Nintendo Switch e 3DS, tutti i nuovi giochi in uscita a maggio 2018

Maggio 2018 sarà un mese abbastanza ricco di uscite per gli utenti Nintendo: i possessori di Switch potranno dedicarsi a Donkey Kong Country Tropical Freeze, Hyrule Warriors Definitive Edition e One Piece Pirate Warriors 3, mentre su 3DS arriveranno Shin Megami Tensei Strange Journey Redux e Dillon's Dead-Heat Breakers. Ma occhi puntanti anche su Little Nightmares Complete Edition e i due capitoli di Mega Man Legacy Collection. Di seguito, tutte le uscite di maggio previste per Nintendo Switch e 3DS.

Nihilumbra

Sviluppatore: Beautifun Games

Publisher: Beautifun Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 3 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Nato come gioco per sistemi iOS e successivamente approdato su Wii U, alla fine Nihilumbra farà il suo debutto anche su Switch il 3 maggio. Il gioco ci richiede di dipingere i vari elementi dello scenario, così da alterarne il comportamento fisico per superare ogni ostacolo: a colori differenti corrisponderanno effetti diversi, e ogni colore sarà reperibile in ambientazioni specifiche. Per fare un esempio, il blu sarà disponibile sulle montagne innevate e ci conferirà il potere del ghiaccio, permettendoci di utilizzarlo per rendere più scivolose le superfici e aumentare la velocità di Born, l'oscuro protagonista dell'avventura.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Sviluppatore: Retro Studios

Publisher: Nintendo

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 4 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il successo di pubblico e critica riscosso su Wii U, Donkey Kong Country Tropical Freeze si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch il 4 maggio, presentandosi con un comparto tecnico migliorato e un nuovo livello di difficoltà aggiuntivo pensato per i principianti (in cui potremo effettuare salti doppi, un numero infinito di capriole e avvitamenti a spirale). Stando alle analisi preliminare condotte da Digital Foundry, inoltre, la versione dedicata alla console ibrida potrà contare su una risoluzione più alta (1080p in modalità docked e 648p in modalità portatile), su un frame rate fisso di 60fps e su tempi di caricamento sensibilmente ridotti.

Raging Justice

Sviluppatore: MakinGames

Publisher: Team17

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Raging Justice, il nuovo picchiaduro a scorrimento 2D sviluppato da alcuni ex membri di Rare, sarà disponibile anche su Nintendo Switch l'8 maggio. Ambientato in un città in preda al caos e alla corruzione, il gioco si ispirerà ai classici esponenti del genere come Final Fight e Streets of Rage, proponendo un sistema di combattimento molto immediato che permette di utilizzare diverse tipologie di armi come assi di legno, coltelli e addirittura un taglia erba. Saranno inoltre supportate la cooperativa in locale e le classifiche globali online, il tutto mantenendo fede allo spirito arcade dell'epoca.

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 10 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition si presenta come la riedizione Nintendo Switch dell'omonimo titolo uscito nel 2015 su PS4, PS3 e PS Vita. La nuova versione del gioco include un comparto tecnico migliorato, il pieno supporto per la co-op locale (la co-op online sarà invece assente) e controlli ottimizzati per i Joy-Con, oltre ai 42 DLC pubblicati per la versione originale del titolo. Durante l'avventura i giocatori potranno coinvolgere tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia e rivivere il viaggio di Luffy, partendo dal villaggio Fuschia fino a raggiungere l'isola di Dressrosa governata dal malvagio Doflamingo.

Immortal Redneck

Sviluppatore: Crema

Publisher: Crema Games

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 10 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Immortal Redneck si prepara ad uscire anche su Nintendo Switch il 10 maggio. Il titolo si presenta come un FPS vecchia scuola che unisce la frenesia dei classici esponenti del genere come Serious Sam agli elementi roguelike molto in voga negli ultimi tempi, proponendo 9 differenti classi di personaggi tra cui scegliere. I giocatori saranno chiamati a completare una serie di dungeon generati proceduralmente, contando sui propri riflessi, sulla destrezza e sulla possibilità di migliorare le abilità del proprio personaggio nel corso dell'avventura.

Super Chariot

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 10 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Chariot arriva anche su Nintendo Switch con Super Chariot, versione riveduta e corretta del gioco che comprende i contenuti originali più l'espansione Royal Gadget Pack (contenente un nuovo personaggio giocabile e nuovi oggetti extra). Stiamo parlando di un platform 2D in cui bisogna controllare in maniera sincrona i due protagonisti, con lo scopo di raggiungere indenni l'uscita dei vari livelli. A rendere le cose più complicate ci pensa una premessa alquanto particolare: i due personaggi dovranno trasportare il feretro del Re morto, facendo in modo che la tomba di Sua Maestà arrivi intatta a destinazione.

Battle Chasers: Nightwar

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Battle Chasers Nightwar pesca a piene mani dai classici esponenti dei GDR, con dungeon procedurali disseminati di trappole e ricchi di segreti, combattimenti a turni, boss rari, livelli nascosti e un comparto narrativo profondamente legato al mondo di gioco. Realizzato da alcuni ex sviluppatori di Darksiders e ispirato all'omonimo fumetto creato da Joe Madureira, il titolo punta a distinguersi per uno stile grafico molto ricercato e per una direzione artistica curata nei minimi particolari. Il giocatore dovrà comporre la sua squadra scegliendo fra 3 dei 6 eroi disponibili, ognuno caratterizzato da abilità, potenziamenti e oggetti specifici.

Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux

Sviluppatore: Atlus

Publisher: Deep Silver

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 18 maggio

Piattaforma: Nintendo 3DS



Shin Megami Tensei: Strange Journey torna su Nintendo 3DS con Strange Journey Redux, riedizione dell'omonimo titolo uscito su Nintendo DS nel 2009. Oltre a includere l'avventura originale, questa riedizione comprende nuovi elementi per la storia, nuove illustrazioni ad opera di Masayuki Doi, un nuovo dungeon tutto da scoprire, nuovi finali e soprattutto il personaggio inedito di Alex, importante presenza che ricoprirà un ruolo fondamentale nello svolgimento della vicenda. Il titolo sarà disponibile sulla console portatile Nintendo a partire dal 18 maggio.

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 18 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Hyrule Warriors: Definitive Edition è la nuova versione del musou di Koei Tecmo sviluppato in collaborazione con Nintendo e incentrato sui personaggi della serie The Legend of Zelda. Rispetto alla versione originale uscita su Nintendo Wii U nel 2014, la Definitive Edition include tutti i DLC e gli extra pubblicati in seguito, un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riprogettato per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con, oltre a nuovi costumi ed equipaggiamenti tratti da Zelda: Breath of the Wild. L'appuntamento è fissato per il 18 maggio.

Little Nightmares Complete Edition

Sviluppatore: Tarsier Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 18 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Come suggerisce il titolo, Little Nightmares Complete Edition porterà l'esperienza completa di Little Nightmares su Nintendo Switch, riproponendo l'avventura originale uscita sulle altre piattaforme con inclusa l'espansione Secrets of the Maw, contenuto scaricabile aggiuntivo composto da tre DLC che racconta la storia di un secondo personaggio intrappolato nelle Fauci, il Fuggitivo. Il gioco supporterà inoltre la funzionalità HD Rumble dei Joy-Con, presentandosi come un'esperienza molto interessante da fruire sia nella modalità docked che in quella portatile.

Legend of Kay Anniversary

Sviluppatore: Kaiko

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 20 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo l'arrivo su PC, PS3, Xbox 360, PS4 e Wii U, alla fine Legend of Kay Anniversary sarà disponibile anche per gli utenti Nintendo Switch a partire dal 20 maggio. Stiamo parlando della versione completamente rimasterizzata di Legend of Kay, apprezzato action adventure che fece il suo primo debutto su PlayStation 2 nel 2005, facendosi apprezzare dai giocatori per il suo gameplay divertente e per i numerosi riferimenti ai vecchi film di arti marziali. Il remaster potrà inoltre contare su un comparto tecnico migliorato con modelli poligonali più dettagliati e texture in alta risoluzione.

Tennis World Tour

Sviluppatore: Breakpoint

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



A maggio gli utenti Switch potranno giocare a Tennis World Tour, una nuova simulazione tennistica creata con la collaborazione degli atleti professionisti. Gli sviluppatori puntano a realizzare una trasposizione molto fedele del tennis, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria strategia nel corso dei match. Oltre alla modalità Carriera, il titolo includerà il comparto multiplayer con la possibilità di giocare online sia in doppio che in singolo, con l'obiettivo di scalare le classifiche mondiali. Incluse inoltre le licenze di oltre 30 stelle del tennis come Roger Federer, Nick Kyrgios e Caroline Wozniacki.

Mega Man Legacy Collection 1 e 2

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Mega Man Legacy Collection 1 & 2 arrivano in un pacchetto unico il 22 maggio su Nintendo Switch al prezzo di 39,99 euro. Come confermato da Capcom, le due raccolte supporteranno gli amiibo e includeranno tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora, compresi gli aggiornamenti post-lancio di Mega Man 9 e 10. Nel caso siate interessati ad acquistarli separatamente, segnaliamo che Mega Man Legacy Collection 1 (comprensivo dei primi sei capitoli di Mega Man) sarà disponibile anche in formato fisico, mentre la Legacy Collection 2 (comprensiva di Mega Man 7, 8, 9 e 10) sarà disponibile esclusivamente in formato digitale.

Dillon's Dead-Heat Breakers

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 25 maggio

Piattaforma: Nintendo 3DS



Dopo Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, il 25 maggio gli utenti Nintendo 3DS potranno mettere mano anche a Dillon's Dead-Heat Breakers, nuovo capitolo della serie sullo sfondo di un'ambientazione western post-apocalittica. Nel gioco torneremo a vestire i panni del simpatico armadillo cowboy, contando esclusivamente sulle nostre abilità per superare le varie sfide proposte nel corso dell'avventura. Con oltre 30 tipologie di nemici da affrontare e nuovi incarichi da portare a termine, il titolo promette di mettere alla prova la nostra capacità di pianificare diverse strategie.

PixelJunk Monsters 2

Sviluppatore: Q-Games

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Tower defense

Data di uscita prevista: 25 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Il secondo capitolo di PixelJunk Monsters arriverà anche su Nintendo Switch il 25 maggio, riprendendo le meccaniche da tower defense mostrate nel primo capitolo della serie. PixelJunk Monsters 2 introdurrà inoltre nuovi oggetti, nuove situazioni di gioco, un comparto grafico migliorato e una modalità multiplayer completamente inedita, oltre naturalmente al classico comparto single player. Per chi vuole giocare in compagnia le possibilità saranno molteplici: dalla co-op online al multiplayer in locale, passando per la modalità a schermo condiviso.

Harvest Moon Light of Hope

Sviluppatore: Tabot Inc.

Publisher: Natsume Inc.

Genere: Simulazione

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il suo debutto su PC, Harvest Moon Light of Hope è in arrivo anche su Nintendo Switch il 29 maggio. Il gioco riprende lo spirito dei vecchi capitoli della serie, aggiornando le meccaniche e introducendo nuove feature, come la possibilità di riparare le strutture cittadine per sbloccare nuovi negozi, personaggi, strumenti di lavoro e terreni da coltivare. Per il resto, il titolo proporrà come da tradizione una formula che fonde elementi di gestione contadina con la simulazione della vita di tutti i giorni, presentandosi con una curva di apprendimento più amichevole per i neofiti.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Street Fighter 30th Anniversary Collection si propone come la raccolta definitiva di tutti i capitoli classici del celebre picchiaduro targato Capcom: stiamo parlando di Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact e Street Fighter III: 3rd Strike. Gli utenti Nintendo Switch avranno un'ottima occasione per celebrare il 30° anniversario del franchise, con la possibilità di sfruttare i Joy-Con per divertirsi grazie al comparto multiplayer in locale.

Moonlighter

Sviluppatore: Digital Sun

Publisher: 11 bit studios

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Moonlighter è un action RPG con elementi roguelike che racconta la storia di Will, un coraggioso negoziante che coltiva il sogno di diventare un eroe. Per guadagnarsi da vivere, Will deve avventurarsi nei dungeon sparsi nei pressi del suo villaggio per sconfiggere gli strani mostri che lo popolano, così da ottenere nuovi oggetti da vendere nella propria bottega. Il gioco si presenta dunque come una via di mezzo tra un gestionale, un simulatore di vita e un GDR action sulla falsariga di The Legend of Zelda, il tutto arricchito da un comparto grafico in pixel art molto promettente.

Yesterday Origins

Sviluppatore: Pendulo Studios

Publisher: Microids

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita prevista: 31 maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Yesterday Origins riprende il filo narrativo iniziato con Yesterday (conosciuto in Italia con il titolo "New York Crimes"), andando ad approfondire finalmente l'interessante passato del protagonista John Yesterday. I giocatori dovranno affrontare un'indagine ricca di sorprese e colpi di scena, il tutto risolvendo enigmi complessi e interagendo con i vari personaggi incontrati sul cammino, proprio come nelle vecchie avventure grafiche. Dopo il debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il titolo sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 31 maggio.

Lumines Remastered

Sviluppatore: Resonoir

Publisher: Enhance Games

Genere: Puzzle game

Data di uscita prevista: maggio

Piattaforma: Nintendo Switch



Lumines Remastered, riedizione in alta definizione dell'omonimo titolo pubblicato su PSP nel 2004, si prepara ad approdare anche su Nintendo Switch a maggio (si rimane ancora in attesa del giorno di lancio preciso). Per chi non lo conoscesse, il gioco si presenta come un originale puzzle game musicale ideato da Tetsuya Mizuguchi, lo stesso autore responsabile di Rez e Child of Eden. Il remaster includerà inoltre l'inedita modalità Shuffle e nuovi avatar da sbloccare, oltre al supporto HD Rumble per i Joy-Con. Davvero imperdibile, in questo caso, la possibilità di giocare in modalità portatile con un buon paio di cuffie.