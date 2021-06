Nintendo Switch: Mario Golf e Disgaea 6 tra i nuovi giochi di giugno 2021

In attesa dell'E3 2021, il colosso di Kyoto propone al pubblico un mese ricco di uscite e di esclusive. Ad aprire i cancelli troviamo una nuova avventura sportiva di Mario, con Mario Golf: Super Rush pronto a calcare il green. I giocatori più creativi potranno dirigere i propri passi verso l'intrigante Game Builder Garage - Laboratorio di Videogiochi, mentre gli utenti in cerca di avventure potranno cimentarsi con Disgaea 6: Defiance of Destiny. Non mancano poi all'appello importanti porting, tra Destroy All Humans! e Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Intriganti rappresentanti anche per il mondo indie, tra Ever Forward e Astalon: Tears of the Earth. Di seguito, ecco la nostra selezione di nuovi giochi in arrivo a giugno 2021 su Nintendo Switch!

Astalon: Tears of the Earth

Sviluppatore: LABS Works

Publisher: DANGEN Entertainment

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 3 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Action-Platform in 8-bit, Astalon: Tears of the Earth propone un'avventura ambientata in un universo brutale, cupo e ormai in procinto di spegnersi. Tre eroi - Arias la guerriera, Kyuli l'assassina e il mago Algus - si ergono a difesa del loro mondo, stringendo un patto con il Titano della Morte. Pronti a reincarnarsi ad ogni sconfitta fatale, si avventurano lungo i piani di una torre che sembra nascondere al suo interno il segreto della sopravvivenza.

Esplorando un mondo interconnesso ricreato in pixel art, i giocatori potranno passare da un eroe all'altro, per sfruttarne di volta in volta le abilità nel combattimento, nel tiro con l'arco e nella magia. Mostri giganteschi e boss leggendari attendono lungo il cammino, con i protagonisti che dovranno contare su esperienza ed esplorazione per potenziare le proprie risorse. Tra le centinaia di stanze da scoprire, Kyuli, Algus e Arias troveranno ad attenderli degli speciali falò: qui sarà possibile salvare, la partita, cambiare alter-ego e scoprire frammenti del passato dei combattenti.



The Last Kids on Earth e il Bastone del Destino

Sviluppatore: Stage Clear Studios

Publisher: Outright Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Direttamente dalla serie animata The Last Kids, orde di zombie approdano ora anche sul mercato videoludico, per un'avventura di natura Action RPG da vivere nei panni di Jack, Quint, June o Dirk. Dalle strade della cittadina di Wakefield, il gruppo di giovanissimi è determinato ad opporsi a Malondre, potente villain in procinto di appropriarsi del Bastone della Rovina. Per sventare il suo piano e sottrargli il magico artefatto il percorso non sarà però semplice, con nemici quali il mostro domestico Rover, l'orco Biggun, la guerriera Skaelka o lo stregone armato Bardle che pattugliano le strade.

Non solo single-player, The Last Kids on Earth e il Bastone del Destino può essere vissuto anche in compagnia, grazie alla modalità cooperativa in locale per un massimo di 4 giocatori.



DC Super Hero Girls: Teen Power

Sviluppatore: Toybox

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Data di uscita: 4 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Ambientato nell'universo della serie animata DC Super Hero Girls, il titolo conduce i giocatori tra le vie di Metropolis, per un'avventura da vivere nei panni di Wonder Woman, Batgirl e Supergirl. Destreggiarsi tra imprese eroiche e una vita da adolescente non è semplice, soprattutto se si ha l'assoluta necessità di proteggere la propria identità segreta. Tra combattimenti e quotidianità, il pericolo è sempre in agguato: pericolose villain quali

Catwoman, Harley Quinn e Star Sapphire non esiteranno infatti a sferrare all'improvviso un attacco alle protagoniste.

Ogni supereroina potrà ovviamente contare su di una speciale selezione di abilità uniche, tra il Lazo della Verità e lo Scudo volante di Wonder Woman, la Vista calorifica e il Supersoffio di Supergirl , o, ancora, il Batarang e il Bat-Hook di Batgirl.



Ninja Gaiden: Master Collection

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge ritornano in azione su hardware contemporanei, per proporre ai giocatori un ritorno - o un primo viaggio - nello storico immaginario di Ryu Hayabusa. In un'unica raccolta, i tre titoli propongono un'avventura da vivere nei panni dell'iconico personaggio, ma non solo: anche Ayane, Rachel, Momiji e Kasumi saranno infatti disponibili come personaggi giocabili.

Ninja Gaiden: Master Collection include non solo i tre titoli originali, ma anche tutti i contenuti pubblicati successivamente al loro debutto. Tra questi, troviamo modalità di gioco aggiuntive e molteplici costumi DLC, con i quali personalizzare i personaggi principali, Ryu Hayabusa incluso.



Per tutti i dettagli sulla raccolta, vi consigliamo di dirigervi furtivamente in direzione dell'intervista a Team Ninja condotta dal nostro Gabriele Laurino.



Game Builder Garage - Laboratorio di Videogiochi

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Piattaforma creativa

Data di uscita: 11 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Evolvendo l'esperienza di game design inclusa nella serie LABO, Nintendo propone ora Laboratorio di Videogiochi, un vero e proprio cantiere creativo volto a introdurre il grande pubblico al "dietro le quinte" del mondo videoludico. Con una serie di giocose lezioni guidate, l'esclusiva Nintendo Switch accompagna gli utenti nella creazione di produzioni via via più complesse articolate. Una volta apprese le basi, sarà possibile destreggiarsi con la sezione Programmazione Libera, in cui scatenare a pieno la propria fantasia.

Come già accaduto per la serie Super Mario Maker, anche Laboratorio di Videogiochi punta sulle potenzialità offerte dalla condivisione delle proprie creazioni con il resto della community. Tramite ID personale o ID del progetto, sarà infatti possibile presentare il proprio gioco agli altri creativi, sia in locale sia online. Elemento interessante, il titolo non offre solo la possibilità di provare le opere altrui, ma anche quella di modificarle, per poi ricondividerle.



Prima di dare libero sfogo alla creatività, potete fare un salto all'anteprima di Laboratorio di Videogiochi redatta dalla nostra Giulia Martino.



LEGO Builder's Journey

Sviluppatore: Light Brick Studio

Publisher: LEGO Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 22 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Peculiare avventura dai toni poetici ambientata nel mondo dei mattoncini danesi, LEGO Builder's Journey si propone come un puzzle game dai toni riflessivi e introspettivi. Accompagnati da una colonna sonora evocativa, i giocatori potranno comporre la realtà seguendo le istruzioni o liberando la fantasia.

Un'esperienza decisamente insolita per l'universo della casa danese, pronta ora a sorprendere anche su Nintendo Switch.



Alex Kidd in Miracle World DX

Sviluppatore: Merge Games; Jankenteam

Publisher: Merge Games

Genere: Platform

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito sul mercato videoludico nel lontano 1986, Alex the Kidd è pronto a tornare in azione sul mercato videoludico. Piuttosto a sorpresa, Merge Games ha infatti confezionato una versione rivista e ampliata di Alex Kidd in Miracle World. Questa riproposizione include al suo interno una interessante selezione di contenuti aggiuntivi, ai quali si aggiungono nuove animazioni, rifiniture al gameplay e un comparto tecnico aggiornato. In esclusiva per la riedizione, la software house ha inoltre ideato una modalità Boss Rush, per i giocatori in cerca di una sfida particolarmente impegnativa.

Grazie all'inclusione di una Retro Mode, i giocatori possono infine alternare liberamente lo stile grafico aggiornato a quello originale.



Legend of Mana

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Legend of Mana ritorna sul mercato videoludico in un'interessante edizione rimasterizzata firmata Square Enix. Il team nipponico ripropone l'avventura attualizzandola con un comparto tecnico migliorato, ma non solo. I giocatori che in passato si sono già dedicati alla ricerca del Mana Tree potranno infatti godere dell'inserimento nel titolo di alcuni elementi inediti. Tra questi, il mini-gioco "Ring Ring Land", la possibilità di disattivare gli incontri con i nemici e una colonna sonora completamente riarrangiata,

Il JRPG è pronto ancora una volta a condurre gli avventurieri lungo le lande del mondo di Fa'Diel. La struttura del viaggio sfrutta il particolare sistema "Land Make", che richiede il posizionamento sulla mappa di antichi manufatti al fine di farvi far apparire dungeon e città.



Mario Golf: Super Rush

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Sportivo / Party Game

Data di uscita: 25 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Gli iconici personaggi del Regno dei Funghi si prendono momentaneamente una pausa dalle loro avventurose attività quotidiane e scendono sul green in un nuovo capitolo di Mario Golf. Dall'immancabile idraulico italiano a Todd, passando per Yoshi, Wario e persino Bowser e Boo, ogni sportivo nasconde nella manica doti uniche e abilità speciali. I giocatori potranno scoprirle calcando i numerosi campi inclusi in Mario Golf: Super Rush, tra verdi colline e e deserti sabbiosi.

Con un gameplay che si colloca in un'interessante frontiera tra tradizione e innovazione, l'esclusiva Nintendo Switch propone diverse opzioni di fruizione. Gli aspiranti golfisti potranno ad esempio cimentarsi con la Modalità Avventura, per affrontare in solitaria il cammino che conduce alla vetta del professionismo. I giocatori che preferiscono divertirsi in compagnia potranno invece affidarsi alle feature multiplayer, che consentono ad un massimo di 4 sportivi di competere sul campo.



Prima di fare ingresso sul green, vi suggeriamo di prepararvi alla competizione con una sosta sull'anteprima di Super Mario: Golf Rush confezionata dal nostro Marco Mottura.



Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Sviluppatore: Vicarious Vision

Publisher: Activision

Genere: Sportivo

Data di uscita: 25 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



E dai campi da golf di Super Mario passiamo alle rampe di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, con il titolo pronto ad approdare anche sulla console ibrida Nintendo. Direttamente dal 1999, il ritorno del franchise sportivo è stato accolto con entusiasmo dalla platea videoludica, aprendo la strada ad un ulteriore porting del gioco. Le prime due incarnazioni del simulatore di skateboarding divengono dunque accessibili anche alla community della Grande N, che potrà ora cimentarsi nei trick e nelle acrobazie riplasmate dal team responsabile dello sviluppo della Crash N.Sane Trllogy.

A cavallo tra tradizione e innovazione, i titoli Activision si presentano in una veste grafica completamente rinnovata, con un'esperienza di gameplay in grado di soddisfare novizi e veterani della serie.



In attesa del titolo su Nintendo Switch, trovate sulle nostre pagine una ricca recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, a firma di Giuseppe Carrabba.



Destroy All Humans!

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su PC e console Sony e Microsoft dallo scorso anno, il remake del titolo esordito nel 2005 raggiunge ora il catalogo di Nintendo Switch. Anche nel suo rifacimento, l'obiettivo in Destroy All Humans! resta uno soltanto: vestire i panni dell'alieno Crypto-137 e conquistare l'intera umanità! Per portare a compimento la propria missione, il nostro alter-ego extraterrestre potrà ricorrere agli strumenti più disparati, tra armi aliene e abilità psichiche.

Ambientato negli Anni Cinquanta, il gioco propone un'avventura surreale, ricca di umorismo e inatteso citazionismo, per un'epopea intergalattica davvero peculiare.



In attesa della versione Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Destroy All Humans redatta dal nostro Alessandro Bruni in occasione del lancio su PC e console Sony e Microsoft.



Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors e Ghoul Patrol

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: Lucasfilm Games

Genere: Azione

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Zeke e Julie tornano a impugnare improbabili pistole che mitragliano acqua, gazzose esplosive, bazooka e tagliaerba per affrontare orde di zombie in un revival inaspettato. Dall'universo videoludico di Lucasfilm Games approdano infatti nuovamente nelle case dei giocatori Zombies Ate My Neighbours e il suo sequel Ghoul Patrol.

Per ammorbidire l'esperienza, la raccolta si allontana dalle dure regole dell'era 16-bit, consentendo ai giocatori di salvare liberamente i propri progressi in qualunque momento. In aggiunta, una modalità cooperativa in locale offre la possibilità di affrontare gli eserciti non-morti in compagnia di un amico.



Disgaea 6: Defiance of Destiny

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo ben 6 anni di lontananza dal mercato videoludico, la serie JRPG realizza il suo ritorno sul mercato videoludico, in esclusiva su Nintendo Switch. Accogliendo un'estetica di gioco 3D e una vasta selezione di impostazioni di gioco personalizzabili, Disgaea 6: Defiance of Destiny punta a soddisfare sia i veterani della serie sia le nuove reclute.

Nell'epopea nipponica, i giocatori vestiranno i panni di Zed, uno zombie entrato in conflitto con nientemeno che la divinità della distruzione.



Per tutti i dettagli sul feeling offerto dal GDR nipponico, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Disgaea 6: Defiance of Destiny, a firma di Antonello "Kirito" Bello.



Ever Forward

Sviluppatore: Pathea Games

Publisher: Pathea Games

Genere: Avventura / Puzzle Game

Data di uscita: 29 Giugno

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo un primo esordio nell'estate 2020, Ever Forward raggiunge ora anche Nintendo Switch, proponendo un'avventura

ambientata in un mondo surreale. Protagonista del titolo è una giovane fanciulla smarrita sul confine tra realtà e immaginazione. Sola di fronte a paure e disperazione, Maya dovrà affrontare i suoi ricordi per svelare i segreti di questo luogo misterioso.

Esperienza arricchita da elementi puzzle, Ever Forward propone un viaggio tra avventura e sviluppo interiore.



Sky Children of the Light

Sviluppatore: ThatGameCompany

Publisher: ThatGameCompany

Genere: Avventura

Data di uscita: Giugno 2021

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito originariamente su soli dispositivi mobile, Sky Children of the Light è ora pronto a raggiungere i lidi del mondo console. Dagli autori dell'apprezzatissimo Journey, si fa strada su Nintendo Switch una nuova esperienza dai toni sognanti. Nei panni di Figli del Cielo, i giocatori si ritroveranno a viaggiare in un mondo etereo, avvolto da calde tonalità pastello, allo scopo di ricondurre delle stelle cadute alle proprie costellazioni di appartenenza. Una narrazione intangibile e volutamente ermetica caratterizza il titolo, ora pronto a un secondo Day One.

Come per Journey, anche in Sky Children of the Light la connessione silenziosa con gli altri giocatori resta un elemento centrale dell'esperienza proposta. Planando in compagnia tra panorami suggestivi, i Figli della Luce potranno man mano esplorare aree sempre più lontane, per scoprire tesori e misteri.



In attesa di scoprire l'esatta data di lancio del suggestivo titolo su Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione della versione mobile di Sky Children of the Light, redatta dal nostro Giuseppe Arace.