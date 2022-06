Nintendo Switch: tutti i giochi di giugno, da Mario Strikers a Fire Emblem

Grande inizio estate sulla console ibrida, con un nuovo mese che porta con sé diverse esclusive. Principale protagonista delle prossime quattro settimane è Mario Strikers: Battle League Football, al quale si affianca prontamente anche l'azione tattica di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Presenti all'appello Indie estremamente interessanti, da Silt a Card Shark, senza dimenticare porting di rilievo, tra cui Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles. Di seguito, ecco dunque i nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a giugno 2022: con cosa vi divertirete?

Silt

Sviluppatore: Spiral Circuit

Publisher: Sold Out

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 1 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Tra surreali atmosfere in bianco e nero, Silt è pronto a calare i giocatori nei panni di un sommozzatore chiamato ad esplorare le profondità di cupi oceani in bianco e nero. Popolate da creature pericolose e surreali, le acque sembrano celare oscuri misteri e insondabili verità. Per sua fortuna, tuttavia, il nostro sommozzatore ha la capacità di assumere il controllo di ognuna di queste creature acquatiche. Grazie al potere, il giocatore potrà risolvere puzzle ed enigmi e proseguire la sua discesa in profondità.

Sviluppato da un piccolo team britannico, Silt aveva attirato grande interesse già in occasione dell'annuncio all'E3 2021, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Silt.

Card Shark

Sviluppatore: Nerial

Publisher: Devolver Digital

Genere: Card Game / Avventura

Data di uscita: 2 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Dalle inarrestabili fucine creative di Devolver Digital, arriva una nuova produzione indipendente parecchio intrigante. Il team di Nerial vi invita a scoprire la Francia del XVIII secolo a suon di sale da gioco e trucchi di carte. Imparando a barare come un vero esperto, sarà possibile raggiungere persino la corte del re, il tutto mentre si cerca di svelare un articolato complotto.

Dietro Card Shark si cela un ricco team creativo, che include l'autore di Pikuniku e una colonna sonora orchestrale firmata da Andrea Boccadoro.



Per scoprire maggiori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla recensione di Card Shark , a firma di Andrea Sorichetti.

Wonder Boy Collection

Sviluppatore: ININ Games

Publisher: ININ Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 3 giugno

Piattaforme: PlayStation 4



Con Wonder Boy Collection, il team di ININ Games riporta in auge l'amata serie Action RPG. Nella raccolta, in particolare, troviamo inclusi quattro giochi della saga: Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) e Monster World IV (1994).

Ad arricchire questa raccolta dall'anima nostalgica, troviamo una serie di accorgimenti aggiuntivi, come la possibilità di salvare la partita in qualunque momento e l'inclusione di diversi filtri grafici.

Star Wars Knights of the Old Republic II

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: GDR

Data di uscita: 8 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



A sorpresa, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords si prepara ad approdare su Nintendo Switch, grazie ad un porting realizzato da Aspyr Media. Comprensivo di supporto alla lingua italiana e del DLC Restored Content (in arrivo in fase di supporto post lancio), il titolo porta sulla console ibrida un ulteriore tassello del mondo videoludico di Guerre Stellari.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi conclusivi dell'acclamato Star Wars: Knights of the Old Republic, il sequel vede l'ordine Jedi ormai prossimo all'estinzione, ma un giovane apprendista potrebbe cambiare le sorti della Galassia. Ancora una volta, gli amanti della Galassia Lontana Lontana dovranno scegliere se abbracciare il lato Chiaro o il lato Oscuro della Forza.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 10 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



A distanza di qualche tempo dal primo esordio del piccchiaduro, arriva, dopo essere stata richiesta a gran voce dal pubblico, la versione per Nintendo Switch di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles. La triste storia di Tanjiro Kamado e di sua sorella Nezuko lascia dunque ancora una volta la carta stampata per prendere vita sulla console ibrida. Nel cast del titolo, gli appassionati non troveranno solamente i due protagonisti, ma una vasta selezione di comprimari e villain tratti dal celebre manga nipponico.

Accanto ad una modalità avventura che ripercorre la storia di Demon Slayer, il titolo include anche molteplici opzioni di gioco in multiplayer, sia in locale sia online.



Maggiori dettagli sul titolo sono inclusi nella ricca recensione di Demon Slayer - Kimetsu no Yaika: The Hinokami Chronicles, a firma di Gabriele Laurino.

Mario Strikers Battle League Football

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Sportivo

Data di uscita: 10 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Avete sempre sognato di scendere in campo per colpire il pallone da calcio in sfide completamente prive di regole? Allora Mario Strikers: Battle League Football è l'esperienza che stavate aspettando! Dall'universo Nintendo, arriva una nuova avventura sportiva per Mario e compagni, pronti a cimentarsi con una strana versione del calcio made nel Regno dei Funghi. Organizzati in squadre da 5 giocatori, il noto idraulico italiano, Bowser, Luigi, Toad, Donkey Kong e tanti altri sono pronti a darsi battaglia sino all'ultimo goal!

Ovviamente, non potevano mancare all'appello le sfide multiplayer, con Mario Strikers: Battle League Football che include un comparto multigiocatore da vivere sia in locale sia online.



Per prepararvi al calcio d'inizio, non c'è modo migliore di dedicarsi alla lettura del ricco provato di Mario Strikers: Battle League Football firmato dal nostro Gabriele Laurino.

Redout 2

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: Saber Interactive

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



La tradizione di serie quali F-Zero e Wipeout torna a rivivere ancora una volta grazie a 34BigThings. La software house italiana firma infatti Redout 2, proponendo una selezione di 36 circuiti, tutti completamente reversibili. Tra una curva e l'altra, i veicoli anti-gravitazionali potranno sfoggiare livree e strutture completamente personalizzabili, tra alettoni, magneti, ali e motori a razzo.

Non manca inoltre nemmeno un comparto multigiocatore online, con tanto di supporto post lancio strutturato in stagioni ricche di ricompense estetiche esclusive.

Fall Guys Ultimate Knockout

Sviluppatore: MediaTonic

Publisher: Devolver Digital

Genere: Battle Royale / Party Game

Data di uscita: 21 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo l'iniziale debutto di Fall Guys: Ultimate Knockout su PS4 e PC, il chiassoso battle royale raggiunge ora anche i lidi di Nintendo Switch. Coloratissimo e basato su improbabili sfide multigiocatore, il party game mette l'uno contro l'altro un vasto gruppo di personaggi dalle fattezze bizzarre. Ispirate al format giapponese Takeshi's Castle, le competizioni sono divertenti e cariche di ironia.

Con l'arrivo di Fall Guys: Ultimate Knockout su nuove piattaforme, parte l'iniziativa "Free for All", con il titolo che si trasforma ufficialmente in un free to play.



Prima di dedicarvi alla caccia alla corona, potete dedicarvi alla lettura della recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, a cura di Giovanni Panzano.

Sonic Origins

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 23 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo il ritorno al cinema, il porcospino blu di casa SEGA è pronto a sfrecciare ancora una volta anche su console. Grazie ad una nuova raccolta videoludica, in particolare, i giocatori potranno mettere le mani su quattro avventure del passato di Sonic.

In Sonic Origins, in particolare, il colosso del videogioco include Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, tutti in versione completamente rimasterizzata.

Fire Emblem Warriors Three Hopes

Sviluppatore: Intelligent Systems

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Tattico / Avventura

Data di uscita: 24 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Ambientato nel medesimo universo di Fire Emblem: Three Houses, il titolo firmato da Intelligent System pone i giocatori nei panni del misterioso mercenario Shez. Impegnato in un continuo scontro con il suo acerrimo nemico, noto come il "Flagello Cinereo", il giovane farà presto la conoscenza dei tre futuri sovrani del Fodlan.

Avventura di stampo tattico, Fire Emblem Warriors: Three Hopes consente ai giocatori di dare ordini in tempo reale ad un gruppo di alleati. Alternando scontri e momenti nei quali approfondire i rapporti tra i personaggi, il titolo Koei Tecmo include anche alcune delle dinamiche strategiche tipiche della serie Nintendo.

Madison

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Survival horror piscologico, Madison pone i giocatori nei panni di Luca, un giovane prigioniero di un incubo scatenato da un potente demone. Risvegliatosi in una stanza buia, il protagonista si rende infatti conto di avere le mani completamente insanguinate. Privo di memoria del passato recente, inizierà ad esplorare un luogo a dir poco inquietante, nella speranza di ritrovare la luce e il senno.

Ispirandosi alla claustrofobia di P.T. e alle dinamiche di gameplay di Fatal Frame, Madison pone nelle mani del protagonista una fotocamera istantanea, con la quale i giocatori dovranno cercare di decifrare il sovrannaturale.