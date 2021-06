Libri a 360 Bit: Press Reset, il lato oscuro dell'industria dei videogiochi

Uno dei più apprezzati giornalisti dell'intero panorama videoludico mondiale è Jason Schreier, ex redattore di alcuni dei siti più prestigiosi a stelle e strisce come Wired e Kotaku (attualmente lo possiamo leggere nella sezione tecnologia di Bloomberg). I suoi reportage sul lato oscuro dell'industry sono diventati leggendari, così come i suoi scoop (l'ultimo è quello che riguarda il rifiuto di Sony a Days Gone 2). Qualche anno fa il giornalista americano ha pubblicato un interessante libro intitolato "Blood, Sweat, And Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made", in cui analizzava la situazione "anomala" di un'industria in grado di generare fatturati per centinaia di miliardi di dollari ma incapace di garantire una certa stabilità lavorativa ai professionisti del settore.



Un libro-denuncia che ha alzato il velo sulle responsabilità della stessa industria dei videogiochi, svelando una serie di retroscena sulle tremende condizioni lavorative cui sono sottoposti i dipendenti del settore, sui "miracoli" che vengono compiuti quotidianamente per arrivare a completare un progetto, sull'impreparazione e sulle scelte sciagurate di alcuni CEO di multinazionali capaci di buttare milioni di dollari in progetti strampalati e di rovinare le vite dei loro stessi dipendenti.



"Blood, Sweat, And Pixels" è tutto questo e molto di più: è soprattutto un elenco di fatti e testimonianze che dipingono un quadro piuttosto inquietante del settore videoludico che non è solo auto lussuose, barche e game designer trattati come vere e proprie rockstar. In un periodo storico in cui ci si chiede se lo sviluppo di videogiochi AAA sia ancora sostenibile (il caso di Cyberpunk 2077 è emblematico), il "crunch time" è diventato la regola e non sembra risparmiare nessuno (comprese le produzioni indie), mettendo in pericolo la vita lavorativa e quella privata degli stessi dipendenti. Un libro davvero esaustivo, 300 pagine ben scritte (purtroppo non è stato ancora tradotto nella nostra lingua) che consiglio di leggere a chi ama i videogiochi. Perché come dice il buon Jason, "It's a miracle that any game is made".

L'instabilità del settore videoludico



Ho avuto il piacere di conoscere diversi membri della redazione di Kotaku nella mia carriera da giornalista (bazzico in questo settore da quasi 25 anni), ma non ho mai l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Jason. Ho sempre apprezzato il suo stile giornalistico e gli ho invidiato quella capacità di realizzare scoop da insider. Un paio di settimane fa è stato pubblicato "Press Reset", la sua seconda opera dedicata al mondo dei videogiochi in cui Schreier racconta la storia di alcuni famosi sviluppatori, le loro carriere, i loro successi e le loro sconfitte.

Un resoconto dettagliatissimo, infarcito di curiosità e simpatici aneddoti con un unico filo conduttore che lo lega al precedente libro "Blood, Sweat, And Pixels": le persone che cercano di realizzare il proprio sogno, ossia quello di realizzare un videogioco. Dopo averci fatto capire quanto sia una "mission impossible" alla Tom Cruise la realizzazione di un videogioco, Schreier si è domandato perché sia così difficile mantenere un posto di lavoro nell'industria dei videogiochi, e come licenziamenti e chiusure possano influire sulla vita delle persone.



Nove capitoli per dimostrare a noi inguaribili romantici perché possano bastare un milione di copie in meno per etichettare un gioco come un flop, o un CEO poco lungimirante per portare un publisher a chiudere anche uno studio blasonato. O ancora, di come si possa orchestrare un licenziamento di massa per compiacere gli azionisti prima della chiusura dell'anno fiscale o per salvare un trimestre andato maluccio. Per carità non stiamo scoprendo l'America: l'insostenibilità e instabilità del settore videoludico sono note da tempo, meno le dinamiche che portano alcuni publisher a prendere decisioni sciagurate nonostante ingurgitino montagne di soldi ogni trimestre.

L'eterna battaglia di Warren Spector contro i publisher

Che cosa succede a un game designer o a un qualsiasi altro membro di un team di sviluppo quando si ritrova da un giorno all'altro senza lavoro? Che cosa fanno? Come vanno avanti? Press Reset racconta le storie personali di alcune leggende del settore che si sono ritrovate più volte a ripartire dopo aver visto cadere a pezzi l'azienda fondata un decennio prima o a perdere tutto quello che amavano per colpa di un management troppo avido o non particolarmente brillante.

Il primo capitolo del libro è dedicato a una vera e propria icona del mondo videoludico: Warren Spector. Schreier ripercorre un po' tutta la carriera del geniale game designer newyorkese e le sue molteplici avventure con diversi publisher, dagli esordi negli anni Ottanta come designer di giochi da tavolo presso la Steve Jackson Games fino all'approdo alla leggendaria TSR nel 1986 (la società che aveva creato Dungeons & Dragons) con l'adorata moglie Caroline. La fuga dal freddo del Wisconsin e dalla noia di quello che pensava fosse il "lavoro dei sogni" e il ritorno all'amato Texas per lavorare per una giovane società di videogiochi chiamata Origin Systems, creata nientepopodimeno da un'altra leggenda del settore come Richard Garriott.



Aver prodotto alcuni dei videogiochi più innovativi della storia (Ultima Underworld, per esempio) non bastò a Spector e Garriott per salvare Origin e l'ex figlio dell'astronauta Owen Garriott fu costretto a vendere baracca e burattini a un publisher in forte ascesa come Electronic Arts. E proprio in quel periodo Spector iniziò a mostrare i primi segnali di insofferenza verso un'industry sempre più cinica e alla ricerca della massimizzazione del profitto. Un'insofferenza che si trasformò in un vero e proprio conflitto più avanti con altri publisher durante le sue avventure con Ion Storm (acquisita da Eidos) e Junction Point (comprata da Disney per avere nella sua line-up un game designer del calibro di Spector).

Cos'hanno in comune tra loro Looking Glass Studios e Irrational Games?



Nel secondo capitolo il protagonista è un altro compagno di viaggio di Warren Spector, quel Paul Neurath che insieme a lui firmò alcuni dei capolavori di Looking Glass Studios. Non solo: ad aiutare Paul a completare Thief e System Shock c'erano anche tre personaggi che faranno molta strada negli anni successivi: Ken Levine,

Jonathan Chey e Robert Fermier. Il trio fondò qualche anno dopo Irrational Games, lanciando una serie apprezzatissima come BioShock oltre a rivitalizzare un franchise storico come XCOM. I capitoli successivi del libro sono collegati tra loro e molti personaggi appaiono e riappaiono più volte nel corso della narrazione: si ha proprio la sensazione che l'industria dei videogiochi sia un settore in cui tutti conoscono tutti e in cui i cambi di casacca siano frequentissimi. Un capitolo a parte lo merita poi Curt Schilling, leggenda del baseball americano (storico lanciatore dei Boston Red Sox) che con l'obiettivo di creare il "World of Warcraft killer" è riuscito a far fallire una software house - 38 Studios - e una serie dalle grandi potenzialità come Kingdoms of Amalur: Reckoning che poteva contare sulla collaborazione di uno dei big del fantasy a stelle e strisce come R. A. Salvatore: morale della favola, tutti a casa e oltre 150 milioni di debiti! (per approfondire, qui trovate la nostra recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning)

È arrivato il momento di un reset?

Con cura certosina Schreier è riuscito a ricostruire la carriera lavorativa di alcune figure di spicco del mondo videoludico, persone che hanno sempre dato il massimo per realizzare il loro sogno di creare giochi, nonostante gli infiniti straordinari, gli stipendi spesso non all'altezza e il rischio di essere messi alla porta da un momento all'altro. L'industria dei videogiochi sembra avere un disperato bisogno di cambiare e il giornalista statunitense lancia l'ennesimo grido d'allarme in Press Reset. Servono urgentemente nuove regole d'ingaggio e non solo nel mercato statunitense: è arrivato il momento di un bel reset del sistema. Un po' come nella celebre saga cinematografica "The Matrix", quando l'Oracolo guidava l'Eletto verso il codice sorgente per il riavvio. Perché un reset serve davvero...