Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita ad aprile 2018

Dopo l'arrivo di due esclusive come Kirby Star Allies e Detective Pikachu, il mese di aprile si concentrerà esclusivamente su Nintendo Switch. Tra i nuovi giochi in arrivo segnaliamo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, South Park Scontri Di-Retti e Wild Guns Reloaded, senza dimenticare Nintendo Labo, la nuova esperienza interattiva proposta dalla casa di Kyoto. Di seguito, tutte le uscite di aprile 2018 attese sulla console ibrida Nintendo.

2064: Read Only Memories

Sviluppatore: MidBoss

Publisher: MidBoss

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 5 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il suo debutto su PC e il successivo approdo su PlayStation 4 e Xbox One, 2064: Read Only Memories si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 5 aprile. Il titolo si presenta come una via di mezzo tra una visual novel e un'avventura grafica a tema cyberpunk, con una meccanica di gioco basata principalmente sui dialoghi e l'avanzamento nella storia. La riedizione destinata alla console ibrida presenterà inoltre i salvataggi automatici, nuove sequenze doppiate e la facoltà di saltare le cutscene in qualsiasi momento, senza dimenticare naturalmente la possibilità di giocare in modalità portatile.

The Bunker

Sviluppatore: Splendy Interactive

Publisher: Green Man Gaming Publishing

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 9 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



The Bunker è stato completamente girato in una vera struttura sotterranea risalente alla Seconda Guerra Mondiale, per quella che si presenta come un'avventura horror realizzata in full motion video. Il bunker si trova nell'Essex, tra le campagne del Sud-Est dell'Inghilterra, ambientazione densa di misteri che farà da sfondo alla storia del gioco, elemento cardine dell'intera esperienza. Sebbene limitata a livello di meccaniche, l'avventura permetterà comunque di esplorare i vari segreti disseminati nelle profondità dei sotterranei. Dopo il suo approdo su PS4 e Xbox One, The Bunker si prepara ad arrivare su Nintendo Switch il 9 aprile.

Masters of Anima

Sviluppatore: Passtech Games

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 10 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Presentato in veste di Action RPG condito da elementi strategici, Masters of Anima si propone come una delle piccole produzioni più interessanti da tenere d'occhio su Nintendo Switch. Protagonista dell'avventura è Otto, giovane guerriero che si impegna a portare avanti la propria battaglia contro il male a suon di combattimenti e magie. Trattandosi di un apprendista dell'Anima, esperto nella gestione di questo particolare potere, Otto sarà in grado di evocare un esercito di guardiani magici da far lottare al proprio fianco, con la possibilità di impartire ordini e pianificare diverse strategie nel corso degli scontri.

Gal Gun 2

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Pqube Limited

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 13 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Gal Gun 2 è il nuovo capitolo del particolare sparatutto nipponico di Inti Creates. Nel gioco si vestiranno i panni di un liceale giapponese che all'improvviso diventa l'oggetto del desiderio di tutte le studentesse della scuola. Queste si fionderanno letteralmente contro di noi, costringendoci a difenderci con un'arma a feromoni in grado di conferire uno stato di "euforia" ai bersagli che vengono colpiti. Dopo il successo commerciale riscosso dal predecessore (Gal Gun Double Peace), il nuovo capitolo di Gal Gun sarà disponibile anche su Switch a partire dal prossimo 13 aprile, segnando il debutto della serie sulla console ibrida Nintendo.

Wild Guns Reloaded

Sviluppatore: NatsumeAtari

Publisher: Natsume

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 17 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



La versione Nintendo Switch di Wild Guns Reloaded includerà le modalità Beginner Mode e Boss Rush: la prima offrirà vite infinite permettendo di giocare senza il cruccio del game over, mentre la seconda consentirà di affrontare tutti i boss in sequenza con l'obiettivo di migliorare il proprio punteggio, in piena sintonia con lo spirito arcade del gioco. Non sono previsti, invece, personaggi aggiuntivi rispetto alle edizioni attualmente in commercio, a parte i due pistoleri Bullet e Doris inclusi nella versione Reloaded (che non erano presenti nell'edizione originale di Wild Guns uscita nel 1995 su Super Nintendo).

Runbow

Sviluppatore: 13AM Games

Publisher: 13AM Games

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Pubblicato originariamente nel 2015 su Nintendo Wii U, e approdato in seguito su Xbox One e Steam, Runbow si prepara ad uscire anche su Nintendo Switch il 24 aprile, riproponendo la sua struttura da platform 2D pensata per principalmente per il multiplayer. Il gioco propone anche una campagna in singolo composta da 140 prove, l'ideale per prendere confidenza con i controlli e le meccaniche, ma il piatto principale dell'offerta rimane senza dubbio il corposo comparto multigiocatore per il gioco online, con la possibilità di sfidare fino a 8 amici o altri utenti in una serie di sfide a base di riflessi, precisione e tempismo.

South Park: Scontri Di-Retti

Sviluppatore: Ubisoft San Francisco

Publisher: Ubisoft

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 24 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



South Park Scontri Di-Retti, sequel del pluripremiato South Park Il Bastone della Verità, giunge finalmente anche su Nintendo Switch dopo il debutto sulle altre piattaforme. I giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Novellino, unendosi a Kyle, Stan, Cartman e Kenny in una nuova avventura ambientata tra le strade di South Park, all'insegna dei tipici toni irriverenti che distinguono la serie animata. Il titolo è stato doppiato in italiano con le voci originali dello show televisivo, e a differenza del capitolo precedente non ha ricevuto alcun tipo di censura.

Naruto Shippuden:Ultimate Ninja Storm Trilogy

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 26 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy conterrà al suo interno Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, permettendo agli utenti Nintendo Switch di acquistare i primi tre capitoli della serie in un colpo solo (Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, al contrario, non sarà presente nella raccolta e non sappiamo ancora se e quando arriverà su Switch). I tre giochi supporteranno sia la modalità docked che quella portatile, consentendo di giocare in multiplayer locale fino a un massimo di otto giocatori con l'ausilio di quattro joy-con. Questa edizione includerà inoltre tutti i DLC già pubblicati sulle altre piattaforme.

Nintendo Labo

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Esperienza interattiva

Data di uscita prevista: 27 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Nintendo Labo, la nuova esperienza interattiva ideata dalla grande N, arriva finalmente il 27 aprile con il Kit Assortito e il Kit Robot. Il primo permetterà di realizzare cinque Toy-Con (Piano, Moto, Canna da pesca, Casa e Macchinina RC) con cui sperimentare le potenzialità creative del Kit, mentre il secondo consentirà di confezionare i propri Robot Toy-Con indossabili, così da cimentarsi in una serie di sfide che includono le battaglie locali a 2 giocatori. Sfruttando la versatilità di Nintendo Switch e la creatività dei giocatori, Nintendo Labo promette senza dubbio un approccio molto innovativo all'intrattenimento casalingo.