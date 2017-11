Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a dicembre 2017

Dopo le meraviglie di The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, il 2017 di Nintendo Switch si conclude con un'altra esclusiva di peso come Xenoblade Chronicles 2, il nuovo JRPG di Monolith Soft. In arrivo anche alcuni titoli interessanti usciti in precedenza su altre piattaforme, come Teslagrad, UnEpic e Max The Curse of Brotherhood. Di seguito, tutte le uscite previste per dicembre 2017 su Nintendo Switch e 3DS.

Xenoblade Chronicles 2

Sviluppatore: Monolith Soft

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il nuovo JRPG di Monolith Soft si presenta indubbiamente come il gioco più atteso del mese su Nintendo Switch, un'altra esclusiva che andrà ad aggiungersi al ricco catalogo della console ibrida. In Xenoblade Chronicles 2 torneremo a camminare sul dorso dei Titani, visitando numerose città e caratterizzate da uno stile molto originale e diversificato. Come da tradizione per la serie, l'avventura sarà ricca di missioni, attività e incarichi secondari, con la presenza di alcune fasi platform che si riveleranno necessarie per acquisire tutti i tesori nascosti nelle varie regioni. Le premesse per un'esperienza di gioco mastodontica e ispirata, insomma, sembrano esserci tutte.

Gear.Club Unlimited

Sviluppatore: Eden Games

Publisher: Microids

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Eden Games e Microids provano a portare il mondo delle auto sportive su Switch, proponendo con Gear.Club Unlimited una versione riveduta e corretta dell'omonino racing game uscito sui dispositivi mobile. Il gioco offrirà più di 400 missioni da affrontare in tre modalità differenti: Derby Mode (con gare fino a 8 giocatori), Rally Mode (quattro giocatori si sfidano in gare di derapate su sterrato) e Time Trial per le prove a tempo. Tra le vetture presenti nel parco auto, invece, compariranno importanti scuderie come Alfa Romeo, Chevrolet, Jaguar, Mercedes, Nissan e Ruf. L'appuntamento è fissato per il primo dicembre in esclusiva sulla console ibrida Nintendo (il titolo uscirà sia in edizione fisica che digitale).

LEGO Marvel Super Heroes 2

Sviluppatore: Traveller's Tales

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



LEGO Marvel Super Heroes 2 si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch a inizio dicembre, proponendo una nuova avventura con i famosi eroi della Marvel. I giocatori avranno l'opportunità di controllare personaggi come l'Uomo Ragno, Hulk, Pantera Nera, Dottor Strange, Goblin, i Guardiani della Galassia e altre decine di supereroi e supercriminali provenienti dall'universo Marvel. Si viaggerà anche nel tempo e nello spazio, balzando dal Far West alla New York del 2099, passando per Sakaar e l'Antico Egitto. Oltre alla classica modalità single player, inoltre, saranno presenti la modalità co-op e il multiplayer in locale per giocare in compagnia di amici e parenti.

Let's Sing 2018

Sviluppatore: Ravenous Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Rythm Game

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, la versione Nintendo Switch di Let's Sing 2018 potrebbe regalarvi qualche serata divertente in compagnia di amici e familiari, in particolare considerando le caratteristiche portatili della console (in pratica avrete un karaoke a portata di mano). Il gioco conterrà 30 dei brani più famosi in cima alle classifiche, oltre a includere nuove feature e modalità come Mix Tape, Featuring e la possibilità di collezionare diversi avatar. Anche in questo caso, l'appuntamento con la data di uscita è fissato per il primo giorno di dicembre.

Stern Pinball Arcade

Sviluppatore: FarSight Studios

Publisher: FarSight Studios

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 1 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Stern Pinball Arcade sbarcherà anche su Switch il primo giorno del mese, permettendo agli utenti della console Nintendo di giocare con alcuni flipper prodotti dalla Stern. Il gioco includerà tre differenti modalità: Table Goals (una serie di obiettivi da raggiungere su ogni tavolo), Table Instructions (diverse istruzioni dettagliate per padroneggiare i vari tavoli disponibili nel gioco) e Stern Challenge (una rincorsa ai punteggi migliori). Nel pacchetto saranno inclusi 11 tavoli della Stern, tra cui segnaliamo quelli a tema Star Trek Vengeance, AC/DC, Starship Troopers, Harley-Davidson, Mustang Premium Boss e Ghostbusters.

Teslagrad

Sviluppatore: Rain Games

Publisher: Rain Games

Genere: Platform/Puzzle 2D

Data di uscita prevista: 7 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di quattro anni dal suo debutto su PC, Teslagrad si prepara ad approdare su Switch il 7 dicembre, proponendo una formula di gioco perfetta da alternare tra le due modalità docked e handheld della console ibrida Nintendo. Del resto stiamo parlando di un autentico metroidvania, un sofisticato platform-adventure 2D non lineare in cui bisognerà sfruttare i poteri elettromagnetici del protagonista per risolvere puzzle ambientali, aprirsi nuovi varchi ed esplorare in lungo e in largo l'intera mappa. Con oltre 100 location disegnate a mano e uno stile grafico degno di nota, Teslagrad rimane un'esperienza di gioco molto gradevole sotto tutti i punti di vista.

UnEpic

Sviluppatore: unepic fran

Publisher: unepic fran

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 15 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 15 dicembre sarà il turno di UnEpic, uno dei giochi indie più apprezzati degli ultimi anni, probabilmente anche per la sua capacità di parlare direttamente ai giocatori. Il protagonista di questo platfmorm-gdr 2D, infatti, è un semplice ragazzo appassionato di videogiochi e film sci-fi, oltre che un novizio dei GDR da tavolo: nel bel mezzo di una partita, dopo essersi preso una piccola pausa, il nostro eroe si troverà catapultato in un castello stregato, ad affrontare da protagonista una di quelle avventure viste soltanto nella finzione. Con un bel grado di sfida e uno spiccato senso dell'umorismo, UnEpic merita senz'altro l'attenzione degli utenti Nintendo Switch: l'appuntamento è fissato per il 15 dicembre.

Tiny Metal

Sviluppatore: Area 35

Publisher: Area 35

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 21 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Tiny Metal si affaccia al pubblico Nintendo con una lettera di presentazione a dir poco promettente: diventare un seguito spirituale di Advance Wars, un perfetto punto d'incontro tra i wargame e i combattimenti a turni dei Jrpg, passando per uno stile grafico che richiama le tipiche produzioni giapponesi. A livello di contenuti, il titolo si presenta con una campagna single player da 20 ore e con una modalità multiplayer 1v1, includendo tra le altre cose 13 unità uniche e una serie di meccaniche mai viste prime. Le premesse sono molto buone, ma per passare alla prova dei fatti bisognerà attendere l'uscita fissata su Nintendo Switch per il 21 dicembre.

Max: The Curse of Brotherhood

Sviluppatore: Stage Clear Studios

Publisher: Stage Clear Studios

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 21 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo l'edizione PS4 arrivata il mese scorso, Max The Curse of Brotherhood debutterà anche su Switch il 21 dicembre. Il gioco ha ricevuto un'ottima accoglienza nel corso degli anni, fin dalla sua prima apparizione su PC e Xbox 360, convincendo soprattutto per il suo gameplay ricco di soluzioni originali e ben congegnate. La formula è quella di un'avventura a scorrimento laterale, un po' sulla falsariga di Limbo e Unravel, arricchita da diversi puzzle ambientali basati su una meccanica molto interessante: tracciare gli elementi dello scenario con un pennarello magico, in modo da superare i vari ostacoli presenti nei livelli. La possibilità di giocare in modalità portatile, poi, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto di questa nuova edizione.

Mario Party: The Top 100

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Party Game

Data di uscita prevista: 22 dicembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Come è facile intuire dal titolo, Mario Party The Top 100 è una raccolta con i migliori minigiochi comparsi in tutte le versioni precedenti di Mario Party, a partire dal primo capitolo uscito su Nintendo 64. Il gioco, in arrivo su 3DS il 22 dicembre, si presenta come l'esperienza definitiva del celebre party game Nintendo, un pacchetto molto ricco di spunti per trascorrere qualche serata divertente in compagnia di amici. Dal momento che il titolo sarà compatibile con la modalità download del 3DS, inoltre, per giocare con gli altri utenti (fino a un massimo di 4 giocatori) sarà sufficiente anche una sola cartuccia di Mario Party The Top 100.