Nintendo Switch: tutti i nuovi giochi in uscita a febbraio 2021

In quel di Kyoto, il 2021 è partito un po' in sordina, con un catalogo di nuove uscite di gennaio su Nintendo Switch non particolarmente ricco. Con febbraio, il trend si inverte completamente, con il mese più breve dell'anno che si preannuncia davvero affollato per i possessori della console ibrida. Nintendo mette infatti in campo importanti esclusive, come Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Bravely Default II, oltre ad attesi multipiattaforma quali Persona 5 Strikers o Little Nightmares II. Non mancano poi all'appello indie interessanti, tra Haven e le produzioni italiane Dry Drowning e King of Seas. Senza indugi, afferrate dunque chiacchiere e bugie e passate in rassegna le nuove uscite di febbraio 2021 per Nintendo Switch: buona lettura!

Haven

Sviluppatore: The Game Bakers

Publisher: The Game Bakers

Genere: Avventura / RPG

Data di uscita: 4 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Yu e Kai desiderano vivere un amore libero e intenso: per questa ragione hanno abbandonato la propria terra natia per insediarsi su di un pianeta sconosciuto. Un'avventura in cui esplorazione e sentimento costituiscono i perni fondamentali dell'esperienza, per una produzione indipendente intrigante già esordita su PC e console Microsoft e ora in arrivo anche su Nintendo Switch. Tramite molteplici scelte di dialogo, potremo far evolvere la relazione tra i due innamorati, mentre un combat system che ci pone al controllo simultaneo dei protagonisti consentirà di fronteggiare insolite creature.

In linea con i toni della produzione, Haven propone anche una modalità cooperativa in locale a due giocatori, per condividere l'avventura di Yu e Kai con una persona speciale.



Per ogni informazioni e dettaglio su questa interessante produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di Haven firmata dal nostro Claudio Cugliandro.



Little Nightmares 2

Sviluppatore: Tarsier Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura

Data di uscita: 11 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo essere scampata - non senza difficoltà - alle minacce del primo Little Nightmares, Six fa il suo ritorno in scena con l'atteso sequel del titolo Bandai Namco. Per l'occasione, tuttavia, la bimba dall'impermeabile giallo cede il ruolo di protagonista al piccolo Mono. Personaggio inedito, il bambino si è smarrito in un mondo profondamente distorto, popolato di insidie e pericoli inquietanti.

Ancora una volta, Tarsier Studio sfida dunque i giocatori a sopravvivere a subdoli piccoli incubi, attraverso un mondo ammantato di oscurità e orrore. Quale sarà il destino di Mono e Six?



In attesa di scoprirlo, potrete trovare maggiori dettagli sul titolo nel recente provato di Little Nightmares II redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Prosegue la politica Nintendo di riproposizione delle numerose perle videoludiche dell'era Wii U. Dopo Pikmin 3, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e molti altri, è ora il momento di vedere anche Super Mario 3D World approdare su Nintendo Switch. Il Regno delle Fate spalanca dunque le sue porte sulla console ibrida, invitando gli appassionati ad avventurasi tra rapide, tundre ghiacciate e parchi a tema, per fermare ancora una volta la minaccia di Bowser. Per affrontare i livelli di Super Mario 3D World, si vestiranno i panni dell'intramontabile Mario, ma sarà anche possibile optare per Luigi, Peach e Toad, con abilità uniche per ogni personaggio. Il titolo può inoltre essere affrontato in più giocatori, grazie al multiplayer cooperativo in locale per un massimo di 4 utenti e il nuovo multiplayer online.

Per l'occasione, il riuscito platform 3D raggiunge la console ibrida arricchito di un contenuto inedito. Al pacchetto si aggiunge infatti Bowser's Fury, interessante formula ludica che vede l'amato idraulico italiano confrontarsi con un Bowser di proporzioni colossali. Attraversando le macro aree che compongono il mondo di gioco, Super Mario dovrà sfuggire agli agguati dello storico avversario, sfruttando la possibilità di trasformarsi in un gigantesco Cat Mario per sovrastarlo.



In attesa della pubblicazione dell'esclusiva Nintendo, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, a cura del nostro Francesco Fossetti.



Blue Fire

Sviluppatore: ROBI Studios

Publisher: Graffiti Games

Genere: Azione / Platform 3D

Data di uscita: 17 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Presentato in occasione di un Nintendo Indie World, Blue Fire è un'avventura in stile platform 3D pronta a snodarsi tra parkour, scontri e ritmi frenetici. Dalla prospettiva di un minuto, ma agguerrito combattente, ci si ritroverà ad affrontare i pericoli del Regno di Penumbra, tra minacciosi boss, insolite missioni, templi e trappole mortali.

Lungo il sentiero, il giocatore si ritroverà a scoprire un mondo oscuro, perfezionando nel frattempo il proprio arsenale offensivo, tra spade, amuleti e abilità speciali.



King of Seas

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: 3DClouds

Genere: Action GDR

Data di uscita: 18 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



King of Seas è figlio del team italiano di 3DClouds, pronto a proporre agli appassionati una fusione tra roguelike e avventura piratesca. Il titolo offre infatti una distesa oceanica generata in maniera procedurale, in cui direzione dei venti, condizione del mare e agenti atmosferici sono in grado di influenzare l'andamento della rotta del nostro veliero. Tra banchi di nebbia e tempeste in agguato, l'esplorazione richiederà un adeguato utilizzo della nostra bussola virtuale.

Alla guida dell'imbarcazione, troviamo un giovane in cerca di vendetta e riscatto. Un oscuro complotto ha portato all'assassinio del padre e il protagonista è ora determinato a recuperare tutto ciò che gli è stato impunemente sottratto. Solcando i sette mari, King of Seas ci invita a conquistare avamposti, a scovare tesori e a sfuggire a chi cerca di riscattare la taglia emessa sul nostro veliero pirata.



Per ulteriori informazioni su questa produzione a firma italiana, il provato di King of Seas redatto dal nostro Icilio Bellanima vi attende tra le maree di Everyeye.



Fallen Legion: Revenants

Sviluppatore: YummyYummyTummy

Publisher: NIS America

Genere: RPG

Data di uscita: 19 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Fallen Legion: Revenant raccoglie l'eredità di Fallen Legion: Sins of Empire e Fallen Legion: Flames of Rebellion e propone una inedita avventura per la saga GDR. Nel corso di questa nuova vicenda, i giocatori si ritroveranno ad esplorare un inquietante castello in grado di librarsi nel cielo. Grazie a questa sua caratteristica, si è tramutato nell'unico rifugio sicuro per l'umanità, mentre il suolo terrestre è devastato da una incontrollabile epidemia di peste e da abominevoli creature.

Non tutto è però sereno tra le mura del maniero, il cui controllo è stato acquisito da un folle tiranno. Con l'intento di abbatterne il dominio, il giocatore si alternerà al comando di Lucien, abile politico, e Rowena, madre rediviva sostenuta dal desiderio di accudire il figlio. Tra sintesi di pozioni, la capacità di controllare letali creature o di rendersi invisibili, i due combattenti posseggono abilità uniche.



Dry Drowning

Sviluppatore: Studio V, VLG

Publisher: VLG Publishing, WhisperGames

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 22 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Avventura grafica dai toni da thriller psicologico e investigativo, Dry Drowning è una produzione completamente italiana. Già disponibile e apprezzato su PC, il titolo indipendente raggiunge ora anche il catalogo della console Nintendo, per proporre a un pubblico più ampio le oscure atmosfere della città di Nova Polemos. Metropoli che svetta in un universo distopico e futuristico, quest'ultima è testimone di una macabra serie di omicidi ispirati alla mitologia greca. A cercare di fare luce sugli efferati crimini è il tormentato detective privato Mordred Foley, pronto a percorrere un dedalo di ben 150 percorsi alternativi, per una vicenda in cui ogni scelta è destinata a influenzare il mondo di gioco.

Con 3 possibili epiloghi, Dry Drowning affronta tematiche mature, proponendo dilemmi morali, colpi di scena, enigmi e personaggi ambigui. Durante la caccia ai colpevoli, sarà possibile fruire della colonna sonora originale, composta da circa 50 brani dai toni intensi e drammatici.



Persona 5 Strikers

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Atlus

Genere: Action RPG

Data di uscita: 23 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



In attesa di Persona 6, il travolgente successo di Persona 5 ha spinto Atlus a dare vita a molteplici produzioni legate alle vicissitudini dei Ladri di Cuori. Ultima in ordine cronologico è Persona 5 Strikers, che punta all'ambizioso obiettivo di qualificarsi come sequel dell'amato JRPG. A breve distanza dalla conclusione del titolo, vediamo tornare in scena il nostro Joker. Rientrato a Tokyo per trascorrere un'estate in compagnia degli ormai ex Phantom Thieves, il ragazzo raggiunge il Café LeBlanc, solo per ritrovarsi invischiato in una vicenda tumultuosa.

Gli incidenti collegati al Metaverso sono infatti tornati a manifestarsi in tutto il Giappone e i Ladri di Cuori, viste le vicende di Persona 5, sono destinati a diventare ancora una volta i principali sospettati. L'unica cosa da fare? Tornare a indossare la maschera e cercare di scoprire cosa sta accadendo realmente. A cavallo tra musou e vero e proprio Action RPG, Persona 5 Strikers è un esperimento inedito per la saga Atlus.



In attesa di tornare a vestire gli abiti di Joker, coloro che hanno amato Persona 5 possono dedicarsi alla lettura del provato di Persona 5 Strikers redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Ghosts 'n Goblins Resurrection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action

Data di uscita: 25 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Ispirato ai classici Ghosts 'n Goblins e Ghouls 'n Ghosts, Ghosts 'n Goblins Resurrection è un titolo completamente nuovo che punta a raccogliere l'eredità della storica saga Capcom, incluso l'elevato grado di difficoltà. L'incipit è tra i più tradizionali, con un oscuro Signore dei Demoni responsabile del rapimento di una principessa: un crimine che toccherà al giocatore, nei panni del cavaliere Artù, punire a colpi di spada.

Nel corso della sua missione, Artù potrà impugnare otto diverse armi, tra pugnali, martelli da guerra e palle chiodate, alle quali si affiancheranno potenti incantesimi e ulteriori abilità speciali. Prende così il via un nuovo viaggio tra ambientazioni inquietanti e mondi fatati, per una produzione che punta a rispettare la tradizione senza rinunciare a un tocco di modernità.



Hellpoint

Sviluppatore: Cradle Games

Publisher: tinyBuild

Genere: Action GDR

Data di uscita: 25 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Atmosfere sci-fi e dinamiche di gameplay tipicamente soulslike trovano un punto di incontro in Hellpoint, Action GDR che segna il debutto del team di Cradle Games nel mondo dello sviluppo videoludico. I giocatori più determinati possono prepararsi a vedere il proprio alter-ego generato da una stampante organica e inviato sulla stazione spaziale di Irid Novo. Luogo d'incontro tra la società umana e i Sommi, ovvero creature semi-divine appartenenti ad un piano superiore dell'esistenza, quest'ultima orbita intorno all'inquietante buco nero noto come Sagittarius A*. Originariamente luogo dedito alla diplomazia intergalattica e alla ricerca della reale natura dell'anima, la stazione è ora in rovina, colpita da un misterioso evento che ne ha popolato ogni angolo di mostri inquietanti.

Attraversando vere e proprie città nello spazio, il protagonista dovrà superare nemici, ostici boss, passaggi bloccati e ulteriori insidie prima di poter scoprire cosa davvero è accaduto su Irid Novo. Recuperando gli stilemi tipici dei Souls-like, Hellpoint propone una mappa interconnessa, scorciatoie e narrazione silenziosa, per un'avventura dai molteplici epiloghi. Ad arricchire la formula, troviamo inoltre una modalità cooperativa in split-screen.



In attesa della pubblicazione dell'edizione per Nintendo Switch, sulle nostre pagine trovate una ricca recensione di Hellpoint, a cura di Cristina Bona.



Bravely Default 2

Sviluppatore: Silicon Studio

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 26 Febbraio

Piattaforme: Nintendo Switch



Accessibile anche a coloro che non hanno esperienze pregresse con la serie Square Enix, Bravely Default II muove i propri passi nel magico e inedito continente di Excillant. Qui, un gruppo di quattro eroi è chiamato a compiere un epico viaggio attraverso cinque regni, con l'obiettivo di restituire dei potenti cristalli alla loro sede originaria. Il furto di questi potenti artefatti ha infatti messo il mondo in grave pericolo, scatenando inondazioni, aumento delle temperature e fenomeni naturali senza controllo.

Per compiere la loro missione, gli Eroi della Luce Seth, Gloria, Adelle ed Elvis dovranno farsi strada attraverso una miriade di combattimenti. La formula prescelta da Square Enix è quella di un combat system a turni, reso più dinamico dalla possibilità di adottare strategici atteggiamenti di attacco e difesa.



Prima di calcare gli scenari fatati dell'esclusiva Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye potete trovare ulteriori dettagli grazie al provato di Bravely Default II redatto da Antonello "Kirito" Bello.