Nintendo Switch e 3DS: nuovi giochi e tutte le uscite di gennaio 2019

Il 2019 in casa Nintendo inizia con un mese tranquillo ma allo stesso tempo interessante. Sul fronte delle esclusive troviamo New Super Mario Bros U Deluxe e Travis Strikes Again: No More Heroes su Switch, senza dimenticare Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior per 3DS. Da segnalare anche l'arrivo di Tales of Vesperia: Definitive Edition sulla console ibrida, remaster di uno dei capitoli più apprezzati della serie Tales of targata Bandai Namco. Di seguito, tutte le uscite di gennaio 2019 previste per Switch e 3DS.

Tales of Vesperia Definitive Edition

Sviluppatore: QLOC

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Tales of Vesperia usciva nel 2018 su Xbox 360 riscuotendo un grande successo di pubblico e critica, tanto da essere ricordato ancora oggi come uno dei migliori episodi della serie JRPG targata Bandai Namco. A distanza di dieci anni dal suo debutto, il gioco torna con un'edizione rimasterizzata per Switch che include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito, oltre a diverse migliorie tecniche per il comparto grafico. In attesa del prossimo capitolo, l'11 gennaio gli utenti Nintendo avranno l'occasione perfetta per recuperare uno dei Tales of più amati.

New Super Mario Bros U Deluxe

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



New Super Mario Bros. U Deluxe si presenta come la versione definitiva di New Super Mario Bros U, comprensiva del DLC dedicato a Luigi. I due giochi sono stati riadattati per sfruttare le potenzialità di Nintendo Switch, con tanto di supporto ai Joy-Con e diversi miglioramenti tecnici. Un pacchetto che include complessivamente 164 stage da esplorare e portare a termine. Tra le novità introdotte nella riedizione segnaliamo la presenza di alcune feature multiplayer, oltre a una serie di opzioni aggiuntive che consentono di personalizzare il livello di difficoltà.

Onimusha Warlords

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Il primo capitolo di Onimusha è stato lanciato nel lontano 2001 su PlayStation 2, dando vita a uno degli action adventure più apprezzati dell'epoca, successo che ha sancito l'arrivo di nuovi sequel fino al 2006. Dopo 12 anni di inattività, la serie si prepara a tornare anche su Nintendo Switch con il remaster del capostipite della saga: Onimusha Warlords presenterà un comparto tecnico rinnovato, un sistema di controllo riadattato per l'occasione e una colonna sonora rimasterizzata con l'aggiunta di nuovi brani inediti.

The Walking Dead The Final Season Episodio 3

Sviluppatore: Skybound Games

Publisher: Skybound Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo la sfortunata chiusura di di Telltale e la cancellazione dei progetti portati avanti dallo studio, lo sviluppo degli ultimi due episodi di The Walking Dead: The Final Season è passato a Skybound Games, permettendo di portare a termine le vicende di Clementine e compagni. Il terzo episodio sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 15 gennaio, consentendo ai giocatori di proseguire l'avventura da dove l'avevano lasciata in precedenza.

Travis Strikes Again No More Heroes

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: Grasshopper Manufacture

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Ambientato sette anni dopo gli eventi narrati nel secondo capitolo della saga, Travis Strikes Again: No More Heroes taglia i ponti con i predecessori per offrire una formula di gioco diversa. Il gioco ci vedrà vestire di nuovo i panni di Travis Touchdown, ma invece di presentarsi come un action game tradizione si propone come una raccolta di differenti minigiochi, tutti rigorosamente sopra le righe come ci si aspetterebbe da Suda 51. I minigame potranno essere affrontati anche in multiplayer cooperativo locale, con tanto di supporto ai controller Joy-Con.

SMITE

Sviluppatore: Hi-Rez Studios

Publisher: Hi-Rez Studios

Genere: MOBA

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: Nintendo Switch



Disponibile dallo scorso novembre per gli acquirenti del Founders Pack, la versione free-to-play di SMITE farà finalmente il suo debutto su Nintendo Switch il 24 gennaio, permettendo a tutti i possessori della console ibrida di scaricare e giocare gratuitamente con il MOBA in terza persona di Hi-Rez Studios. Confermato il supporto al cross-play, con la possibilità di sfidare online anche gli utenti Xbox One e PC, e di condividere e trasferire i progressi di gioco da una piattaforma all'altra con l'ausilio di un singolo account.

Mario & Luigi Viaggio al Centro di Bowser + Le Avventure di Bowser Junior

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 25 gennaio

Piattaforma: Nintendo 3DS



Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser fa il suo ritorno su Nintendo 3DS con Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Le avventure di Bowser Junior, riedizione che include un'avventura inedita in cui scopriremo nuovi retroscena sulla storia. Mario e Luigi sono stati incaricati di trovare una cura per la gravitombolite, una malattia che minaccia tutti gli abitanti del Regno dei Funghi. A causa di Sogghigno, però, i due fratelli sono stati divorati da Bowser. Il loro viaggio li porta nelle profondità della pancia del mostro, lasciando che sia quest'ultimo ad andare alla ricerca della cura.