Nintendo Switch: nuovi giochi e tutte le uscite di dicembre 2018

L'ultimo mese dell'anno si chiude in bellezza su Nintendo Switch con il debutto di Super Smash Bros Ultimate, senza ombra di dubbio una delle esclusive più attese sulla console ibrida. In arrivo diversi porting come SEGA Mega Drive Classics e Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition, senza trascurare i promettenti GRIS e Dragon: Marked for Death. Di seguito, tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch a dicembre 2018.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Sviluppatore: The Game Atelier

Publisher: FDG Entertainment

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



In tempo per festeggiare il trentesimo anniversario della saga, Monster Boy and the Cursed Kingdom si presenta come il successore spirituale di Wonder Boy, un platform 2D open-world con elementi RPG che vuole mantenere inalterato lo spirito della serie a cui si ispira, proponendo al tempo stesso una formula ludica più al passo con i tempi. Il protagonista dell'avventura è Jin, chiamato a sconfiggere il suo stesso zio, Nabu, intenzionato a gettare il regno nel caos. Il debutto del titolo è fissato per il 4 dicembre anche su Nintendo Switch.

Gear.Club Unlimited 2

Sviluppatore: Eden Games

Publisher: Microids

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Eden Games e Microids provano a riportare il mondo delle auto sportive su Nintendo Switch, proponendo con Gear.Club Unlimited 2 una racing game ancora più ricco di contenuti rispetto al predecessore. Il gioco offrirà 250 circuiti tra montagne, deserti, parchi naturali e coste soleggiate, permettendo di guidare 51 auto di 22 marchi differenti. Tra le diverse scuderie presenti segnaliamo Alfa Romeo, Chevrolet, Jaguar, Mercedes, Nissan e Ruf. Il debutto del gioco sulla console ibrida è fissato per il 4 dicembre.

SEGA Mega Drive Classics

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Raccolta Arcade

Data di uscita prevista: 6 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PlayStation 4 e Xbox One risalente allo scorso maggio, SEGA Mega Drive Classics si prepara a sbarcare anche su Nintendo Switch il 6 dicembre. La raccolta comprende oltre 50 dei migliori giochi usciti su Mega Drive, tra cui Sonic, Sonic 2, Altered Beast, Wonder Boy III, i tre capitoli di Golden Axe, Ecco the Dolphin, ESWAT, Space Harrier II, la trilogia di Street of Rage e Virtua Fighter II. Oltre alla versione digitale sarà disponibile anche l'edizione retail, con incluso al suo interno uno speciale poster a doppia faccia.

Katamari Damacy Reroll

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 7 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Katamari arriva per la prima volta su Nintendo Switch con Katamary Damacy Reroll, capitolo che riprende il concept originale della serie, vedendoci al controllo di una sfera che va aumentando di volume mentre si raccolgono i vari oggetti sparsi nello scenario. Oltre alla campagna single player, il titolo include una modalità co-op locale con pieno supporto ai controller Joy-Con, permettendo di giocare in compagnia di un amico sulla stessa console. Il debutto è fissato per il 7 dicembre, insieme all'arrivo di una demo sul Nintendo eShop.

Super Smash Bros Ultimate

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita prevista: 7 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 7 dicembre è una data da segnare sul calendario per tutti i possessori della console ibrida. Super Smash Bros Ultimate si presenta come il gioco più atteso del mese su Nintendo Switch, ma anche come il capitolo più ricco della serie. Le novità sono molte, a partire dalle numerose aggiunte al roster, dalle nuove modalità multiplayer e dal nuovo story mode intitolato La Stella della Speranza. Oltre a optare per la classica edizione standard, i fan più accaniti potranno acquistare anche una ricca Ultimate Edition che include una copia del gioco, un box da collezione e un controller per Nintendo GameCube edizione speciale Super Smash Bros con adattatore incluso.

Everspace: Stellar Edition

Sviluppatore: Rockfish Games

Publisher: Rockfish Games

Genere: Sparatutto spaziale

Data di uscita prevista: 11 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo la release definitiva su PC, Xbox One e PlayStation 4, Everspace si prepara ad arrivare anche su Switch l'11 dicembre, proponendo anche agli utenti della console Nintendo le sue battaglie spaziali caratterizzate da elementi roguelike. La visuale e l'accuratezza del comparto grafico ricordano da vicino i migliori Space Sim, con il focus delle sue meccaniche posto sulle fasi shooter e sul potenziamento della nave. Il gioco include anche l'espansione Enconuters, contenuto che aggiunge una nuova nave, nuove personaggi, missioni e nemici da affrontare.

Dragon: Marked for Death

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Inti Creates

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 13 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dagli autori di Megaman Zero arriva Dragon: Marked for Death, un nuovo Action RPG a scorrimento laterale realizzato in pixel art. Le meccaniche di gioco mescolano esplorazione, elementi platform e combattimenti all'arma bianca, con la possibilità di potenziare il proprio personaggio nel corso dell'avventura. Inclusa una modalità co-op fino a 4 giocatori, disponibile sia in locale che online. Il gioco debutterà in edizione digitale il 13 dicembre sul Nintendo eShop.

GRIS

Sviluppatore: Nomada Studio

Publisher: Devolver Digital

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 13 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



In base a quanto mostrato finora, GRIS ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giochi indipendenti dell'anno. Sviluppato da Nomada Studio con la collaborazione di Devolver Digital, il titolo si presenta come un'avventura 2D condita da elementi platform e puzzle, a cui fa da sfondo una direzione artistica particolarmente ispirata. Grazie alle speciali proprietà del suo vestito, la giovane protagonista acquisirà una maggiore consapevolezza che si tradurrà in nuove abilità da sfruttare per superare ogni ostacolo, fuggendo dal grigiore di una realtà che non la appartiene.

V-Rally 4

Sviluppatore: Klyotonn Racing Games

Publisher: Bigben

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 13 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di due mesi dal debutto su PlayStation 4 e Xbox One, V-Rally 4 arriva anche su Nintendo Switch il 13 dicembre. Oltre alla classica modalità Rally, il gioco propone le modalità V-Rally Cross (con adrenaliniche corse a 8 su sterrato/asfalto), Extreme-Khana (derapate e velocità su tracciati pieni di insidie), Buggy (per gli amanti delle corse estreme) e Hillclimb (per raggiungere le vette più alte al volante delle vetture più indomabili), oltre a un parco auto composto da circa 50 veicoli. Inclusi anche una modalità Carriera e il comparto multiplayer online.

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 27 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A chiudere le uscite di dicembre troviamo Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition per Nintendo Switch. Si tratta del porting di Dynasty Warrior 8, uscito nell'ormai lontano 2013 su PS3 e PS Vita, e l'anno successivo anche PS4 e PC. In questa riedizione sarà incluso tutto il contenuto scaricabile pubblicato dopo l'uscita del gioco, come scenari bonus, costumi e oggetti extra. Il gioco sarà inoltre compatibile con i salvataggi degli altri titoli della serie "Warriors" usciti su Switch, come Dynasty Warrior 8 Empires, Samurai Warriors Spirit of Sanada, Warriors Orochi 3 Ultimate e Warriors Orochi 4.