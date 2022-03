Nintendo Switch: Kirby e Triangle Strategy tra le novità di marzo 2022

Su Nintendo Switch è tempo di festeggiare la primavera con una rassegna di produzioni coloratissime. A guidare l'elenco è ovviamente Kirby e la Terra Perduta, primo e promettente platform 3D ad avere per protagonista la vorace sferetta rosa. Quest'ultimo non è però l'unica esclusiva in dirittura di arrivo sulla console ibrida, che nelle prossime quattro settimane darà il benvenuto anche a Triangle Strategy, Rune Factory 5 e Chocobo GP. A completare il quadro, un'interessante selezione di Indie, tra A Memoir Blue e Little Orpheus. Ecco la nostra selezione di nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a marzo 2022: cosa aggiungerete alla vostra collezione?

FAR: Changing Tides

Sviluppatore: Okomotive

Publisher: Frontier Founfry

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo averci consentito di esplorare suggestivi scenari a bordo di una quattro ruote con FAR: Lone Sails, gli autori di Okomotive ci invitano a confrontarci con un'avventura marittima. Nel sequel FAR: Changing Tides, siamo infatti chiamati a porci alla guida di un'imbarcazione e a salpare in direzione di una grande rassegna di misteri acquatici.

Nel corso del nostro viaggio, meglio non dimenticarsi di dirigersi anche sott'acqua: potremmo scovare segreti inaspettati.



A pochi giorni dal Day One del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di FAR: Changing Tides firmata dal nostro Andrea Fontanesi.



Little Orpheus

Sviluppatore: The Chinese Room

Publisher: Secret Mode

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



È il 1962 e l'URSS si prepara ad una grande spedizione. Ma non stiamo parlando dell'invio di un uomo sulla luna, bensì del tentativo di raggiungere il centro della Terra. Protagonista della missione è un coraggioso cosmonauta, del quale si perdono però le tracce dopo poco tempo. Svanitonel nulla, l'esploratore fa ritorno tre anni dopo, affermando di aver salvato il mondo intero dalla distruzione. Nel farlo, ha però smarrito una bomba atomica: una circostanza sulla quale il generale Yurkovoi non pare però essere disposto a chiudere un occhio. Il protagonista di Little Orpheus si ritrova così a raccontare le sue vicissitudini, in un viaggio a ritroso nella memoria che si trasforma in un'avventura a scorrimento divertente e scanzonata, tra sezioni platform e intriganti enigmi.

Texture in alta risoluzione, nuove mosse e animazioni, grafica ed effetti di luce migliorati e contenuti bonus arricchiscono questa versione definitiva del gioco.



35MM

Sviluppatore: Sometimes You

Publisher: Sometimes You

Genere: Avventura

Data di uscita: 2 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



A diversi anni di distanza dal primo debutto sul mercato videoludico, 35MM arriva anche su Nintendo Switch, dove mette in scena un racconto dal setting post-apocalittico. In seguito ad una devastante pandemia, la popolazione mondiale è stata decimata, con la civiltà contemporanea che è ormai un semplice ricordo lontano.

In questo contesto, due viaggiatori attraversano gli scenari di una Russia deserta, imbattendosi in foreste e città abbandonate, ma anche in strutture segrete. La sopravvivenza porterà con sé l'obbligo di fare delle scelte, che andranno a influenzare il finale di 35MM.



Triangle Strategy

Sviluppatore: Artdink

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 4 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Sulle orme di Octopath Traveler, arriva una nuova produzione Square Enix che utilizza la particolare estetica HD-2D. In un GDR dall'animo tattico, un nuovo gruppo di avventurieri è chiamato a far fronte ad un'epica avventura. A guidare i loro passi sarà il giocatore, nei panni del giovane Serenoa, erede del casato dei Wolfhort, sulle cui spalle pesa il destino dell'intero continente.

Scontri a turni in cui il posizionamento in campo è essenziale rappresentano l'anima del combat system di Triangle Strategy, per una storia in cui ogni scelta del protagonista contribuirà a plasmare l'evolversi della storia e il suo epilogo.



Per maggiori dettagli su questo nuovo classico Square Enix, vi rimandiamo al provato di Triangle Strategy realizzato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Aztech: Forgotten Gods

Sviluppatore: Lienzo

Publisher: Lienzo

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 10 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Gli Europei non hanno mai scoperto le Americhe e le civiltà Pre-Colombiane hanno potuto prosperare in pace per secoli, senza alcun tipo di interferenza esterna. È questa la premessa che accoglie i giocatori in Aztech: Forgotten Gods, avventura firmata dal team messicano di Lienzo. In questo universo alternativo, Città del Messico si è tramutata nel polo tecnologicamente più avanzato dell'intero pianeta Terra, luogo in cui luci al neon si fondono alle tradizionali strutture a piramide.

Cresciuta nella città, Achtli è una giovane determinata, restìa a dimenticare la cultura tradizionale azteca. Nei suoi panni, i giocatori si ritroveranno ad affrontare furenti divinità mesoamericane, in un atmosfera definita dagli autori come "Cyber-Stone".



Per maggiori dettagli su questa originale avventura indipendente, potete fare riferimento alla nostra anteprima di Aztech: Forgotten Gods, a firma di Cristina Bona.



Chocobo GP

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Racing

Data di uscita: 10 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Da un improbabile fusione tra gameplay in stile Mario Kart e l'universo di Final Fantasy arriva un racing game che pone il pubblico alle redini di un esercito di Chocobo! Le iconiche creature giallo splendente si trasformano così nei mezzi per cimentarsi in gare sino all'ultima curva.

Non poteva ovviamente mancare la possibilità di gareggiare in compagnia, con Chocobo GP che proporrà un comparto multiplayer sia online sia in locale.



Ashwalkers

Sviluppatore: Nameless XIII

Publisher: Dear Villagers

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Ben 35 possibili finali attendono i giocatori in Ashwalkers, avventura nel corso della quale si presenteranno dilemmi morali e scelte difficili. Nel pieno di uno scenario post-apocalittico che si colloca a 200 anni di distanza da misteriosi sconvolgimenti geologici, un gruppo di sopravvissuti si ritrova ad avventurarsi per ciò che resta del pianeta Terra. Tra pericolose tempeste di cenere e piogge acide, quattro protagonisti dovranno unire le forze per andare avanti.

Ogni partita ad Ashwalkers ha una durata di circa due ore, per una longevità complessiva interessante. Da segnalare infine il comparto artistico, caratterizzato da un'estetica retrò dai toni in bianco e nero.



Persona 4 Arena Ultimax

Sviluppatore: Atlus; Arc System Works

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



L'immaginario della serie Persona fa il suo ingresso su Nintendo Switch grazie alla riedizione di Persona 4: Arena. Picchiaduro firmato congiuntamente da Atlus e Arc System Works, il titolo si presenta infatti sulla console ibrida nella sua versione definitiva.

Includendo al suo interno sia la storia originale di Persona 4 Arena sia la totalità di contenuti di Persona 4 Arena Ultimax proposti in fase di supporto post lancio, la versione Nintendo Switch del picchiaduro offre ai fan della serie SEGA la versione più completa del gioco.



Prima di entrare nell'arena, potete consultare la recensione di Persona 4 Arena Ultimax, a cura del nostro Giovanni Calgaro.



WRC 10

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Nacon

Genere: Racing

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito in origine nel settembre dello scorso anno, il racing game di KT Racing raggiunge ora anche la console ibrida, grazie ad un porting dedicato. I nuovi rally dell'attuale stagione sportiva portano gli appassionati in Estonia, Croazia, Belgio e Spagna, ma il simulatore di guida off-road non guarda solo al presente. Un ochio di riguardo è infatti riservato al passato, con l'inclusione di celebri rally storici, per sfrecciare tra San Remo, Germania e Argentina.

I piloti possono inoltre prepararsi alle competizioni, grazie all'imprescindibile comparto multigiocatore di WRC 10.



In attesa della versione Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye è a vostra disposizione la recensione di WRC 10 firmata da Andrea Sorichetti.



Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Sviluppatore: Wales Interactive

Publisher: Wales Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 18 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Dai creatori di The Complex, Five Dates, Night Book e Bloodshore, arriva ora una nuova produzione videoludica in live action. Girato durante il lockdown tra Londra e Los Angeles, Who Pressed Mute on Uncle Marcus? mette in scena un thriller interattivo dall'ambientazione famigliare.

Ogni anno, gli eccentrici parenti di Abby si riuniscono per sfidarsi in un grande quiz, ma quest'anno un imprevisto sconvolge la tradizione. Durante l'evento, rigorosamente in streaming, lo zio Marcus confessa infatti alla protagonista di essere stato avvelenato, ma chi è il responsabile? Raccogliendo indizi e conducendo indagini a distanza, sarà compito del giocatore cercare di scoprire il colpevole e salvare lo zio!



Rune Factory 5

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: Marvelous

Genere: Action RPG / Life Simulator

Data di uscita: 22 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



L'equilibrio tra natura ed esseri umani sta per essere sconvolto ancora una volta, con la serie Marvelous che torna in azione nella regione di confine di Rigbarth. Qui, un nuovo ranger parte dell'organizzazione SEED dovrà proteggere la città dagli assalti di pericolosi mostri, sfruttando un sistema di combattimento di stampo Action RPG.

Con una duplice natura, tuttavia, Rune Factory 5 mette in campo anche un animo da life simulator, con i giocatori che potranno dedicarsi all'agricoltura, allo sviluppo cittadino e alla creazione di relazioni interpersonali con gli NPC.



A Memoir Blue

Sviluppatore: Cloisters Interactive

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita:24 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Da Annapurna Interactive, arriva la promessa di un nuovo Indie dal sapore evocativo. Descritto dai suoi autori come un "poema interattivo", A Memoir Blue accompagna i giocatori alla scoperta del rapporto travagliato tra la protagonista Miryam, nuotatrice professionista, e la madre.

La narrazione prende il via dall'ascolto inaspettato di una canzone parte dell'infanzia della protagonista. Complice la magia del mare e dell'ambiente acquatico, il tutto si trasforma in un delicato viaggio tra i ricordi e i sentimenti.



Kirby e la Terra Perduta

Sviluppatore: HAL Laboratory

Publisher: Nintendo

Genere: Platform

Data di uscita: 25 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Per la prima volta nella sua lunga storia, Kirby è pronto ad affrontare un platform completamente in 3D. Per l'occasione, l'eroica sferetta rosa dovrà salvare i poveri Waddle Dee dalla minaccia dell'Esercito delle Bestie, che ha deciso di rapire il pacifico popolo per motivi ancora misteriosi. A far luce sull'ignoto ci penserà l'icona Nintendo, pronta a sfoggiare un'abilità completamente inedita. Grazie alla Boccomorfosi, Kirby può ora divorare oggetti di comune utilizzo, come automobili, lampadine o distributori automatici. Tramutandosi in questi ultimi, il giocatore potrà contare su speciali abilità utili a procedere nei livelli, come la capacità di scagliare lattine contro gli avversari, muoversi a grande velocità su quattro ruote o illuminare il percorso.

All'appello non mancano poi vecchie e nuove Abilità di Copia, a disposizione di Kirby e di un eventuale Waddle Dee Aiutante. Kirby e la Terra Perduta supporta infatti una modalità cooperativa in locale per due giocatori, grazie alla quale due utenti possono affrontare i livelli e le boss fight in compagnia. Chiude il quadro la possibilità di scegliere tra due diversi livelli di difficoltà.



Prima di iniziare a divorare ogni cosa, potete prepararvi a questa nuova avventura nella ricca anteprima di Kirby e la Terra Perduta, a firma di Cristina Bona.



Ikai

Sviluppatore: Endflame

Publisher: PM Studios

Genere: Horror

Data di uscita: 29 marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Il suggestivo folklore del Giappone Feudale prende vita in Ikai, un inquietante horror psicologico da vivere con visuale in prima persona. Protagonista di Ikai è una giovane sacerdotessa di un tempio del Sol Levante, costretta a passare dallo scetticismo all'accettazione delle antiche superstizioni.

Quando macchie di sangue appaiono sulle foglie degli alberi che circondano un villaggio, gli abitanti si convincono che negli Inferi abbia fatto la sua comparsa una nuova creatura demoniaca. Naoko non presta attenzione alle dicerie, fino a che, nel bosco, si ritrova faccia a faccia con un'oscurità intrisa di malvagità. L'unica possibilità, a quel punto, sarà quella di agire con circospezione e cercare di darsi alla fuga.



Sulle nostre pagine, i più coraggiosi possono trovare un provato di Ikai, a cura di Giovanni Panzano.