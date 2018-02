Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a marzo 2018

Mese abbastanza ricco per gli utenti Nintendo, con due esclusive come Kirby Star Allies su Switch e Detective Pikachu su 3DS. Sulla console ibrida troviamo diversi porting molto interessanti, soprattutto sul panorama delle piccole avventure come Detention, Subsurface Circular e A Normal Lost Phone. Gli amanti dei giochi di volo spaziale potranno finalmente mettere mano a Manticore: Galaxy of Fire, mentre tra i titoli multipiattaforma segnaliamo Fear Effect Sedna, Attack of Titan 2 e Scribblenauts Showdown. Di seguito, tutte le uscite di marzo 2018 attese su Nintendo Switch e 3DS.

Detention

Sviluppatore: RedCandleGames

Publisher: Coconut Island Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di un anno dal suo debutto su PC, Detention si prepara ad approdare anche su Nintendo Switch a inizio marzo. Stiamo parlando di un'avventura horror ambientata nella Taiwan del 1960 sotto legge marziale, con protagonisti due studenti della scuola superiore Greenwood che si trovano intrappolati all'interno dell'edificio. Il luogo non è più quello di una volta, e un male indefinibile sembra in costante agguato dietro l'angolo. I due si vedranno costretti a fuggire per mettersi in salvo, e per farlo sarà necessario scoprire i segreti del campus risolvendo i vari enigmi disseminati tra un'area e l'altra.

Bridge Constructor Portal

Sviluppatore: ClockStone Software

Publisher: Headup Games

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Bridge Constructor Portal offrirà le classiche meccaniche della serie Bridge Constructor unite alle atmosfere e ad alcuni elementi di gioco tratti da Portal, il celebre puzzle game in prima persona realizzato da Valve. Appena assunto al laboratorio di collaudo di Aperture Science, il giocatore dovrà costruire rampe, ponti e altre strutture servendosi di tutti gli strumenti necessari messi a sua disposizione, incluso il gel a propulsione, i cubi, le piattaforme e i portali di teletrasporto. A complicare le cose, naturalmente, ci penseranno le diverse minacce nemiche presenti nell'ambiente come le barriere laser, le torrette sentinelle e le pozze di acido.

Mulaka

Sviluppatore: Lienzo

Publisher: Lienzo

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Mulaka, nuovo action adventure realizzato dallo studio indipendente Lienzo, ci porta negli affascinanti paesaggi del nord Messico immersi nella cultura Tarahumara, popolazione indigena nota per le sue abilità leggendarie nella corsa veloce. Il gioco ci metterà nei panni di un Sukurúame, un mago Tarahumara, chiedendoci di sconfiggere le forze malvagie del luogo con l'aiuto dei nostri poteri speciali. Tra un combattimento e l'altro, inoltre, saranno presenti anche diverse fasi esplorative con tanto di enigmi ambientali e puzzle da risolvere, il tutto presentato con un comparto grafico in cel-shading.

A Normal Lost Phone

Sviluppatore: Accidental Queens

Publisher: Playdius

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



A Normal Lost Phone si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch dopo l'ottima accoglienza riservata su PC e dispositivi mobile. Il gioco si presenta come un'avventura testuale dalle premesse molto particolari: dopo aver trovato il cellulare smarrito di una persona, i giocatori dovranno indagare sulla vita intima di quest'ultima frugando tra i messaggi, le foto e le applicazioni installate sul dispositivo. Attraverso uno smartphone scopriremo la vita, gli amici, la famiglia e le storie d'amore di Sam fino alla sua misteriosa scomparsa, avvenuta durante la sera dei suoi 18 anni. Un'esperienza di gioco che potrebbe prestarsi molto bene alla modalità handheld.

A Hole New World

Sviluppatore: MadGearGames

Publisher: MadGearGames

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



A Hole New World si propone in tutto e per tutto come un ritorno ai classici platform 2D dell'era 8 bit: nessun tutorial, nessun suggerimento, nessuna modalità "easy", ma soltanto un gameplay facile da imparare e difficile da padroneggiare, con un level design molto articolato a sorreggere l'intera struttura ludica. Passando anche per la veste grafica e la colonna sonora rétro, il titolo di MadGearGames riesce a rievocare la nostalgia degli anni ‘80 e del NES, presentandosi come una piccola produzione indie molto interessante da recuperare sulla console ibrida Nintendo: l'appuntamento è fissato per il primo marzo.

Paper Wars: Cannon Fodder Devastated

Sviluppatore: iFun4All

Publisher: iFun4All

Genere: Tower Defense

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Paper Wars: Cannon Fodder Devastated è la versione rimasterizzata dell'omonimo tower defense uscito su Wii, una nuova edizione ricostruita da zero con l'ausilio di Unity per offrire un comparto tecnico al passo coi tempi. Oltre ai miglioramenti grafici, il remaster includerà anche un nuovo capitolo in cui i giocatori dovranno vedersela con diverse orde di zombie, per un totale di 4 campagne, 3 livelli di difficoltà selezionabili e una modalità survival con cui mettere alla prova il proprio istinto di sopravvivenza e le capacità di pianificazione. Il titolo sarà disponibile in formato digitale su Switch dal primo giorno di marzo.

Subsurface Circular

Sviluppatore: Bithell Games

Publisher: Bithell Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 1 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Subsurface Circular è stata una delle avventure grafiche più sorprendenti dell'anno scorso: seppur di breve durata, il nuovo gioco degli autori di Thomas Was Alone e Volume ha saputo raccontare una storia sci-fi ricca di spunti interessanti, proponendo una meccanica di gioco basata principalmente sui dialoghi. Il nostro compito sarà quello di indagare su una serie di sparizioni avvenute tra la classe operaia robotica, sullo sfondo di una città futuristica che vede gli uomini al comando di una società gerarchizzata. Raccogliendo parole e frasi saremo in grado di risolvere una serie di puzzle testuali, così da influenzare l'esito della storia con le nostre scelte.

Super Toy Cars

Sviluppatore: Eclipse Games

Publisher: Eclipse Games

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 2 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il suo debutto su Wii U risalente al 2014, Super Toy Cars si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 2 marzo, riproponendo la sua formula da racing game arcade a metà strada fra Micro Machines e Mario Kart. Il gioco includerà 16 vetture, 12 tracciati ed una modalità carriera che si dipanerà in ben 48 eventi, con la possibilità di raccogliere una serie di power-up nel corso delle gare da sfruttare a proprio vantaggio. Sarà di nuovo presente il multiplayer locale per 4 giocatori, così come una modalità competitiva online pensata per 8 partecipanti, senza dimenticare l'editor per i tracciati con cui creare e condividere le proprie piste.

Fear Effect Sedna

Sviluppatore: Sushee

Publisher: Square Enix

Genere: Azione/Strategia

Data di uscita prevista: 6 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di oltre 18 anni dal debutto della serie, Fear Effect Sedna si presenta come il terzo capitolo della famosa avventura cyberpunk, nonché il primo esponente della saga in assoluto ad approdare su una console Nintendo, proponendo con l'occasione una nuova storia che riprenderà le vicende narrate nel primo capitolo. Scritto in collaborazione con l'autore dell'originale, Fear Effect Sedna vedrà il ritorno della protagonista Hana e dei comprimari Rain, Dege e Glas, cast a cui si aggiungerà la new entry Axel. Parlando dell'impianto ludico, invece, il titolo proporrà una meccanica di gioco composta da elementi strategici, stealth, action e puzzle.

Scribblenauts Showdown

Sviluppatore: 5th Cell

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 8 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Scribblenauts, la fortunata serie puzzle-action basata sull'utilizzo delle parole e della fantasia, approderà anche su Nintendo Switch l'8 marzo con un nuovo capitolo che guarda anche al multiplayer. Nella modalità Showdown, un massimo di quattro giocatori potrà affrontarsi nei minigame di parole o nelle prove di velocità, mentre nella modalità Versus per due partecipanti verranno proposti oltre 25 minigiochi alternati ad ogni sessione. Spazio anche per la modalità Sandbox, dove uno o due giocatori potranno affrontare 8 nuovi livelli evocando qualunque oggetto, così da raggiungere i vari obiettivi proposti con la massima libertà di approccio.

Steredenn: Binary Stars

Sviluppatore: Pixelnest Studio

Publisher: Plug In Digital

Genere: Scrolling Shooter

Data di uscita prevista: 8 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Steredenn: Binary Stars è la versione riveduta e ampliata di Steredenn, frenetico scrolling shooter 2D caratterizzato da grafica in pixel art e da elementi bullet hell. Il gioco si distingue per alcuni aspetti rogue like e per la generazione semi-procedurale dei livelli, a beneficio della rigiocabilità, il tutto accompagnato da un grado di sfida che metterà a dura prova le abilità dei giocatori tra un boss fight e l'altro. Oltre alla classica modalità single player, il titolo include anche la cooperativa per 2 giocatori, così da affrontare le battaglie più impegnative in compagnia di un amico. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'8 marzo.

Bleed 2

Sviluppatore: Ian Campbell

Publisher: Digerati Distribution

Genere: Platform 2D

Data di uscita prevista: 8 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Il secondo capitolo di Bleed arriverà anche su Nintendo Switch l'8 marzo, presentandosi come un titolo arcade molto adatto da giocare in modalità handheld. Bleed 2 riprende le meccaniche platform/shooter del predecessore, ampliandole con un arsenale ancora più vasto e nuove abilità da sbloccare nel corso dell'avventura. Il titolo include 7 livelli contenenti oltre 25 boss fight, 4 gradi di sfida tra cui scegliere, le due modalità aggiuntive Endless (con sfide giornaliere e livelli generati proceduralmente) e Arcade (in cui si avrà a disposizione una sola vita) e la possibilità di giocare in co-op locale insieme a un altro utente.

I, Zombie

Sviluppatore: Awesome Games Studio

Publisher: Awesome Games Studio

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 8 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Anche I, Zombie si prepara a giungere su Switch dopo il debutto della versione PC. Il titolo si propone come un gioco di zombi diverso dal solito: questa volta, infatti, sarà il giocatore stesso a vestire i panni di un morto vivente, con l'obiettivo di infettare tutti gli umani presenti sulla mappa. Ogni volta che un umano verrà infettato, questo si aggregherà all'orda zombie controllata dall'utente, con la possibilità di impartire ordini e indicazioni tra una manovra e l'altra. Ogni scenario richiederà un approccio tattico differente e un'attenta pianificazione per poter trionfare, per quello che si presenta come un piccolo puzzle game 2D condito da elementi strategici.

Kirby Star Allies

Sviluppatore: HAL Laboratory

Publisher: Nintendo

Genere: Platform/Adventure

Data di uscita prevista: 16 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Kirby fa finalmente il suo debutto su Nintendo Switch con Kirby: Star Allies, senza dubbio l'esclusiva più attesa del mese. E questa volta la simpatica mascotte sarà in buona compagnia: durante l'avventura si potrà infatti reclutare una squadra composta da un massimo di quattro personaggi, così da combinare i vari poteri e le abilità messe a disposizione dagli amici di Kirby. Si potranno lanciare bombe di ghiaggio con Poppy Bros. Jr, potenziare con il fuoco gli attacchi di tutti grazie a Burning Leo, oppure proteggere l'intera squadra con l'ombrello di Parasol Waddle Dee, combinando eventualmente gli attacchi elementali. Presente anche una modalità co-op a 4 giocatori.

Attack of Titan 2

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 20 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Attack on Titan 2 è il nuovo gioco basato sull'omonima serie anime, il sequel diretto di Attacck of Titan: Wings of Freedom che promette di approfondire le vicende narrate nella seconda stagione de L'Attacco dei Giganti. Parlando delle novità introdotte rispetto al primo capitolo, adesso i giocatori potranno creare e personalizzare il proprio avatar da impiegare nel corso dell'avventura, intrappolare i Giganti con reti speciali e ingaggiare battaglie ancora più dinamiche, vedendosela con un grado di sfida più impegnativo rispetto al predecessore. Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 marzo.

Manticore: Galaxy on Fire

Sviluppatore: Deep Silver Fishlabs

Publisher: Koch Media

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 23 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



La serie Galaxy on Fire approda su Switch con Manticore: Galaxy on Fire, gioco di volo ad ambientazione spaziale che ha riscosso una certa fortuna su PC e dispositivi mobile. La versione dedicata alla console ibrida Nintendo supporterà l'HD Rumble, promettendo una modalità storia di almeno 8 ore, 35 differenti location da esplorare e un frame rate fissato a 60fps per entrare nel vivo dell'azione senza compromessi. Il gioco è ambientato nel Settore Neox della Galassia, dove il giocatore viene reclutato come pilota dalla compagnia mercantile Manticore, con l'obiettivo di indagare su una cospirazione intergalattica che ha causato grandissime stragi.

Detective Pikachu

Sviluppatore: Creatures Inc

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 23 marzo

Piattaforma: Nintendo 3DS



In Detective Pikachu vestiremo i panni di Tim Goodman, figlio di un noto detective giunto a Ryme City per analizzare una serie di avvenimenti legati ai Pokemon. Dopo la scomparsa del padre, avvenuta in circostanze misteriose, il ragazzo deciderà di recarsi sul luogo per indagare sui retroscena dell'accaduto, e sarà proprio in questa occasione che incontreremo Detective Pikachu, una versione parlante del celebre Pokemon in veste di detective smemorato. I due collaboreranno per far luce sul caso, avvalendosi del proprio intuito e della possibilità di interrogare altre persone e addirittura altri Pokemon, risolvendo nel frattempo una serie di enigmi di difficoltà crescente.

The Alliance Alive

Sviluppatore: FuRyu

Publisher: Atlus

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 27 marzo

Piattaforma: Nintendo 3DS



Scritto da Yoshitaka Murayama e diretto da Masataka Matsuura, The Alliance Alive è un JRPG che riprende le atmosfere dei classici GDR giapponesi degli anni '90, offrendo un gameplay tradizionale e una direzione artistica di assoluto livello, con ambientazioni e personaggi disegnati da Kyoji Koizumi e musiche composte da Masashi Hamauzu. Gli amanti del genere apprezzeranno sicuramente il sistema di combattimento a turni, per una nuova avventura che ci promette di impersonare nove personaggi viaggiando attraverso territori dominati dagli elementi, come la pioggia, il vento o il fuoco. L'appuntamento è fissato per il 27 marzo su Nintendo 3DS.

Gekido: Kintaro's Revenge

Sviluppatore: Naps Team

Publisher: Naps Team

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: marzo

Piattaforma: Nintendo Switch



Chiudiamo la lista con Gekido Kintaro's Revenge, ottimo picchiaduro a scorrimento 2D realizzato dalla software house messinese Naps Team. Il gioco ha fatto il suo primo debutto su Game Boy Advance nel 2002, ma entro il mese di marzo sarà disponibile anche su Nintendo Switch con una nuova riedizione pensata per sfruttare le caratteristiche della console ibrida. Al momento non è chiaro se verranno aggiunti nuovi contenuti o se si tratterà di un semplice remaster in alta definizione, ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori informazioni sul titolo compresa la data di lancio esatta.