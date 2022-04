MotoGP 22, Chrono Cross e gli altri giochi in uscita su PC ad aprile 2022

Nelle prossime quattro settimane, l'utenza PC avrà modo di riprendersi dal fitto calendario di uscite che ha caratterizzato il marzo 2022. Il prossimo mese si preannuncia infatti decisamente più avaro di pubblicazioni, ma non per questo privo di titoli interessanti. Per la gioia degli amanti di Guerre Stellari, è ad esempio giunto finalmente il momento dell'uscita di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, mentre esce dall'Accesso Anticipato King Arthur: Knight's Tale. Tra cavalieri Jedi e cavalieri della Tavola Rotonda, ritorna in scena anche Godfall, ora in versione definitiva. Spazio anche alle due ruote, con MotoGP 22, e al mondo Indie, tra tERRORbane e Chinatown Detective Agency. Di seguito, ecco le nuove uscite PC di aprile 2022: quali giochi provete?



tERRORbane

Sviluppatore: BitNine Studios

Publisher: WhisperGames

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 aprile

Piattaforme: Steam



Avventura ironica travestita da epico GDR fantasy, tERRORbane affronta con comicità la storia passata e recente del videogioco. Coinvolto in un'epica quest per salvare un regno dalla distruzione, l'eroe si renderà ben presto conto di essere circondato da bug e glitch, a causa di uno sviluppatore malvagiamente negligente. Determinato a raggiungere comunque i titoli di coda, al protagonista non resterà che compilare una Bug List e trasformare i bug nei suoi migliori alleati!

Offrendo una certa libertà, tERRORbane non delinea un percorso obbligato per il giocatore, aprendo la strada a ulteriori esplorazioni nell'end-game.



LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros

Genere: Avventura

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: Steam



Atteso da tantissimi appassionati della Galassia Lontana Lontana, è tempo per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker di mostrarsi in azione. Avventura che ripercorre l'intera epopea della famiglia Skywalker, dalle origini di Lord Vader al recente epilogo tratteggiato da Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, il titolo di TT Games si preannuncia essere il videogioco LEGO più ambizioso di sempre. Al suo interno, il team di sviluppo ha infatti condensato nove giochi in uno, dando spazio ai personaggi, i velivoli e le ambientazioni di ciascuna pellicola parte della saga principale di Guerre Stellari.

Gli aspiranti Jedi (o Sith) potranno vivere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sia in solitaria sia in compagnia, grazie alla modalità cooperativa per due giocatori.



Che la Forza sia con voi, oltre che nel provato di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Split

Sviluppatore: Garlic Jam

Publisher: GamePlanet; FreeMind

Genere: Puzzle

Data di uscita: 6 aprile

Piattaforme: Steam



Da una fusione tra titoli quali The Witness e Talos Principle, lo stile architettonico degli anni Settanta e l'immaginario sci-fi in stile Tron, nasce Split, un puzzle game ambientato in un remoto futuro distopico.

Con il pianeta ricoperto da colossali megalopoli in costante conflitto tra loro, un'IA ha eretto ha una serie di muri invalicabili che isolano ciascuna civiltà. Denominato Split, il sistema sembra essere inattaccabile, ma il giocatore sarà comunque chiamato a trovare una via da percorrere.



Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Steam



Oltre 40 personaggi giocabili animano un'epica avventura di stampo fantasy, rimasta nel cuore di moltissimi videogiocatori. A grande richiesta, Square Enix ripropone l'epopea di Chrono Cross in versione rimasterizzata, per un nuovo viaggio attraverso due universi paralleli.

Oltre ad una grafica più moderna, nuove animazioni e modelli in HD, la riedizione include anche alcune variazioni sul fronte del gameplay. In Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, i giocatori possono infatti scegliere di disabilitare gli incontri casuali, oppure impostare un sistema di combattimento automatico.



Godfall: Ultimate Edition

Sviluppatore: Counterplay Games

Publisher: Gearbox

Genere: Action RPG

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Steam



Dopo il debutto iniziale risalente al lancio di PS5, Godfall si è reso protagonista di un'ampia serie di riedizioni. Ora, l'Action di Counterplay Games torna in un nuovo formato anche su PC, dove il team di sviluppo propone al pubblico la versione definitiva dell'opera. Oltre ad includere il gioco base, Godfall: Ultimate Edition accoglie infatti anche tutti i contenuti afferenti al supporto post lancio, tra i quali diversi DLC estetici, ma anche e soprattutto la vasta espansione Fire & Darkness.

Come nell'originale, l'avventura può essere vissuta in solitaria o in compagnia, grazie al supporto ad una modalità cooperativa drop-in/drop-out per un massimo di tre giocatori.



In vista di questo nuovo debutto, ricordiamo che la recensione di Godfall è già disponibile sulle pagine di Everyeye.



Chinatown Detective Agency

Sviluppatore: General Interactive

Publisher: Humble Games; WhisperGames

Genere: Avventura Punta & Clicca

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Steam / GOG



Ex agente dell'INTERPOL, Amira Darma ha aperto a Singapore un'agenzia di investigazione privata. Da qui, la detective accetta casi che si dipanano ai quattro angoli del globo, inseguendo criminali e colpevoli in un thriller dall'anima cybernoir. Avventura Punta & Clicca dallo stile estetico retrò, Chinataown Detective Agency non è però un'avventura poliziesca convenzionale.

Per risolvere i casi, ai giocatori non basterà infatti agire all'interno del titolo. Per venire a capo delle indagini, alcuni enigmi richiederanno invece di compiere azioni nel mondo reale, per risalire - ad esempio - alle origini di una citazione o ad un particolare codice identificativo.



Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Card game

Data di uscita: 12 aprile

Piattaforme: Battle.net



Per il celebre e intramontabile card game di casa Blizzard è tempo di una nuova espansione. Con Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa, gli amanti del titolo possono immergersi in una nuova rassegna di contenuti a sfondo marittimo.

Nella selezione di nuove carte, gli appassionati potranno trovare alcune opzioni di gioco inedite, tra le quali l'ingresso in scena dei Naga maledetti. Oltre a questi inediti servitori, debuttano nell'espansione anche alcune nuove abilità, come Dragaggio e Colosso.



In attesa del lancio dell'espansione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate in esclusiva italiana tutti i dettagli sulla nuova carta Acquanera di Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa.



Ember Knights

Sviluppatore: Doom Turtle

Publisher: Asmodee Digital

Genere: Action / Roguelike

Data di uscita: 20 aprile

Piattaforme: Steam



Il mondo è stato colpito da una violenta corruzione, scatenata dal malvagio stregone Praxis. L'unica speranza per il regno è un gruppo di eroici cavalieri, pronto a farsi strada tra mille insidie per compiere un'impresa leggendaria. Da queste premesse, prende il via Ember Knights, un roguelike che fonde dinamiche Action con un approccio di stampo tattico.

Gli eroi solitari possono affrontare Ember Knights in single player, ma il titolo supporta anche il multiplayer cooperativo per un massimo di quattro giocatori.



Moto GP 22

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 21 aprile

Piattaforme: Steam



Il mondo del Motomondiale torna a sfrecciare all'interno della serie racing italiana. Dagli studi di Milano di Milestone, arriva infatti MotoGP 22, simulatore di guida a due ruote che consente di vivere la Stagione 2022 del motorsport, con circuiti, veicoli e piloti ufficiali della competizione. Quest'anno, inoltre, il team di sviluppo propone una modalità speciale, che consente di effettuare un tuffo nel passato per rivivere anche il campionato 2009. Nei panni di Valentino Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo, il gioco propone un'ulteriore sfida, che si interseca con oltre un'ora di filmati e interviste in stile documentaristico.

Per la prima volta nella storia della serie Milestone, al consueto comparto multiplayer online si affianca anche una modalità competitiva in locale. Pensata per due giocatori, quest'ultima permette di inscenare sfide all'ultima curva in split-screen.



Ganryu 2

Sviluppatore: Storybird Studio

Publisher: Just For Games; PixelArt

Genere: Action

Data di uscita: 22 aprile

Piattaforme: Steam



Il leggendario Miyamoto Musashi è il protagonista di Ganryu 2, nostalgico Action in pixel art. L'avventura in due dimensioni si dipana in un immaginario Giappone del XVII secolo, nel quale il giocatore è chiamato a compiere un lungo viaggio. Dal nevoso Hokkaido sino all'estremo Sud del Sol Levante, Miyamoto Musashi dovrà infatti rispondere alla sfida lanciatagli dallo spirito del suo antico rivale, sconfitto in duello dallo stesso Samurai.

Ganryu 2 nasce da una fusione tra le dinamiche di titoli quali Shinobi 3 e Shadow Dancer e il romanzo del 1930 "Musashi", di Eiji Yoshikawa.



The Serpent Rogue

Sviluppatore: Sengi Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 26 aprile

Piattaforme: Steam



In un mondo fantastico di ispirazione medievale, è tempo per i giocatori di apprendere la raffinata arte dell'alchimia, ma non solo. In The Serpent Rogue, sarà infatti necessario anche imparare anche a domare creature selvagge, il tutto nel tentativo di evitare al mondo una distruzione certa.

L'Action Adventure prende infatti il titolo dal misterioso Serpent Rogue, un'entità pericolosa che si è insediata sulla vetta del Monte Morbus. Guardiano della montagna, il giovane alchimista Warden non può fare altro che assolvere i suoi doveri e partire all'avventura nel tentativo di proteggere il regno. In questo periglioso viaggio, il protagonista dovrà raccogliere risorse e ingredienti, da testare poi in innumerevoli pozioni. Ognuna di queste può avere effetti imprevedibili, così come ogni scelta e azione compiuta dal giocatore. A completare il tutto ci pensa poi la possibilità per Warden di sfruttare le sue conoscenze per tramutarsi in cose o animali.



King Arthur: Knight's Tale

Sviluppatore: Neocore Games

Publisher: Neocore Games

Genere: RPG / Tattico

Data di uscita: 26 aprile

Piattaforme: Steam



Dopo una lunga serie di rinvii, è finalmente tempo per King Arthur: Knight's Tale di abbandonare la fase di Accesso Anticipato e di debuttare nella sua versione definitiva su PC. Nel reinterpretare l'iconico Ciclo Bretone, il team di Neocore Games riscrive la leggenda di Re Artù, ponendo i giocatori nei panni di Sir Mordred.

Dopo aver assassinato il sovrano e fondatore della Tavola Rotonda, l'uomo perde a sua volta la vita, soltanto per essere richiamato al mondo dalla Dama del Lago. Re Artù infatti non ha lasciato del tutto questo mondo, ma si è tramutato in qualcosa di inquietante e terribile: ora Sir Mordred deve portare a termine ciò che ha iniziato.



Sul fronte ludico, King Arthur: Knight's Tale fonde dinamiche da tradizionale RPG con un approccio tattico, tra scontri a turni, scelte morali e l'obiettivo di riportare Camelot al suo antico splendore.