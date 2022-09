Metal Hellsinger e Train Sim World 3 arrivano a settembre su Xbox Game Pass

Xbox e PC Game Pass cominciano il mese di settembre con il piede giusto, ossia offrendo a tutti i loro abbonati ben cinque nuovi giochi al day-one. Ad aprire le danze ci hanno già pensato Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition e Train Sim World, ma tra pochi giorni tocca pure a You Suck at Parking, Despot's Game e Metal: Hellsinger. Ad affiancarli ci sono quattro titoli di catalogo come GRID Legends, Opus Magnum, Ashes of the Singularity: Escalation e DC League of Super-Pets: Le avventure di Krypto e Asso, per un totale dunque di nove aggiunte nel giro di appena due settimane.



Anche prese tutte assieme, in ogni caso, le novità di questa prima parte di settembre non possono compensare, numericamente parlando, l'emorragia di giochi che si verificherà a metà mese, quando verranno rimossi dal catalogo ben 11 titoli in un colpo solo: dal 15 settembre non potrete più accedere ad A Plague: Tale: Innocence, Aragami 2, Bug Fables: The Everlasting Sapling, Final Fantasy XIII, Flynn: Son of Crimson, I Am Fish, Lost Words: Beyond the Page, Mighty Goose, SkateBird e The Artful Escape. Avete quindi poco tempo per portare a termine ciò che avete cominciato, in alternativa potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per aggiungere permanentemente alla vostra raccolta personale i prodotti che vi interessano.



Già disponibili

· GRID Legends (Console e PC) - Via EA Play

· Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition (Cloud, Console e PC) - Day One Game Preview

· Opus Magnum (PC)

· Train Sim World 3 (Console e PC) - Day One



13 settembre

· Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

· DC League of Super-Pets: Le avventure di Krypto e Asso (Cloud, Console e PC)



14 settembre

· You Suck at Parking (Cloud, Console e PC) - Day One



15 settembre

· Despot's Game (Console e PC) - Day One

· Metal: Hellsinger (PC e Xbox Series X|S) - Day One

Dai regni Disney ad un inferno metal: i nuovi giochi al day one

Settembre comincia all'insegna della magia di Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition (Cloud, Console e PC), un nuovo gioco d'avventura e simulazione che si affaccia nel catalogo di Game Pass in versione Game Preview.

Sviluppato da Gameloft, Disney Dreamlight Valley è un ibrido che unisce avventura e simulazione sociale con missioni e attività da svolgere accanto ai personaggi Disney e Pixar. L'azione si svolge nella Dreamlight Valley, un luogo magico finito nella morsa dell'Oblio, una forza maligna che ha fatto svanire gli splendidi ricordi degli abitanti. Toccherà a voi liberare la valle e riportarla al suo antico splendore addentrandovi nei molteplici regni che la compongono, facendo amicizia con i personaggi fantastici che li abitano e risolvendo sfide ed enigmi sempre nuovi.



Se come Sheldon Cooper amate i treni più di ogni altra cosa, allora Train World Sim 3 (Console e PC) fa al caso vostro. Arrivato anch'esso ieri 6 settembre, il gioco di Dovetail Games vi mette alla guida dei convogli più portentosi in circolazione.

Ce n'è per ogni tipo di macchinista. Con il possente ES44C4 da 4.400 cavalli dovete attraversare le montagne e il deserto americano trasportando centinaia di container, mentre con l'ICE 1 potete provare il brivido dell'alta velocità tedesca tra le campagna d'Assia e bavaresi. Con il Class 385 "Javelin", invece, siete chiamati a trasportare i passeggeri da e verso Londra viaggiando a 140 miglia all'ora. Se non vi basta, potete mettere mano all'editor di livree e al pianificatore di percorsi per personalizzare l'esperienza come meglio credete.



Il 14 settembre è il giorno di You Suck at Parking (Cloud, Console e PC), l'unico gioco di guida in cui le abilità alla guida sono meno importanti della bravura a parcheggiare!

Quei mattacchioni di Happy Volcano hanno creato un vero e proprio simulatore di parcheggio top-down in cui sarete chiamati a correre contro il tempo e tirare il freno a mano il prima possibile in oltre 100 percorsi di difficoltà crescente. La follia si moltiplicherà in multiplayer, dove dovrete sfidare i giocatori di tutto il mondo e dimostrare di essere i più bravi in assoluto, nonché i più belli: sfida dopo sfida sbloccherete infatti numerose opzioni di personalizzazione per i vostri bolidi da parcheggio.



Il 14 settembre arriveranno altri due giochi al day one. Il primo è Despot's Game, un simulatore di battaglie con elementi rogue-like in uscita dopo un lungo periodo di tempo dalla fase in Accesso Anticipato.

Il vostro compito sarà quello di guidare in battaglia un eterogeneo gruppo di soldati lungo dei pericolosi dungeon post-apocalittici generati proceduralmente. Il particolare sistema di combattimento indiretto vi permetterà di focalizzarvi maggiormente sulla parte tattica piuttosto che sui riflessi. Prima di ogni scontro dovrete preparare e posizionare adeguatamente i vostri guerrieri - tra cui maghi, cultisti e ninja - ognuno dotato di abilità specifiche in battaglia. Non mancherà neppure una modalità multiplayer asincrona nella quale sfidare gli eserciti degli altri giocatori.



Dulcis in fundo, abbiamo Metal: Hellsinger (Cloud, Console e PC), un FPS a ritmo di metal che vi metterà nei panni dell'Ignota (un'entità metà umana e metà demone ossessionata dalla vendetta) in una storia narrata da Troy Baker, doppiatore celebre per personaggi come Joel di The Last of Us e Sam in Uncharted 4.

Per spodestare la Giudice Rossa dai piani infernali, dovrete imbracciare un'ampia gamma di micidiali armi da fuoco e colpire i demoni a tempo di musica metal: così facendo, aumenterete il punteggio e farete schizzare alle stelle il moltiplicatore dei danni. Ogni brano è stato composto appositamente per il gioco, con parti cantate da icone del genere come Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) e Tatiana Shmailyuk (Jinjer).

Tutti gli altri giochi

Il resto della selezione è quanto mai eterogenea. Il primo giorno del mese è arrivato GRID Legends come parte della selezione di EA Play, che ricordiamo essere inclusa solamente in PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Capitolo più recente della longeva serie di Codemasters, Legends ripropone un sistema di guida arcade con qualche velleità simulativa e lo contorna con una carriera con centinaia di eventi, più di 120 vetture suddivise in 9 categorie e oltre 22 ambientazioni, tra le quali spiccano le nuove Londra, Mosca e Strada Alpina. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di GRID Legends.

Ieri 6 settembre è giunto nel catalogo Opus Magnum (PC), un puzzle game open-ended in cui bisogna ingegnarsi per costruire degli avanzati macchinari alchemici e produrre medicine, pozioni, pietre preziose e armi mortali. Il 13 settembre toccherà invece a Ashes of the Singularity: Escalation (PC), un gioco di strategia in tempo reale su larga scala in cui bisogna comandare interi eserciti su un campo di battaglia sia single che multiplayer, e DC League of Super-Pets: Le avventure di Krypto e Asso (Cloud, Console e PC), una colorata avventura indirizzata ai più piccini che stanno amando l'omonimo film d'animazione, arrivato nelle sale italiane giusto la scorsa settimana.