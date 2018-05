Nintendo Switch e 3DS: i migliori nuovi giochi in uscita a giugno 2018

Mese all'insegna della varietà per gli utenti Nintendo: a guidare le uscite di giugno troviamo un'esclusiva come Mario Tennis Aces, accompagnata dal DLC di Mario + Rabbids Kingdom Battle dedicato a Donkey Kong. Si prosegue con l'arrivo di alcuni titoli multipiattaforma molto attesi come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Wolfenstein 2 The New Colossus e YS VIII Lacrimosa of Dana, passando per il tributo nostalgico di Flashback 25th Anniversary. Di seguito, tutti i giochi di giugno 2018 attesi su Nintendo Switch e 3DS.

Shaq Fu: A Legend Reborn

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Shaq Fu: A Legend Reborn si presenta come il seguito dell'originale Shaq Fu uscito nel lontano 1994 su SEGA Mega Drive e Super Nintendo, riproponendo le sue meccaniche da picchiaduro a scorrimento laterale vecchia scuola. Il protagonista del gioco sarà sempre Shaquille O'Neal, l'ex stella del basket, pronto a tornare sul campo per dare una sana lezione ai bizzarri nemici che popolano le strade. A distanza di oltre due anni dall'annuncio ufficiale del gioco, il titolo si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 5 giugno.

Shape of the World

Sviluppatore: Hollow Tree Games

Publisher: Plug In Digital

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Nessun puzzle da risolvere, nessun nemico da eliminare, nessuna storia da seguire. In Shape of the World non si fa altro che esplorare, lasciandosi rapire dall'affascinante ambientazione che viene generata proceduralmente attorno a noi, facendole prendere forma al nostro passaggio. Le premesse sono quelle di una breve avventura "meditativa" ad alto coefficiente immersivo, con il semplice scopo di offrire al giocatore un viaggio virtuale dai contorni psichedelici. Un concept che ricorda quello di Proteus, la cui efficacia dipenderà in larga misura dalla qualità della direzione artistica.

Flashback 25th Anniversary

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura/Platform 2D

Data di uscita prevista: 7 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Flashback, il celebre Platform/Adventure 2D del 1993 targato Dolphin Software, si prepara a tornare su Nintendo Switch il 7 giugno con una riedizione pensata per celebrare il venticinquesimo anniversario del titolo. Gli utenti della console ibrida potranno scegliere se giocare con la grafica originale o se attivare la "Modern Mode", modalità che oltre a una grafica restaurata offre la soundtrack rimasterizzata e una funzione inedita di "rewind". Prevista anche una collector's edition fisica con case metallico in stile cartuccia retro, colonna sonora e libretto illustrato di 24 pagine.

The Banner Saga 2

Sviluppatore: Stoic

Publisher: Versus Evil

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 7 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo l'esordio del primo capitolo, The Banner Saga 2 sarà disponibile a sua volta per gli utenti Nintendo Switch dal 7 giugno, consentendo anche in questo caso di trasferire i salvataggi dell'avventura precedente, così da proseguire la storia da dove era stata lasciata (con effetti e conseguenze sulle vicende narrate). Come da tradizione per la serie, il titolo propone combattimenti tattici e una presentazione grafica realizzata in 2D, introducendo per l'occasione nuovi personaggi, nuove razze e naturalmente nuove scelte da compiere per influenzare il corso degli eventi.

Sushi Striker: The Way of Sushido

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 8 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch, Nintendo 3DS



Annunciato in origine per Nintendo 3DS durante l'E3 dell'anno scorso, Sushi Striker: The Way of Sushido si prepara ad arrivre in contemporanea anche su Switch l'8 giugno. Stiamo parlando di un particolare puzzle game in cui bisogna divorare la maggior quantità possibile di sushi, abbinare piatti e poi lanciarli verso gli avversari, per una formula di gameplay a metà strada tra un rompicapo e un titolo arcade. Presente anche una modalità multiplayer in locale e online, con la possibilità di giocare in compagnia di amici e altri utenti.

Tennis World Tour

Sviluppatore: Breakpoint

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 12 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



A giugno gli utenti Switch potranno giocare a Tennis World Tour, la nuova simulazione tennistica già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori puntano a realizzare una trasposizione molto fedele del tennis, permettendo agli utenti di personalizzare la propria strategia nel corso dei match. Oltre alla modalità Carriera, il titolo includerà il comparto multiplayer con la possibilità di giocare online sia in doppio che in singolo, con l'obiettivo di scalare le classifiche mondiali. Incluse inoltre le licenze di oltre 30 stelle del tennis come Roger Federer, Nick Kyrgios e Caroline Wozniacki.

LEGO Gli Incredibili

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



La serie LEGO si ripresenta su Nintendo Switch con un nuovo Action Adventure dedicato ai due film Disney-Pixar Gli Incredibili, facendoci indossare i panni della famiglia Parr impegnata come sempre a sconfiggere il crimine a suon di cazzotti e comicità. Ogni personaggio giocabile presenterà delle particolari abilità da sfruttare in combattimento, con la possibilità di giocare in compagnia di un amico in una modalità cooperativa pensata per due partecipanti. L'uscita è fissata per il 15 giugno sulla console ibrida.

The Lost Child

Sviluppatore: Ignition Entertainment

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Il nuovo progetto degli autori di El Shaddai: Ascension of the Metatron arriva anche su Nintendo Switch il 22 giugno, proponendosi come un dungeon crawler dall'impostazione abbastanza classica. I giocatori dovranno esplorare una serie di labirinti infestati dai mostri, con l'obiettivo di sconfiggerli durante i combattimenti a turni. L'avventura, ambientata nello stesso universo narrativo di El Shaddai (lo sviluppo del titolo sarà curato dallo stesso director Takeyasu Sawaki), ci vedrà partecipare a un conflitto fra demoni combattuto nel Giappone contemporaneo.

BlazBlue Cross Tag Battle

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Il nuovo picchiaduro crossover di Arc System Works unisce gli universi di Persona 4: Arena, BlazBlue: Central Fiction, Under Night In-Birth Exe: Late[st] e RWBY, con un roster iniziale composto da 20 lottatori. Tra i personaggi confermati segnaliamo la presenza di Jin Kisaragi, Ragna the Bloodedge, Rachel Alucard, Noel Vermillion, Hazama, Azrael Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13 ed Es provenienti da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka e Yukiko Amagi da Persona 4 Arena; Hyde e Gordeau da Under Night In-Birth; Ruby Rose e Weiss Schnee da RWBY.

Mario Tennis Aces

Sviluppatore: Camelot

Publisher: Nintendo

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



L'esclusiva più attesa per Nintendo Switch arriva il 22 giugno con Mario Tennis Aces, nuovo capitolo dello spin-off tennistico dedicato all'idraulico baffuto e ai suoi compagni. Confermata la presenza di oltre 15 personaggi giocabili nel roster, ognuno caratterizzato da particolari abilità e caratteristiche da sfruttare nel corso delle partite. Oltre ai colpi di base come il pallonetto, lo slice e il top spin, nei match potremo usare diverse mosse avanzate tra cui il Colpo Intenso, il Colpo Tecnico, e il Colpo Speciale, per quello che si preannuncia come il capitolo più ricco e innovativo della serie.

Lumines Remastered

Sviluppatore: Resonoir

Publisher: Enhance Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 26 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Lumines Remastered, riedizione in alta definizione dell'omonimo titolo pubblicato su PSP, si prepara ad approdare anche su Nintendo Switch il 26 giugno. Per chi non lo conoscesse, il gioco si presenta come un originale puzzle game musicale ideato da Tetsuya Mizuguchi, lo stesso autore responsabile di Rez e Child of Eden. Il remaster includerà inoltre l'inedita modalità Shuffle e nuovi avatar da sbloccare, oltre al supporto HD Rumble per i Joy-Con. Davvero imperdibile, in questo caso, la possibilità di giocare in modalità portatile con un buon paio di cuffie.

MotoGP 18

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 28 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Un motore grafico nuovo di zecca (basato su Unreal Engine 4), un comparto grafico migliorato, una fisica ancora più complessa e realistica, passando per una modalità carriera rivista e corretta, un sistema di danni più scalabile e un'IA avversaria più credibile e aggressiva in pista. Partendo da queste premesse, MotoGP 18 vuole porsi a tutti gli effetti come un reboot della serie, accogliendo a braccia aperte sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori: gli utenti Nintendo Switch potranno scendere in pista il 28 giugno, a distanza di poche settimane dalle controparti PS4, Xbox One e PC.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Sviluppatore: MachineGames

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il successo riscosso da Skyrim e DOOM, Bethesda rinnova il suo supporto a Nintendo Switch con Wolfenstein 2: The New Colossus, permettendo alla console ibrida di accogliere un altro pezzo da novanta nella sua libreria. Il porting è curato dai ragazzi di Panic Button, lo stesso team che ha realizzato la conversione dello sparatutto targato id Software, garantendo anche in questo caso il pieno supporto ai Joy-Con, alle feature HD Rumble e ovviamente alla possibilità di giocare in handheld mode: l'appuntamento è fissato per il 29 giugno.

YS VIII Lacrimosa of Dana

Sviluppatore: Nihon Falcom Corporation

Publisher: Nis America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di nove mesi dalla versione PlayStation 4, YS VIII: Lacrimosa of Dana dedutterà anche su Nintendo Switch il 29 giugno, proponendo una nuova avventura ambientata nell'universo della serie: dopo un naufragio, Adol si risveglia su un'isola maledetta insieme ad altri superstiti pronti a collaborare per sopravvivere, scappare dall'isola e risolvere il mistero dell'affascinante fanciulla dai capelli blu. Lacrimosa of Dana si presenta come un JRPG d'azione piuttosto tradizionale: nulla che ambisca a rivoluzionare la saga, ma con tutti gli ingredienti al posto giusto per farsi apprezzare dai fan del genere.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Sviluppatore: Vicarious Visions

Publisher: Activision

Genere: Platform 3D

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Tra i multipiattaforma in arrivo su Nintendo Switch spicca sicuramente Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, raccolta che comprende i remaster dei primi tre capitoli della serie usciti su PlayStation 1 (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped). Il titolo sarà disponibile dal 29 giugno, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di uscita iniziale, consentendo agli utenti dell console ibrida di recuperare una delle serie più iconiche per i Platform 3D, nonché tre esperienze di gioco perfettamente godibili e divertenti anche a distanza di due decenni dal loro debutto.

Mario + Rabbids Kingdom Battle: Donkey Kong Adventure

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: Strategico

Piattaforma: Nintendo Switch



La nuova espansione di Mario + Rabbids: Kingdom Battle ci permette di giocare nei panni di Donkey Kong, Rabbid Peach e Rabbid Cranky, riprendendo la vicenda narrativa da dove era stata interrotta alla fine della storia principale. Il nuovo mondo proposto da Donkey Kong Adventure è più grande di quelli esplorati in precedenza, e offrirà una serie di nuove sfide da tenerci impegnati per almeno quindici ore. Oltre ad essere venduto singolarmente, il DLC potrà essere ottenuto senza costi aggiuntivi da tutti i possessori del Season Pass o della Gold Edition del gioco.

Trailblazers

Sviluppatore: Supergonk

Publisher: Rising Star Games

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: giugno

Piattaforma: Nintendo Switch



Poteva forse mancare la versione Nintendo Switch di Trailblazers, frenetico racing game che unisce le gare futuristiche di F-Zero con la vernice di Splatoon? A unire i due giochi ci pensa una meccanica molto interessante e originale: ogni navicella ottiene un boost di velocità sorvolando una porzione di tracciato del proprio colore, con la possibilità di verniciare alcuni tratti del circuito a vantaggio nostro e dei compagni di squadra. Dopo la pubblicazione avvenuta su PS4, Xbox One e PC, il titolo arriverà anche sulla console ibrida entro il mese di giugno.