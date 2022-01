Nintendo Switch: nuovi giochi di febbraio 2022, da Monark a Kingdom Hearts

Dopo un inizio anno all'insegna del debutto di Leggende Pokémon: Arceus, il 2022 di Nintendo Switch prosegue all'insegna del supporto delle Terze Parti all'hardware di Kyoto. In seguito al trionfale esordio di Sora in Super Smash Bros Ultimate e alla pubblicazione al Day One di Kingdom Hearts: Melody of Memory su Nintendo Switch, anche la console ibrida accoglie ora il magico universo della saga Square Enix. Grazie alle potenzialità del Cloud gaming, l'hardware di Kyoto propone infatti l'intera epopea che fonde gli universi di Disney e Final Fantasy, dal primo Kingdom Hearts a Kingdom Hearts III.



Accanto a Square Enix, anche Ubisoft porta su Nintendo Switch una serie di grandi classici, con la sua Assassin's Creed: The Ezio Collection. Da Monark a Sol Cresta, passando per OlliOlli World e Ocean's Heart, il nuovo mese della console ibrida offre un'ampia libertà di scelta, spaziando tra generi, tematiche, grandi AAA e intriganti Indie. Di seguito, vi proponiamo come di consueto la nostra rassegna completa dei nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo sul mercato videoludico nel corso del febbraio 2022: che cosa proverete sulla console ibrida?



Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



È giunto il momento per il pubblico Nintendo di partire alla (ri)scoperta dell'intera saga del Reame dei Cuori. Grazie al Cloud gaming, sempre più diffuso sulla console ibrida, sull'hardware trova infatti asilo l'epopea di Sora, Pippo e Paperino, da vivere tra mondi Disney, riferimenti a Final Fantasy e personaggi completamente inediti.

Raccolta perfetta per muovere i primi passi nel mondo della serie, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX include: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:coded (filmati rimasterizzati in HD).



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - Cloud Version

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



In uscita il medesimo giorno di Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version, questa seconda raccolta Square Enix propone al pubblico tutti i contenuti che costituiscono il raccordo tra i primi capitoli della serie e Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue include al suo interno i seguenti titoli: Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD (rimasterizzato in full HD) e Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage. Inoltre, troviamo incluso anche Kingdom Hearts X Back Cover, un film in HD che si pone come prequel dell'intera saga e racconta la misteriosa storia dei Veggenti.



Kingdom Hearts III + Re: Mind (DLC) - Cloud Version

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



L'articolata saga di Xehanort giunge al termine anche su Nintendo Switch. Sfruttando le potenzialità del Cloud gaming, Kingdom Hearts III raggiunge i lidi della console ibrida, per un'ultima avventura in compagnia di Sora, Pippo e Paperino. La Guerra del Keyblade è ormai in procinto di scatenarsi, con le forze di luce e oscurità prote ad un ultimo e violento confronto: chi avrà la meglio?

Nella raccolta proposta sulla console Nintendo, Square Enix include anche il DLC Re: Mind, esordito solamente in un secondo momento rispetto al debutto di Kingdom Hearts III. Al suo interno, il viaggio di Sora trova un ulteriore epilogo, che consente di fare chiarezza sul destino di Kairi e del coraggioso protagonista.



In attesa di testare la versione Cloud proposta su Nintendo Switch, sulle nostre pagine trovate la recensione di Kingdom Hearts III, a firma di Antonello "Kirito" Bello.



Kingdom Hearts - Integrum Masterpiece for Cloud

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



I giocatori attivi su Nintendo Switch potranno partire alla scoperta della saga Square Enix sia tramite l'acquisto dei singoli capitoli sia tramite la Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece, la raccolta definitiva pensata per il Cloud gaming.

All'interno di questa edizione, sono inclusi tutti i contenuti previsti per i già citati Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC).



OlliOlli World

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

Genere: Sportivo

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Il variopinto mondo di Radlandia è pronto ad accogliere gli amanti dello skateboard, con le sue personalità singolari e le innumerevoli piste sulle quali sfrecciare. Trick e acrobazie metteranno alla prova anche i giocatori più abili, per un'avventura moderna, ma dal sapore nostalgico.

Non manca infine un comparto multigiocatore pensato per le sfide in compagnia. All'interno del titolo di Roll7, gli amanti dello skateboard potranno infatti approfittare di livelli condivisibili e Leghe multiplayer.



Prima di scatenarsi a suon di trick, potete consultare il ricco provato di OlliOlliWorld firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Ocean's Heart

Sviluppatore: Max Mraz

Publisher: Mordcurrent

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Accolto positivamente su PC, Ocean's Heart raggiunge ora anche i lidi di Nintendo Switch, proponendo al pubblico della console ibrida l'apprezzata avventura ispirata ai primi The Legend of Zelda. Con la struttura di un Action RPG con visuale isometrica, l'intrigante Indie si presenta al pubblico con un'estetica completamente in pixel art.

Al centro della scena troviamo la giovane Tilia, impegnata in un viaggio alla ricerca del padre scomparso. Tra puzzle ambientali, boss fight, crafting ed esplorazione, l'esperienza proposta da Ocean's Heart promette un'avventura ricca di sfumature, da vivere impugnando armi e scagliando incantesimi.



Dynasty Warriors 9: Empires

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Strategico

Data di uscita: 15 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Nel medesimo giorno in cui Dynasty Warriors 9: Empires accoglie il supporto alla lingua italiana su PC, il titolo Koei Tecmo sbarca anche nell'universo console. Assedio dopo assedio, i giocatori dovranno guidare le proprie forze alla conquista di possenti castelli. Per garantirsi la vittoria, sarà necessaria un'attenta pianificazione e una valutazione delle condizioni ambientali.

Sceglierete di essere Monarchi, Generali, Ufficiali indipendenti o altro ancora? I diversi stili di vita ampliano l'offerta del nuovo Dynasty Warriors, con il protagonista che dovrà provare la propria abilità anche nell'arte della politica.



Assassin's Creed: The Ezio Collection

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 17 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



A sorpresa, Ubisoft porta sulla console ibrida l'intera trilogia di Assassin's Creed dedicata ad Ezio Auditore. Disponibile sul mercato videoludico ormai da diversi anni, la Ezio Collection racconta l'avventurosa esistenza dell'Assassino italiano, ancora oggi tra i protagonisti più amati dell'intera saga francese. Dalla Firenze che ha dato i natali al personaggio, passando per le suggestive ricostruzioni di Venezia e Roma, sino a varcare i confini dell'esotica Costantinopoli, Ezio Auditore si prepara a spiccare il salto della fede sull'ultimo hardware del colosso di Kyoto.

All'interno della raccolta, l'utenza Nintendo Switch potrà trovare ad attenderla Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations e i due cortometraggi Lineage ed Embers.



Death's Gambit: Afterlife

Sviluppatore: Serenity Forge

Publisher: Serenity Forge

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 18 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Edizione nuova ed estesa dell'originale Death's Gambit, il titolo di Serenity Forge pone i giocatori nei panni del braccio destro della Morte. In questo intrigante metroidvania 2D, saremo chiamati ad affrontare i guardiani immortali del regno di Siradon. Determinato a purificarne l'anima, il nostro alter-ego videoludico potrà contare su di un'ampia selezione di talenti sbloccabili, armi e abilità. Padroneggiare queste ultime sarà l'unico modo per avere la meglio nelle impegnative boss fight, che richiederanno inventiva e destrezza. Presente all'appello anche una componente RPG, con il finale dell'avventura che muterà a seconda delle nostre azioni.

Rispetto alla versione originale, Death's Gambit: Afterlife include dieci livelli aggiuntivi, oltre trenta armi inedite, cinque nuovi boss, meccaniche di gameplay aggiornate e altro ancora.



Sol Cresta

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Shoot'em up

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Le forze di Madler hanno sconfitto il genere umano, costretto ad abbandonare il cuore del sistema solare e a ripiegare sulle lune di Nettuno. L'umanità non ha però ancora gettato la spugna ed è pronta ad un ultimo scontro spaziale con gli avversari. A bordo dell'ammiraglia Yamato, i giocatori dovranno decidere le sorti del genere umano in Sol Cresta, shoot'em up che recupera la tradizione di Moon Cresta e Terra Cresta.

Sol Cresta rappresenta il primo passo per il progetto NEO-Classic Arcade di Platinum Games. Con quest'ultimo, la talentuosa software house mira a riproporre classici del passato, aggiornati con dinamiche ludiche moderne.



Ghosts

Sviluppatore: Visible Games

Publisher: Limited Run Games

Genere: Horror

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Jed Shepherd, già autore di Host, horror game spopolato su Zoom durante i lockdown, torna ora alla carica con un progetto a dir poco peculiare. Finanziato su Kickstarter con ampio margine, Ghosts è un'avventura grafica in tempo reale completamente in live action...che potrà essere giocata ogni giorno, ma soltanto alle ore 22:00 in punto del proprio fuso orario locale!

Per l'occasione, la quasi totalità del cast di Host è pronta a fare ritorno in scena. I giocatori vestiranno i panni di un produttore televisivo incaricato di gestire un'emittente ormai prossima al fallimento: FrightTV. Nel corso del gioco, osserveremo andare in onda una nuova versione di Ghosts, show televisivo nel quale presunti acchiappafantasmi cercano di scacciare spiriti ostili. Questa volta, però, qualcosa sembra andare storto, mentre la minaccia del fantasma di una dama promette di scatenare il caos.



Edge of Eternity: Cloud Version

Sviluppatore: Midgar Studio

Publisher: Dear Villagers; Maple Whispering Limited

Genere: JRPG

Data di uscita: 23 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PC, il JRPG figlio di un team francese approda su Nintendo Switch grazie alla tecnologia Cloud. Anche sulla console ibrida, Daryon e Selene dovranno affrontare un viaggio epico per cercare di salvare il proprio pianeta dalla minaccia aliena della Corrosione. Mentre attorno a loro gli esseri viventi mutano orribilmente, i due protagonisti di Edge of Eternity dovranno superare scontri caratterizzati da un combat system a a turni.

Con una longevità di oltre 50 ore, il JRPG promette di mettere in scena un racconto emozionante e ricco di colpi di scena.



In attesa di scoprire la qualità proposta dalla versione Cloud del JRPG, vi consigliamo la lettura della nostra anteprima di Edge of Eternity, realizzata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Monark

Sviluppatore: FURYU Corporation

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Commistione tra JRPG e strategico, Monark promette di calare gli appassionati entro i confini di un immaginario oscuro e opprimente. Sullo sfondo di un Giappone contemporaneo e apparentemente ordinario, il protagonista si ritroverà ad affrontare un evento inspiegabile. Con la scuola superiore Shin Mikado Academy avvolta all'improvviso da una fitta nebbia, una dimensione alternativa si spalanca sulla scuola del Sol Levante, rivelando l'esistenza di creature demoniache.

Per affrontare l'inquietante situazione, il nostro protagonista non potrà fare altro che abbandonarsi alla follia, allentando progressivamente il controllo sulla propria mente.



In attesa di avventurarvi tra gli oscuri scenari del JRPG, trovate una ricca intervista al team di Monark, condotta per Everyeye dal nostro Antenello "Kirito" Bello.