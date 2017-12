Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a gennaio 2018

Il 2018 di Nintendo Switch si apre con alcuni porting molto interessanti, a partire da Furi, Super Meat Boy e World to the West. Sul fronte dei multipiattaforma troviamo Lost Sphear, il nuovo JRPG degli autori di I Am Setsuna, mentre fra gli indie spicca InnerSpace, un nuova avventura esplorativa sulle orme di Abzu. Gli utenti Nintendo 3DS, invece, potranno mettere mano alla nuova versione Virtual Console di Pokemon Cristallo, con tanto di supporto alla Banca Pokemon. Di seguito, tutte le uscite di gennaio 2018 attese su Nintendo Switch e 3DS.

The Escapists 2

Sviluppatore: Mouldy Toof Studios

Publisher: Team 17

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Già disponibile su PS4, Xbox One e PC, The Escapists 2 si prepara ad arrivare su Switch l'11 gennaio, proponendo anche agli utenti Nintendo una delle serie indie di maggiore successo degli ultimi anni. Con un ampio ventaglio di opzioni e approcci possibili, i giocatori si ritroveranno a controllare un gruppo di detenuti intenzionati a fuggire dalla prigione, con la possibilità di sfruttare le abilità manuali, nascondersi o sottrarre oggetti utili da usare a proprio vantaggio. Presente anche il comparto multiplayer online e in locale, con supporto alla co-op a 2 giocatori in split-screen e a 4 utenti in rete.

Super Meat Boy

Sviluppatore: Team Meat

Publisher: Bitworks

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Super Meat Boy uscirà finalmente su Switch l'11 gennaio, presentandosi ancora una volta come uno dei platform 2D più divertenti e impegnativi degli ultimi anni, sicuramente uno dei migliori esponenti del genere che abbia saputo esplorare la meccanica del wall jump. Oltre a riproporre l'esperienza di gioco originale, il porting per la console ibrida includerà la nuova modalità "Race Mode" in esclusiva temporanea, una variante inedita in grado di arricchire ulteriormente l'offerta ludica. Da non dimenticare, naturalmente, la possibilità di giocare in handheld mode, feature molto comoda nel caso vogliate dedicarvi a qualche sessione mordi e fuggi.

Furi

Sviluppatore: The Game Bakers

Publisher: The Game Bakers

Genere: Action

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Sempre l'11 gennaio sarà il turno di un altro porting molto atteso: stiamo parlando di Furi, action game di The Game Bakers già disponibile su PS4, Xbox One e PC. Vuoi per il suo gameplay frenetico, per le boss fight ricche di inventiva e una direzione artistica molto ispirata (lo stile grafico è curato da Takashi Okazaki, l'autore di Afro Samurai, senza dimenticare i brani di musica elettronica composti da Carpenter Brut e Danger), il titolo è riuscito a ottenere il favore di pubblico e critica, diventando uno degli action game indipendenti più apprezzati degli ultimi anni. Da segnalare che la versione Nintendo Switch includerà tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino a questo momento.

InnerSpace

Sviluppatore: PolyKnight Games

Publisher: Aspyr

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



InnerSpace è un gioco di esplorazione aerea ambientato nell'Inverso, un mondo privo di orizzonti abitato ancora dagli dei. Il titolo sembra ispirarsi molto da vicino a Journey e Abzu, con l'idea di offrire un'avventura contemplativa basata sulla curiosità del giocatore e sul desiderio di esplorare le antiche leggende di questo strano microcosmo. L'atmosfera e la narrazione ambientale ricopriranno un ruolo di primo piano, per quella che si preannuncia un'esperienza molto ispirata sul piano sonoro, visivo e artistico. Una piccola produzione dalle premesse interessanti che gli utenti Nintendo Switch dovrebbero tenere d'occhio.

World to the West

Sviluppatore: Rain Games

Publisher: Rain Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



World to the West è il sequel di Teslagrad, un nuovo action adventure 3D con visuale dall'alto che espande l'universo del metroidvania di Rain Games. Dopo il debutto su PS4, Xbox One e PC, il titolo si preparara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 18 gennaio, riproponendo il suo stile grafico cartoonesco ispirato ai fumetti europei. Durante l'avventura si controlleranno quattro personaggi unici, ognuno caratterizzato dalle proprie motivazioni e dalle proprie abilità, ma uniti al tempo stesso dalla minaccia di un'antica profezia da cui cercheranno di fuggire. Chi ha giocato Teslagrad, inoltre, nel corso della vicenda avrà modo di incontrare qualche volto familiare.

ChromaGun

Sviluppatore: Pixel Maniacs

Publisher: Pixel Maniacs

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 22 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Così come Portal, anche ChromaGun si presenta come un rompicapo in prima persona in cui si utilizza un'arma, in questo caso un cannone in grado di sparare e combinare i tre colori elementari. I riferimenti al celebre puzzle game Valve di certo non vengono nascosti, e in effetti le somiglianze fra i due titoli si estendono anche alle atmosfere e al genere di appartenenza. A distanza di quasi due anni dal suo debutto su PC, il gioco si appresta ad uscire anche su Switch il 22 gennaio in formato digitale sul Nintendo eShop.

Lost Sphear

Sviluppatore: Tokyo RPG Factory

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Tokyo RPG Factory torna a proporre un nuovo JRPG dal sapore classico con Lost Sphear, avventura che ci vedrà combattere contro una forza oscura che minaccia di far scomparire la realtà. Per riuscire nell'impresa vestiremo i panni di Kanata, un giovane guerriero che grazie ai propri poteri cercherà di ricostruire il mondo recuperando i ricordi smarriti. Il team di sviluppo ha inoltre promesso un gameplay più fluido grazie all'introduzione dell'ATB 2.0, un sistema di combattimento rivisto e corretto che cercherà di migliorare il battle system di I Am Setsuna, perfezionando il ritmo e lo svolgimento degli scontri. Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 23 gennaio.

Shu

Sviluppatore: Secret Lunch

Publisher: Telltale Games

Genere: Coatsink

Data di uscita prevista: 23 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Concludiamo la lista dei porting Nintendo Switch con Shu, platform 2.5D caratterizzato da un ritmo sostenuto e da una direzione artistica molto curata, a partire dai personaggi completamente disegnati a mano. Il gioco include 5 ambientazioni differenti per un totale di 15 livelli, numerosi collezionabili da scovare, 10 personaggi reclutabili (ognuno dotato di poteri unici) e la possibilità di sfidare gli altri utenti grazie alle prove a tempo e alle classifiche online. A distanza di quasi due anni dall'uscita su PC, il titolo sarà disponibile anche sulla console ibrida a partire dal 23 gennaio.

Pokemon Cristallo

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 26 gennaio

Piattaforma: Nintendo 3DS



Il mese di gennaio si chiude con una chicca per tutti i possessori di Nintendo 3DS e 2DS: l'arrivo di Pokemon Cristallo sulla Virtual Console, con tanto di supporto alla Pokemon Bank per condividere le creature catturate con gli altri titoli della serie. A differenza della versione originale, in questa edizione potremo incontrare Celebi una volta completata l'avventura (invece di ricorrere a un accessorio esterno), senza dimenticare le feature garantite dalla comunicazione wireless come Scambio e Battaglia in Link. Con la funzione Tempocapsula, inoltre, si potranno scambiare le creature anche da Pokemon Rosso, Blu e Giallo, i tre giochi di prima generazione già disponibili sulla Virtual Console del 3DS.