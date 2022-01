Leggende Pokemon Arceus e tutti i nuovi giochi Switch di gennaio 2022

Anche in casa Nintendo, il nuovo anno videoludico inizia a rilento, con un numero di uscite notevolmente contenuto. A trainare il gennaio 2022, troviamo ad ogni modo Leggende Pokémon: Arceus, nuova incarnazione della serie Game Freak, che punta a rivoluzionare molte delle dinamiche della saga principale dedicata ai Pocket Monster. Oltre ad esplorare le lande di Hisui, i possessori di Nintendo Switch potranno destreggiarsi tra i campi di Windjammers 2 o tra i corpi celesti di Astroneer. Di seguito, ecco la nostra selezione di nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch a gennaio 2022. Cosa proverete?



Arcadia Fallen

Sviluppatore: Galdra Studios

Publisher: Galdra Studios

Genere: Visual Novel

Data di uscita: 5 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Visual Novel ambientata in un moderno mondo fantasy, Arcadia Fallen vede protagonista un giovane apprendista desideroso di diventare un alchimista. Tuttavia, la sua vita muta drasticamente quanto il suo regno si ritrova coinvolto in una guerra, mentre la sua anima si lega in maniera indissolubile ad uno spirito. In una situazione caotica raccontata con leggerezza, i giocatori potranno plasmare a proprio piacimento l'evolversi del protagonista e della storia, in un'avventura nella quale non esistono scelte errate.

In Arcadia Fallen, ogni decisione plasmerà l'evolversi della storia e delle relazioni tra il personaggio principale e i suoi quattro compagni di viaggio. Con ognuno di questi, sarà possibile avviare una relazione sentimentale, da sviluppare attraverso le molte opzioni di dialogo. Tra una sequenza narrativa e l'altra, Arcadia Fallen proporrà alcune sessioni puzzle.



Demon Gaze EXTRA

Sviluppatore: Kadokawa Games

Publisher: Clouded Leopard Entertainment

Genere: GDR / Dungeon Crawler

Data di uscita: 6 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Versione rivista e migliorata dell'originale Demon Gaze, questa rimasterizzazione offre nuova vita al dungeon crawler del 2013. Parliamo di un GDR che vede il protagonista risvegliarsi in un mondo magico a lui sconosciuto. Privo di ricordi, scoprirà di essere l'unica persona in grado di contrastare degli insoliti demoni. Sfruttando questa capacità, denominata appunto Demon Gaze, sarà chiamato a salvare nientemeno che il mondo intero.

Diverse novità caratterizzano questa nuova incarnazione del GDR. In particolare, Demon Gaze EXTRA vanta una grafica rimasterizzata, ma non solo. Diverse opzioni inedite hanno infatti consentito di modificare il livello di difficoltà del titolo, ora più accessibile grazie alle funzionalità che accelerano gli scontri, consentono di ritentare una battaglia o, ancora, impostano il "Pilota Automatico".



Astroneer

Sviluppatore: System Era Softworks

Publisher: System Era Softworks

Genere: Avventura

Data di uscita: 13 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Pubblicato nella sua versione definitiva dopo un lungo periodo di Accesso Anticipato, Astroneer raggiunge ora anche il catalogo di Nintendo Switch. Simulatore di esploratore spaziale, il gioco è ambientato in un remoto XXV secolo, nel quale lo sviluppo tecnologico consente ormai la libera esplorazione di un vasto sistema solare. All'interno di Astroneer, i pionieri delle stelle possono cimentarsi in una nuova corsa all''oro, volta a scoprire i misteri che si celano tra i sette corpi celesti che popolano la galassia conosciuta.

Mentre esplorano ogni angolo dello spazio, i giocatori possono plasmare la superficie di ciascun pianeta, edificare strutture di ogni genere, in solitaria o con amici, tra basi spaziali e centri di ricerca. Come facilmente immaginabile, Astroneer dà il massimo in compagnia, grazie alla sua modalità cooperativa pensata per un massimo di quattro esploratori.



Aery - Dreamscape

Sviluppatore: EpiXR Games

Publisher: EpiXR Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



In Aery - Dreamscape, i giocatori avranno una missione molto particolare: esplorare la mente delle persone, per scoprirne le ambizioni, le paure o i desideri. Per far questo, attraverseranno il mondo digitale del titolo con le sembianze di uno spirito alato. Simile ad un uccello, quest'ultimo sarà dunque il nostro alter-ego per l'intera durata dell'avventura.

All'interno di ogni anima, dovremo recuperare una particolare selezione di ricordi, per poter poi liberamente proseguire al mondo interiore successivo.



Windjammers 2

Sviluppatore: Dotemu

Publisher: Dotemu

Genere: Sportivo / Arcade

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo ben 25 anni, i dischi volanti di Windjammers tornano a sfrecciare a tutta velocità in un nuovo capitolo della serie. Con Windjammers 2, il team di Dotemu è pronto a riproporre il peculiare sport di stampo arcade, ora praticabile dagli appassionati con ancora maggiore facilità. Con un gameplay rivisto e migliorato, il titolo mira infatti a offrire un nuovo feeling a schiacciate, mosse speciali e alle potenti EX Move.

Con una colonna sonora originale ispirata alle sonorità anni Novanta e una grafica 2D realizzata a mano, a Windjammers 2 non manca nemmeno un comparto multiplayer. Il titolo offrirà infatti scontri avvincenti da fronteggiare in compagnia, sia in locale sia online.



Potete scoprire tutte le regole di questo bizzarro sport nel ricco provato di Windjammers 2 disponibile sulle pagine di Everyeye e firmato da Raffaello Rusconi.



Reverie Knights Tactics

Sviluppatore: 40 Giants Entertainment

Publisher: 1C Online

Genere: GDR

Data di uscita: 25 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



La maestosa e leggendaria città elfica di Lennorien è la destinazione finale di un gruppo di quattro eroi, determinati a salvare il mondo dal devastante scontro che sta contrapponendo goblin ed esseri umani. Affrontando incredibili pericoli, il giocatore potrà contare sul supporto di altri tre personaggi, per un party di 4 avventurieri che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità.

A separare gli eroi di Reverie Knights Tactis dalla loro meta, troviamo una miriade di scontri a turni, che si svolgono su di una griglia isometrica. Ogni combattente può contare su mosse e abilità uniche, grazie alle quali potrà offrire il proprio personale contribuito alla causa. A definire l'evoluzione della trama saranno invece le scelte dei giocatori: il GDR si presenta infatti in forma di visual novel, con ogni decisione che andrà a mutare l'andamento degli eventi.



Unforseen Incidents

Sviluppatore: Backwoods Entertainment; Application Systems Heidelberg

Publisher: Application Systems Heidelberg

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 27 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



Già apprezzato dall'utenza PC, Unforseen Incidents raggiunge ora anche la console ibrida Nintendo. Completamente disegnato a mano, questo giallo interattivo cala i giocatori nei panni di Harper Pendrell, un tuttofare di provincia che si ritrova suo malgrado coinvolto in una cospirazione di enormi proporzioni. Dopo essersi imbattuto in una donna in fin di vita, il giovane scopre infatti che una letale epidemia sta mettendo a rischio il genere umano.

Potendo contare soltanto sulla collaborazione di uno scienziato, un artista solitario e una giornalista, il buon Harper dovrà cercare di fare quanto in suo potere per salvare la situazione. Ne sarà all'altezza?



Leggende Pokémon: Arceus

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura / GDR

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



È apparentemente tempo di grandi rivoluzioni in casa Game Freak. Dopo aver riproposto il tradizionale impianto ludico della serie in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il team giapponese abbandona infatti il percorso tracciato nelle ultime iterazioni della saga dei Pocket Monster. Con Leggende Pokémon: Arceus, gli appassionati si ritroveranno ad esplorare la regione di Hisui, corrispondente alla regione di Sinnoh di un remoto passato. Ispirata al Giappone feudale, l'inedita ambientazione rappresenterà l'occasione per alcuni esperimenti da parte della celebre software house.

In Leggende Pokémon: Arceus non dovremo affrontare Palestre per diventare campioni della Lega Pokémon, ma saremo invece chiamati ad esplorare un mondo semi open-world per compilare il primo Pokédex di Hisui. Un compito impegnativo, che ci vedrà sfruttare Poké Ball realizzate in legno e sfruttare la possibilità di cavalcare Pocket Monster in terra, acqua e tra i cieli. Strutturato in macro-aree, il mondo di gioco avrà il suo fulcro nel Villaggio Giubilo, base principale di ogni nostra esplorazione. Immancabili ovviamente nuove creature, tra le quali spiccano diverse varianti regionali di Pokémon già noti al pubblico di appassionati.



In attesa di poter esplorare ogni meandro della regione di Hisui, sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Leggende Pokémon: Arceus, a cura di Cristina Bona.



Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Sviluppatore: Team Ladybug; WSS playground

Publisher: WSS playground; PLAYISM

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforme: Nintendo Switch



È tempo di impugnare spada, arco e frecce in questa nuova avventura della serie Record of Lodoss War. Collocandosi prima degli eventi narrati in Il diadema del giuramento, Deedlit in Wonder Labyrinth ci racconta il nuovo viaggio dell'eroina. Risvegliatasi in un luogo sconosciuto, Deedlit è pronta a cercare la risposta alle sue domande attraverso sei differenti livelli. In piena tradizione metroidvania, per portare a compimento l'avventura sarà necessario sbloccare nuove abilità, così da poter tornare sui propri passi per esplorare vie in precedenza precluse.

Ad assisterla nel suo viaggio, l'elfica protagonista troverà una serie di spiriti magici. Sfruttando questi ultimi in combattimento, la guerriera potrà progressivamente accrescerne la potenza.



Con il titolo in attesa della versione per la console ibrida, trovate già sulle nostre pagine la recensione di Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, firmata da Andrea Sorichetti.