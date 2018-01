Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a febbraio 2018

Mese ricco di porting e riedizioni per Switch: tra i titoli più importanti in arrivo spiccano sicuramente Dragon Quest Builders, Payday 2, Night in the Woods e i primi due capitoli di Bayonetta, senza dimenticare i multipiattaforma come Fe e Owlboy. Su Nintendo 3DS, invece, si potrà mettere mano al remake di Radiant Historia. Di seguito, tutte le uscite di febbraio 2018 attese sulle console della grande N.

SteamWorld Dig

Sviluppatore: Image & Form

Publisher: Image & Form

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 1 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo i precedenti arrivi di SteamWorld Heist: Ultimate Edition e SteamWorld Dig 2, gli utenti della console ibrida potranno giocare anche all'originale SteamWorld Dig a partire dal primo febbraio. La formula ludica rimane quella di un'avventura "mineraria" con elementi platform e metroidvania, il tutto sullo sfondo di un'ambientazione ispirata a temi western e steampunk. Se cercavate una buona occasione per recuperare il primo capitolo di SteamWorld Dig, la versione Nintendo Switch potrebbe rivelarsi senz'altro un'opzione molto interessante, a partire dalla possibilità di giocare in modalità portatile.

Night in the Woods

Sviluppatore: Infinite Fall

Publisher: Finji

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 1 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



A quasi un anno di distanza dal debutto su PlayStation 4 e PC, Night in the Woods si prepara ad uscire anche su Nintendo Switch il primo giorno di febbraio. Grazie a uno stile grafico molto accattivante e alla capacità di trattare tematiche sociali con un certo tatto, l'avventura 2D di Infinite Fall è finita per impressionare sia la critica che gli utenti, rivelandosi una tra le piccole produzioni più sorprendenti dell'anno scorso. Il gioco sarà disponibile sul Nintendo eShop in formato digitale, permettendo agli utenti della console ibrida di recuperare anche in questo caso un titolo molto interessante.

Dandara

Sviluppatore: Long Hat House

Publisher: Raw Fury Games

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 6 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dandara si presenta come un nuovo metroidvania realizzato dal team brasiliano di Long Hat House, un platform/adventure in pixel art che promette una direzione artistica ispirata e una meccanica di gioco largamente basata sul salto: la protagonista, infatti, potrà avanzare nei livelli solamente proiettandosi dal pavimento al soffitto, e viceversa, atterrando su determinate porzioni del piano opposto. All'appello saranno presenti anche i combattimenti, una buona dose di esplorazione, gli enigmi ambientali e i nuovi potenziamenti con cui accedere alle aree precedentemente irraggiungibili.

Disc Jam

Sviluppatore: High Horse Entertainment

Publisher: High Horse Entertainment

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 8 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Un po' Windjammers, un po' Dischi di Tron: pur non essendo particolarmente ricco a livello di modalità e contenuti, Disc Jam è riuscito ad offrire diverse ore di genuino divertimento agli utenti PlayStation 4 e PC, proponendosi come uno sportivo arcade semplice da imparare e abbastanza profondo da padroneggiare. A circa un anno di distanza dal suo iniziale debutto, il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dall'8 febbraio, con tanto di supporto alle modalità multiplayer online e in locale fino a 4 giocatori. Come visto sulla console Sony, inoltre, il titolo dovrebbe supportare il cross-play con gli utenti PC.

Dragon Quest Builders

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 9 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Con oltre un milione di copie vendute su PlayStation 4 e PlayStation Vita, il primo capitolo di Dragon Quest Builders si prepara finalmente a debuttare anche su Switch il 9 febbraio. Come già dimostrato sulle due piattaforme Sony, questo spin-off ispirato a Minecraft può avere tutte le carte in regola per durare a lungo, offrendo molte ore di puro intrattenimento all'insegna della sfida, della creatività, dei combattimenti e della capacità di scoprire tutte le possibilità offerte dagli elementi sandbox dell'esperienza di gioco. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile sia nel formato fisico che in quello digitale a partire dal lancio.

Owlboy

Sviluppatore: D-Pad Studio

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Platform/Adventure 2D

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Con il suo mondo 2D ad esplorazione aperta, le sue meccaniche di platforming unite a quelle di volo, una direzione artistica in pixel art che sembra rievocare l'immaginario dello Studio Ghibli e un comparto narrativo molto pregnante, Owlboy è riuscito a ritagliarsi un posto tra i migliori giochi indipendenti usciti su PC negli ultimi anni. Insieme alle versioni PlayStation 4 e Xbox One attese per lo stesso giorno di lancio, il titolo sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 13 febbraio, presentandosi come un gioco molto adatto da alternare tra una sessione in docked mode e una in modalità portatile.

Monster Energy Supercross

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 13 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Milestone scende in pista anche su Nintendo Switch con Monster Energy Supercross The Official Videogame, il videogioco ufficiale del campionato 2017 di Monster Energy Supercross dedicato alle moto su sterrato. Spaziando tra le varie modalità disponibili, i giocatori saranno in grado di gareggiare con i piloti ufficiali della 250SX e della 450SX sui relativi circuiti dell'evento, con la possibilità di creare il proprio avatar personalizzato nella nuova modalità carriera pensata per il single player. Per gli utenti più creativi, invece, sarà disponibile un editor di piste con cui realizzare nuovi circuiti da condividere in rete con il resto della community.

Fe

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Fe, la nuova avventura sperimentale di Zoink Games (studio responsabile di Zombie Vikings e Stick It to the Man), ci metterà al controllo di una creatura in grado di interagire con il resto dell'ambiente grazie all'emissione di una melodia, per quella che si presenta come un'esperienza di gioco dai toni delicati che promette di unire gameplay, sonorità e atmosfera. Basandoci su quanto mostrato fino a questo momento, ci sono tutte le premesse per sperare in un gioco molto ispirato sotto il profilo artistico e creativo: l'appuntamento con la versione Swtich è fissato per il 16 febbraio insieme alle altre edizioni.

Radiant Historia: Perfect Chronology

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Atlus

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 16 febbraio

Piattaforma: Nintendo 3DS



L'unico gioco del mese destinato a Nintendo 3DS è Radiant Historia: Perfect Chronology, remake dell'originale Radiant Historia uscito su DS nel 2010. Oltre a proporre un comparto tecnico migliorato, il titolo includerà una serie di contenuti aggiuntivi come il nuovo personaggio di Nemesia, tre livelli di difficoltà selezionabili per personalizzare l'esperienza di gioco, una nuova animazione di apertura realizzata dalla A-1 Pictures, le illustrazioni degli eventi narrativi, una nuova sigla e 5 brani inediti composti da Yoko Shimomura. L'appuntamento con la data di uscita è fissato per il 16 febbraio.

Bayonetta 1+2

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Nintendo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Per sedare l'attesa di Bayonetta 3, a partire dal 16 febbraio gli utenti Nintendo Switch potranno recuperare in un colpo solo i primi due capitoli della saga. Oltre all'edizione standard contenente una copia fisica di Bayonetta 2 e il codice download di Bayonetta 1, gli utenti potranno optare anche per una Special Edition che includerà la custodia steelbook, 22 carte dei versetti, 3 fogli adesivi e il box cartonato. In alternativa, i due giochi potranno essere acquistati separatamente sul Nintendo eShop in formato digitale (stando alle informazioni riportate sullo Store, Bayonetta peserà 8.5GB, mentre per Bayonetta 2 occorreranno 12.4GB).

The Longest Five Minutes

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 16 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Sviluppato da Nippon Ichi Software e Syupro-DX, The Longest Five Minutes si presenta come un Jrpg ispirato ai classici dell'era 8 bit in arrivo su Switch il 16 febbraio. Il giocatore verrà trasportato dentro la mente dell'eroe durante il confronto con il Signore Supremo, una minaccia epica e infernale, proprio quando nel momento decisivo finirà per perdere la memoria. Nel corso dell'avventura saremo chiamati a recuperare i ricordi, sbloccandone i relativi flashback giocabili con il procedere della storia, così da ricomporre i pezzi del puzzle e avviarci per una volta e per tutte verso lo scontro finale.

Pac-Man Championship Edition 2 Plus

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Bandai Namc Entertainment

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 22 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Pac-Man Championship Edition 2 approderà su Nintendo Switch il 22 febbraio con una nuova riedizione pensata per sfruttare le caratteristiche della console ibrida. Oltre ai contenuti inclusi nella versione originale, infatti, il titolo offrirà un'esclusiva modalità co-op a due utenti che permetterà di giocare insieme sulla stessa console, utilizzando eventualmente i due Joy-Con per destreggiarsi all'interno dei labirinti. Per il resto saranno sempre disponibili anche le modalità Avventura e Score Attack, senza dimenticare le battaglie contro i boss pensate per mettere alla prova le abilità dei giocatori più esperti.

Payday 2

Sviluppatore: Overkill Software

Publisher: Starbreeze Studio

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 23 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo l'ottima accoglienza riservata a DOOM, un altro FPS di terze parti si prepara a debuttare su Switch il 23 febbraio, a distanza di diversi mesi dalle versioni PlayStation 4 e Xbox One: stiamo parlando di Payday 2, il secondo capitolo della serie di Overkill Software che promette di portare le sue sparatorie tattiche anche sulla console ibrida di Nintendo. Il titolo ripropone e amplia le dinamiche del predecessore, mettendoci nei panni di un criminale che dovrà pianificare e mettere a segno un colpo in banca insieme ad altri tre compagni, il tutto ponendo particolare attenzione alle varie fasi della rapina e