonda la morte del suo predecessore.



Come detto, Stray Gods fonde la componente musicale con dinamiche da vero e proprio RPG, con i giocatori che si troveranno dunque a plasmare la propria storia attraverso decisioni e dialoghi a scelta multipla. Alla ricerca di sé, Grace potrà affiancare la volontà di sviluppare nuove amicizie o amori, all'interno di un mondo virtuale realizzato completamente a mano e che si preannuncia ricco di stile.

Per dare vita a Stray Gods: The Roleplaying Musical, il team di Summerfall Studios può contare non solo su David Gaider, ma anche su molti altri talenti. Per la composizione della colonna sonora, troviamo ad esempio a bordo il pluripremiato Austin Wintory (Journey, Banner Saga), mentre a guidare il doppiaggio degli eccentrici personaggi dell'Indie saranno presenti - tra gli altri - Troy Baker (Joel in The Last of Us; Higgs in Death Stranding) e Laura Bailey (Abby in The Last of Us: parte II).



Monaco II

Sviluppatore: Pocketwatch Games

Publisher: Humble Games

Genere: Azione

Data di uscita: TBA

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Monaco II



Dopo il successo riscosso da Monaco: What's Yours Is Mine, il team di Pocketwatch Games è pronto a riunire la banda per mettere a segno nuovi colpi in un inaspettato sequel. Sotto l'ombrello di Humble Games, la software house si sta infatti dedicando allo sviluppo di Monaco II, ovviamente grazie al contributo di Andy Schatz, creatore dell'IP debuttata nell'ormai lontano 2013.

In questa nuova avventura a base di crimini ben congegnati, i giocatori troveranno ad attenderli un vero e proprio cast di star del furto. Tra esperti hacker e maestri dello scasso, le opzioni non mancheranno, con la community di Monaco II che avrà modo di optare per molteplici tipologie di approccio all'obiettivo.



Esperienza da vivere sia in solitaria sia in modalità cooperativa, il sequel porta in scena un'infinita selezione di ambientazioni. Le scene del crimine saranno infatti generate in maniera procedurale da un'IA attentamente plasmata dal team di sviluppo. Conservando il mix tra visuale top-down e simulazione di azione in prima persona, Monaco II ambisce al titolo di "simulatore di furti definitivo".

Al momento, lo sviluppo del gioco si trova nelle fasi iniziali, con Pocketwatch Games che avrà bisogno ancora di diverso tempo per ultimare i preparativi per il lancio del titolo. In attesa di maggiori dettagli, è già stato confermato l'esordio del titolo su PC, ma non è da escludere un'incursione criminale anche nel mondo del gaming su console. I più curiosi, ad ogni modo, possono seguire i progressi legati alla realizzazione di Monaco II tramite il canale Twitch di Pocketwatch Games, dove gli sviluppatori offriranno dirette settimanali per illustrare l'evoluzione del titolo.



Moonscars

Sviluppatore: Black Mermaid

Publisher: Humble Games

Genere: Action RPG / Souls-like

Data di uscita: Estate 2022

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Moonscars



E dalla rocambolesca azione di Monaco II, passiamo ai toni decisamente cupi di Moonscars, un Souls-like 2D dipinto in pixel art, con una scenografica estetica pittorica dominata da tinte in bianco, nero e rosso.

All'interno di un mondo dalla struttura rigorosamente non lineare, Grey Irma è una creatura "di carne e argilla", alla quale ha dato vita un misterioso creatore, noto come lo Scultore. Quale sia lo scopo che si cela dietro questa surreale scintilla di vita, è una domanda che porta con sé risposte che grondano sangue e disperazione.



Con un combat system che contempla l'edificazione di molteplici build e la necessità di padroneggiare attacco, difesa e contrattacco, Moonscars trasmette la sensazione di un titolo profondamente violento e opprimente. Lame colossali e stregonerie interagiscono per offrire a a Grey Irma un'arsenale all'altezza del suo desiderio di conoscenza e vendetta. Il livello di sfida, neanche dirlo, si preannuncia tarato verso l'alto, per uno slasher in due dimensioni che potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa per gli amanti del genere.

L'articolato worldbuilding di Moonscars è ancora avvolto nel mistero, ma nei prossimi mesi sarà possibile scoprire ulteriori aspetti della produzione, che debutterà su PC nella tarda estate di quest'anno.



Ghost Song

Sviluppatore: Old Moon

Publisher: Humble Games

Genere: Action RPG / Metroidvania

Data di uscita: 2022

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Ghost Song



Chiudiamo la nostra rassegna con un'avventura dalle tonalità fredde e aliene, proposta dagli sviluppatori di Old Moon. Con Ghost Song, la software house conduce i giocatori sulla superficie di Lorian V, una desolata luna che langue inospitale nello spazio profondo. Nel sottosuolo del corpo celeste, un dedalo di labirinti conserva segreti sepolti dall'eternità, sulla quale dovremo cercare di fare luce, nei panni di una creatura risvegliatasi da un lungo sonno, priva di ricordi o di scopo.

Al termine di questo viaggio, potremo scoprire - o ricordare - la verità che contraddistingue il destino e la natura di Lorian V, ma prima di allora non mancheranno ostacoli e sfide. Strutturato secondo gli stilemi tipici dei Metroidvania, Ghost Song propone ambientazioni suggestive, illuminate soltanto dalla luce generata da forme di vita bioluminescenti. Con una palette cromatica che si dipana tra toni di viola, azzurro e bianco ghiaccio, l'Indie rievoca un'atmosfera malinconica e misteriosa, nella quale trovano spazio NPC pronti a raccontare storie di scoperta e redenzione.



Per affrontare i labirinti sotterranei della luna, il protagonista dovrà imparare a padroneggiare un'ampia rassegna di abilità e poteri speciali, che si sbloccheranno con l'avanzare dell'avventura. Tra armi di stampo quasi cyberpunk a strategie di scontro ravvicinato, il combat system di Ghost Song sembra poter offrire un giusto grado di varietà, all'interno di una cornice nella quale lo sviluppo del personaggio sarà essenziale per guadagnarsi l'accesso a nuove aree della mappa.

Con una colonna sonora composta da Grant Graham, la discesa nell'oscurità proposta da Old Moon si dipana tra antichi misteri, scoperta di sé e orrore lovecraftiano.