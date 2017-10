Nintendo Switch e 3DS, giochi in uscita a novembre 2017

Se il mese di ottobre ha visto la pubblicazione di Super Mario Odyssey su Switch, senza dubbio una delle esclusive più attese dai fan Nintendo e da tutti i giocatori in generale, novembre avrà comunque molto da dire sia su 3DS che sulla console ibrida. Se da un lato troviamo Pokemon Ultrasole e Ultraluna, l'ultima iterazione della serie Game Freak prevista su 3DS, dall'altro abbiamo l'arrivo di grandi third party come DOOM, Skyrim e L.A. Noire. Di seguito, l'elenco completo delle novità in arrivo su Nintendo Switch e 3DS a novembre 2017.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Deep Silver

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 3 novembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Il popolare dungeon crawler a turni giunge al quinto capitolo con Etrian Odyssey V: Beyond the Myth, una nuova avventura in cui i giocatori saranno chiamati a raggiungere la cima dell'albero di Yggdrasil, luogo leggendario avvolto da mille storie e racconti sulla sua capacità di esaudire ogni desiderio. Per riuscire nell'impresa, naturalmente, il giocatore dovrà affrontare centinaia di nemici disseminati nei vari labirinti, con le immancabili battaglie a turni a base di strategia e pianificazione. Data la presenza di numerose classi di personaggi, ognuna caratterizzata da particolari abilità e punti deboli, gestire con accortezza i membri della propria squadra sarà uno degli aspetti più cruciali dell'intera esperienza di gioco.

Kirby: Battle Royale

Sviluppatore: HAL Laboratory

Publisher: Nintendo

Genere: Azione/Picchiaduro

Data di uscita prevista: 3 novembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Come suggerisce il titolo, il nuovo spin-off di Kirby propone una variante sul tema Battle Royale, un picchiaduro ad arene in cui a vincere sarà l'ultimo Kirby a rimanere in piedi. Il gioco darà il meglio di sé nel comparto multiplayer, in particolare nelle intense battaglie online, ma sarà comunque disponibile una modalità single player nel caso si volesse giocare da soli, o semplicemente per prendere confidenza con le meccaniche degli scontri. Da segnalare la presenza di dieci modalità di battaglia differenti, in base alle quali cambieranno gli obiettivi e le dinamiche delle partite, tutto a beneficio della varietà.

Sonic Forces

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Genere: Action/Platform

Data di uscita prevista: 7 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo gli echi nostalgici di Sonic Mania, la saga del porcospino blu torna con Sonic Forces, un capitolo tutto nuovo che punta alla varietà e alla personalizzazione dell'esperienza di gioco. Tra le novità in risalto, infatti, ci sarà la possibilità di creare il proprio personaggio da impiegare nel corso dell'avventura, a cui si accosteranno gli altri eroi predefiniti come Classic Sonic e Modern Sonic, ognuno caratterizzato dalle proprie abilità. In base al personaggio e allo stage selezionato, il titolo riuscirà a spaziare dal 2D al 3D, dalle fasi a scorrimento laterale alle folli corse ostacoli, passando per gli acrobatici boss fight a prova di riflessi. Un punto d'incontro fra nuove e vecchie intuizioni che sembra proseguire verso il sentiero segnato da Sonic Generations.

DOOM

Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 10 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Con sorpresa di tutti, i brutali scontri a fuoco del nuovo DOOM giungeranno anche su Switch il 10 novembre, portando con sé l'intero ventaglio di modalità multiplayer e per singolo giocatore. Pur rinunciando ai 60 fps delle versioni PS4 e Xbox One, lo shooter di id Software sarà in grado di offrire un'esperienza altrettanto fluida e adrenalinica anche sulla console Nintendo, presentandosi di fatto come uno dei titoli visivamente più impressionanti. Considerando la qualità e la quantità dei contenuti, DOOM rimane un FPS che ogni amante del genere non dovrebbe lasciarsi sfuggire, a maggior ragione se può intrigare l'idea di averlo sempre a portata di mano per una partita fulminea in handheld mode.

Snipperclips Plus: Diamoci un Taglio

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 10 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Snipperclips torna su Nintendo Switch in edizione Plus con tanto di nuove sfide e nuovi contenuti. Il titolo sarà acquistabile sia come prodotto standalone, sia come DLC aggiuntivo per i possessori del gioco base, e includerà un totale di 30 nuovi stage con cui mettere alla prova le abilità rompicapo degli utenti. Snipperclips Plus conterrà inoltre due mondi inediti ispirati all'immaginario dei fumetti e a quello dei giocattoli, permettendo naturalmente di rigiocare anche ai livelli originali. Il pacchetto propone anche tre Blitz Mode inedite per il multiplayer, una buona occasione per tornare a giocare con il Puzzle Game Nintendo in compagnia di amici e familiari.

Farming Simulator 17: Nintendo Switch Edition

Sviluppatore: Giants Software

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il grande successo riscosso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Farming Simulator 17 si prepara a debuttare anche su Switch con una nuova versione pensata appositamente per la console Nintendo. Come nei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno il compito di gestire un'azienda agricola in tutti i suoi aspetti, dalla cura dei raccolti a quella del bestiame, passando per la vendita finale dei prodotti. Il titolo metterà a disposizione oltre 250 veicoli e attrezzi agricoli provenienti dalle più note case produttrici come Fendt, Challenger, Valtre e Massey Ferguson, per un'esperienza di gioco improntata al realismo e al coinvolgimento immediato.

L.A. Noire

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 14 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



L.A. Noire approda per la prima volta su una console Nintendo grazie al nuovo remaster realizzato da Rockstar, una riedizione del capitolo originale uscito su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 contenente tutte le espansioni e i casi aggiuntivi pubblicati nel corso del tempo. La versione Switch, in particolare, include alcune novità specifiche come il supporto ai Joy-Con per i comandi di movimento e per il Rumble HD, oltre ai comandi touch contestuali da utilizzare nel corso delle indagini. Introdotte anche le nuovi visuali "ampia" e "ravvicinata dietro le spalle", in modo da garantire un'esperienza di gioco più comodo nelle fasi esplorative e in quelle più action.

Batman: The Telltale Series

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: Telltale Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La prima stagione di Batman: The Telltale Series inaugura l'intenzione dello sviluppatore californiano di supportare Switch, un percorso che potrebbe condurre in futuro alla pubblicazione di altre avventure come lo stesso Batman: The Enemy Within, senza dimenticare le apprezzate saghe di The Walking Dead e The Wolf Among Us. Per cominciare, intanto, i possessori della console Nintendo potranno giocare per intero alla prima stagione dell'Uomo Pipistrello, accedendo in un colpo solo a tutti e cinque gli episodi che compongono la season di apertura della serie. Il pacchetto sarà disponibile in Europa a partire dal 17 novembre.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



The Elder Scrolls V: Skyrim giunge finalmente su Switch in una nuova riedizione pensata per sfruttare le peculiarità della console ibrida Nintendo. Da un lato troviamo il supporto ai Joy-Con, con la possibilità di utilizzare i controlli di movimento durante i combattimenti, e dall'altro l'immancabile handheld mode pensata per giocare in modalità portatile. Considerando le buone impressioni suscitate da quest'ultima, e il fatto che nel pacchetto saranno incluse tutte le espansioni pubblicate fino a questo momento, l'idea di avere il mondo di Skyrim a portata di mano potrebbe stuzzicare più di qualche fantasia nei fan GDR Bethesda, rendendo assai interessante l'acquisto di questa riedizione.

VVVVVV

Sviluppatore: Nicalis

Publisher: Nicalis

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Realizzato da Nicalis, lo stesso sviluppatore dietro Cave Story, VVVVVV è uno di quei platform 2D che trasudano una certa nostalgia rétro e un grado di sfida ai limiti dal sadismo. Alla base del gameplay c'è l'idea di sovvertire continuamente le regole della gravità, obbligando i giocatori a ponderare con attenzione e tempismo l'esecuzione di ogni salto. Grazie a un level design articolato e ricco di soluzioni ispirate, inoltre, il gioco riesce a mantenere una buona varietà per l'intera durata dell'avventura. La versione Nintendo Switch girerà inoltre a 60 fps e permetterà di selezionare diversi filtri grafici per personalizzare l'aspetto visivo dell'esperienza.

RiME

Sviluppatore: Tequila Works

Publisher: Tequila Works

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo uno sviluppo leggermente travagliato, la versione Switch di RiME si prepara finalmente a fare il suo debutto il 17 novembre. L'avventura di Tequila Works ha riscosso un incoraggiante successo di critica e pubblico, ricevendo tra le altre cose i complimenti di Fumito Ueda, autore che con il suo Ico ha rappresentato un'importante fonte d'ispirazione per RiME. Parlando della direzione artistica, invece, è impossibile non notare una certa somiglianza con un altro capolavoro come Zelda The Wind Waker. Date queste premesse, è lecito pensare che i giocatori Nintendo accoglieranno a braccia aperte l'ultima fatica di Tequila Works, riservandogli tutta l'attenzione che merita di ricevere.

Pokemon Ultrasole e Ultraluna

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



Stando alle parole di Game Freak, Pokemon Ultrasole e Ultraluna offriranno dei cambiamenti abbastanza significativi rispetto a Sole e Luna, a partire dalla grandezza dello scenario e dalle nuove attività disponibili nella regione di Alola. I due giochi racconteranno inoltre una storia leggermente diversa, in cui troveranno spazio un episodio aggiuntivo e la possibilità di esplorare nuovi mondi in cui catturare i Pokemon Leggendari. Con Ultrasole e Ultraluna si chiuderà anche il ciclo su 3DS, dal momento che la serie principale si sposterà definitivamente su Switch a partire dal prossimo capitolo. Siete pronti per l'ultima avventura dei mostri tascabili destinata alla console portatile Nintendo?

WWE 2K18

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Simulazione Sportiva

Data di uscita prevista: 17 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo cinque anni di assenza dalle console Nintendo, il brand di WWE torna su Switch con una delle sue iterazioni più ambiziose. Oltre a contenere il roster più grande mai apparso nella serie, WWE 2K18 includerà una nuova modalità Carriera in cui si potrà vivere in prima persona la scalata fino ai vertici di WrestleMania, per un'esperienza di gioco ancora più realistica e senza compromessi. Tra i Wrestler presenti nel nuovo capitolo segnaliamo superstar del calibro di John Cena, Dean Ambrose, Big Show, Randy Orton e Seth Rollins, senza dimenticare le stelle del passato come Ultimate Warrior, Steve Austin, Sting e Ric Flair.

Apollo Justice: Ace Attorney

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 23 novembre

Piattaforma: Nintendo 3DS



A sorpresa, Apollo Justice: Ace Attorney sarà disponibile anche su Nintendo 3DS a partire dal 23 novembre. Stiamo parlando del quarto episodio della saga di Ace Attorney, uscito in origine nel 2008 su Nintendo DS, e ora riproposto in formato digitale sulla console portatile successiva. Oltre a proporre una serie di migliorie tecniche e grafiche, la riedizione 3DS di Apollo Justice: Ace Attorney includerà sia il doppiaggio inglese che quello giapponese, permettendo ai giocatori di selezionare in qualsiasi momento una delle due lingue. Una buona occasione per tornare sulla scena del crimine?

Resident Evil Revelations 1 & 2

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 28 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Se il primo Resident Evil Revelations aveva fatto il suo debutto su 3DS, per poi essere riproposto in seguito anche sulle altre piattaforme, al secondo capitolo non era nemmeno capitato di arrivare su una console Nintendo, almeno fino all'annuncio di un nuovo bundle contenente entrambi i capitoli in edizione Switch. Tra le altre cose, l'operazione non fa che confermare i buoni propositi di Capcom nel supportare la nuova console ibrida della grande N. Resident Evil Revelations 1 e 2 saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal 28 novembre, sia in edizione retail (al prezzo di 39,99 euro) che in formato scaricabile dal Nintendo eShop (al prezzo di 19,99 euro).

Syberia 2

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 30 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A un mese di distanza dalla pubblicazione del primo capitolo, l'avventura di Kate Walker prosegue su Nintendo Switch con l'arrivo di Syberia 2 programmato per il 30 novembre. Dopo aver girato l'Europa in lungo e largo alla ricerca dell'erede scomparso, il giovane avvocato newyorkese ha finalmente ottenuto la firma di Hans Voralberg, chiudendo la pratica per l'acquisto della fabbrica di automi. Ma questo sarà solo l'inizio di un nuovo viaggio che porterà alla conoscenza di nuovi luoghi, nuovi personaggi e nuove avventure. I giocatori della console ibrida Nintendo avranno così la possibilità di mettersi in pari con la storia, in vista della pubblicazione di Syberia 3 (gli sviluppatori hanno già confermato di essersi messi al lavoro sul porting).

Superbeat: XONiC

Sviluppatore: PM Studios

Publisher: PM Studios

Genere: Rythm Game

Data di uscita prevista: 30 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito in origine su una console portatile (PlayStation Vita), e riproposto in seguito su due piattaforme casalinghe (PlayStation 4, Xbox One), Superbeat: XONiC si prepara ad arrivare anche in Europa su Switch con una premessa molto valida: essere un rythm game naturalmente predisposto a sfruttare la natura della nuova console Nintendo. Il grado di sfida punta a incontrare tutte le esigenze, grazie alle varie modalità di gioco disponibili come 4TRAX (per i novizi), 6TRAX e 6TRAX FX (l'ideale per chi cerca una sfida più impegnativa). Parlando dei brani inclusi, invece, i generi disponibili nella tracklist spazieranno dalla techno al rock, passando per R&B e K-Pop.