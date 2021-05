Nintendo Switch: da Miitopia a King of Seas, i nuovi giochi di maggio 2021

Dopo aver accolto tra le proprie fila Monster Hunter: Rise a marzo eNew Pokémon Snap ad aprile, il nuovo mese di Nintendo Switch si presenta come decisamente variegato, caratterizzato dal ritorno di vecchie glorie e dall'esordio di nuove produzioni, inclusi moltissimi Indie. A guidare il catalogo delle pubblicazioni in quel di Kyoto troviamo il ritorno di Shin Megami Tensei III, al quale si affianca il debutto del peculiare Knockout City e l'approdo sulla console ibrida di Miitopia. Sul fronte dell'universo dello sviluppo indipendente, spiccano Subnautica e il suo inedito sequel, ma anche King of Seas, avventura piratesca a firma italiana. Come da tradizione, di seguito trovate i dettagli su tutti i nuovi giochi di maggio 2021 per Nintendo Switch: buona lettura!

The Colonists

Sviluppatore: Codebyfire

Publisher: Mode 7

Genere: Gestionale

Data di uscita: 4 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Una generazione di robot desidera vivere come esseri umani, ma a quanto pare questo non è possibile sulla Terra. Gli androidi decidono dunque di abbandonare il pianeta alla volta dello spazio profondo, alla ricerca di un corpo celeste alieno in cui costruire una propria civiltà. I giocatori dovranno proprio assistere i robottini in questa epica impresa, da compiere attraverso tre epoche differenti. Per portare la civiltà robotica al successo, sarà necessario edificare fattorie, vie di comunicazione, infrastrutture e molto altro. La politica di espansione della propria comunità potrà essere sia pacifica sia violenta: in questo secondo caso, sarà possibile confrontarsi con altre colonie guidate dall'IA.

Oltre a sviluppare il proprio insediamento, i giocatori possono mettere alla prova i robot in mappe generate in maniera procedurale o in missioni speciali. Per dare sfogo alla creatività, è invece possibile sfruttare le potenzialità offerte dalla modalità sandbox di The Colonists.



Famicom Detective Club

Sviluppatore: Mages

Publisher: Mages

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



I misteri di Famicom Detective Club: The Missing Heir e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind ritornano sul mercato videoludico in un unico pacchetto che include entrambe le avventure. Estratte dagli archivi della Grande N, le esperienze investigative approdano su Nintendo Switch in una veste completamente rinnovata, che include una localizzazione in lingua inglese, una grafica ammodernata e filmati supportati da doppiaggio.

Immerso nel cuore del Giappone, il protagonista dovrà improvvisarsi detective per cercare di fare luce su amnesie, omicidi e sparizioni. L'unica strada percorribile per incastrare il vero colpevole richiederà di interrogare i testimoni e analizzare ogni dettaglio delle scene del crimine, senza dimenticarsi ovviamente di appuntare tutto sul proprio taccuino.



Subnautica

Sviluppatore: Unknown Worlds Entertainment

Publisher: Unknown Worlds Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita:14 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



In seguito a un atterraggio di fortuna, il giocatore si ritrova imprigionato sulla superficie di un pianeta alieno, con la sola possibilità di avventurarsi nelle profondità dei suoi oceani. Prende così il via un peculiare viaggio sottomarino attraverso scenari da favola, tra soleggiate barriere coralline, pericolose voragini, distese di lava e fiumi subacquei bioluminescenti. Un open world suggestivo, ma da affrontare con la dovuta cautela e la giusta attrezzatura: con il buio della notte i predatori abbandonano infatti i propri rifugi, mentre l'assenza di ossigeno, le temperature più estreme e l'eccessiva pressione possono risultare letali. Tra crafting ed esplorazione, Subnautica propone un mondo misterioso, ricco di enigmi e pericoli: riusciremo a scoprire cosa vi si cela e a fare ritorno a casa?

Già disponibile su altri lidi, il piccolo gioiello indie raggiunge ora anche Nintendo Switch.



Per tutti i dettagli sull'apprezzato indie subacqueo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Subnautica, firmata all'uscita del titolo dal nostro Daniele D'Orefice.



Subnautica: Below Zero

Sviluppatore: Unknown Worlds Entertainment

Publisher: Unknown Worlds Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Gli enigmi lasciati aperti dal primo Subnautica tornano a stuzzicare l'ingegno e la curiosità dei giocatori in questo nuovo sequel firmato Unknown Worlds. A distanza di due anni dagli ultimi eventi, i giocatori tornano ad esplorare il pianeta 4546B, avventurandosi questa volta in una regione caratterizzata da un rigido clima artico. Il gelo e la neve perenni rendono qui particolarmente ardua la sopravvivenza, richiedendo agli esploratori di fare ricorso ad ogni risorsa in proprio possesso. Ancora una volta, l'avventura subacquea proporrà ambientazioni e panorami suggestivi, tra grotte ricolme di cristalli, sorgenti termali, vette innevate, pinguini artici e creature marine.

A dare il via alla narrazione di Subnautica: Below Zero è un misterioso incidente che ha coinvolto una missione scientifica, spingendo l'Alterra ad abbandonare in fretta e furia la gelida regione. In queste circostanze, è misteriosamente sparita anche la sorella del protagonista, della quale si sono perse le tracce. Nel tentativo di ritrovarla, metteremo le mani su nuovi enigmi e misteri, oltre che su insidiosi manufatti alieni.



SnowRunner

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Racing game

Data di uscita: 18 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Condizioni atmosferiche estreme e 40 veicoli di marchi quali Ford, Chevrolet e Freightliner attendono gli amanti delle 4 ruote nel racing game firmato da Saber Interactive. Già disponibile su console Sony e Microsoft, SnowRunnter si fa ora strada anche su Nintendo Switch. Accettando missioni sempre più impegnative, i giocatori potranno costruire una vera e propria flotta di autoveicoli coi quali superare laghi ghiacciati, distese di fango e fiumi in piena. A caratterizzare il mondo interconnesso dipinto dal team di sviluppo, troviamo un motore fisico particolarmente realistico, che punta a restituire il feeling del controllo di potenti macchine.

Fruibile in modalità single player, SnowRunner include anche un comparto multigiocatore, grazie al quale un massimo di 4 piloti possono cooperare tra i sentieri sterrati.



Prima di avventurarvi fuori strada, effettuate una fermata alla recensione di SnowRunner redatta dal nostro Matteo Mangoni.



Aerial_Knight's Never Yield

Sviluppatore: Aerial_Knight

Publisher: Headup

Genere: Runner

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Nato come progetto personale dell'autore "Aerial_Knight", Never Yeld è un gioco a scorrimento orizzontale in 3D, dalla struttura simile a un endless runner. Protagonista dell'indie è un giovane di nome Will: dal passato misterioso, quest'ultimo è in possesso di informazioni che potrebbero cambiare per sempre Detroit, sua città natale. Braccato da inquietanti e pericolosi personaggi, il ragazzo non può fare altro che darsi alla fuga, accompagnato da una ritmica colonna sonora e dalla necessità di continuare a saltare, correre e compiere acrobazie.

Elemento decisamente interessante, i brani che accompagnano l'incedere di Aerial_Knight's Never Yield sono stati curati da un artista di Detroit noto come "Danime-Sama", e sono stati registrati grazie al contributo di cantanti di tutto il mondo.



Miitopia

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: JRPG

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo un primo debutto su Nintendo 3DS, l'eccentrica e insolita produzione Nintendo ritorna ora su Nintendo Switch. Avventura surreale e scanzonata, Miitopia catapulta i giocatori in un mondo assediato dal malvagio Duca del Male, colpevole di aver sottratto il volto a tutti gli abitanti del regno. Per salvare i propri concittadini, l'unica possibilità è assemblare una squadra di prodi Mii, attribuendo loro le fattezze di amici e famigliari. A ostacolare il cammino di questa peculiare selezione di avventurieri, ci penseranno i sottoposti del Duca del Male, tra le cui fila militano golem, goblin, strani mostri e - perché no - hamburger. Anche gli eroici Mii del resto non sembrano essere troppo istituzionali, tra cuochi che affrontano nemici a padellate e fiori combattenti.

Per i giocatori che vogliono avere un primo assaggio del titolo, ricordiamo che è al momento disponibile una Demo gratuita di Miitopia. I progressi raggiunti al suo interno potranno essere trasferiti nella versione completa del gioco al suo esordio su Nintendo Switch.



In attesa di poter testare la versione Nintendo Switch del gioco, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Miitopia redatta in occasione del lancio su Nintendo 3DS.



Kowloon High-School Chronicle

Sviluppatore: Shout! Design Works Co., Ltd.

Publisher: Arc System Works

Genere: Dungeon Crawler / Visual Novel

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Pubblicato per la prima volta nel 2004 nel solo Giappone, Kowloon High-School Chronicle approda ora sul mercato videoludico europeo in edizione rimasterizzata, con grafica HD e doppiaggio in inglese per l'intera storia principale. Peculiare ibrido tra visual novel e dungeon crawler, il titolo vede protagonista Kuro Habaki, affiliato di una società di cacciatori di tesori in cerca di reliquie in grado di compiere miracoli. Determinato a scoprire cosa si celi nelle rovine situate nelle profondità di una scuola superiore di Shinjuku, il giovane decide di spacciarsi per uno studente trasferitosi a Tokyo.

Durante il giorno, Kuro dovrà destreggiarsi tra i banchi di scuola, dove tessere buoni rapporti gli consentirà di farsi qualche alleato per la sua vera missione. Al calar della notte, invece, l'esplorazione dei dungeon sotterranei lo porterà ad affrontare non poche insidie, tra trappole e nemici da sconfiggere attraverso un sistema di combattimento a turni.



Knockout City

Sviluppatore: Velan Studios

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo / Multiplayer / Party Game

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Gli appassionati di dodgeball sono chiamati a impugnare i palloni e a scagliarli contro gli avversari per conquistare Knockout City a colpi di KO. La peculiare produzione firmata Velan Studios propone scontri multiplayer a squadre dalla struttura 3v3, 4v4 o tutti contro tutti. Per uscire vittoriosi dalla competizione, il coordinamento tra compagni è essenziale: basti pensare che all'occorrenza sarà possibile tramutarsi in pallone per farsi scagliare dalle mani di un compagno di team!

Diverse tipologie di pallone e di modalità ampliano la varietà della formula di gioco proposta, mentre gli autori hanno già promesso un ampio supporto post-lancio, con mappe dinamiche, modalità di gioco e palloni aggiuntivi. All'appello, non mancheranno inoltre speciali eventi a durata limitata.



Tutti i fondamentali del dodgeball vi attendono nel ricco provato di Knockout City firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Maneater

Sviluppatore: Blindside Interactive

Publisher: Tripwire Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Insolita avventura ruolistica che pone i giocatori nei panni di uno squalo, Maneater invita il pubblico a seminare il panico tra natanti e pescatori. Strutturato in un open world composto da 7 macro-regioni caratterizzate da altrettanti biomi, il viaggio proposto vede protagonista un cucciolo di squalo, del quale dovremo favorire la crescita. Divorando creature ed esplorando i fondali, il nostro alter-ego pinnato si farà progressivamente più grande, forte e feroce, acquisendo anche abilità che esulano decisamente dal normale percorso evolutivo di uno squalo.

In un mondo caratterizzato da ciclo giorno/notte, gli avversari dell'insolito protagonista saranno altre creature degli abissi e pescatori troppo ambiziosi, tutti destinati a divenire parte dell'insolita narrazione, strutturata in una sorta di reality show.



Prima di sfoderare pinne e zanne, trovate tutti i dettagli sullo shaRkPG nella recensione di Maneater redatta dal nostro Alessandro Bruni.



Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Mentre scarseggiano le novità su Shin Megami Tensei V, gli appassionati della saga possono gustarsi una ricca sortita nel passato, grazie alla riedizione di uno dei suoi capitoli più amati. Shin Megami Tensei III ritorna infatti in azione in una versione completamente rimasterizzata, che dona nuova vita ad un JRPG acclamato da pubblico e critica. Per l'occasione, i modelli 3D e i fondali sono stati aggiornati, mentre livelli di difficoltà aggiuntivi e l'inedita possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento rendono il titolo Atlus maggiormente accessibile.

Inalterato invece il comparto narrativo, che, fedele all'originale, mette in scena la feroce guerra tra dèi e demoni. Sullo sfondo di un mondo in rovina, Tokyo è devastata da una rivolta demoniaca, pronta a dare il via ad una sorta di apocalisse astrale denominata Concezione. Solo il protagonista potrà condurre il mondo alla vita, alla morte o alla rinascita, per un'epopea da vivere con doppiaggio giapponese originale oppure con audio in inglese.



In attesa dell'esordio del rifacimento del JRPG Atlus, sulle pagine di Everyeye trovate il recente provato di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remster, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



King of Seas

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: Team17

Genere: Action RPG / Ruoguelike

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Con il padre rimasto vittima di un oscuro complotto, l'unica alternativa possibile per il protagonista di King of Seas è quella di cercare rifugio in mare. Con l'obiettivo di ottenere un giorno vendetta, il giovane si avvia sulla strada della pirateria, imparando a navigare e a dedicarsi ad assalti e abbordaggi. Tra una razzia e l'altra, aumenterà le ricchezze a propria disposizione, ma anche il numero di cacciatori di taglie sulle sue tracce.

Tra mari generati in maniera completamente procedurale, l'indie tutto italiano propone una commistione tra Action RPG e roguelike, in cui il senso dell'orientamento è essenziale. Controllare la bussola della nostra imbarcazione sarà l'unico modo per uscire indenne dai banchi di nebbia, mentre venti capricciosi non esiteranno nel cercare di modificare la rotta del nostro veliero.



Per scoprire tutti i retroscena sulla creazione nostrana a firma di 3D Clouds, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale su King of Seas redatto dal nostro Giuseppe Carrabba.



Sumire

Sviluppatore: GameTomo Team

Publisher: GameTomo Team

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Avventura indie della durata di un solo giorno, Sumire accompagna i giocatori entro i confini di un tradizionale villaggio giapponese. Qui, tra templi e ciliegi, la giovane ma disillusa Sumire si imbatte in uno spirito dispettoso che le promette di esaudire il suo desiderio più nascosto. Prima di poter beneficiare del premio, la ragazza dovrà però portare a termine una serie di missioni assegnatele in parte da fatate creature dei boschi e in parte dai suoi concittadini.

Temi quali la difficoltà delle scelte, la disillusione e la nascita di nuovi sogni trovano spazio nella narrazione, che si sviluppa in maniera dinamica a seconda delle azioni compiute dalla protagonista. Dalle luci dell'alba sino al tramonto, Sumire dovrà cercare di capire che cosa desidera davvero.



Oddworld: Collection

Sviluppatore: Oddworld Inhabitants

Publisher: Microids

Genere: Avventura

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Il cupo umorismotipico dell'immaginario concepito da Lorne Lanning e dal team di Oddworld Inhabitants torna ancora una volta protagonista su Nintendo Switch. Dopo aver accolto la pubblicazione dei primi tre capitoli della cinica epopea di Abe, la console ibrida vede ora l'esordio di una interessante raccolta, che propone l'intera trilogia originale su di una unica cartuccia.

Grazie a Microids, gli appassionati desiderosi di tornare a salvare i poveri Mudokon possono dunque approfittare di questa nuova occasione per portare su Nintendo Switch le molteplici ore di gioco garantite dalla combinazione tra Oddworld: New 'n' Tasty, Oddoworld: Munch's Oddysee e Oddworld: Stranger's Wrath.



7 Years From Now

Sviluppatore: fumi, room 6

Publisher: PQube Limited

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 Maggio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dietro il team di sviluppo di 7 Years From Now si cela in verità un unico autore: il giapponese Mafumi Yoshida. Avventura emotiva e narrativa, l'indie vede protagonista Haruto Soraki, giovane studente delle superiori coinvolto in un misterioso incidente del quale non ricorda nulla. Smarrita la memoria, il ragazzo decide di fare ritorno alla sua città natale, nel tentativo di ritrovare se stesso. Coinvolgente e sinistra, la vicenda raccontata in 7 Years From Now porterà alla scoperta di una surreale cospirazione, il tutto sullo sfondo di un'importante promessa fatta da Haruto ben 7 anni prima.

Dopo essersi conquistato un'ottima accoglienza e oltre 6 milioni di download su dispositivi mobile, l'indie nipponico raggiunge ora anche i lidi console, in esclusiva su Nintendo Switch.