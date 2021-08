Nintendo Switch: i nuovi giochi di agosto, è il mese di No More Heroes 3

Come spesso accade, l'offerta della console ibrida di Kyoto si differenzia in parte da quanto visto sulle altre piattaforme, con il cuore dell'estate che sarà dominato dal ritorno di Travis Touchdown in No More Heroes III. Accanto all'opera di SUDA 51, l'hardware della Grande N accoglie intriganti produzioni indipendenti, da Hoa agli italiani Foreclosed e Baldo: The Guardian Owls, passando per Greak: Memories of Azur. Dall'ecosistema Microsoft, arriva inoltre The Falconeer: Warrior Edition, mentre gli amanti delle due ruote e dei GDR potranno concentrarsi su RiMS Racing e King's Bounty II. Ecco dunque i nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch ad agosto 2021: buona lettura!



Dreamscaper

Sviluppatore: Afterbunner Studios

Publisher: Freedom Games

Genere: Azione / Roguelike

Data di uscita: 5 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Roguelike dall'impianto ludico action, Dreamscaper si basa su di una rappresentazione del ciclo sonno/veglia. Nei panni della protagonista Cassidy, i giocatori vivranno una fase notturna, durante la quale si ritroveranno ad affrontare gli incubi della ragazza, in un gameplay profondo e stratificato sul quale si allunga l'ombra della morte permanente. Tra le tenebre, Cassidy è chiamata ad affrontare boss che personificano l'Isolamento, la Paura, la Negatività, la Perdita e altri sentimenti negativi.

Al risveglio, la protagonista potrà invece esplorare la città di Redheaven, dove intessere relazioni e costruire ricordi che la renderanno progressivamente più potente nelle sue battaglie notturne.



The Falconeer: Warrior Edition

Sviluppatore: Tomas Sala

Publisher: Wired Productions

Genere: Action RPG

Data di uscita: 5 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



L'Action RPG open-world sviluppato interamente da Tomas Sala si appresta a trovare spazio anche su Nintendo Switch, dopo un debutto in esclusiva su piattaforme Microsoft. Avventura da vivere tra i cieli, The Falconeer vede i giocatori salire in sella ad un possente rapace da guerra. Rafforzando il proprio legame con il volatile, si dovranno affrontare letali combattimenti aerei, ma non solo. Il suggestivo mondo di gioco lascia infatti ampio spazio all'esplorazione, tra scenari innevati e immensi oceani.

In occasione del suo secondo Day One, The Falconeer si presenta nella nuova Warrior Edition, che include al suo interno tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in fase di supporto post-lancio. Tra questi ultimi trovano spazio anche i DLC Atun's Folly ed Edge of the World. Quest'ultimo, in particolare, sarà disponibile a partire dal 5 agosto 2021, e introdurrà un nuovo arco narrativo, una sezione aggiuntiva della mappa di gioco e diverse missioni secondarie.



In attesa dell'esordio sulla console ibrida, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PC di The Falconeer, a cura del nostro Andrea Fontanesi.



Foreclosed

Sviluppatore:Antab Studio

Publisher: Merge Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Nei panni del fuggitivo Evan Kapnos, i giocatori dovranno farsi strada tra le oscure vie di Foreclosed, metropoli cyberpunk pullulante di pericoli e corruzione. Colpito da sequestro della propria identità e privato di lavoro, impianti e accesso alla blockchain della città, il protagonista dell'Action RPG rischia di svanire per sempre. Quando tutto ciò che gli è stato sottratto sta per essere messo all'asta, ad Evan non resta altro da fare che darsi alla fuga.

Sviluppato da un team italiano, Foreclosed promette una narrazione coinvolgente, tra complotti e colpi di scena. In un futuro distopico, armi e impianti cibernetici offrono infinite opzioni per fronteggiare i nemici.



In attesa del debutto di questo nuovo mondo cyberpunk, la Redazione di Everyeye ha dialogato con Antab Studio, in una ricca intervista dedicata a Foreclosed.



Greak: Memories of Azur

Sviluppatore: Navegante Entertainment

Publisher: Team 17

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 17 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Un mondo completamente interconnesso, scenari 2D realizzati a mano e una colonna sonora originale orchestrale attendono i giocatori in Greak: Memories of Azur. Nel tentativo di sfuggire all'invasione dei crudeli Urlag, il mago Greak è costretto a intraprendere un viaggio alla ricerca delle componenti necessarie per costruire un'astronave e abbandonare così il regno di Azur.

Tra enigmi, combattimenti e ambientazioni suggestive, l'Indie edito da Team 17 è un'avventura single player che consente ai giocatori di controllare tre differenti personaggi. Nella sua impresa, Greak sarà infatti supportato dai suoi fratelli Adara e Raydel, ognuno dei quali dotato di abilità uniche.



RiMS Racing

Sviluppatore: Raceword Studios

Publisher: Nacon

Genere: Racing

Data di uscita: 19 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Il garage di RiMS Racing mette a disposizione sui blocchi di partenza le potentissime Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1. Una volta selezionato il proprio veicolo preferito, i giocatori potranno vestire il duplice ruolo di pilota e ingegnere, cimentandosi in corse sfrenate o in operazioni di modifica e personalizzazione della due ruote.

I piloti in cerca di competizioni adrenaliniche potranno sfrecciare in dieci circuiti ufficiali, che includono Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard, ma non solo. Nel titolo simulativo di Raceword Studios trovano infatti spazio anche strade alternative, con speciali tracciati ambientati in Stati Uniti, Norvegia, Australia, Spagna e Italia.



In attesa di scendere in pista, sulle pagine di Everyeye potete effettuare una fermata presso il provato di RiMS Racing redatto da Matteo Mangoni.



Space Scavenger

Sviluppatore: Red Cabin Games

Publisher: Red Cabin Games

Genere: Action / Roguelike

Data di uscita: 20 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su PC, arriva ora anche su Nintendo Switch il peculiare Action Roguelike a tema spaziale. In Space Scavenger, il giocatore costruisce e guida una propria astronave personalizzata, attraverso scenari caratterizzati da un'estetica cartoon e minimale. Nel tentativo di fare ritorno a casa, saremo chiamati a superare intere galassie popolate da alieni ostili, lungo orizzonti siderali generati in maniera procedurale.

Tra pianeti sempre più bizzarri, ci si imbatterà in componenti sempre più diversificate per la propria navicella spaziale: riusciremo a portare a termine il viaggio?



King's Bounty 2

Sviluppatore: 1C Entertainment

Publisher: 1C Entertainment

Genere: GDR

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Il regno open-world di Antara è ormai in preda al caos. Sono sempre di più le contee che richiedono l'indipendenza, mentre anche oltremare cala l'influenza del sovrano. Banditi e creature animate da oscuri negromanti dilagano nel mondo di Nostria, pronti a distruggerlo per sempre. Per fronteggiare l'orda di nuovi nemici, i giocatori potranno scegliere di vestire i panni di uno dei tre protagonisti di King's Bounty II, per plasmarne il cammino tramite le proprie scelte.

L'atteso sequel del GDR a turni promette agli appassionati del genere un'avventura epica, da vivere tra eserciti, complotti e campi di battaglia.



Prima di avventurarsi tra i pericoli di Antara, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di King's Bounty II firmato da Daniele D'Orefice.



Hoa

Sviluppatore: Skrollcat Studios

Publisher: PM Studio

Genere: Puzzle / Platform

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Hoa è una piccola folletta impegnata in un evocativo viaggio attraverso scenari carichi di suggestioni. Tra misteriosi golem e tenere creature del reame degli insetti, la protagonista si cimenterà in un'avventura di stampo puzzle-platform. Lungo il cammino, scarabei, coccinelle e altri abitanti dei boschi presteranno ad Hoa il proprio aiuto, mentre boss fight peculiari attendono tra la vegetazione.

Con scenari realizzati a mano e una colonna sonora completamente originale, Hoa richiama alla mente le grandi produzioni animate dello Studio Ghibli.



Baldo: the Guardian Owls

Sviluppatore: Naps Team

Publisher: Naps Team

Genere: Azione / Avventura / RPG

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Lo sviluppo videoludico nostrano brilla con forza nell'agosto 2021: il mercato accoglie infatti non solo Foreclosed, ma anche Baldo: the Guardian Owls. Dopo aver incantato il pubblico con un immaginario che pare fondere la magia dello Studio Ghibli con le fondamenta di The Legend of Zelda, la promettente avventura ruolistica italiana è pronta al debutto.

Tra la misteriosa nascita di un "bambino dal cuore puro" e il possibile ritorno dagli Inferi di una "creatura senza cuore", il titolo open-world promette di dar vita ad una fiaba moderna, tra emozioni, magia e personaggi bizzarri.



In attesa di affrontare questa magica avventura, sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di Baldo: The Guardian Owls, a cura del nostro Gabriele Carollo.



No More Heroes 3

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: Grasshopper Manufacture

Genere: Azione

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo aver riportato in scena Travis Touchdown con il bizzarro spin-off Travis Strikes Again: No More Heroes, il vulcanico SUDA 51 è pronto a proporre un nuovo capitolo principale della saga di No More Heroes. Per la sua terza avventura, il peculiare assassino impugnerà la Beam Katana per fronteggiare un avversario completamente inaspettato. In No More Heroes III, il pericolo giunge infatti dallo spazio profondo, con Travis Touchdown che dovrà fronteggiare boss sempre più improbabili.

A fare da sfondo alla frenetica azione di gioco, vi sarà Santa Destroy, ambientazione già nota ai fan della saga, che potranno però ritrovarvi diverse sorprese. Immancabile infine il supporto ai comandi di movimento, con i Joy-Con pronti ad eseguire letali fendenti.



In attesa di poter tornare a impugnare la Beam Katana, vi invitiamo a compiere un viaggio nella poetica di SUDA 51, grazie al ricco speciale firmato da Federico Sardo.



Rustler

Sviluppatore: Jutsu Games

Publisher: Modus Games

Genere: Azione

Data di uscita: 31 Agosto

Piattaforme: Nintendo Switch



Se vi siete mai domandati quale potrebbe essere il risultato di una fusione tra la serie GTA e un'ambientazione medievale nonsense, Rustler - altrimenti noto come Grand Theft Horse - è la produzione che stavate aspettando. Il team di Jutsu Games propone infatti un'avventura con visuale dall'alto che punta tutto su di un mix straniante tra azione, humor e riferimenti alla cultura pop.

Nei panni del protagonista Guy, darsi al furto di cavalli o agli assalti alle forze dell'Inquisizione saranno solamente le opzioni più banali a disposizione dei giocatori. L'open world medievale consentirà infatti di truccare la propria cavalcatura, di seminare il caos tra contadini e banditi, ma anche, perché no, di unirsi alla setta dei terrasferisti.



In attesa di scoprire l'offerta completa di questo GTA medievale, sulle pagine di Everyeye trovate le prime impressioni del nostro Alessandro Bruni, riassunte in un ricco provato di Rustler.