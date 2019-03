Nintendo Switch: i nuovi giochi di aprile 2019

Mese all'insegna di grandi porting e remaster per gli utenti della console ibrida. Si parte con Darksiders: Warmastered Edition, riedizione del primo capitolo della serie zelda-like sviluppato da Vigil Games, proseguendo con Dragon's Dogma Dark Arisen, Cuphead, Final Fantasy X|X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age. Da segnalare anche l'arrivo di Nintendo Labo Kit VR, nuova esperienza interattiva pensata per esplorare in modo più accessibile i lidi della realtà virtuale, mentre Mortal Kombat 11 arriverà a maggio, in leggero ritardo rispetto alle versioni PS4, Xbox One e PC, disponibili dal 23 aprile. Di seguito, tutte le novità in uscita su Nintendo Switch ad aprile.

Darksiders Warmastered Edition

Sviluppatore: Nordic Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 2 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Il remaster di Darksiders si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch il 2 aprile, permettendo agli utenti della console ibrida di recuperare il primo capitolo della serie zelda-like sviluppato da Vigil Games. Pur avendo nove anni sul groppone, il gioco continua a presentarsi come uno dei migliori esponenti del genere visti negli ultimi tempi, in grado di offrire un'esperienza di gioco solida e impegnativa al punto giusto.

Per saperne di più sull'avventura di Guerra vi rimandiamo alla recensione di Darksiders Warmastered Edition.

Super Dragon Ball Heroes World Mission

Sviluppatore: Dimps

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 5 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta come un gioco di carte con tutti i personaggi degli universi di Dragon Ball, trasformazioni mai viste prima e un nuovo personaggio creato da Toyotaro in persona, l'illustratore del manga Dragon Ball Super.

Tra le modalità di gioco principali troviamo Story Mode (con una storia originale e una serie di nuovi protagonisti), Arcade Mode (una serie di sfide per testare le abilità dei giocatori), Network Battle (consente ai giocatori di sfidare gli amici o di competere contro sfidanti di tutto il mondo) e Creation Mode (in cui i giocatori possono creare le proprie carte e missioni).

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 9 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 9 aprile sarà il turno di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, raccolta in arrivo anche su Nintendo Switch nella prima metà del mese. Il pacchetto comprende le versioni complete di Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice For All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, tradotti in giapponese e in inglese.

Un'ottima occasione per tornare a vestire i panni di Phoenix Wright, recuperando tutti e 14 gli episodi dei primi tre capitoli della serie.

Nintendo Labo Kit VR

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Esperienza interattiva

Data di uscita prevista: 12 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Nintendo Labo Kit VR mira a proporre una versione originale e accessibile della realtà virtuale, includendo una decina di esperienze VR semplici e divertenti pensate per tutti.

Gli utenti potranno montare diverse creazioni di cartone: il pedale eolico Toy-Con produce colpi d'aria che creano l'effetto di volare, mentre il blaster va caricato prima di sparare raffiche di laser (o di frutti). Un kit decisamente interessante, che porta la Realtà Virtuale su Nintendo Switch.

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 16 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Final Fantasy X/X-2 HD Remaster si prepara a sbarcare anche su Nintendo Switch il 16 aprile, permettendo ai possessori della console ibrida di giocare alle edizioni rimasterizzate di Final Fantasy X e Final Fantasy X-2.

Un'ottima occasione per recuperare o riscoprire le avventure di Tidus, Yuna e compagni, a maggior ragione considerando la possibilità di giocare in modalità portatile. Nell'attesa che la raccolta debutti su Switch il 16 aprile, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Konami Arcade Classics Anniversary Collection

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



La Konami Arcade Classics Anniversary Collection si prepara a debuttare su PS4 e Xbox One il 18 aprile. La raccolta è stata realizzata per festeggiare il cinquantesimo anniversario della compagnia giapponese, e include otto classici arcade: Life Force (Salamander), Vulcan Venture (Gradius II), Nemesis (Gradius), Typhoon (A-JAX), Haunted Castle, Thuder Cross, Scramble e TwinBee.

Il pacchetto sarà accompagnato da uno speciale "Bonus Book" digitale con artwork, bozzetti preparatori, video dietro le quinte, interviste con gli sviluppatori e altro ancora.

Cuphead

Sviluppatore: Studio MDHR

Publisher: Studio MDHR

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto in esclusiva console su Xbox One, Cuphead arriva a sorpresa anche su Switch il 18 aprile. Oltre alla campagna (affrontabile in singolo o co-op), il titolo include una modalità Boss Fight in cui bisogna affrontare gli enormi guardiani di fine livello, con l'obiettivo di fare pratica e guadagnare preziosi bonus.

Un gioco esteticamente accattivante, dal gameplay frenetico e veloce, e con un livello di sfida che darà filo da torcere anche ai giocatori più esperti. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Cuphead per Xbox One.

Dragon's Dogma Dark Arisen

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 23 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Uscito nel 2013 e arrivato nel 2016 su PC, e poi l'anno successivo anche su PlayStation 4 e Xbox One, Dark Arisen si appresta a debuttare sulla console ibrida di Nintendo il 23 aprile.

Questa edizione includerà tutti i DLC e i contenuti pubblicati per il gioco originale, il supporto per le funzionalità online (per le quali l'abbonamento a Nintendo Switch Online non sarà necessario), interfaccia rivisitata e sistema di controllo riprogettato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con. Per saperne di più sul titolo potete leggere la recensione di Dragon's Dogma Dark Arisen basata sulla versione originale del 2013.

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 30 aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Final Fantasy XII The Zodiac Age arriva anche su Nintendo Switch il 30 aprile, portando sulla console ibrida la riedizione di Final Fantasy XII International Zodiac Job System, versione aggiornata del dodicesimo episodio della saga Square-Enix uscita solamente in Giappone nel 2006. The Zodiac Age presenta un comparto tecnico migliorato, un miglior bilanciamento del gameplay, dialoghi aggiornati e corretti e nuovi dungeon da esplorare. Nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Super Meat Boy Forever

Sviluppatore: Team Meat

Publisher: Team Meat

Genere: Platform

Data di uscita prevista: aprile

Piattaforma: Nintendo Switch



Il nuovo capitolo di Super Meat Boy vanterà 7200 combinazioni di livelli che verranno utilizzate per creare un'infinità di missioni hardcore da affrontare nel corso dell'avventura. Il gioco ricalca la struttura del primo capitolo, aggiungendo nuovi stage e meccaniche inedite, con boss e nuove dinamiche platform.

Ciascun elemento del comparto grafico, inoltre, è stato disegnato a mano per esaltare il sistema particellare deputato alla gestione degli effetti splatter, così da rendere ancora più cruento e visivamente punitivo l'inevitabile sopraggiungere del game over.