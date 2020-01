Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita a febbraio 2020

Con l'uscita di kolossal del calibro di Pokemon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3, Astral Chain e Zelda Link's Awakening, negli scorsi mesi abbiamo fatto una vera e propria scorpacciata di esclusive first party su Nintendo Switch.



Di pari passo con la produzione videoludica firmata dalla casa di Kyoto, abbiamo anche assistito alla pubblicazione di numerosissimi titoli di terze parti tra porting di titoli noti e progetti indie. Nel corso del mese di febbraio 2020, gli utenti di Nintendo Switch dovranno affidarsi soprattutto a questi ultimi per arricchire ulteriormente il proprio catalogo di giochi: poco male, considerando la qualità media dei titoli in arrivo sulla console ibrida. Eccovi allora una lista che comprende tutti i giochi in arrivo su Switch a febbraio.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Sviluppatore: BonusXP

Publisher: En Masse Entertainment

Genere: Strategico / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Sviluppato da BonusXP per conto di En Masse Entertainment, Age of Resistance Tactics è il tie-in della pellicola di Jim Henson The Dark Crystal. Il progetto è caratterizzato da un sistema di gameplay squisitamente strategico e narra gli eventi del film fantasy di Henson da una prospettiva più ampia, per la gioia degli amanti di questa IP e dei sui protagonisti.

Age of Resistance Tactics ci offre l'opportunità di gestire diverse unità e di muoverle all'interno di uno scenario suddiviso in una griglia tattica: ogni personaggio avrà un suo ventaglio di attacchi, abilità e mosse da potenziare e padroneggiare nel corso di un'avventura molto promettente.

Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Il terzo capitolo della serie racing di Monster Energy Supercross, curata dagli sviluppatori italiani di Milestone, promette di offrirci tantissime novità e un'ampia selezione di contenuti, a cominciare da una modalità Carriera che ci permetterà di entrare a far parte di uno dei team ufficiali dell'attuale stagione del campionato mondiale di Supercross.

Supercross 3 comprenderà poi una profonda modalità cooperativa e un comparto multiplayer su server dedicati. Non meno importante sarà poi la presenza di un nuovo motore per la gestione della fisica, così come di modelli poligonali più complessi per moto e piloti, di scenari più dettagliati, e di editor per creare piloti e tracciati personalizzati.

KUNAI

Sviluppatore: TurtleBlaze

Publisher: The Arcade Crew

Genere: Action Platform

Data di uscita: 6 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Realizzato dal team di TurtleBlaze, KUNAI è un frenetico action platform ambientato in una dimensione in pixel art piena di enigmi da risolvere e di nemici da abbattere. Il protagonista di questo insolito esperimento metroidvania in salsa retrò è Tabby, un tablet che ha raggiunto l'autocoscienza in un mondo post apocalittico abitato da robot in rivolta contro il genere umano.

Il particolarissimo approccio scelto da TurtleBlaze per rappresentare a schermo l'epopea sci-fi di Tabby ci permetterà di sfruttare delle abilità a metà strada tra il parkour e le tecniche ninja, il tutto per cercare di fermare una volta per tutte la malvagia intelligenza artificiale di Lemonkus.

The Turing Test

Sviluppatore: Bulkhead Interactive

Publisher: Square Enix

Genere: Adventure / Puzzle

Data di uscita: 7 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



A quattro anni di distanza dal suo esordio su PC, The Turing Test approda su Nintendo Switch per raccontarci la storia di Ava Turing, un'ingegnere dell'Agenzia Spaziale Internazionale chiamata a scoprire cosa sta accadendo ai suoi colleghi che hanno stabilito una base di ricerca sul satellite gioviano Europa.

Nei panni di Ava potremo servirci del suo EMT, uno strumento di manipolazione energetica che consente di trasferire energia da un oggetto all'altro e di riuscire, così facendo, a controllare le macchine e gli strumenti disseminati in un'ambientazione piena zeppa di enigmi da risolvere. Ad arricchire l'impasto ludico dell'opera troviamo poi una profonda narrazione che si appoggia su di un sistema di crescita ed evoluzione delle abilità.

Best Friend Forever

Sviluppatore: Starcolt

Publisher: Alliance

Genere: Gestionale / Simulatore

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Best Friend Forever promette di essere il primo videogioco di simulazione al mondo a fondere elementi gestionali, legati alla cura degli animali, a una componente narrativa portata avanti nello stile tipico delle simulazioni di appuntamenti.

Con queste premesse, gli autori di Starcolt ambiscono a dare vita a un'avventura ruolistica quantomai profonda e, al tempo stesso, estremamente leggera, coniugando le attività da affrontare con il nostro amico a quattro zampe alle sfide di corteggiamento con i ragazzi e le ragazze single di Rainbow Bay.

Darksiders Genesis

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



A pochi mesi di distanza dall'arrivo su PC e Google Stadia, Darksiders Genesis, progetto a firma di Airship Syndicate e THQ Nordic , approda anche su console per invogliare i fan a vestire i panni dei Cavalieri dell'Apocalisse per scatenare tutta la loro forza sulle creature che oseranno ostacolare il loro cammino.

La nuova avventura graviterà attorno alle figure di Guerra e Conflitto per calarci in un contesto ludico ben diverso da quello della serie principale di Darksiders: con Genesis, il team diretto da Joe Madureira adotta infatti un'inquadratura simil-isometrica con visuale dall'alto, e meccaniche di gameplay che fondono l'approccio ruolistico di Diablo alla frenesia dei combattimenti dei twin-stick shooters.

Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Level-5

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Gli esperti autori di Level-5 portano su Switch Snack World: Esploratori di Dungeon, una frizzante avventura roguelike apparsa su 3DS e proposta successivamente su sistemi mobile. Gli eroi di questa colorata epopea ruolistica sono degli esploratori che dovranno imbarcarsi in un lungo viaggio, fronteggiando orde e di nemici e boss per mettere le mani su tesori inestimabili nascosti all'interno di misteriosi dungeon.

Ogni ambientazione sarà generata da un motore procedurale che terrà traccia del livello del nostro alter ego per fornirci un'esperienza di gioco sempre appagante e originale, adattandosi così alle abilità e alla potenza dell'equipaggiamento del nostro guerriero digitale. Aggiungete a questo un editor di personaggi, un vasto hub con negozi e luoghi dove stringere amicizia con gli altri esploratori, e un sistema di "compagni collezionabili" conosciuti come Snack, e capirete perché attorno a questo titolo sia già sorta un'affiatata community.

Warriors Orochi 4 Ultimate

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Con Warriors Orochi 4 Ultimate, gli sviluppatori di Koei Tecmo ampliano e arricchiscono l'offerta ludica del titolo con l'ingresso dei personaggi Gaia e Hades, e con essi di una linea narrativa parallela che permetterà ai fan della serie di sciogliere gli ultimi dubbi lasciati dalla storia principale del titolo.

Questa edizione introduce inoltre le modalità Infinity e Challenge, e arricchisce il gameplay con le abilità Sacred Treasure e Switch Combo. A queste, si aggiunge poi la sorpresa rappresentata dalla presenza di diversi eroi provenienti dagli altri universi digitali di Koei Tecmo, come Giovanna d'Arco, Ryu Hayabusa e Achille, ciascuno dotato di un suo libro interattivo con abilità, poteri ed equipaggiamenti speciali.

Devil May Cry 3 Special Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action

Data di uscita: 20 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Devil May Cry 3 Special Edition è la riedizione del kolossal action del 2006 di Capcom ambientato nella dimensione a tinte oscure della saga. Il porting per Nintendo Switch si differenzia dal titolo originario per la possibilità di affrontare l'avventura nei panni di Vergil, il fratello di Dante, ma vanterà tutti i contenuti che hanno caratterizzato il titolo approdato nel marzo del 2018 su PS4 e Xbox One all'interno della Devil May Cry HD Collection.

Oltre all'aggiunta di Vergil, e del suo ventaglio di mosse e abilità, questa edizione include la modalità Bloody Palace, assieme a un nuovo sistema di salvataggio e a modifiche sostanziali ai livelli di difficoltà. Nel titolo sarà inoltre possibile cambiare lo stile di combattimento nel corso della partita, passando in qualsiasi momento tra Gunslinger e Swordmaster.

Two Point Hospital

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Strategico / Gestionale

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



La versione console del gestionale di Two Point Studios sbarca su Switch dopo essere riuscita a raccogliere su PC la pesante eredità spirituale di Theme Hospital. La nuova edizione dell'rts venato di black humor di SEGA comprende tutti i contenuti della versione PC, partendo dagli update gratuiti approdati nel periodo post lancio fino ad arrivare alle espansioni Pebberley Island e Bigfoot.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che in Two Point Hospital lo scopo degli utenti è quello di gestire un ospedale facendo in modo che la struttura sappia offrire le migliori cure ai pazienti, e tenendo i conti in equilibrio per non far indispettire gli azionisti. Il tutto tra le maglie di un gameplay che fonde elementi strategici e gestionali per amministrare al meglio ricerca, manutenzione, promozione e, naturalmente, la costruzione delle singole stanze e delle aree di ciascun reparto.

Samurai Shodown

Sviluppatore: SNK

Publisher: SNK

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



La versione Switch dell'iconico picchiaduro di SNK vanta 3 personaggi aggiuntivi oltre ai 13 già conosciuti. La nuova edizione di Samurai Shodown comprende anche i concept classici di Rage Gauge, Lightning Blade e delle super mosse speciali, oltre alla possibilità di passare in qualsiasi momento della partita dalla modalità docked a quella portatile per "passare" un Joy-Con agli amici e divertirsi insieme a loro in sessioni multiplayer in locale.



Su Nintendo Switch Samurai Shodown include anche i DLC con nuovi personaggi come Hisame Shizumaru, che s'aggiunge ai già conosciuti Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama e Wan Fu.

Infliction

Sviluppatore: Caustic Reality

Publisher: Caustic Reality

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Infliction è un horror in soggettiva dai toni disturbanti che narra la storia di una famiglia un tempo felice attraverso le indagini compiute da un investigatore alle prese con un terribile mistero. L'avventura viene descritta dagli autori di Caustic Reality come un vero e proprio incubo interattivo.

Per dare forma a questo titolo, gli sviluppatori affermano di aver tratto ispirazione dalle avventure grafiche punta e clicca e da horror moderni come PT. Dalla celebre demo di Silent Hills, firmata da Hideo Kojima, Infliction mutua infatti un struttura che prevede degli stretti corridoi da percorrere lentamente e popolati da creature che, nascoste nell'ombra, attendono il momento migliore per prenderci alla sprovvista e farci passare un brutto quarto d'ora..

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



L'ultima collezione proposta da Capcom annovera sei videogiochi della serie action platform Mega Men Zero e ZX, con le riedizioni di Mega Man Zero 1/2/3/4, Mega Man ZX e ZX Advent riadattate per il gioiello ibrido della casa di Kyoto con l'aggiunta di diverse migliorie, sia per quanto riguarda il lato tecnico che il sistema di gioco.

Ogni titolo della collezione comprende inoltre il modulo Rush Mode, studiato per fare leva sullo spirito cooperativo degli utenti, ma anche la modalità Casual Scenario.

Soul Axiom Rebooted

Sviluppatore: Wales Interactive

Publisher: Wales Interactive

Genere: Adventure / Puzzle

Data di uscita: 26 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Soul Axiom Rebooted è un thriller psicologico in prima persona che mescola sapientemente esplorazione e puzzle ambientali in scenari caratterizzati da un design decisamente ispirato. In questa sua nuova versione, l'avventura di Wales Interactive promette di regalarci dalle 20 alle 30 ore di gioco all'interno di 40 scenari.

Nel passaggio da un'ambientazione all'altra, gli appassionati di puzzle in soggettiva potranno acquisire tantissimi poteri con cui manipolare il mondo di gioco, fino ad accedere a uno dei finali multipli in coda all'avventura. A impreziosire l'esperienza troviamo inoltre una colonna sonora con 50 brani, in grado di amplificare la godibilità complessiva della produzione.

Rune Factory 4 Special

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: Marvelous

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 28 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Rune Factory 4 Special ci riproietta in Selphia, la regione fantasy dominata dal Dragon Ventuswill. L'avventura ruolistica di Marvelous attinge a piene mani dalle esperienze sandbox simulative per farci svolgere attività come l'agricoltura, la pesca, la cucina di piatti personalizzabili, il crafting di equipaggiamenti sempre più potenti e l'allevamento di mostri.

Oltre a tutti i contenuti della versione originaria, l'edizione speciale di Rune Factory 4 vanta un nuovo livello di difficoltà, delle sequenze in-game inedite, una sequenza di apertura aggiornata, degli scenari in computer grafica ancora più ricchi e l'opzione per la scelta del doppiaggio in inglese o in giapponese, anche se con i soli sottotitoli in inglese, francese e tedesco.

Metro Redux

Sviluppatore: 4A Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 28 febbraio

Piattaforma: Nintendo Switch



Metro Redux arriva anche su Switch con i primi due capitoli della serie sparatutto ispirata ai racconti di Dmitry Glukhovsky. In questa edizione, Metro 2033 e Metro: Last Light vantano dei nemici con un'intelligenza artificiale più raffinata, assieme a meccaniche di gioco riviste e corrette in base al feedback fornito dall'utenza.

Metro Redux comprende inoltre tutti i DLC di Metro Last Light, offrendo così altre 10 ore di contenuti bonus. Gli appassionati di sparatutto potranno farsi strada nella Metro di Mosca abbracciando due stili di gioco unici, ossia Survival (per affrontare la campagna principale come in un survival horror) o Spartan (per scatenare le abilità acquisite dagli Spartan Ranger).