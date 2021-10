Nintendo Switch: nuovi giochi e tutte le uscite di ottobre 2021

È giunto il mese di Nintendo Switch OLED! Ad accompagnare la nuova versione della console ibrida, in arrivo in Europa il prossimo 8 ottobre, i videogiocatori troveranno il ritorno di un grande classico, con un inedito capitolo 2D della serie Metroid. Sul fronte delle esclusive Nintendo, le settimane successive ospiteranno in aggiunta anche Mario Party Superstars. Grande varietà sul fronte Terze Parti, tra le suggestioni GDR di Disco Elysium: The Final Cut e Voice of Cards: The Isle Dragon Roars e l'azione di Marvel's Guardians of the Galaxy e della serie Crysis. Afferrate dunque saldamente i Joy-Con, in vista dei nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a ottobre 2021: buon divertimento!



FIFA 22 Legacy Edition

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 1 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Anche quest'anno, la serie calcistica EA arriva su Nintendo Switch nell'edizione Legacy. Rispetto a quanto accade per altre piattaforme, dunque, sulla console ibrida FIFA 22 ricalcherà le medesime dinamiche di gameplay viste in FIFA 21. Tra le modalità di gioco a disposizione degli appassionati, troveranno spazio: Calcio d'inizio, Modalità Carriera, Tornei (su licenza e personalizzati, tra cui quelli della UEFA Champions League), Women's International Cup, Prove abilità, Stagioni Online, Amichevoli Online e Stagioni in locale.

Ritorna inoltre FIFA Ultimate Team, con gli Incarichi allenatore, le Stagioni e i Tornei (online e per giocatore singolo), Giocatore singolo e Draft online, Partita singola online e le Sfide Creazione Rosa.



Super Monkey Ball Banana Mania

Sviluppatore: Ryu Ga Gotou Studio

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



SEGA festeggia il ventesimo anniversario della serie con una raccolta dei migliori contenuti proposti dai capitoli Super Monkey Ball (2001), Super Monkey Ball 2 (2002) e Super Monkey Ball Deluxe (2005). Il risultato finale è Super Monkey Ball Banana Mania, che include al suo interno un'ampia selezione di livelli, attraverso i quali AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan e Doctor torneranno ad affrontare Dr. Bad-Boon.

Accanto alla modalità Storia, questo inatteso "best of" proporrà una dozzina di mini-giochi e classifiche online, per un moderno tuffo nel passato in compagnia della serie del team di Yakuza e Judgment.



Per tutti i dettagli sul ritorno in scena delle scimmiette rotolanti, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Super Monkey Ball Banana Mania firmata dal nostro Andrea Fontanesi.



Nickelodeon All-Star Brawl

Sviluppatore: Ludosity

Publisher: GameMill Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



I personaggi più celebri delle serie SpongeBob, Tartarughe Ninja, A casa dei Loud, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, La famiglia della giungla, Hey, Arnold! e I Rugrats sono chiamati a sfidarsi in un picchiaduro interamente dedicato all'immaginario Nickelodeon.

Gli scontri in tre dimensioni attendono in Nickelodeon All-Star Brawl, arricchiti di una modalità multigiocatore online e in locale.



No Longer Home

Sviluppatore: Humble Grove

Publisher: Fellow Traveller

Genere: Avventura Grafica / Punta & Clicca

Data di uscita: 7 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Creato da due sviluppatori britannici, No Longer Home è un'avventura grafica che riflette una vicenda parzialmente autobiografica. Fondendo realismo e misticismo, l'Indie racconta la storia di Bo e Ao, due giovani studenti che hanno condiviso per un anno un appartamento a Londra. Ormai laureati, è tempo per loro di iniziare una nuova fase della propria esistenza.

In una rappresentazione videoludica di una Gran Bretagna sempre più richiusa su se stessa, Bo decide di abbandonare il Paese per fare ritorno in Giappone. Qualcosa di oscuro è però in agguato, all'interno della dimora...o forse solo nel suo animo.



Per ulteriori dettagli, vi ricordiamo che No Longer Home è parte della nostra rassegna INDIEspensabili dedicata agli Indie più interessanti dell'E3 2021, a cura di Cristina Bona.



Gang Beasts

Sviluppatore: Boneloaf; Coatsink

Publisher: Boneloaf

Genere: Party Game

Data di uscita: 7 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su altre piattaforme, il peculiare party game a base di improbabili scontri tra altrettanto insoliti personaggi approda ora anche su console Nintendo. Dalle fucine creative del team indipendente di Boneloaf, gli assurdi scenari di Urbe Bovina sono dunque pronti a conquistare anche la community della Grande N.

Dalla vocazione multigiocatore, Gang Beasts consente ai giocatori di cooperare nella modalità Gang o di fronteggiarsi tra ponti sospesi e altri scenari surreali.



Metroid Dread

Sviluppatore: MercurySteam

Publisher: Nintendo

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 8 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Mentre prosegue lo sviluppo di Metroid Prime 4, Samus Aran ritorna in azione con un inedito capitolo 2D della storica serie Nintendo. Metroid Dread conduce i giocatori sulla superficie dell'oscuro pianeta alieno ZDR, dove la leggendaria cacciatrice di taglie ha un'importante indagine da svolgere. Contrariamente a quanto da lei riferito in passato alla Federazione Galattica, sembra infatti che il Parassita X non sia stato estirpato definitivamente dall'universo. Per cercare di saperne di più, l'autorità interplanetaria ha inviato sul corpo celeste gli E.M.M.I. (Esploratori Mobili Multiforme Interplanetari), ma questi sono svaniti misteriosamente nel nulla. Riuscirà Samus Aran a seguirne le tracce?

Con abilità inedite e altre note ai fan di lunga data, Metroid Dreadtorna a proporre una sfida impegnativa, da affrontare armati di un arsenale di armamenti letali.



In attesa della recensione, il nostro Marco Mottura vi racconta le sue prime impressioni nel suo provato di Metroid Dread su Nintendo Switch OLED.



Tetris Effect: Connected

Sviluppatore: Enhance

Publisher: Enhance

Genere: Puzzle

Data di uscita: 8 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il fascino sinestetico di Tetris Effect: Connected raggiunge i lidi di Nintendo Switch. Firmata dal genio creativo di Tetsuya Mizuguchi, questa peculiare reinterpretazione delle logiche del puzzle game per eccellenza offre agli amanti di Tetris molte ottime ragioni per cimentarsi ancora una volta con le cascate di tetramini.

Oltre al tradizionale comparto single player, Tetris Effect: Connected supporta anche una ricca selezione di modalità multiplayer, tra opzioni co-op e sfide online e in locale.



In attesa della versione Nintendo Switch, sulle nostre pagine trovate la recensione di Tetris Effect: Connected, a dura di Icilio Bellanima.



Disco Elysium: The Final Cut

Sviluppatore: ZA/UM

Publisher: ZA/UM

Genere: GDR

Data di uscita: 12 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Tra gli Indie più acclamati degli ultimi anni, il titolo d'esordio di ZA/UM raggiunge Nintendo Switch nella sua edizione definitiva. Avventura ruolistica che offre una straordinaria libertà di azione, Disco Elysium pone i giocatori nei panni di un detective. Scelta dopo scelta, il protagonista potrà tramutarsi tanto in prodotto della corruzione, quanto in un integerrimo baluardo della giustizia.

Rispetto all'edizione originale, la Final Cut propone molteplici contenuti aggiuntivi, che spaziano da una completa operazione di doppiaggio dell'avventura all'introduzione di missioni inedite. Disponibili inoltre un'interfaccia ridisegnata e opzioni per il ridimensionamento dei caratteri di menu e sottotitoli.



Aspettando il nuovo esordio dell'apprezzato GDR, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PS5 di Disco Elysium: The Final Cut, a cura del nostro Alessandro Bruni.



Crysis II Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo la pubblicazione di Crysis Remastered, prosegue l'operazione di aggiornamento della saga avviata da Crytek. Esordito in origine nell'ormai lontano 2011, anche il secondo capitolo della saga shooter approda in versione rimasterizzata su Nintendo Switch, proponendo una versione migliorata dell'iconica produzione.

In Crysis II Remastered, i giocatori vedono ancora una volta dispiegarsi sulla Terra uno scenario apocalittico. Con l'umanità ormai ridotta al collasso da un'ostile civiltà aliena, un super-soldato è disposto a sfruttare i poteri della Nanotuta per difendere il genere umano. Sullo sfondo di una New York devastata, è tempo di tornare a imbracciare le armi.



In attesa della riedizione del secondo capitolo della trilogia Crytek, sulle pagine di Everyeye potete recuperare la recensione di Crysis Remastered, a cura del nostro Gabriele Carollo.



Crysis III Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nel medesimo giorno di debutto di Crysis II Remastered, esordisce anche Crysis III Remastered, che va a completare il ritorno della saga Cytek. Esordito nel 2013, lo shooter si distingueva dai suoi predecessori per un level design più arioso, dispiegato lungo ambientazioni più vaste. Un approccio favorito dalla comparsa sulla New York della serie di una misteriosa cupola, in grado di tramutare la metropoli in un agglomerato di sette differenti biomi.

Neanche a dirlo, anche in questo terzo episodio il protagonista dovrà tornare a indossare la Nanotuta, per cercare di avere la meglio su alieni ostili.



Marvel's Guardians of the Galaxy -Cloud Version

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Come già accaduto per titoli quali Control e Hitman III, anche Marvel's Guardians of the Galaxy arriva su Nintendo Switch grazie alla tecnologia del cloud gaming. Sfruttando le potenzialità offerte dallo streaming videoludico, la nuova avventura supereroistica firmata da Square Enix consegna il proprio invito anche all'utenza della Grande N.

Rispetto all'immaginario a fumetti, il titolo Square Enix proporrà un comparto narrativo completamente originale, all'interno del quale Star Lord rivestirà il ruolo di protagonista. Guidando gli altri Guardiani, l'eroe amante della musica Anni Ottanta dovrà cercare di rimediare a un grave errore e salvare l'intero universo. Interamente single player, Marvel's Guardians of the Galaxy prende una strada completamente differente dal precedente Marvel's Avengers.



Prima di partire all'avventura in compagnia dei Guardiani, sulle nostre pagine trovate il provato di Marvel's Guardians of the Galaxy firmato da Gabriele Laurino.



Fatal Frame: Maiden of Black Water

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Horror

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Alle pendici del Monte Hikami si cela un passato di violenza e dolore. Tra fenomeni sovrannaturali e antichi culti che veneravano i corsi d'acqua, l'immaginario proposto da Fatal Frame: Maiden of Black Water raggiunge Nintendo Switch giusto in tempo per la notte di Halloween. Nell'oscurità, l'unica arma nelle mani del giocatore (e dei tre protagonisti Yuri Kozukata, Miu Hinasaki e Ren Hojo) è la fedele Camera Obscura. Immortalando gli spiriti inquieti, quest'ultima consente infatti di respingerli e interagire con loro.

La celebre avventura orrorifica raggiunge le console di attuale generazione in occasione del ventesimo anniversario della serie Fatal Frame.



Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il genio creativo di Yoko Taro torna a destreggiarsi con una nuova IP. Dopo aver plasmato l'immaginario di NieR, l'autore realizza un JRPG sui generis, che mira a riprodurre il feeling proposto dai tradizionali giochi di ruolo cartacei. In Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, ogni elemento della narrazione è infatti rappresentato da una serie di carte, sia che si tratti di personaggi sia che si parli di strumenti, nemici o ambientazioni.

Al centro della scena, l'opera Square Enix vede un giovane autoproclamatosi eroe. Determinato a fronteggiare la minaccia di un drago risvegliatosi all'improvviso, il protagonista vivrà un'avventura leggendaria.



Mario Party Superstars

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Party Game

Data di uscita: 29 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



I videogiocatori in cerca di un esilarante party game da condividere con amici e parenti possono attendere con interesse il nuovo Mario Party Superstars. Con un tuffo nel passato della serie, l'esclusiva Nintendo ospita cinque tabelloni tratti dai capitoli esorditi in epoca Nintendo 64. Tra torte di compleanno e stazioni spaziali, gli avventurieri in viaggio attraverso i tabelloni potranno approfittare anche delle opzioni di gioco online.

Complessivamente, il nuovo Mario Party conta ben cento minigiochi, tratti da titoli Nintendo 64, Nintendo GameCube e non solo. Da "Il colore dei funghi" a "Tipo Timido dice", il divertimento sembra essere assolutamente garantito!