Nintendo Switch: migliori giochi e tutte le nuove uscite di ottobre 2020

Mentre a Kyoto gli aceri iniziano a tingersi di scarlatto, i vertici Nintendo accolgono l'autunno proponendo agli utenti Switch un'intrigante combinazione di produzioni esclusive, giochi Terze Parti e titoli indie. Proseguono ovviamente i festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario, con l'idraulico baffuto pronto a destreggiarsi con nientemeno che un battle royale! Gli adorabili Pikmin sono pronti a conquistare i giocatori più avventurosi grazie alla riedizione in versione Deluxe di Pikmin 3, originariamente esordito in esclusiva su Wii U. Gli amanti dello sport potranno invece contare sul lancio di FIFA 21 e Tennis World Tour 2, mentre una variegata selezione di indie propone esperienze peculiari, tra le quali possiamo citare I Am Dead e Gibbous: A Cthulhu Adventure. Di seguito, vi proponiamo dunque la nostra selezione di nuovi giochi Nintendo Swich in arrivo a ottobre 2020: come da tradizione, buona lettura!



Super Mario Bros. 35

Sviluppatore: Arika

Publisher: Nintendo

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 1 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Nell'ambito dei festeggiamenti per il 35° anniversario dell'idraulico baffuto, Nintendo propone una produzione speciale riservata agli abbonati a Nintendo Switch Online. In un vero e proprio battle royale a tema mariesco, 35 giocatori si affrontano con l'obiettivo di restare l'ultimo Mario in azione. Affrontando un livello, si cercherà di eliminare quanti più nemici possibili: questi ultimi verranno catapultati nei livelli dei concorrenti...e viceversa!

Super Mario Bros. 35 sarà scaricabile e giocabile solamente per un periodo di tempo limitato, che si concluderà il prossimo 31 marzo 2021.



Warsaw

Sviluppatore: Pixelated Milk

Publisher: Gaming Company

Genere: RPG / Strategico

Data di uscita: 1 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Ambientato durante la II Guerra Mondiale, il titolo trasporta il giocatore nella Varsavia occupata del 1944. Dopo un'attenta ricerca storica, il team di sviluppo propone un RPG dall'impianto strategico che richiede di assemblare un proprio gruppo di resistenti e combattere per la libertà della città.

Warsaw spinge ad adottare un approccio tattico e a valutare con attenzione le proprie mosse, mentre civili, soldati, uomini, donne, giovani e anziani raccontano la propria storia di sopravvivenza.



Foregone

Sviluppatore: Big Blue Bubble

Publisher: Big Blue Bubble

Genere: Indie

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Action platform in due dimensioni pensato per gli amanti della pixel art, Foregone si ambienta entro i confini di Calagan. La quiete della città è stata funestata dalla misteriosa minaccia costituita da una forza portatrice di corruzione nota come "Harrow". Le sue origini non sono chiare, ma il suo obiettivo è evidente: sfruttare un esercito di letali creature per radere completamente al suolo Calagan.

Neanche a dirlo, toccherà al giocatore impedire la tragedia, vestendo i panni di nientemeno che un supersoldato.



I Am Dead

Sviluppatore: Hollow Ponds; Richard Hogg

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Indie

Data di uscita: 8 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dai creatori di Hohokum e di Wilmot's Warehouse, arriva un'avventura a enigmi pronta a dipanarsi sullo sfondo della bizzarra isola di Shelmerston. Il nostro alter ego è del resto peculiare quanto il luogo che ci ritroveremo a esplorare. Nei panni del fantasma del curatore del museo locale, Morris Lupton, dovremo cercare di impedire la distruzione dell'atollo ad opera di un'eruzione del vulcano locale.

Per scongiurare la minaccia, dovremo rintracciare altri fantasmi, ma l'operazione non sarà semplice. Dovremo infatti recuperare oggetti nascosti che in vita hanno avuto un significato speciale per le persone che stiamo cercando. Fortunatamente, potremo contare su di una sorta di raggi X ultraterreno, che consente di osservare l'interno di ogni struttura e manufatto presente sull'isola. Ciliegina sulla torta, ad affiancarci nel nostro viaggio troveremo il fantasma del nostro fidato cane Sparky.



FIFA 21 Legacy Edition

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



La serie calcistica firmata Electronic Arts fa ritorno anche su Nintendo Switch nella sua nuova iterazione annuale. Come già accaduto nel 2020, tuttavia, la console Nintendo ne accoglie la Legacy Edition, che presenta alcune sostanziali differenze rispetto alla versione principale di FIFA 21. Rispetto a FIFA 20 Legacy Edition, il gioco offre una veste grafica aggiornata, con tanto di revisione di menu e interfaccia. Nessuna novità invece sul fronte delle caratteristiche di gameplay.

Il gioco offre diverse Modalità Legacy Edition, tra cui Modalità Carriera, Tornei su licenza e personalizzati (inclusa la UEFA Champions League),

Stagioni Online e in locale, Amichevoli Online ed altre. Presenti inoltre anche diversi contenuti legati a Fifa Ultimate Team.



Tennis World Tour 2

Sviluppatore: Big Ant Studios

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su altre piattaforme, lo sportivo dedicato all'universo del tennis approda anche sulla console ibrida Nintendo. Immancabile la Modalità Carriera, con la quale condurre al successo il proprio alter ego videoludico. Per avere successo non basterà il talento, ma sarà necessario gestire con saggezza stagione, staff, equipaggiamento e sponsor.

Per scontri realistici e dinamici, il gameplay si presenta in una veste rinnovata, con nuove animazioni, una più vasta selezione di colpi e un ritmo di gioco più sostenuto.



In attesa dell'edizione Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Tennis World Tour 2 redatta dal nostro Matteo Mangoni in occasione del debutto del gioco sul mercato.



G.I. Joe: Operation Blackout

Sviluppatore: GreenMill Entertainment

Publisher: GreenMill Entertainment

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il Team Cobra e il Team Joe sono pronti a tornare in scena con una nuova, inattesa produzione legata al franchise. In pieno stile Anni '80, G.I. Joe: Operation Blackout propone una formula da sparatutto in terza persona, da affrontare per mezzo di un cast composto da 12 personaggi principali.

La campagna principale richiede al giocatore di affrontare 18 missioni. Ad accrescere la longevità del titolo troviamo poi una componente multiplayer competitiva, che mette a disposizione alcune Arene PvP per scontri tra appassionati della saga.



Mario Kart Live: Home Circuit

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Party Game / AR

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Con Mario Kart Live: Home Circuit, Nintendo invita tutti gli appassionati a trasformare la propria abitazione in un circuito per veicoli pronti a sfrecciare a tutta velocità. Posizionando nel salotto di casa l'apposito kart equipaggiato di camera e creato un circuito, i giocatori potranno cimentarsi in sfide seguendo l'azione direttamente dallo schermo della propria Nintendo Switch. Quest'ultimo arricchirà le stanze di casa con diverse soluzioni grafiche che renderanno il circuito ideato degno di Mario Kart. Un massimo di 4 persone possono concorrere per la vittoria in questi bizzarri tornei casalinghi.

Le dinamiche tradizionali della serie Mario Kart prendono vita grazie ad un'innovativa combinazione tra giocattoli e videogiochi. Gli eventi che si verificano durante la partita avranno infatti un effetto sul kart nel mondo reale. Ad esempio, sfruttando i poteri di un fungo il veicolo realizzerà uno scatto, mentre si fermerà in seguito a una collisione con un guscio scagliato da un avversario.



Cloudpunk

Sviluppatore: ION Lands

Publisher: ION Lands

Genere: Indie

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



La megalopoli di Nivalis è illuminata da variopinte luci al neon, mentre i suoi grattacieli sono popolati tanto da umani quanto da androidi e intelligenze artificiali. Gli stilemi più tradizionale del genere cyberpunk trovano asilo in quest'avventura fortemente story-driven. Come dipendente di una semi-legale compagnia di trasporti battezzata Cloudpunk, la protagonista Rania dovrà affrontare una lunga notte di lavoro, dai risvolti quantomeno inaspettati.

Tra bassifondi e quartieri futuristici, questo titolo indipendente promette di raccontare le vite di una Nivalis che ospita un crogiolo di entità umane e non , ognuna con una storia da raccontare.



Già disponibile su PC, il titolo è stata analizzato nel dettaglio sulle pagine di Everyeye da Stefano Calzati, nella sua recensione di Cloudpunk.



Remothered: Broken Porcelain

Sviluppatore: Stormind Games; Darril Arts

Publisher: Modus Games

Genere: Survival horror

Data di uscita: 20 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo Remothered: Tormented Fathers, la saga horror ritorna sulla scena con il nuovo Broken Porcelain. Progetto a firma italiana, il survival horror immerge i giocatori tra le inquietanti ombre dell'Ashmann Inn. Tra le stanze d'albergo della sruttura, si annidano inquietanti entità cacciatrici, pronte a tormentare le anime dei protagonisti. Un cast composto da volti familiari e personalità inedite compone la selezione di personaggi tramite i quali i giocatori affronteranno quest'angosciante avventura.

Per garantirsi la sopravvivenza non sarà tuttavia sufficiente nascondersi o darsi alla fuga. Gli sfortunati protagonisti dovranno aguzzare l'ingegno e sfruttare anche la più piccola risorsa a propria disposizione. Tensione e senso di pericolo promettono di essere di casa, alimentati anche dalle note della colonna sonora firmata da Luca Balboni.



Transformers Battlegrounds

Sviluppatore: Coatsink

Publisher: Outright Games

Genere: Strategico

Data di uscita: 23 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Il franchise dei Transformers invade ancora una volta il mondo dei videogiochi, assumendo questa volta la forma di un titolo strutturato in scontri tattici a turni. A minacciare l'incolumità del pianeta Terra sono le sfrenate ambizioni di Megatron, che costringeranno il giocatore a rispondere ad un eroica chiamata alle armi. Contando su Optimus Prime, Grimlock e molti altri personaggi della serie, sarà necessario guidare le azioni dei combattenti sul campo di battaglia, adottando il giusto approccio tattico.

La campagna principale propone tre diversi livelli di difficoltà, mentre un comparto multiplayer in locale include molteplici modalità di gioco.



Ghostrunner

Sviluppatore: One More Level; 3D Realms; Slipgate Ironworks;

Publisher: 505 Games; All in! Games

Genere: Azione

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Un grave cataclisma ha messo a repentaglio l'esistenza stessa del genere umano, costretto a rifugiarsi all'interno dell'ultimo baluardo in grado di garantire protezione. Uomini e donne, giovani e anziani sono dunque ora assembrati tra le mura della Torre Dharma, vera e propria megalopoli cyberpunk sviluppatasi in verticale. A regnare su questa distopica realtà, troviamo il Maestro di Chiavi Mara, dispotica guida della città-torre.

In cerca di vendetta e di giustizia, un micidiale cyber-ninja imbraccia la katana e si prepara ad affrontare un'inarrestabile scalata. L'obiettivo? Raggiungere e fronteggiare il sovrano della Torre Dharma.



In attesa di poterlo testare con mano, trovate tutti i dettagli su questo slasher dai ritmi frenetici nella ricca anteprima di Gostrunner redatta dal nostro Antonio Izzo.



Gibbous: A Cthulhu Adventure

Sviluppatore: Stuck in Attic

Publisher: Stuck in Attic

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Presentato come una commedia/avventura horror cosmica, Gibbous: A Cthulhu Adventure propone una formidabile combinazione tra umorismo, atmosfere cupe, elementi lovecraftiani e avventura. Con oltre 60 ambientazioni realizzate a mano ed ispirate all'architettura e ai paesaggi naturali della Transilvania, l'avventura grafica conduce i giocatori a Darkham. Nella cupa cittadina, gli abitanti sussurrano a bassa voce il nome del Necronomicon, il più oscuro e malvagio dei libri.

Mentre il detective Don R. Ketype cerca a tutti i costi di recuperare il pericoloso tomo, l'ignaro bibliotecario Buzz Kerwan ne sfrutta accidentalmente i poteri, trasformando il proprio gatto domestico in un felino parlante.



Pikmin 3: Deluxe

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Gestionale / Avventura / Puzzle

Data di uscita: 30 Ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Esordito su Wii U, Pikmin 3 è forse tra le esclusive meno note tra il parco titoli che ha caratterizzato la sfortunata console Nintendo. A dispetto di ciò, l'avventura del Capitano Olimar nasconde un affascinante impasto ludico, pronto a ritornare in azione in una versione rivista ed ampliata destinata a Nintendo Switch. In seguito ad un atterraggio di emergenza, l'astronave dei nostri protagonisti è inutilizzabile. Per ripararla e sopravvivere sul bizzarro pianeta PNF-404, l'equipaggio dovrà fare affidamento sugli adorabili Pikmin, piccole creaturine autoctone.

Rispondendo ai comandi impartiti dal giocatore, i teneri esseri ci aiuteranno a risolvere enigmi ambientali e ad affrontare presenze ostili. Non tutti i Pikmin sono uguali: alcuni possono nuotare, altri sono immuni alla corrente elettrica oppure sono particolarmente possenti. Conoscerne le caratteristiche sarà essenziale per sfruttare al meglio i nostri alleati. Rispetto alla versione originale, Pikmin 3: Deluxe includerà un prologo e un epilogo completamente inediti, la possibilità di affrontare la storia principale in modalità cooperativa in locale e alcune limature alle meccaniche di gameplay.