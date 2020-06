Migliori giochi Nintendo Switch: tutte le nuove uscite di luglio 2020

Dopo le uscite Nintendo Switch di giugno 2020, il mese di luglio si prepara a portare sulla console della Casa di Kyoto un'interessante selezione di produzioni. Si sottolinea ovviamente il nuovo capitolo dell'amata serie di Paper Mario, con l'imminente pubblicazione di Paper Mario: The Origami King, esclusiva Nintendo Switch.



La console della Grande N accoglie inoltre il ritorno dell'agente speciale Morgan, con la pubblicazione di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, e la riedizione dell'apprezzato puzzle game Atlus del 2011, con Catherine: Full Body. Non mancano inoltre all'appello interessanti produzioni indipendenti, da The Great Perhaps a CrossCode, e nuovi multipiattaforma, come Fairy Tail. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle principali uscite di luglio 2020 per Nintendo Switch: buona lettura!

The Wanderer: Frankestein's Creature

Sviluppatore: La Belle Games

Publisher: ARTE France

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 2 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Il romanzo di Mary Shelley prende vita in chiave videoludica, in una suggestiva avventura grafica in cui il giocatore potrà liberamente vestire i panni della Creatura. The Wanderer: Frankestein's Creature sfoggia un setting ispirato ai dipinti del XIX secolo, le cui tonalità mutano all'evolversi dei sentimenti del protagonista. A completare il quadro troviamo inoltre una coinvolgente colonna sonora volta ad accompagnare l'incedere della narrazione.

Una volta entrata in contatto con gli esseri umani, la Creatura del Dottor Frankestein vedrà avviarsi un percorso di ricerca interiore, che il giocatore potrà plasmare e dirigere grazie alle proprie scelte, in grado di condurre a molteplici finali alternativi.

Catherine Full Body

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Deep Silver

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 7 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Già disponibile su PlayStation 4, la versione rivista e ampliata dell'originale Catherine, pubblicato nel 2011, approda ora anche su Nintendo Switch, pronta a calare il giocatore nei panni di Vincent. Trentenne impegnato da cinque anni in una relazione con Katherine, vedrà l'equilibrio della propria esistenza incrinarsi di fronte all'incontro con la seducente Catherine e, successivamente, con l'innocente Rin. Il pensiero delle due donne popola sempre più la mente del confuso Vincent, che dovrà cercare di farsi strada tra dubbi essitenziali e dilemmi morali.

A complicare il tutto, una serie di strani fenomeni notturni che turbano il sonno del protagonista. La notte vede infatti Vincent impegnato a superare sezioni da puzzle game nel tentativo di sopravvivere ai propri sogni: la pena per il fallimento è la morte nel mondo reale. Con un'ampia selezione di possibili finali, Catherine: Full Body propone un'avventura dai toni erotici, ma anche dal forte simbolismo.



Sulle pagine di Everyeye, potete trovare la recensione di Catherine: Full Body, a cura del nostro Giuseppe Arace.

CrossCode

Sviluppatore: Radical Fish Games

Publisher: Deck13

Genere: Action RPG

Data di uscita: 9 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Action RPG in 2D, CrossCode omaggia l'estetica delle avventure a 16 bit dell'epoca SNES, combinando tradizionali elementi da gioco di ruolo con un sistema di combattimento frenetico, risoluzione di rompicapi e una trama dalle atmosfere sci-fi. Il protagonista è chiamato ad esplorare un mondo di gioco suddiviso in 7 macro-aree principali, tra le quali si celano zone segrete, miriadi di nemici e adrenaliniche boss fight.

Il titolo promette un'estesa mole di contenuti, per una longevità complessiva che si colloca con flessibilità tra le 30 e le addirittura 80 ore.

Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise

Sviluppatore: Rising Star Games

Publisher: Toybox

Genere: Horror

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ad anni di distanza dall'esordio del primo capitolo, la serie di Deadly Premonition fa ritorno sul mercato videoludico, in esclusiva su Nintendo Switch. L'intreccio narrativo di A Blessing in Disguise si dipana lungo due linee temporali: una collocata cinque anni prima del titolo originale e la seconda ambientata nove anni dopo quelle vicende. Nel passato, i giocatori vestiranno i panni dell'agente speciale Morgan, impegnato in indagini su di una serie di brutali omicidi che hanno turbato l'apparente quiete della cittadina di Le Carré. Nel presente, invece, l'agente speciale Davis proverà a gettare luce su di un caso considerato chiuso, ma che cela in sé retroscena disturbanti.

Inutile dirlo, le indagini sveleranno segreti rimasti sepolti troppo a lungo, tra inquietanti svolte narrative che renderanno manifesta la vera natura delle comunità coinvolte.



In attesa di poter mettere mano a questo secondo capitolo, sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco speciale dedicato alla storia di Deadly Premonition, a cura di Stefano Calzati.

Bloodstained Curse of the Moon 2

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Inti Creates

Genere: Action 2D

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Koji igarashi e Inti Creates hanno annunciato a sorpresa una nuova collaborazione volta a dar vita a Bloodstained: Curse of the Moon 2. L'Action in due dimensioni plasmato con grafica a 8-bit pone i giocatori nei panni di Zangetsu, spadaccino originario dell'Estremo Oriente. Nel corso della propria avventura, il protagonista si scontrerà con molteplici nemici, nel tentativo di raggiungere ed espugnare una fortezza popolata di demoni. Lungo la strada, diversi alleati attendono Zangetsu, alcuni dei quali provenienti direttamente dal titolo originale.

Da sottolineare la presenza in Bloodstained: Curse of the Moon 2 di una modalità cooperativa in locale pensata per due giocatori.

The Great Perhaps

Sviluppatore: Caligari Games

Publisher: Daedalic Entertainment

Genere: Indie

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Un racconto delicato che vede protagonista un astronauta. Rientrato sulla Terra, quest'ultimo trova il pianeta natale funestato da continui disastri naturali e sommerso dalle rovine della società umana. Proprio tra queste ultime, il giocatore rinverrà un manufatto magico capace di condurre l'uomo nel passato, in un viaggio che alterna lontani giorni andati ad un presente post-apocalittico. Tra puzzle e minigiochi, l'obiettivo sarà quello di comprendere cosa è accaduto, così da ripristinare un futuro in cui la società umana possa sopravvivere in pace.

Con ambientazioni interamente realizzate a mano, The Great Perhaps punta su un comparto artistico curato, messo in evidenza da una colonna sonora suggestiva e dalle profonde vicende umane che popolano il titolo.

Story of Seasons Friends of Mineral Town

Sviluppatore: Marvelous Inc.

Publisher: XSEED Games

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Per i giocatori in cerca di un'esperienza rilassante, Story of Seasons: Friends of Mineral Town si propone come un life simulator legato alla vita di campagna. Ambientazione della produzione è la cittadina di Mineral Town, in cui il protagonista dovrà occuparsi della fattoria appartenuta al compianto nonno. Con ritmi scanditi dall'alternarsi delle stagioni, sarà possibile dedicarsi alla coltivazione di frutti e ortaggi, oltre che dell'allevamento di animali di ogni genere.

Tra lavoro e attività ricreative, al nostro alter ego videoludico non mancheranno le occasioni per dedicarsi alla relazioni interpersonali, stringendo nuove amicizie e, volendo, cercando l'amore.

Neon Abyss

Sviluppatore: Veewo Games

Publisher: Team 17

Genere: Platform / Roguelike

Data di uscita: 14 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Peculiare connubio tra platform e titolo d'impronta roguelike, Neon Abyss conduce il giocatore nell'esplorazione di dungeon in continua trasformazione. La struttura dei labirinti, il set di oggetti in grado di supportare la nostra missione e persino i boss muteranno ad ogni nuova partita. Con gli strumenti a propria disposizione, il giocatore dovrà farsi largo nel modo di Abyss, con lo scopo di contrastare i Nuovi Dei che vi si sono insediati.

Inviato in missione da Hades in persona, l'eroe di Neon Abyss sembra avere tutte le carte in regola per riuscire nell'ardua impresa.

Paper Mario The Origami King

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: RPG

Data di uscita: 17 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritorna l'apprezzata serie spin-off dedicata a Mario e agli abitanti del Regno dei Funghi. Questa volta, a turbare la quieta della pacifica comunità sarà Re Olly. La malvagia figura ha infatti utilizzato i propri poteri per tramutare la Principessa Peach in un origami. Il medesimo triste destino è andato in sorte ad altri iconici compagni dell'idraulico italiano, che si ritroverà dunque costretto a cimentarsi in un'operazione di salvataggio.

Tra deserti e distese oceaniche, Mario è pronto ad affrontare epici scontri contro i soldati origami, che hanno imprigionato il Regno dei Funghi entro i confini di misteriosi nastri cartacei. Per raggiungere l'obiettivo, il giocatore dovrà uscire vincitore da epici scontri tattici che vedranno scendere in campo anche possenti boss.

Dex

Sviluppatore: Dreadlocks

Publisher: Dreadlocks

Genere: Action RPG

Data di uscita: 24 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dal team di Dreadlocks, arriva su Nintendo Switch un Action RPG in 2D a scorrimento laterale, ambientato in un universo dalle tinte cyberpunk. Un distopico open world, in cui il giocatore veste i panni di Dex, giovane ragazza braccata da una spietata organizzazione interessata alle sue speciali e misteriose abilità. Il titolo si presenta come un diretto omaggio ai capostipiti del genere cyberpunk e propone una narrazione matura dai forti rimandi all'universo neo-noir.

Lungo i vicoli della cupa metropoli di Harbor Prime, Dex potrà improvvisarsi assassina, diplomatica e hacker. Sbloccando nuove abilità e potenziamenti, la protagonista si cimenterà in combattimenti in tempo reale e dialoghi interattivi, in una città dalla struttura ludica paragonabile a un metroidvania.



Già disponibile su PC e console Sony e Microsoft, l'Action RPG giunge ora anche sull'ammiraglia Nintendo: sulle pagine di Evereyeye potete trovare la recensione di Dex redatta da Matteo Mangoni.

Fairy Tail

Sviluppatore: Gust Studios

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 30 Luglio

Piattaforma: Nintendo Switch



Natsu, Erza, Lucy e moltissimi altri personaggi tratteggiati dalle matite del mangaka Hiro Mashima sono pronti a compiere il proprio debutto nell'universo videoludico, grazie a un nuovo RPG interamente dedicato a Fairy Tail. I giocatori avranno così modo di calarsi in una versione digitale della Città di Magnolia, pronti a dedicarsi a esplorazione, avventura ed epici combattimenti. Con l'obiettivo di affermarsi come la Gilda più influente del mondo di Fairy Tail, i protagonisti del JRPG sono pronti a dare battaglia a chiunque osi sfidarli.

Dopo rinvii legati all'emergenza Coronavirus, il JRPG di Koei Tecmo è ora prossimo alla pubblicazione.



In attesa della recensione finale, gli amanti del manga e dell'adattamento anime dello shonen, possono dedicarsi alla lettura della recente anteprima di Fairy Tail realizzata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.