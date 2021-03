Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita ad aprile 2021

Dopo uno straordinario marzo 2021 per Nintendo Switch, la console ibrida originaria di Kyoto propone un aprile dal ritmo decisamente più pacato, che vede protagoniste della scena molte produzioni indie. Tra queste ultime, troviamo le emozioni suscitate da Lost Words: Beyond The Page o le tinte pastello del peculiare life simulator Cozy Grove. Una primavera rilassata che si riflette anche nei toni pacifici di New Pokémon Snap, esclusiva a tema Pocket Monster che vedrà i giocatori dedicarsi a sessioni di fotografia naturalistica anziché ai tradizionali combattimenti a turni. Presenti all'appello anche gli immaginari JRPG, con SaGa Frontier Remastered e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, oltre ai motori di Moto GP 21. Mentre contemplate la fioritura dei ciliegi, ecco i risultati del nostro viaggio tra le nuove uscite per Nintendo Switch in arrivo ad aprile 2021: con quali giochi vi cimenterete in queste settimane?

A Long Way Down

Sviluppatore: Seenapsis Studio

Publisher: Goblinz Publishing; Maple Whispering Limited; Mugen Creations

Genere: GDR / Card Game

Data di uscita: 1 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Un oscuro stratega ha intrappolato il giovane Sam all'interno di un labirintico dungeon sotterraneo. L'unico modo per riuscire a fuggire in direzione della libertà è dotarsi di un mazzo di carte e partire all'avventura. Connubio tra GDR e card game, A Long Way Down propone un viaggio in cui ogni scelta compiuta dal protagonista andrà ad influenzare la natura della battaglia finale che lo attende nelle profondità.

Lungo il dungeon, Sam dovrà utilizzare le carte a propria disposizione sia per affrontare i nemici sia per superare ostacoli ambientali quali vicoli ciechi e fossati. Non tutta l'avventura dovrà però essere affrontata in solitaria: nelle profondità del labirinto si celano infatti altri esploratori, ma saranno alleati o ulteriori nemici?



What Comes After

Sviluppatore: Rolling Glory Jam

Publisher: Rolling Glory Jam

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Già disponibile su PC, What Comes After arriva ora anche su console Nintendo, proponendo un viaggio di andata e ritorno in direzione dell'aldilà. Protagonista di quest'avventura a scorrimento orizzontale è Vivi, giovane che si ritrova su di un treno popolato di anime defunte. Tra persone, animali e persino piante che hanno ormai lasciato questo mondo, la ragazza ha modo di discorrere di amore, morte, vita e rimpianto, in quella che il team di sviluppo definisce "una storia commovente e una lettera d'amore a tutti coloro che pensano di essere un peso per gli altri".

Nato da una collaborazione tra l'autore di Coffee Talk e i creatori di Rage in Peace, l'indie propone una breve ma toccante storia, condita da un pizzico di umorismo e filosofia.



Lost Words: Beyond the Page

Sviluppatore: Sketchbook Games

Publisher: Modus Games

Genere: Platform

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Platform 2D ambientato tra realtà e fantasia, Lost Words: Beyond The Page racconta il tenero legame che unisce una nipote alla sua energica nonna. Bambina con la passione per la scrittura, Izzy si ritrova a dover affrontare un momento molto difficile, che cerca di superare grazie al diario donatole dalla saggia anziana. Tra le pagine bianche scatena la fantasia, raccontando le avventura di una giovane eroina, impegnata in un viaggio per salvare il magico regno di Estoria.

I due piani narrativi propongono stile e meccaniche di gameplay differenti. Nei panni di Izzy, ci ritroveremo a correre letteralmente sulle parole, mentre sulle pagine del diario prendono forma scenari in stile acquerello. Nel mondo di Estoria, supereremo invece deserti, foreste e caverne sfruttando la magia delle parole, in grado con il loro potere di modificare il mondo che circonda l'eroina fantasy.



Per tutti i dettagli su questa toccante produzione, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Lost Words: Beyond The Page, a cura di Cristina Bona.



Star Wars: Republic Commando

Sviluppatore: Aspyr

Publisher: Aspyr

Genere: Shooter

Data di uscita: 6 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Già autori dei porting di Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight: Jedi Outcast, gli sviluppatori di Aspyr tornano ad occuparsi ancora una volta della Galassia Lontana Lontana. Questa volta il protagonista dell'operazione è Star Wars: Republic Commando, shooter ambientato nell'universo di Guerre Stellari esordito nell'ormai lontano 2006. Con un comparto narrativo che si colloca nel periodo delle Guerre dei Cloni, il titolo pone il giocatore alla guida della Squadra Delta, team d'eccezione pronto a difendere le istituzioni della Repubblica.

Boss, Fixer, Scorch e Sev sono i soldati d'élite ai quali i giocatori potranno impartire i propri ordini, con l'obiettivo di infiltrarsi tra le linee nemiche. Gli ostacoli posti lungo il cammino dei soldati non saranno ad ogni modo avversari da poco, tra mercenari Trandoshani e guerrieri insettoidi originari di Geonosis.



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

Sviluppatore: Nihon Falcom

Publisher: NIS America

Genere:JRPG

Data di uscita: 9 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Il capitolo finale della saga di Trails of Cold Steel raggiunge infine anche il catalogo di Nintendo Switch, pronto a svelare le sorti a cui andrà incontro il continente di Zemuria. Con il roster più vasto mai visto all'interno della saga, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV muove i propri passi dai momenti immediatamente successivi alla conclusione del precedente capitolo. Con i venti della guerra ormai prossimi e l'Erebonian Empire pronto a mobilitare tutte le proprie forze militari, gli eroi di Class VII dovranno unire le forze per evitare la rovina assoluta. Con l'eroe della Guerra Civile Erboreniana e l'istruttore Rean Schwarzer scomparsi, la missione sarà tuttavia ancora più complessa del previsto.

Per il gran finale, il JRPG propone un gameplay fedele alla tradizione, ma anche portatore di diverse innovazioni. Tra le componenti inedite del combat system troviamo ad esempio la possibilità di evocare sul campo di battaglia improbabili mecha o di sfruttare le potenti Arti Perdute.



Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Cozy Grove

Sviluppatore: Spry Fox

Publisher: Spry Fox

Genere: Life Simulator

Data di uscita: 8 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Peculiare life simulator, Cozy Grove pone i giocatori nei panni di un giovane esploratore Scout tramutatosi in fantasma. Ritrovatosi su di un'isola popolata da altri spettri, al protagonista non resta altro da fare che accettare questa nuova condizione e continuare la propria esistenza in forma ectoplasmatica. Offrendo il proprio aiuto agli altri isolani, lo Scout potrà cimentarsi in alcune missioni, per il cui compimento sarà ricompensato con maggiori dettagli sulla storia dei suoi nuovi amici fantasmi.

Compiere buone azioni non è tuttavia l'unica attività possibile in Cozy Grove, con il protagonista che potrà anche esplorare boschi, pescare, personalizzare la propria dimora o darsi alla ricerca di spiriti animali.



SaGa Frontier Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 15 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Direttamente dal 1998, il GDR nipponico fa ritorno sul mercato videoludico, proponendosi al pubblico in una versione ampliata e migliorata. Tra le novità principali troviamo l'aggiunta di Fuse, nuovo personaggio principale che va ad aggiungersi al cast di eroi originali. In questa nuova edizione, gli appassionati avranno dunque la possibilità di cimentarsi in una epopea conosciuta, ma attraverso un nuovo punto di vista.

Evidentemente, SaGa Frontier Remastered propone diverse novità anche sul fronte tecnico, incluso il supporto all'alta definizione. Square Enix ha inoltre apportato diverse migliorie all'interfaccia di gioco, introducendo al contempo anche una modalità a doppia velocità che rende l'azione più fluida.



Godstrike

Sviluppatore: OverPowered Team

Publisher: Freedom Games

Genere: Action

Data di uscita: 15 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Bullet hell frenetico che propone esclusivamente scontri in stile Boss Fight, Godstrike vede protagonista Taleel, ultima delle sette maschere di Dio. Braccata dai suoi fratelli, desiderosi di assorbirne i poteri, la ragazza si ritroverà infine coinvolta in una guerra che non le appartiene, parte di un ciclo che sembra impossibile da spezzare.

Per sconfiggere ogni avversario, i giocatori avranno a disposizione un tempo limite, vincolo per il successo ma anche moneta di scambio. Riducendo il tempo a propria disposizione sarà infatti possibile acquistare diversi potenziamenti, per un totale di 40 abilità speciali. Prima di ogni scontro sarà possibile rivedere e personalizzare il proprio arsenale, per sfruttare al meglio possibili sinergie e interazioni.



Moto GP 21

Sviluppatore:Milestone

Publisher:Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 22 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Le competizioni mondiali di Moto GP, Moto 3 e Moto 2 tornano a sfrecciare sull'asfalto rovente, sia nel mondo reale sia nell'universo videoludico. La scuderia di Milestone porta infatti in scena la disciplina sportiva con una selezione di oltre 120 piloti ufficiali e 20 circuiti. Il team italiano si è adoperato per offrire agli appassionati un nuovo livello di realismo, potenziando il comparto grafico e rinnovando ulteriormente le dinamiche che regolano il funzionamento di A.N.N.A, sistema di machine learning esordito in Moto GP 20 e volto a regolare l'azione dell'IA.

In questa nuova iterazione della serie, gli aspiranti piloti potranno cimentarsi con la modalità Carriera, scegliendo un team ufficiale o creandone uno completamente nuovo. Immancabile ovviamente il comparto multiplayer, che propone una rinnovata stabilità grazie ai server dedicati.



In attesa di potersi posizionare sulla griglia di partenza, sulle pagine di Everyeye è disponibile il provato di Moto GP 21 realizzato da Matteo Mangoni.



R-Type Final 2

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere: Shoot'em up

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Con un comparto grafico migliorato e nuove meccaniche di gameplay, le astronavi R-Type tornano a sfrecciare nello spazio profondo. Armati di cannoni a onda, unità di forza e dispositivi bit, i veicoli spaziali dovranno affrontare una minaccia mai così temibile. Gli sviluppatori di R-Type Final 2 hanno infatti posto sul loro cammino nemici in grado di evolversi e mutare forma, ai quali si associano livelli che variano in maniera dinamica.

Un apposito indicatore di difficoltà adatta l'esperienza ad ogni tipo di giocatore, mutandone il livello a seconda della performance del pilota stellare. Una classifica mondiale consente infine di confrontare i propri risultati con quelli del resto della community.



New Pokemon Snap

Sviluppatore: Bandai Namco Studios

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Data di uscita: 30Aprile

Piattaforme: Nintendo Switch



Direttamente dall'epoca Nintendo 64, The Pokémon Company recupera il concept di Pokémon Snap per affidarlo alle fucine creative di Bandai Namco Studios. Il risultato è una produzione peculiare, che vede ancora una volta protagonisti i Pocket Monster di casa Game Freak. Questa volta tuttavia il giocatore non è chiamato a vestire i panni di Allenatore, ma quelli ben più comuni di appassionato di fotografia. Nucleo dell'opera è infatti l'osservazione dei Pokémon nel proprio ambiente naturale, ricreato con dettagli mai visti nella saga principale, con l'obiettivo di immortalarli nelle pose più spettacolari possibili.

Per ottenere scatti originali, sarà necessario anche ricorrere all'astuzia: utilizzare un Poké Flauto, ad esempio, ci consentirà di far cadere i Pokémon in un sonno profondo, mentre mele appetitose convinceranno anche le creature più timide ad avvicinarsi all'obiettivo. A offrire un severo giudizio sul nostro operato sarà per l'occasione il Professor Speculux.



In attesa di poter virtualmente imbracciare la macchina fotografica, il nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo racconta tutti i dettagli sulla produzione nel suo recente provato di New Pokémon Snap.