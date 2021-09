Nintendo Switch: la follia di Wario spicca tra i nuovi giochi di settembre

La stagione autunnale si apre sulla console ibrida con una rassegna di nuove uscite decisamente variegata e peculiare. Accanto a WarioWare: Get It Togheter!, nuova esclusiva targata Grande N, gli utenti Nintendo Switch potranno infatti metter mano ad attesi titoli inediti, tra Life is Strange: True Colors e Diablo II Resurrected. Non mancano però nemmeno i porting di opere da tempo disponibili su altri lidi, come Darksiders III o Dragon Ball Z: Kakarot. A chiudere il cerchio ci pensa il variopinto universo Indie, con, tra gli altri, i promettenti Lost in Random e Tails of Iron. Di seguito, ecco i giochi in arrivo su Nintendo Switch a settembre 2021: a cosa vi dedicherete?



Sonic Colours: Ultimate

Sviluppatore: Blind Squirrel

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Ad anni di distanza dalla pubblicazione dell'originale, Sonic Colours: Ultimate torna a proporre una delle avventure contemporanee del porcospino di casa SEGA. Nel colossale luna park interstellare edificato dal perfido Dottor Eggman, Sonic è pronto a sfrecciare a tutta velocità alla ricerca dei poveri Wisp. I piccoli alieni sono infatti sfruttati per alimentare il parco divertimenti, ma il nostro protagonista blu elettrico non è disposto a tollerare un simile sopruso.

Direttamente dall'epoca Nintendo Wii, il platform in tre dimensioni approda ora su Nintendo Switch con un comparto tecnico e grafico completamente rinnovato.



In attesa della recensione, trovate su Everyeye il provato di Sonic Colours: Ultimate, redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Life is Strange: True Colors

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Non è sempre facile controllare i sentimenti, ma la giovane Alex è diventata ormai una maestra nel campo. Grazie ai suoi speciali poteri, la ragazza è infatti in grado di osservare le emozioni di chi la circonda, con queste ultime che le appaiono come aure colorate. Proprio da tale abilità deriva il titolo del nuovo capitolo della serie Square Enix, battezzato Life is Strange: True Colors.

In arrivo in versione completa al Day One, l'avventura non sarà proposta in forma episodica, per una fruizione più immediata rispetto al recente passato della serie. Come di consueto, l'IP mira a porre il giocatore di fronte a scelte complesse e mai banali.



In attesa di vestire i panni di Alex, sulle nostre pagine trovate il nuovo provato di Life is Strange: True Colors, a cura di Gabriele Laurino.



Lost in Random

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Un'entità malvagia, affiancata da un oscuro dado, governa con il pugno di ferro il mondo di Random. Ogni tiro del dado modifica il destino dei cittadini, ed è proprio questa la circostanza che conduce alla separazione tra la giovane Even e l'amata sorella. Determinata a ricondurre Odd a casa, la protagonista partirà per un coraggioso viaggio, affiancata dal benevolo Dicey, un secondo dado che potrebbe mutare per sempre la vita degli abitanti del regno.

Sotto l'etichetta EA Originals, gli autori di Fe, Ghost Giant e Flipping Death tornano in scena per proporre una fiaba gotica caratterizzata da atmosfere burtoniane.



In attesa di immergersi in questa fiaba gotica, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Lost in Random, firmato dal nostro Marco Mottura.



NBA 2K22

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il pallone da basket torna a far risuonare la sua eco sul parquet dei palazzetti statunitensi. Anche quest'anno, gli sviluppatori di Visual Concepts propongono una nuova iterazione della propria serie sportiva dedicata all'universo di NBA e WNBA.

Ancora una volta, l'offerta ludica firmata dal team si presenta come alquanto variegata. Le aspiranti stelle del firmamento cestistico possono infatti concentrarsi sulla modalità La Mia Carriera, mentre allenatori e dirigenti in erba possono optare per le modalità MyTeam, La Mia Lega e Il Mio GM.



WarioWare: Get it Together!

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Party Game

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Una folle raccolta di improbabili minigiochi torna a calcare l'universo videoludico di casa Nintendo, con un nuovo capitolo della serie WarioWare. Con l'obiettivo di intrattenere gruppi di amici e familiari, WarioWare: Get It Together! propone una vasta selezione di modalità da vivere in compagnia, tra sfide sempre più assurde ed esilaranti.

Ad arricchire l'offerta dell'esclusiva Nintendo non poteva però mancare una modalità Storia. Quest'ultima vedrà il famigerato Wario vestire i panni di uno sviluppatore di videogiochi destinato ad essere risucchiato dalla sua ultima creazione. La campagna principale potrà essere affrontata in solitaria o in compagnia, grazie alla modalità cooperativa per due giocatori.



Per scoprire tutte le novità firmate Wario, sulle nostre pagine trovate un ricco speciale su WarioWare: Get It Together!, firmato da Andrea Fontanesi.



Eastward

Sviluppatore: Pixpil

Publisher: Chucklefish

Genere: Avventura

Data di uscita: 16 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Direttamente da Shanghai, il team di Pixpil propone una bizzarra avventura Indie ambientata in un lontano futuro. Minacciata da una sostanza tossica, l'umanità è ormai in declino, ma non tutte le speranze sono perdute. Un'insolita coppia di eroi, composta dal minatore John e dalla misteriosa Sam, sembra infatti avere le qualità necessarie a salvare il mondo intero. Tra puzzle, dungeon, scontri e boss fight, i giocatori dovranno sfruttare le qualità dei due protagonisti, per farsi strada in un mondo difficile a colpi di...lanciafiamme e - perché no - padelle.

Ad arricchire l'universo in pixel art di Eastward, troviamo una colonna sonora originale, firmata da Joel Corelitz (Death Stranding; Hohokum; The Unfinished Swan).



RiMS Racing

Sviluppatore: Raceward Studios

Publisher: Nacon

Genere: Racing

Data di uscita: 16 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Sono molti i veicoli che attendono nel garage di RiMS Racing, tra Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR e Yamaha YZF-R1. Nel titolo, gli amanti delle due ruote potranno vestire il duplice ruolo di piloti e ingegneri, correndo in pista e rifinendo ogni minimo dettaglio del proprio veicolo di gara.

I giocatori amanti delle sfide potranno confrontarsi sino all'ultima curva su dieci circuiti ufficiali, tra Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring e Paul Ricard. Non manca inoltre la possibilità di godersi il panorama in cinque speciali tragitti che si snodano tra USA, Norvegia, Australia, Spagna e Italia.



In attesa della versione Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate già la recensione si RiMS Racing firmata da Raffaello Rusconi.



Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita: 17 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito sul mercato nel corso del 2017, arriva ora anche su Nintendo Switch il sequel dell'acclamato Ni no Kuni. Rispetto al predecessore, il titolo Level-5 presenta però alcune importanti differenze. In questa sede è innanzitutto assente la collaborazione tra il team di sviluppo e Studio Ghibli, con un'importante variazione sul fronte del comparto artistico dell'opera. Modifiche di rilievo hanno inoltre coinvolto il gameplay, dal quale mancano i Famigli. Da segnalare inoltre l'introduzione di una componente gestionale, che chiederà al giocatore di supportare il protagonista Evan nell'edificazione di un regno.

Oltre all'avventura originale, la Prince's Edition del JRPG includerà tutti i contenuti di Ni no Kuni II resi disponibili in fase di supporto post-lancio. Tra questi ultimi, i DLC Adventure Pack, Labirinto del Sovrano Fantasma e Il Leggendario Libro del Mago.



Prima di immergersi nel titolo su Nintendo Switch, potete dedicarvi alla lettura della recensione di Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno, redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Tails of Iron

Sviluppatore: Odd Bug Studio

Publisher: United Label; CI Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 17 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Un intrigante souls-like in due dimensioni si affaccia sul mercato videoludico, per un Indie che sfida i giocatori a farsi strada nel Regno dei Ratti. Impersonando il topo erede al trono del reame, l'obiettivo sarà quello di liberare il dominio dal malefico controllo della civiltà delle rane. In seguito ad una violenta invasione, queste ultime hanno infatti assunto il controllo dell'area, sottomettendo senza pietà ogni ratto.

Tra schivate, rotolate e contrattacchi, Tails of Iron propone una formula di combattimento brutale, tra scontri ravvicinati e strategie che sfruttano le armi a distanza. Mutando equipaggiamento, raccogliendo risorse e accrescendo la propria esperienza, il giovane topo Redgi dovrà trovare il modo per sedere sul trono che gli spetta per diritto di nascita.



Diablo 2 Resurrected

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Sono trascorsi ormai vent'anni dal primo debutto dell'iconico Diablo II, ma ora la produzione Blizzard è pronta a fare ritorno in scena con un comparto tecnico rinnovato. Per l'occasione, gli avventurieri potranno varcare ancora una volta i cancelli di Sanctuarium, determinati a sfidare l'infernale potere di Diablo in persona. Per cercare di avere la meglio sul Signore della Distruzione, sarà possibile optare per lo stile di combattimento che più di sente affine, nei panni di Amazzoni, Assassine, Barbari, Druidi, Negromanti, Paladini e Incantatrici.

La campagna principale di Diablo II Resurrected potrà essere affrontata in solitaria o in compagnia, grazie ad una modalità cooperativa per un minimo di due e un massimo di otto giocatori. I più competitivi potranno invece approfittare del comparto multiplayer dedicato alle sfide PvP.



In attesa di tornare a Sanctuarium, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Diablo II Resurrected, a firma di Francesco Muccino.



Dragon Ball Z: Kakarot

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action GDR

Data di uscita: 24 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordita lo scorso anno, l'epopea videoludica che ripercorre gli archi narrativi cruciali dell'opera di Akira Toriyama raggiunge ora anche la console Nintendo. Scontri epici e dinamiche GDR attendono gli appassionati in Dragon Ball Z: Kakarot, tra missioni secondarie e duelli letali con Freezer, Cell o Majin Buu.

In aggiunta ai contenuti dell'edizione originale, la versione Nintendo Switch di Dragon Ball Z: Kakarot includerà anche il contenuto aggiuntivo Il Risveglio di un Nuovo Potere. Grazie a quest'ultimo, gli appassionati potranno affrontare boss fight aggiuntive, sfidare Lord Beerus e Golden Freezer. A ricompensare simili sforzi, ci penserà la possibilità di sbloccare Goku in versione Super Saiyan Blue.



Prima di evocare le Sfere del Dragon, potete dedicarvi alla lettura della recensione di Dragon Ball Z: Kakarot firmata dal nostro Giuseppe Arace.



Darksiders III

Sviluppatore: Gunfire Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito in origine nel corso del 2018, il terzo capitolo della saga THQ Nordic approda ora anche sulla console ibrida di casa Nintendo. Questa volta, il gameplay dall'anima hack-and-slash invita i giocatori a vestire i panni di Furia, impegnata in una violenta caccia ai Sette Peccati Capitali. Impugnando una letale frusta e sfruttando una serie di arcani incantesimi, il membro dei Cavalieri dell'Apocalisse dovrà cercare di preservare l'equilibrio sulla Terra.

L'Action Adventure sviluppato da Gunfire Games propone ambienti dalle atmosfere post-apocalittiche, che non hanno però potuto contare sul tradizionale contributo offerto alla serie dal talentuoso Joe Madureira.



In attesa della versione Nintendo Switch, la recensione di Darksiders III firmata dal nostro Francesco Fossetti attende sulle pagine di Everyeye.



Hot Wheels Unleashed

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Arcade

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il colosso USA delle automobiline giocattolo ha deciso di affidare all'italiana Milestone il marchio delle iconiche Hot Wheels, con il compito di trasportare i veicoli nel mondo dei videogiochi. Il risultato di questa prestigiosa collaborazione è Hot Wheels Unleashed, promettente racing game dall'anima orgogliosamente arcade.

Tra un folle circuito e l'altro, i piloti più creativi potranno cimentarsi anche con il ricco editor di circuiti presente in-game, con il quale il team di sviluppo sfida la community a dare libero sfogo alla fantasia.



In attesa di tonare a sognare con le automobiline Mattel, potete sfrecciare sul provato di Hot Wheels Unleashed redatto dal nostro Matteo Mangoni.



Astria Ascending

Sviluppatore: Artisan Studio

Publisher: Dear Villagers

Genere: JRPG

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Costituito da sviluppatori che hanno contribuito a serie del calibro di Final Fantasy, Nier Automata e Bravely Default, il team indipendente di Artisan Studio propone al pubblico il nuovo Astria Ascending, JRPG in due dimensioni, il titolo promette oltre 50 ore di avventura tra scenari di stampo fantasy, lungo i quali scoprire una narrazione dai toni adulti e maturi.

Con venti classi tra cui scegliere, gli avventurieri potranno costituire un party composto di otto eroi, coi quali affrontare molteplici combattimenti a turni. A fare da sfondo all'epopea fantastica, troviamo animazioni tradizionali e ambientazioni disegnate a mano.



In attesa di scoprire cosa riserverà questa nuova IP, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Astria Ascending firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.