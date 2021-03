Nintendo Switch: i nuovi giochi di marzo, arriva Monster Hunter Rise

Dopo una rassegna di uscite di febbraio su Nintendo Switch decisamente esplosiva, il nuovo anno in quel di Kyoto rallenta leggermente l ritmo, pur proponendo 31 giorni caratterizzati da un ampio numero di interessanti uscite. A dominare la scena sono evidentemente l'attesissimo Monster Hunter: Rise e Balan Wonderworld, ma non mancano all'appello titoli inediti per l'utenza della Grande N, come Crash Bandicoot 4: It's About Time, Tales from the Borderlands o Apex Legends. Si mantiene viva anche la scena indie, mentre gli amanti dei life simulator a sfondo agricolo potranno approfittare dei nuovi Harvest Moon e Story of Seasons. Di seguito, ecco dunque la nostra panoramica sulla primavera su Nintendo Switch, con i giochi in arrivo a marzo 2021: buona lettura!



Sea of Solitude: The Director's Cut

Sviluppatore: Jo-Mei Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 4 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Sea of Solitude: The Director's Cut porta in esclusiva su Nintendo Switch l'edizione definitiva del titolo esordito su PC e console nel 2019. Più di un semplice porting, questa nuova versione del gioco propone una sceneggiatura revisionata, un nuovo cast di doppiatori ed un maggior numero di cutscene e animazioni. Con una significativa rassegna di aggiunte, la riedizione di Sea of Solitude punta a plasmare la visione originale dei suoi autori. Ad arricchire l'offerta sulla console ibrida, anche il supporto ai giroscopi dei Joy-Con, una modalità fotografica e ulteriori feature esclusive.

Protagonista di Sea of Solitude è la giovane Kay, vittima di una oscura solitudine che l'ha trasformata in un mostro. Navigando attraverso tremende tempeste, la ragazza dovrà cercare di raggiungere degli approdi sicuri, tentando al contempo di sfuggire a terribili creature generate dal suo inconscio.



In attesa dell'esordio della versione definitiva del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Sea of Solitude redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Harvest Moon: One World

Sviluppatore: Natsume

Publisher: Nintendo Europe

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 5 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Con ormai quasi 25 anni di storia sulle spalle, la serie di Harvest Moon ritorna su Nintendo Switch con un nuovo capitolo, che promette di portare sulla console il mondo più grande mai visto nell'IP. Ambientazione di Harvest Moon: One World è un grande continente suddiviso in 5 aree interconnesse, ognuna delle quali caratterizzata da un ecosistema particolare. Tra cime innevate, pendici di vulcani, spiagge tropicali, lande erbose e dune di sabbia, gli aspiranti contadini potranno trasformarsi in eroici viaggiatori, senza per questo rinunciare alla propria fattoria. Per l'occasione, infatti, la struttura diventa portatile, pronta a seguirci verso ogni destinazione.

Esplorando il mondo virtuale, i giocatori potranno scovare i piccoli spiriti del raccolto, custodi dei semi di tutte le colture scomparse dall'universo di Harvest Moon: One World, dove frutti e ortaggi sono ormai un lontano ricordo. Ma oltre all'agricoltura, il protagonista dovrà cimentarsi anche con l'allevamento, tra comuni mucche e galline, ma anche più esotici orsi, cammelli, renne e leopardi delle nevi. Come da tradizione della serie non mancano poi all'appello festival, eventi speciali e storie d'amore, con possibili anime gemelle che attendono in ogni località.



Two Point Hospital: Jumbo Edition

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 5 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Il simulatore di direttore sanitario ritorna sul mercato in un'edizione rivista ed ampliata. Two Point Hospital: Jumbo Edition include infatti, oltre al gioco originale, 4 grandi espansioni (Off The Grid; Close Encounters; Pebberley Island; Bigfoot) e 2 pacchetti contenuti. Complessivamente, il ritorno del gestionale a tema ospedaliero mette a disposizione del pubblico ben 27 ospedali, 189 patologie e innumerevoli item.

Con all'attivo già oltre 3 milioni di utenti, il team di Two Point Studios punta ad ampliare la propria community grazie a questo nuovo formato di Two Point Hospital. Il pubblico interessato ai nuovi contenuti potrà optare per l'acquisto della Jumbo Edition oppure per upgrade e singoli DLC pensati per chi già possiede il gioco.



Per maggiori informazioni su questo insolito gestionale, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Two Point Hospital per PC redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Apex Legends

Sviluppatore: Respawn Entertainment

Publisher: Electronic Arts

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 9 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo il grande successo riscosso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il battle royale sviluppato da Respawn Entertainment (Titanfall; Star Wars: Jedi Fallen Order) arriva a grande richiesta anche su Nintendo Switch. Apex Legends propone alla community appassionata di sparatutto un universo in cui cimentarsi in scontri a suqadre, all'interno dei quali vestire i panni delle potenti Leggende. Ognuna di queste è dotata di abilità e capacità uniche, con le quali può apportare il proprio contributo al team di cui è parte.

Apex Legends arriva su Nintendo Switch come free to play con supporto alle microtransazioni, esattamente come sulle altre piattaforme supportate dal gioco EA.



L'esordio su Nintendo Switch si colloca in prossimità dell'avvio di una nuova fase per il battle royale: trovate i dettagli nell'anteprima della Stagione 8 di Apex Legends redatta dal nostro Giovanni Calgaro.



Crash Bandicoot 4: It's About Time

Sviluppatore: Toys For Bob

Publisher: Activision

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Accolto con calore da parte degli appassionati, il nuovo capitolo delle avventure del marsupiale arancione è ora pronto a raggiungere ulteriori piattaforme. Tra queste ultime troviamo anche Nintendo Switch, con la console ibrida in procinto di accogliere Crash Bandicoot 4: It's About Time. Affiancato da Coco, il protagonista della saga dovrà sventare un'incredibile minaccia, pronta a mettere in crisi non solo una realtà, bensì un intero multiverso. A voler seminare il panico, neanche dirlo, sono anche questa volta Neo Cortex ed N.Tropy, le cui menti criminali si sono sciaguratamente rimesse in moto.

Tra nuove abilità, molteplici personaggi giocabili, boss improbabili e un livello di sfida tutt'altro che trascurabile, la serie platform dedicata a Crash Bandicoot ritorna su Nintendo Switch, dopo l'ottima Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.



In attesa di partire alla ricerca delle maschere quantiche, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Sviluppatore: KAIKO; Big Huge Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Frutto di una collaborazione creativa tra il romanziere R.A. Salvatore (Forgotten Realms), il creatore di Spawn Todd McFarlane e il lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, l'apprezzato RPG ritorna sul mercato videoludico in edizione rimasterizzata. Gli appassionati di regni fantasy possono dunque varcare i confini di Amalur, universo devastato da un conflitto senza fine. Strappato suo malgrado all'abbraccio della morte, il protagonista si cimenterà tra magie e violenti scontri, in un percorso di ricerca dei segreti dell'immortalità.

Ad arricchire l'offerta ludica costituita da questa riedizione, THQ Nordic ha incluso nella remastered non solo il gioco originale, ma anche tutti i DLC pubblicati successivamente. A livello formale, la produzione offre invece una grafica migliorata e alcune revisioni in termini di gameplay.



Con il titolo in dirittura di arrivo su Nintendo Switch, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning redatta da Luca Del Pizzo.



Stubbs the Zombie: Rebel Without a Pulse

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: Azione

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



La Pennsylvania del 1959 ospita la città di Punchbowl, località immaginaria edificata durante l'amministrazione del Presidente USA Eisenhower, che ha voluto erigerla in omaggio alla modernità e alle potenzialità tecnologiche del XXI secolo. Quest'ultima non è tuttavia destinata a vivere anni di pace, con un'orda di zombie decisa a seminare il panico nella metropoli retro-futurista.

Direttamente dal 2005 videoludico compie un ritorno inaspettato lo zombie protagonista del peculiare Stubbs The Zombie. Mettendo in campo una risoluzione potenziata e un sistema di controllo completamente rivisto, il team di Aspyr Media porta l'avventura di oltre 15 anni fa sul mercato odierno, con un porting ribattezzato Stubbs The Zombie in Rebel Without A Pulse.



Minute of Island

Sviluppatore: Studio Fizbin

Publisher: Mixtvision

Genere: Platform

Data di uscita: 18 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Mo è una giovane riparatrice che risiede in un arcipelago rurale. Qui la ragazza si dedica alla manutenzione di misteriosi macchinari, abbandonati da una antica comunità di giganti che ha ormai da tempo lasciato queste terre. A testimonianza della loro civiltà, le creature colossali hanno lasciato solamente questi involucri meccanici senzienti, che per continuare a funzionare hanno tuttavia bisogno di una costante manutenzione. Una leggenda narra che un loro arresto porterebbe sulle isole una inarrestabile calamità: nonostante ciò, Mo è sempre più convinta che questa non sia la vita che desidera.

Minute of Island è un platform che propone al pubblico una promettente fusione tra enigmi, ambientazioni suggestive e antichi misteri, per un indie capace di destare curiosità.



Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville - Edizione Completa

Sviluppatore: PopCap Vancouver

Publisher: Electronic Arts

Genere: Party Game

Data di uscita: 19 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



I folli scontri tra piante e zombie invadono ancora una volta la cittadina di Neighborville, con un'edizione definitiva del gioco EA in arrivo su Nintendo Switch. Missioni speciali e boss improbabili attendono anche al di fuori dell'ambiente suburbano, tra le aree naturali di Bosco Bislacco e Monte Scosceso. Sulla console ibrida, la produzione supporta un sistema di mira legato ai sensori di movimento dei Joy-Con, oltre alle funzionalità touch dello schermo.

Sposando in pieno la filosofia della console ibrida, Plants vs Zombie: La Battaglia di Neighborville include inoltre un ricco comparto multigiocatore. Gli utenti possono infatti unire le forze in una cooperativa a 3 giocatori tra le lande di Divertilandia, mentre non mancano gli scontri 8v8 nella modalità Supremazia Erbosa.



In attesa del gioco su Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville, firmata da Felice Di Giuseppe.



Overcooked! All You Can Eat

Sviluppatore: Team17 Digital; Ghost Town Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Party Game

Data di uscita: 23 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Anarchia culinaria e divertimento a tutto spiano attendono ai fornelli di Overcooked! All You Can Eat, edizione definitiva dell'apprezzato party game dedicato ai giocatori buongustai. La raccolta include gli originali Overcooked e Overcooked 2, oltre a tutti i DLC pubblicati nel tempo per entrambi i titoli. Già disponibile su console next-gen, questa nuova versione raggiunge ora anche il catalogo di Nintendo Switch, con livelli inediti, chef aggiuntivi e ambientazioni sempre più folli.

Immancabile sulla console ibrida la già consolidata modalità multigiocatore, che consente agli aspiranti chef di destreggiarsi in compagnia tra pentole, tegami e prelibate materie prime. In futuro, Overcooked! All You Can Eat offrirà anche un supporto al multiplayer cross-platform, ma sarà necessario attendere la sua attivazione tramite un apposito aggiornamento post lancio.



Tales from the Borderlands

Sviluppatore: Telltale Games

Publisher: 2K

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 24 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Collocato tra gli eventi di Borderlands 2 e Borderlands 3, Tales from the Borderlands raccoglie i cinque episodi dell'avventura narrativa firmata da Telltale Games. Il titolo offre una prospettiva inedita sull'universo dipinto da Gearbox, da vivere attraverso gli occhi di due protagonisti molto diversi tra loro. Da un lato troviamo infatti Rhys, dipendente della Hyperion Corporation che mira a sostituire il famigerato Jack Il Bello, mentre dall'altro si fa strada Fiona, astuta e scaltra truffatrice. Un losco affare complicatosi in maniera inaspettata costringerà i due a collaborare, per una nuova avventura ambientata su Pandora.

Conservando l'ironia, l'umorismo e i colpi di scena tipici della serie Borderlands, quest'avventura narrativa prende forma e si sviluppa grazie alle scelte dei giocatori, che potranno percorrere sentieri più o meno tortuosi per approdare a molteplici finali differenti.



Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Sviluppatore: Marvelous Interactive

Publisher: Marvelous Europe

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Gli appassionati di life simulator a sfondo agricolo possono prepararsi a seminare nuove avventure in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Come da tradizione della serie, il giovane protagonista è chiamato a farsi carico della fattoria del nonno, con l'obiettivo di farla tornare a prosperare. Abbandonata la vita di città, un trasloco conduce dunque il giovane ad Olive Town, cittadina costiera collocata in una penisola. Una volta florida meta turistica, la località è ora meno attraente per i viaggiatori.

Oltre a far crescere la propria produzione agricola, occupandosi di semina, irrigazione e raccolto, il nostro contadino in erba dovrà cimentarsi anche in pratiche di allevamento, ma non solo. Tramite il suo operato, potrà anche far aumentare il fascino di Olive Town, mentre prendere parte agli oltre 200 eventi cittadini potrebbe fargli incontrare un giorno l'anima gemella.



Balan Wonderworld

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Ispirato al Teatro di Balan, Balan Wonderworld segna il ritorno sulla scena videoludica dei creatori di Sonic, Yuji Naka e Naoto Oshima. La produzione rappresenta un connubio peculiare tra gioco d'azione e platform, destinata a vedere protagonisti due giovani promesse dello spettacolo. Emma e Leo, ammaliati dall'enigmatico maestro Balan, faranno ingresso nel magico regno di Wonderworld, una dimensione in cui realtà, sogni e affetti si fondono gli uni agli altri. L'unico modo per fuggire è superare una serie di livelli sfruttando i poteri offerti ai due ragazzi da una selezione di ben 80 costumi di scena.

Ad arricchire ulteriormente la peculiare formula ludica interviene una componente multiplayer cooperativa, che consente a due giocatori di spartirsi il controllo di Emma e Leo.



In attesa di poter cimentarsi con i poteri proposti dai costumi di scena del gioco, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Balan Wonderworld redatto dal nostro Antonello "Kiirito" Bello.



Monster Hunter: Rise

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action RPG

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Rimasta orfana dell'apprezzato Monster Hunter: World, Nintendo Switch si appresta ad accogliere un nuovo capitolo inedito della serie Capcom. Con un'ambientazione ispirata al Giappone antico, Monster Hunter: Rise conduce i giocatori tra le lande del villaggio di Kamura, per una nuova avventura sulla scia di creature leggendarie. Per salvare il mondo da una distruzione certa, i giocatori dovranno imbracciare le armi, realizzare armature e potenziare le proprie abilità come Cacciatori.

Il nuovo Action RPG mette in scena un mondo virtuale da esplorare senza tempi di caricamento, per una nuova esperienza da vivere anche in modalità portatile. Completa il quadro la possibilità di mettersi sulle tracce di possenti creature in compagnia di alcuni amici, grazie al comparto multiplayer del titolo Capcom.



In attesa di poter tornare a improvvisarsi Cacciatori e Cacciatrici su Nintendo Switch, il nostro Francesco Fossetti vi racconta tutti i dettagli sulla produzione nel suo provato di Monster Hunter: Rise.



Narita Boy

Sviluppatore: Studio Koba

Publisher: Team 17

Genere: Action RPG

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Nintendo Switch



Da Studio Koba, team indipendente con sede a Barcellona, giunge una proposta alquanto peculiare, plasmata in pixel art e volta ad omaggiare capolavori del passato quali Castlevania, Another World e Double Dragon, arricchendo il tutto con un tocco contemporaneo. Nel pieno degli Anni Ottanta, su di una console denominata Narita One impazza una inarrestabile hit videoludica: Narita Boy. Ma dietro gli omaggi al decennio della synth music, si cela una realtà ben più complessa, tra codici binari in grado di connettersi alla realtà, memorie di sviluppatori cancellate e improbabili pericoli.

I giocatori sono dunque chiamati ad esplorare il Reame Digitale, universo popolato di originali NPC e ambientazioni retrofuturistiche. Imbracciata la Technosword, attende un combat system dinamico, tra fendenti e power-up. Non mancano poi all'appello poteri speciali, nemici con pattern differenti e boss finali, per un'avventura con asset disegnati e dipinti a mano ed animata in tecnica 2D tradizionale.