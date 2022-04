Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita ad aprile 2022

Dopo Kirby e la Terra Perduta, Triangle Strategy, Rune Factory 5 e Chocobo GP, la primavera della console ibrida rallenta il ritmo delle pubblicazioni, pur conservando una stimolante varietà. Sul fronte delle esclusive a marchio Grande N, troviamo pronto al debutto Nintendo Switch Sports, determinato a far scatenare i videogiocatori a colpi di Joy-Con. Dalle Terze Parti, è invece finalmente il momento di accogliere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Al contempo, il pubblico dell'hardware Nintendo accoglie il porting dell'acclamato 13 Sentinels: Aegis Rim, mentre dal passato entrano in catalogo titoli quali Star Wars: the Force Unleashed o Zombie Army 4. Non mancano infine gli Indie intriganti, da tERRORbane a Chinatown Detective Agency. Impugnate dunque i Joy-Con, noi vi auguriamo una buona lettura con la rassegna dei nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch ad aprile 2022.



tERRORbane

Sviluppatore: BitNine Studios

Publisher: WhisperGames

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Castelli, templi, astronavi e vault futuristici popolano questa bizzarra avventura dai toni comici, che mira a ripercorrere con ironia la storia del videogioco. In apparenza una missione "tradizionale" per la salvezza di un mondo fantasy, tERRORbane è in realtà una sfida contro un malvagio sviluppatore che ha colmato di bug e glitch il proprio gioco. Preso atto della situazione, all'eroe di turno non resta altro da fare che compilare una Bug List e tramutare gli errori nei suoi più potenti alleati.

Ogni decisione presa in tERRORbane può mutare i luoghi che si visiteranno, aprendo così la strada a nuove esplorazioni, anche una volta raggiunti i titoli di coda.



LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros

Genere: Avventura

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Dal Millenium Falcon agli Ala-X, da Darth Vader a Obi-Wan e da Tatooine a Endor, ogni veicolo, personaggio o ambientazione della storia di Guerre Stellari attende in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. I mattoncini danesi vanno a comporre il videogioco LEGO più ambizioso di sempre, oltre che un eccezionale compendio della sempre più vasta Galassia Lontana Lontana. Con una struttura open-world, la produzione TT Games racchiude in sé nove giochi in uno, ciascuno dedicato ad una delle pellicole della saga principale di Star Wars, dalla trilogia prequel sino all'epilogo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nell'affrontare l'epopea di Anakin, la crescita di Luke e l'ascesa di Leila, i giocatori di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker potranno contare anche sull'aiuto di un amico, grazie al supporto alla modalità multiplayer cooperativa.



Che la Forza sia con voi, ma prima preparatevi al viaggio nel provato di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



MLB The Show 22

Sviluppatore: Sony San Diego

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Sportivo

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Nonostante sia sviluppato da Sony San Diego, MLB The Show 22 si rende protagonista di una pubblicazione multipiattaforma, che porta il titolo anche su Nintendo Switch. Al cuore dell'esperienza, gli amanti del diamante troveranno la modalità Road to the Show, nella quale dovranno trasformare il proprio alter-ego in una vera star del baseball statunitense. A corredo, rispondono però all'appello anche tante modalità alternative, tra giochi di carte e sfide speciali, e un ricco comparto multiplayer.

In MLB The Show 22, il team di sviluppo dedica particolare riguardo ai neofiti dello sport, proponendo nuovi livelli di difficoltà e moltissime guide introduttive.



Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Molto attesa dagli appassionati di JRPG, arriva finalmente una versione rimasterizzata di Chrono Cross, che riporta in scena questa epopea fantasy del passato. In un intreccio narrativo che coinvolge oltre 40 personaggi, i giocatori si ritroveranno a viaggiare attraverso due universi comunicanti.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition include ovviamente molteplici migliorie rispetto all'originale. Sul fronte tecnico, possiamo segnalare risoluzione più elevate, nuovi modelli in HD e animazioni più ricercate. A livello di gameplay, rispondono invece all'appello la possibilità di attivare un sistema di combattimento automatico, e di evitare gli incontri casuali con gli avversari.



Chinatown Detective Agency

Sviluppatore: General Interactive

Publisher: Humble Games; WhisperGames

Genere: Avventura Punta & Clicca

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Nuova e intrigante avventura Punta & Clicca, Chinataown Detective Agency trasporta i giocatori in un immaginario cybernoir, collocato nella Singapore del 2037. Qui, Amira Darma ha abbandonato la propria carriera nell'INTERPOL e ha aperto una agenzia investigativa privata. La sua nuova attività è pronta a condurla in ogni angolo del mondo, per indagini che andranno oltre i confini del videogioco.

Caratteristica distintiva del titolo è infatti la necessità di combinare indizi in-game e ricerche nel mondo reale per poter procedere con la risoluzione dei casi. Scoprire l'origine di una citazione o rintracciare il rete il codice internazionale di un aeroporto sono alcuni esempi delle sfide che Chinatown Detective Agency pone al giocatore.



13 Sentinels: Aegis Rim

Sviluppatore: Vanillaware

Publisher: Atlus

Genere: JRPG / Avventura / Strategia

Data di uscita: 12 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Acclamato da pubblico e critica dopo l'esordio in esclusiva su PS4, 13 Sentinels: Aegis Rim raggiunge ora a grande richiesta anche il catalogo di Nintendo Switch. Originale mix tra avventura a scorrimento, JRPG e strategico, il titolo di Vanillaware trasporta i giocatori alla scoperta di epoche tra loro molto lontane, ma unite dalla persistente contrapposizione tra esseri umani e minacciosi quanto colossali Kaiju.

Dal 1945 al 2065, è tempo per i tredici protagonisti di salire a bordo dei propri Mecha, per scoprire cosa si cela dietro a questa guerra pluridecennale.



Per scoprire ogni dettaglio su questa gemma nipponica, vi consigliamo la lettura della nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Tormented Souls

Sviluppatore: Dual Effect

Publisher: PQube Limited

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 14 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo l'esordio su PC, l'inquietante survival horror ispirato ai primi Resident Evil trova spazio anche su console. Al centro della scena, troviamo ancora una volta la sfortunata Caroline Walker, impegnata in un'indagine relativa alla misteriosa scomparsa di due giovanissime gemelle. Sulle tracce delle bambine, la detective si ritroverà imprigionata in una lugubre villa abbandonata, tra corridoi brulicanti di paura e orrore.

Ispirandosi al mood e alle atmosfere dei grandi classici del passato del genere survival horror, Tormented Souls ne attualizza il gameplay, proponendo un sistema di comandi moderno e una telecamera più dinamica.



TAITO Milestones

Sviluppatore: ININ Games

Publisher: ININ Games

Genere: Arcade

Data di uscita: 15 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



La storia dei videogiochi arcade torna a brillare in questa raccolta dal sapore nostalgico. In TAITO Milestones, è infatti possibile compiere un viaggio nel tempo in direzione degli Anni Ottanta, per scoprire dieci produzioni che hanno fatto la storia del mondo arcade.

Nello specifico, la raccolta proposta da TAITO Milestones include i seguenti titoli: QIX, (puzzle del 1981); Space Seeker (sparatutto del 1981); Alpine Ski (sportivo del 1982); Front Line (run 'n' gun del 1982); Wild Western (sparatutto del 1982); Chack'n Pop (platform del 1983); Elevator Action (Action del 1983); The FairyLand Story (platform del 1985); Halley's Comet (sparatutto del 1986); The Ninjawarriors (Action del 1987).



Star Wars: The Force Unleashed

Sviluppatore: LucasArts

Publisher: LucasArts

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 20 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Tra Star Wars: La vendetta dei Sith e Star Wars: Una nuova speranza, LucasArts colloca la storia di Star Wars: The Force Unleashed, titolo nel quale i giocatori vestono i panni del misterioso Starkiller, apprendista segreto di Darth Vader. Impugnando la spada laser e padroneggiando il Lato Oscuro della Forza, dovremo scontrarci con Maestri Jedi di molti mondi.

Nella versione Nintendo Switch, Star Wars: The Force Unleashed propone un sistema di comandi che richiama quanto visto nell'edizione Wii del 2008. Per l'occasione, inoltre, gli appassionati di Guerre Stellari potranno contare su di una modalità competitiva in locale per due giocatori, con la possibilità di sfidarsi a duello scegliendo tra 27 personaggi disponibili.



Moto GP 22

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 21 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



I piloti e i circuiti ufficiali del Motomondiale attendono in Moto GP 22, nuova iterazione del racing game a due ruote sviluppato negli studi milanesi di Milestone. Oltre a cercare di conquistarsi il primo posto nella Stagione 2022, gli appassionati potranno anche approfittare di oltre 70 circuiti storici e della possibilità di rivivere la Stagione Moto GP 2009, nei panni di Stoner, Valentino Rossi, Pedrosa e molti altri campioni. E tra una corsa e l'altra, Moto GP 22 propone anche una modalità gestionale, nella quale improvvisarsi manager di un team di Moto GP, Moto 2 o Moto 3.

Per la prima volta nella serie racing italiana, Moto GP 22 propone - accanto alle tradizionali opzioni di gioco multiplayer online - anche una modalità competitiva in locale, per sfide all'ultima curva da affrontare in split-screen.



Ganryu 2

Sviluppatore: Storybird Studio

Publisher: Just For Games; PixelArt

Genere: Action

Data di uscita: 22 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Con un gameplay che richiama classici quali Shinobi 3 e Shadow Dancer, questo hack 'n' slash dal sapore retrò mette i giocatori nei panni del più celebre Samurai del Sol Levante. Ispirandosi al romanzo del 1930 "Musashi" di Eiji Yoshikawa, Ganryu 2 narra infatti la storia di Miyamoto Musashi, chiamato a scontrarsi per una seconda volta con il suo storico rivale Kojiro. Dopo averlo già sconfitto e ucciso, infatti, il Samurai vede palesarglisi lo spirito dell'avversario, che gli lancia una nuova sfida: tra katane, kunai ed evocazioni di kami, è tempo per Musashi Miyamoto di tornare a combattere.

Un lungo viaggio attende i giocatori in Ganryu 2: dal lontano e freddo Hokkaido, il protagonista dovrà infatti raggiungere l'isola di Ganryu-jima, situata nell'estremo sud del Giappone.



Zombie Armie 4: Dead War

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 26 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Dagli autori di Sniper Elite 4, un nuovo sparatutto raggiunge i lidi di Nintendo Switch, dopo il debutto originale su PC e console realizzato nel febbraio 2021. Le orde di nazisti zombie sono infatti ora pronte ad abbattersi anche sulla console ibrida, con gli amanti del genere che dovranno impugnare i Joy-Con per arrestare una volta per tutte l'avanzata di Hitler.

Un'apocalissi sovrannaturale minaccia l'Europa del 1940: per fermarla, i giocatori potranno contare sulle proprie forze, oppure richiedere l'aiuto di alcuni amici. Zombie Army 4: Dead War supporta infatti un comparto multiplayer cooperativo, per un massimo di 4 giocatori.



Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Zombie Army 4: Dead War disponibile sulle pagine di Everyeye.



Nintendo Switch Sports

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Sportivo

Data di uscita: 29 aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Sulle orme di Wii Sports, Nintendo Switch accoglie una variegata collezione di esperienze a tema sportivo. Con Nintendo Switch Sports, in particolare, gli appassionati del genere potranno impugnare i Joy-Con per cimentarsi in sei differenti discipline. Si spazia da grandi classici, come calcio, pallavolo e tennis, fino ad esperienze meno convenzionali, come bowling, chanbara e badminton. Immancabile ovviamente la possibilità di giocare in compagnia, grazie alle opzioni multiplayer online e in locale.

Già confermato un supporto post lancio per Nintendo Switch Sports. Nintendo pubblicherà infatti due DLC gratuiti nel corso del 2022: in estate, si aggiungerà la possibilità di giocare a calcio con Joy-Con e fascia per la gamba, mentre in autunno sarà introdotto il golf come nuovo sport.



Potete trovare tutti i dettagli sull'avventura sportiva nel nostro provato di Nintendo Switch Sports, a cura di Giulia Martino.